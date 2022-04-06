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Новини Війна
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Відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу" є незаконним. Це роз’єднує суспільство і шкодить боротьбі з ворогом, - правозахисники

прямий

4 квітня телеканали "Прямий", "Еспресо" та "5-й" були відключені від мовлення від цифрової мережі Т2. Це незаконно.

Про це йдеться у зверненні українських правозахисників та правозахисних організацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже писали про пагубність та помилковість рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) від 18.03.2022, яке Президент України ввів у дію своїм указом наступного дня, 19-го березня. Цим рішенням РНБО вирішила об’єднати всі загальноукраїнські телеканали та зобов’язати їх транслювати цілодобовий телемарафон "Єдині новини #UАразом". Хоча кілька великих телеканалів ("1+1", "ICTV", "Суспільне", "Рада", "Інтер", "Україна 24") після початку війни добровільно вирішили об’єднатися в інформаційний марафон, чергуючи ведення новинних програм між собою, багато загальноукраїнських телеканалів далі продовжували мовлення як в межах загального марафону, так і самостійно. Зокрема "Прямий", "Еспресо" та "5 канал" 12 годин брали участь в загальноукраїнському телемарафоні, а 12 годин здійснювали мовлення за власним графіком або у співпраці з іноземними медіа", - йдеться у зверненні.

"Ми стверджували, що, хоча це рішення серйозно обмежує свободу слова на законних підставах, воно є непропорційним, оскільки досвід діяльності українських медіа за 40 діб війни переконливо довів: обмежувати свободу слова немає сенсу. Прагнення до свободи та хист самоорганізації нашого народу настільки потужні, що громадяни готові добровільно обмежити свої права й основоположні свободи без жодного примусу, якщо відчуватимуть у цьому необхідність", - йдеться далі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Замість озброєння та мобілізації Офіс Президента витрачає час на зведення політичних рахунків"

Як зазначається, журналісти самі узгоджують свої дії з військовими адміністраціями, а громадяни уважно стежать за рекомендаціями держави щодо поширення інформації, дотримуються їх та закликають дотримуватися інших.

"Ми, правозахисники, чия діяльність у мирний час значною мірою зводиться до критики держави, — відклали цю критику та займаємося протидією ворогові на своєму "фронті". Ми не бачили жодної публікації цих трьох каналів, яка б вимагала корекції з боку держави. Оскільки плюралізм не наносить шкоди під час війни, видається принципово важливим зберігати його, адже в мирний час він є основою розвинених суспільств, а переоцінити користь від нього просто неможливо", - переконують правозахисники.

За їхніми словами, здавалося, що відсутність здійснення цього рішення РНБО протягом двох тижнів означає, що їхні аргументи почуті. Проте 4 квітня телеканали "Прямий", "Еспресо" та "5-й" були відключені від мовлення від цифрової мережі Т2. Поки що невідомо, хто саме віддав цей наказ, який є вочевидь незаконним.

"Таке рішення не об’єднує, а роз’єднує суспільство, що лише шкодить боротьбі з ворогом. Відтак, ми просимо Президента України та керівництво держави повернути до ефіру телеканали "Прямий", "Еспресо" та "5" та загалом утриматися від суттєвих обмежень свободи слова. Свобода слова є фундаментальною цінністю, яку Україна відстоює у війні з РФ", - резюмують правозахисники. 

Це звернення підписали:

Мирослав Маринович, віце-ректор Українського католицького університету, член-засновник Української Гельсінської Групи, в'язень сумління у 1977- 1987 рр.;

Йосиф Зісельс, дисидент, колишній політв'язень;

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи;

Ігор Козловський, релігієзнавець, історик, письменник;

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини;

Борис Захаров, директор благодійного фонду "Людина і право" та Гуманітарної студії "Хвиля";

Харківська правозахисна група;

Українська Гельсінська спілка з прав людини;

Чугуївська правозахисна група;

Гельсінська ініціатива-ХХІ;

Громадська організація "МАРТ";

Центр громадянських свобод;

ГО "Територія успіху";

Ваад України;

Конгрес національних громад України;

БО Благодійний фонд "Людина і право";

Гуманітарна студія "Хвиля";

ГО Освітній центр "Простір толерантності";

Одеська обласна організація ВГО КВУ;

ГО "Правозахисна Група "СІЧ";

Благодійна організація "Фонд милосердя та здоров’я";

ГО "Докудейз";

Медіа платформа "Вгору";

ГО "Черкаський правозахисний центр".

