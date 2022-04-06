Козицький про вибухи у районі Радехова: ППО збила дві крилаті ракети. Ворог цілі не досягнув
Напередодні ввечері пролунали вибухи на Львівщині. Наразі відомо, що наші сили протиповітряної оборони збили над Радеховом дві крилаті ракети ворога.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Уламки впали на околиці міста, внаслідок чого сталися 3 вибухи на об’єкті цивільної інфраструктури, який не використовують. На місці вибуху було займання, яке невідкладно усунули сили ДСНС. Постраждалих немає. Ворог своєї цілі не досягнув", - зазначив він.
Топ коментарі
+7 Тетяна Тать
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+3 Barboval
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+3 Alison Reese
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зараз його табакі - ака лавров пєсков та соловйов - будуть верещать, що він не туди й цілився
Щось наші змі починають трошки підбріхувати.
Ви читати вмієте? Чи тільки писати?
6 здоровенних резервуарів без детонації ********** пошкодити нереально. Якби написали що була детонація - питань нема.
Я розумію що приємно читати про успіхи наших хлопців, і завдання засобів масової інформації показати, що все що прилітає збивається... але іноді потрібно думати і самостійно аналізувати те що пишуть, щоб не уподібнюватись до москалів, які вірять абсолютно кожному слову з зомбоящика.
ти аж тиждень на Цензорі, визначився, хто у тебе «наші»?
З десяти збитих ракет - уламки одної чи двох щось пошкодять чи може навіть хтось загине. Це нормально. На жаль, але це нормально під час війни.