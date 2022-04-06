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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,6 тис. осіб, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 684 танки і 1 861 броньована машина

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 квітня втрати особового складу противника становлять близько 18,6 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 18600 осіб,

танків  ‒ 684 од,

бойових броньованих машин - 1861 од,

артилерійських систем  - 332 од,

РСЗВ  - 107 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків  - 150 од,

гелікоптерів  - 135 од,

автомобільної техніки  - 1324 од,

кораблі /катери  - 7 од,

цистерн з ПММ  - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 96.

Спеціальна техніка  - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,6 тис. осіб, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 684 танки і 1 861 броньована машина 01

Також читайте: Втрати Росії у війні зіставні з розмірами армій деяких країн. ІНФОГРАФІКА

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17250) Генштаб ЗС (6514) втрати (4387)


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Топ коментарі
+8
дрысня копала окопы в рыжем лесу https://twitter.com/i/status/1511608450618429440 https://twitter.com/i/status/1511608450618429440
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06.04.2022 10:40
+6
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06.04.2022 10:38
+5
це треба зберегти для історії стоянка неандертальців в Рудому лісі ... туристів буде повно !
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06.04.2022 11:02
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Зер гут! Дас ист фантастишь !
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06.04.2022 10:34 Відповісти
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06.04.2022 10:38 Відповісти
Грузовик дровами топится? Раньше такие были😁
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07.04.2022 00:16 Відповісти
Чи правда ,що Грузія допомагає поставляти контрабандою на рф підсанкційні товари?
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06.04.2022 10:38 Відповісти
так
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06.04.2022 14:06 Відповісти
дрысня копала окопы в рыжем лесу https://twitter.com/i/status/1511608450618429440 https://twitter.com/i/status/1511608450618429440
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06.04.2022 10:40 Відповісти
це треба зберегти для історії стоянка неандертальців в Рудому лісі ... туристів буде повно !
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06.04.2022 11:02 Відповісти
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06.04.2022 18:51 Відповісти
РуZZОФАШИСТIВ не жалiти! Чим бiльше тим краще!!!
Щоб цi мразi всi повиздихали!!!
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07.04.2022 07:57 Відповісти
 
 