Автор: 

5 канал (317) правозахисники (377) свобода слова (390) ЗМІ (1357) Прямий канал (65)


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Топ коментарі
+78
єрмак з татаровим рулять. Спільнота який день шумить, а вони своє роблять.
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06.04.2022 11:06
+59
І тут проклятий Порох насрав в штани Зеленському!
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06.04.2022 11:06
+53
Це ви, мразі, 8 років воюєте не ******, а з Порошенком. Розколюєте країну.
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06.04.2022 11:11
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Зеля постійно підтверджує, що він дрібне підле чмо.
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06.04.2022 11:25 Відповісти
Однозначно відключення проукраїнських каналів роз'єднує. У мене ніколи не було довіри до цієї влади, але із початком війни попри відразу я почала прислухатись до тих на диво правильних промов які виголошував преЗЄдент. Після відключення проукраїнських каналів я вважаю владу як таку, що прагне узурпації і як таку, що попри жахливу війну робить піар на крові і займається пропагандою з метою зрадити національні інтереси багатостраждальної України і це все за спинами ЗСУ і на тлі мільйонів трагедій.
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06.04.2022 11:26 Відповісти
ОПа з кацапськими кротами руйнує Україну зсередини
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06.04.2022 11:27 Відповісти
Це все одно , що Порошенко, у 2016 році.будучи президентом України, заборонив би діяльність "зе" кварталу , котрий злорадно насміхався над Україною і критикував тодішню владу. Мабуть це є набагато гірше г,,,но.
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06.04.2022 11:29 Відповісти
- відверто влучне , логічне порівняння .
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06.04.2022 11:46 Відповісти
Чи наприклад в тому ж 2016 році закрив телеканал 3Sstudio Шустера, а сам в той час, ллючи крокодилові сльози, патякав, що вмре за передачу Савіка. Нє? Ето другоє?
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06.04.2022 13:03 Відповісти
Ето другоє?- а хіба Савік Шустер президент України?Якщо президентом був би Шустер,тоді це б не було "другое", а аналогічне.
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06.04.2022 13:56 Відповісти
Значить закривати не можна лише канали президента? А усякі шустери то хрєн з ними і це не порушення принципів демократії і свободи слова? Ну тоді і ваша аналогія брехлива. Квартал тв не належав в 2016 році ніякому президенту
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06.04.2022 14:33 Відповісти
Дуже розумний крок для підготовки таємного мирного договору! Я так розумію , що ті хто за Порошенка вже повинні залишати Країну. Ну так цеж партія президента б'є ворога і перемога буде виключно за виборцями слуг народу. Схаменіться поки не пізно,такі заяви про медіа та опозицію на руку ворогу. І доречі його ще не перемогли!!! Слава Україні!!!
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06.04.2022 11:36 Відповісти
Я і не помітив. Зараз скрізь об'єднані новини. Не розумію скиглення.
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06.04.2022 11:40 Відповісти
Борис Захаров? А ти ж, падла, галасував за це в 2019-му!
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06.04.2022 11:41 Відповісти
Канал "прямий" мало чим відрізняється від кремоядських
Таке саме твердження в режимі 24/7 що в Україні все дуже погано
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06.04.2022 11:42 Відповісти
- спробуйте навести реальний приклад видуманих вами історій , про які ви стверджуєте намовляючи на канали опозиції ,які закрили .
- спробуйте ...
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06.04.2022 11:49 Відповісти
Канал Прямий до останнього часу належав бувшому ригіоналу Макєєнко, який під час Майдану працював гауляйтером Києва від Януковича, закривав метро і перекривав мости, щоб люди не дістались на допомогу майданівцям. І який голосував за людожерські закони 16 січня. Який приклад ще треба?
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06.04.2022 13:20 Відповісти
тобі, зебільна падла з числа подлячної ботви, не дано відповідного ІQ зрозуміти різниці між касапськими фейками і конструктивною продрежавницькою проукраїнською критикою чинної влади; та її злочинів, як економічних, так і військово-політичних.
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06.04.2022 11:50 Відповісти
та звільнив би Президент дерьмака і не давав би звання арестовичу за ........, і об"єднав би всіх. Но нє!
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06.04.2022 11:46 Відповісти
