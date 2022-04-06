Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,6 тис. осіб, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 684 танки і 1 861 броньована машина

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 квітня втрати особового складу противника становлять близько 18,6 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 18600 осіб,

танків ‒ 684 од,

бойових броньованих машин - 1861 од,

артилерійських систем - 332 од,

РСЗВ - 107 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків - 150 од,

гелікоптерів - 135 од,

автомобільної техніки - 1324 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі ЗСУ.