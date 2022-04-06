Мешканці Миколаївщини після подій у Бучі налаштовані дати жорстку відсіч ворогові, - Кім
Жителі Миколаївщини після того, що сталося в Бучі, дуже злі й налаштовані дати жорстку відсіч ворогові під час зіткнень.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Поспілкувався з жителями міста та області. Доволі жорстко всі налаштовані. Після Бучі та всіх звірств зовсім інакше відбуватимуться прямі зіткнення", - сказав голова ОВА.
Він також поінформував, що в Миколаєві затримали зрадника, і є думка, що це він навів окупантів на військову казарму, де загинуло багато наших хлопців.
Топ коментарі
+12 Привет
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+10 andi Mir
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+6 Сергій Осадчий
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Так что лучше заткнись ты..
Таким набором підведених ліній зв'язку та обладнання комунікацій може похизуватися хіба що будівля СБУ, МВС чи ДСНС. Вважаєте вони не є цілями чи там є вільне місце для розміщення співробітників ОВА? А організувати інше таке місце під обстрілами - то не 5хв. часу потрібно.
То ж не шукайте винних там, де їх немає.
Саме тому, що "не в 40-х роках минулого століття".
1. До якої ще будівлі підведена основна та резервна гілка живлення?
2. До якої ще будівлі підведені комунікації різних надавачів послуг телекомунікацій державного (а не місцевого) рівня?
3. В якій ще будівлі є вже організований державний захищений (або засекречений) зв'язок?
4. Біля яких ще будівель розгортають резервні станції бездротового зв'язку?
Ну і на останок:
5. Скільки часу потрібно для організації всього цього в іншій будівлі?
Якщо цього не було, то це займе стільки ж часу, що й обладнання іншої будівлі, якщо не більше (наприклад, якщо міська каналізація вище за рівнем, ніж приміщення, що облаштовуються, то потрібне буде додаткове обладнання - насоси, клапани і т.ін.)
На його совісті (і не тільки на совісті, а завдяки безвідповідальній діяльності) вже десятки жертв.