Зовсім не дивує, що совкова влада зебілів вимикає ЗМІ, які не погодилися цілодобово транслювати ідіотську пропаганду марафону новин від прокацапських каналів.
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06.04.2022 11:46 Відповісти
После такой фигни я и все мои родственники перейдем с 1+1 на 5 канал, будем его смотреть в интернете, лишь бы не ***ню Коломойского. Сейчас еще начнут продвигать Мосейчук, нет слов.
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06.04.2022 11:50 Відповісти
Зеленский не может не знать о закрытии вещания, тем более, что это имеет уже огромный резонанс. А значит, если каналы не включат/не включили значит он как минимум соучастник, а то и организатор всего этого! Люди правильно возмутились - здесь Вам не Россия! То, что Зеленский создаёт свой культ личности Великого Президента, закрывает рот людям, называя большинство " некоторые...", а также каналам запускает маховик диктатуры! Особенно это звучит очень настороженно на фоне острого желания Зеленского лично встретится с Путиным и решить все вопросы. А как решает вопросы лично Зеленский мы знаем - "перестать стрелять, закрытие ракетных программ, ЗП у солдата как у охранника в магазине, шокирующая коррупция при строительстве дорог, и список можно продолжать и продолжать!
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06.04.2022 12:00 Відповісти
Боже , яке ти кончене
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06.04.2022 13:10 Відповісти
Перешел в инете на порохоботские каналы,там информации намного больше.
а вы зебилы коломойские задумайтесь о своем будущем,пока не позно,
и никуда вы уже не сбежите.
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06.04.2022 12:04 Відповісти
Такой беспредел наносит обороне страны больший урон, чем сотня "Калибров".
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06.04.2022 12:06 Відповісти
Деньги отрабатывают. Придут москали - еще и живы останутся и с деньгами.
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06.04.2022 12:08 Відповісти
Користуючись війною, скоморохи бениного цирку, рейдернули ТБ в Україні, тепер для овець зе-цирку доступні лише оди про зе-бениного клоуна та експерти типу лещенко, арестович, гетьманців та решта шушери, от тільки в шапіто холуїв не доходить, що люди шукатимуть альтернативу і вийдуть на пропагандони кремля.
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06.04.2022 12:09 Відповісти
оп по лекалах рашки цензуру вводить
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06.04.2022 12:11 Відповісти
воєнний час, шо не так ?
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06.04.2022 12:51 Відповісти
Янелох обнаглел до беспредела. Что делать будем?
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06.04.2022 12:20 Відповісти
хєрачить русську падаль, так ?
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06.04.2022 12:50 Відповісти
то що за ss, товаріщь русську?
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06.04.2022 13:47 Відповісти
ніфіга не роз'єднує, сидіть поки тихенько, якщо ніфіга не робете, потім вже політ агітацією займатисетесь
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06.04.2022 12:49 Відповісти
Янелох вводит избирательную цензуру - закрывает все независимые каналы - это диктатура по Путински и тяготеет к такому же строю. Забыл чем это заканчивается в Украине?
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06.04.2022 13:01 Відповісти
А от іще одна "весела новина": https://www.5.ua/polityka/vtecha-medvedchuka-kumu-putina-dopomih-vyikhaty-z-ukrainy-zastupnyk-holovy-op-tatarov-tspk-273616.html ВТЕЧА МЕДВЕДЧУКА: КУМУ ПУТІНА ДОПОМІГ ВИЇХАТИ З УКРАЇНИ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОП ТАТАРОВ
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06.04.2022 13:30 Відповісти
https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5011260075639409
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06.04.2022 13:36 Відповісти
Глас вопиющего в зеленом вонючем болоте....
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06.04.2022 14:12 Відповісти
Суд, права человека, гражданское общество , свобода слова- эти понятия ( не вовремя из за войны, но молчать нельзя) Президент не воспринимает. С политическими конкурентами ( кроме профашистских, враждебных стране сил) нужно решать вопросы в суде ( не подконтрольном ). Так рождаются Гитлеры и Путлеры.
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06.04.2022 14:32 Відповісти
це дебілі3м влади 3акрити украінські канали які були і будуть украінські а мосійчук сумніваюсь
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06.04.2022 16:57 Відповісти
зеленский тварь!
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06.04.2022 18:49 Відповісти
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