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Мешканці Миколаївщини після подій у Бучі налаштовані дати жорстку відсіч ворогові, - Кім

кім

Жителі Миколаївщини після того, що сталося в Бучі, дуже злі й налаштовані дати жорстку відсіч ворогові під час зіткнень.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Поспілкувався з жителями міста та області. Доволі жорстко всі налаштовані. Після Бучі та всіх звірств зовсім інакше відбуватимуться прямі зіткнення", - сказав голова ОВА.

Він також поінформував, що в Миколаєві затримали зрадника, і є думка, що це він навів окупантів на військову казарму, де загинуло багато наших хлопців.

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Автор: 

Миколаївська область (2261) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+12
Он делает свою работу...и делает ее хорошо...
Так что лучше заткнись ты..
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06.04.2022 10:11
+10
Цей тік-токер вже починає втомлювати. Ти краще розкажи як ти за цілий місяць війни не перемістив своїх працівників з одного з найнебезпечніших місць міста(ОДА) в інші будівлі. Як воно, коли твої відоси коштували десятків життів та десятки каліцтв і поранень?
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06.04.2022 10:13
+6
Можеш перерахувати по пунктах, що він особисто зробив?
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06.04.2022 10:36
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Їбаний кацап
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06.04.2022 10:09 Відповісти
Он делает свою работу...и делает ее хорошо...
Так что лучше заткнись ты..
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06.04.2022 10:11 Відповісти
Російські нелюди вранці у вівторок, 29 березня, завдали удару по будівлі Миколаївської ОВА. Її очільник Віталій Кім заявив, що влучили у його кабінет, та пожартував про втрачений запас айкосів.
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06.04.2022 10:20 Відповісти
Можеш перерахувати по пунктах, що він особисто зробив?
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06.04.2022 10:36 Відповісти
Цей тік-токер вже починає втомлювати. Ти краще розкажи як ти за цілий місяць війни не перемістив своїх працівників з одного з найнебезпечніших місць міста(ОДА) в інші будівлі. Як воно, коли твої відоси коштували десятків життів та десятки каліцтв і поранень?
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06.04.2022 10:13 Відповісти
Справа не в будівлі, а в комунікаціях.
Таким набором підведених ліній зв'язку та обладнання комунікацій може похизуватися хіба що будівля СБУ, МВС чи ДСНС. Вважаєте вони не є цілями чи там є вільне місце для розміщення співробітників ОВА? А організувати інше таке місце під обстрілами - то не 5хв. часу потрібно.
То ж не шукайте винних там, де їх немає.
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06.04.2022 10:32 Відповісти
Ви це серйозно? Ми не в 40-их роках минулого століття з телефоністами та єдиним провідним зв'язком.
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06.04.2022 10:41 Відповісти
Абсолютно серйозно.
Саме тому, що "не в 40-х роках минулого століття".
1. До якої ще будівлі підведена основна та резервна гілка живлення?
2. До якої ще будівлі підведені комунікації різних надавачів послуг телекомунікацій державного (а не місцевого) рівня?
3. В якій ще будівлі є вже організований державний захищений (або засекречений) зв'язок?
4. Біля яких ще будівель розгортають резервні станції бездротового зв'язку?

Ну і на останок:
5. Скільки часу потрібно для організації всього цього в іншій будівлі?
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06.04.2022 11:29 Відповісти
Добре.У цієї будівлі є підвал або сховище? Це більше риторичне питання. Звісно є, і якщо вже тягнути всю цю "проводку" день - два. А те що в ода звоне майже не кожен двірник,щоб звітувати ну це повна дурня. А всі надавачі послуг сидять у своїх будівлях.
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06.04.2022 12:08 Відповісти
Напевно, що є, але знову ж таки: врізка в кабелі, підведення живлення, облаштування робочих місць, встановлення та налаштування обладнання на режим "паралельно" з можливістю "перехоплення", облаштування простих побутових зручностей як то туалет та рукомийник, відведення каналізаційних стоків...
Якщо цього не було, то це займе стільки ж часу, що й обладнання іншої будівлі, якщо не більше (наприклад, якщо міська каналізація вище за рівнем, ніж приміщення, що облаштовуються, то потрібне буде додаткове обладнання - насоси, клапани і т.ін.)
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06.04.2022 21:24 Відповісти
Його потрібно до відповідальності притягнути за постійний піар на жертвах.
На його совісті (і не тільки на совісті, а завдяки безвідповідальній діяльності) вже десятки жертв.
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06.04.2022 10:35 Відповісти
Воно то так,але ті казарми збудовані ще в совку і про них знали,всі,питання хто хлопців там тримав знаючи що луплять по казармах
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06.04.2022 10:14 Відповісти
Скорее всего эту информацию дали шпионы и предатели которыми кишит вся Украина. Если даже в западных областях этого дерьма немеренно.
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06.04.2022 10:22 Відповісти
А хто працівників в будівлі ОДА держав місяць? І це при знищеному ОДА в Харкові.
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06.04.2022 10:22 Відповісти
Не только николаевщина а и вся Украина.
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06.04.2022 10:19 Відповісти
По факту оружие выдаёт не Ким,он губернатор.Но факт остаётся фактом ,власть ни при каких обстоятельствах не хочет вооружать граждан,пусть лучше они будут убиты.Сколько гражданских пало и ещё будет убито из-за тупости и трусости чиновников?Их месседж гражданам- идите и голыми руками останавливаете орков,после Бучи это вызывает рвотный рефлекс.
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06.04.2022 13:10 Відповісти
 
 