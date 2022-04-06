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Новини Війна
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Під завалами багатоповерхівок у Бородянці можуть бути жертви. Страшно уявити, що там можна побачити, - Денисенко

бородянка

Під завалами багатоповерхових будівель у Бородянці може бути багато жертв.

Про це зазначив в ефірі телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Бородянці багато багатоповерхових будівель, і там у підвалах ховалися люди. Тобто зараз потрібно розбирати завали. Страшно уявити собі, що там можна побачити під цими завалами", - сказав він.

Зазначимо, що 4 квітня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що найгірша ситуація стосовно кількості жертв серед мирного населення може бути у Бородянці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти у Бородянці стріляли по тих, хто намагався дістати людей з-під завалів, - очільник селища Єрко

Автор: 

армія рф (17250) Денисенко Вадим (119) Бородянка (82)


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Когда роSSия с грохотом падет

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Все скажут: "догоняет свой корабль

Страна насильников, убийц и педофилов".
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06.04.2022 10:14 Відповісти
Согласен люди могут быть замурованные под обломками. Ведь подвал это единственное место куда бежали во время бомбежки касапам. И сильно долго не было доступа. Дай Бог им уцелеть и выжить. Там могут быть женщины дети и старики.
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06.04.2022 10:15 Відповісти
Чому ця бенедіктова відпустила медведчука і портнова?
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06.04.2022 10:41 Відповісти
"На вопрос журналистов https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/7/7246769/ УП во время интервью Ирина Венедиктова так и не дала четкого ответа о своих отношениях с Андреем Портновым."
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06.04.2022 11:01 Відповісти
Кобзар схилив голову не може дивитись на звірства москалів (((
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06.04.2022 12:32 Відповісти
Люди могут спастись, используя ввод теплотрассы (в проходных и полупроходных каналах), разбив предварительно герметизацию ввода в подвале. Выйти наружу можно через смотровой колодец, ближайшей тепловой камеру теплосети.
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06.04.2022 20:32 Відповісти
 
 