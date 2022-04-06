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Новини Війна
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Козицький про вибухи у районі Радехова: ППО збила дві крилаті ракети. Ворог цілі не досягнув

ракета

Напередодні ввечері пролунали вибухи на Львівщині. Наразі відомо, що наші сили протиповітряної оборони збили над Радеховом дві крилаті ракети ворога.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламки впали на околиці міста, внаслідок чого сталися 3 вибухи на об’єкті цивільної інфраструктури, який не використовують. На місці вибуху було займання, яке невідкладно усунули сили ДСНС. Постраждалих немає. Ворог своєї цілі не досягнув", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі Радехова на Львівщині вибухи, залишайтесь в укриттях, - глава ОВА Козицький

Автор: 

армія рф (17250) ракети (4008) Козицький Максим (126) Львівська область (2419)


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Топ коментарі
+7
бункерний акела промахнувся

зараз його табакі - ака лавров пєсков та соловйов - будуть верещать, що він не туди й цілився
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06.04.2022 10:10
+3
так зателефонуйте до когось з Радехова. летіли в одне місце збили над іншим яке вже давно заморозили і не використовують
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06.04.2022 10:26
+3
Уламки впали на околиці міста, внаслідок чого сталися 3 вибухи на об'єкті цивільної інфраструктури, який не використовують Джерело:
Ви читати вмієте? Чи тільки писати?
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06.04.2022 10:29
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бункерний акела промахнувся

зараз його табакі - ака лавров пєсков та соловйов - будуть верещать, що він не туди й цілився
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06.04.2022 10:10 Відповісти
Як так. Ракети збили, але вибухи на обєкті цивільної структури все ж таки сталися?
Щось наші змі починають трошки підбріхувати.
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06.04.2022 10:23 Відповісти
так зателефонуйте до когось з Радехова. летіли в одне місце збили над іншим яке вже давно заморозили і не використовують
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06.04.2022 10:26 Відповісти
Уламки впали на околиці міста, внаслідок чого сталися 3 вибухи на об'єкті цивільної інфраструктури, який не використовують Джерело:
Ви читати вмієте? Чи тільки писати?
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06.04.2022 10:29 Відповісти
Ага, це так само як в Тернополі, де ракету ніби-то збили, але вона "впала" і уламками пошкодила аж 6 резервуарів з мінеральним добривом.
6 здоровенних резервуарів без детонації ********** пошкодити нереально. Якби написали що була детонація - питань нема.

Я розумію що приємно читати про успіхи наших хлопців, і завдання засобів масової інформації показати, що все що прилітає збивається... але іноді потрібно думати і самостійно аналізувати те що пишуть, щоб не уподібнюватись до москалів, які вірять абсолютно кожному слову з зомбоящика.
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06.04.2022 11:10 Відповісти
Чиї це ваші?
ти аж тиждень на Цензорі, визначився, хто у тебе «наші»?
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06.04.2022 10:41 Відповісти
так як і в Києві, ракету збили, а її уламок зруйнував пів будинку. рашасти-фашисти заплатяь за все.
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06.04.2022 10:45 Відповісти
Якось так збивають, що вже вкотре уламки падають на об'єкти інфраструктури... Тоді коли, здавалось би, значно більша ймовірність падіння десь у полі чи в лісі.
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06.04.2022 10:46 Відповісти
Україна, це не безлюдна кацапія, плотність забудов дуже велика.... і деякий відсоток тих обломків падає на об,єкти, тим більше вони часто збиваються на низьких траекторіях підльоту до заданих координат. ( я в себе в дврорі знайшов кусок кацапської ракети(можливо й нашої антиракети), легкий, ушкоджень не було)
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06.04.2022 10:54 Відповісти
у тому й небезпека... Бо летять ті ракети ж як правило по наших великих містах, і якщо їх збивають на "підльоті", то й уламки падають десь у передмісті чи на околицях, і пошкоджують інфраструктуру чи будинки (як це два дні тому сталось у Тернополі)
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06.04.2022 10:57 Відповісти
Пропонуєш не збивати чи що?
З десяти збитих ракет - уламки одної чи двох щось пошкодять чи може навіть хтось загине. Це нормально. На жаль, але це нормально під час війни.
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06.04.2022 11:20 Відповісти
не пропоную, просто констатую ризики. Ну так війна, куди ж без ризиків...
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06.04.2022 11:32 Відповісти
Кацапи через дефіцит цукру починають дуріти! 😉 Місцеві зрозуміють, про що я. 😊
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06.04.2022 10:37 Відповісти
вони здуріли давно.., цукор, то насмішка над козломордими тварями.
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06.04.2022 10:47 Відповісти
Красунчики! Героям слава !!!
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06.04.2022 10:54 Відповісти
Прекрасна новина! ЗСУ - Сила! 🇺🇦
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06.04.2022 11:14 Відповісти
 
 