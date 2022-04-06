Під завалами багатоповерхівок у Бородянці можуть бути жертви. Страшно уявити, що там можна побачити, - Денисенко
Під завалами багатоповерхових будівель у Бородянці може бути багато жертв.
Про це зазначив в ефірі телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У Бородянці багато багатоповерхових будівель, і там у підвалах ховалися люди. Тобто зараз потрібно розбирати завали. Страшно уявити собі, що там можна побачити під цими завалами", - сказав він.
Зазначимо, що 4 квітня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що найгірша ситуація стосовно кількості жертв серед мирного населення може бути у Бородянці.
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