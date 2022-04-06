Сьогодні працюватимуть п'ять гуманітарних коридорів у Луганській області, окупанти знищують залізницю, - Гайдай

Жителів Сєверодонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Гірського просять терміново евакуюватися. Поки російські окупанти не знищили залізницю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, сьогодні в Луганській області для евакуації населення працюватимуть п'ять гуманітарних коридорів - із Сєверодонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього та Лисичанська.

"Звертаюся до кожного жителя Луганщини – евакуюйтесь, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися навіть до південної частини Рубіжного. Відсутній прямий гуманітарний коридор до Кремінної. Але, незважаючи на це, люди виїжджають звідти. Поки є автобуси і поїзди – користайтеся цією можливістю. Бо вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення на Донеччині. Ремонт тривав декілька годин, поїзди затримувалися. На щастя, відновили. Це ще один дзвіночок про небезпеку. Убезпечте себе та рідних", – наголосив Гайдай.

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Місця зборів:

- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;

- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

- Попасна: вул. Первомайська, 42;

- Гірське: вул. Гагаріна, 13а;

- Нижнє: Паркова, 13;

- Рубіжне: вул. Чехова, 11.

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