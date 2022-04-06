Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,6 тис. осіб, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 684 танки і 1 861 броньована машина
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 квітня втрати особового складу противника становлять близько 18,6 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 18600 осіб,
танків ‒ 684 од,
бойових броньованих машин - 1861 од,
артилерійських систем - 332 од,
РСЗВ - 107 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків - 150 од,
гелікоптерів - 135 од,
автомобільної техніки - 1324 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96.
Спеціальна техніка - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі ЗСУ.
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