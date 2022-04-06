Мешканці Миколаївщини після подій у Бучі налаштовані дати жорстку відсіч ворогові, - Кім

Жителі Миколаївщини після того, що сталося в Бучі, дуже злі й налаштовані дати жорстку відсіч ворогові під час зіткнень.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Поспілкувався з жителями міста та області. Доволі жорстко всі налаштовані. Після Бучі та всіх звірств зовсім інакше відбуватимуться прямі зіткнення", - сказав голова ОВА.

Він також поінформував, що в Миколаєві затримали зрадника, і є думка, що це він навів окупантів на військову казарму, де загинуло багато наших хлопців.

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