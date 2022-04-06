Козицький про вибухи у районі Радехова: ППО збила дві крилаті ракети. Ворог цілі не досягнув

Напередодні ввечері пролунали вибухи на Львівщині. Наразі відомо, що наші сили протиповітряної оборони збили над Радеховом дві крилаті ракети ворога.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламки впали на околиці міста, внаслідок чого сталися 3 вибухи на об’єкті цивільної інфраструктури, який не використовують. На місці вибуху було займання, яке невідкладно усунули сили ДСНС. Постраждалих немає. Ворог своєї цілі не досягнув", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі Радехова на Львівщині вибухи, залишайтесь в укриттях, - глава ОВА Козицький