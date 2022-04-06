Відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу" є незаконним. Це роз’єднує суспільство і шкодить боротьбі з ворогом, - правозахисники

4 квітня телеканали "Прямий", "Еспресо" та "5-й" були відключені від мовлення від цифрової мережі Т2. Це незаконно.

Про це йдеться у зверненні українських правозахисників та правозахисних організацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже писали про пагубність та помилковість рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) від 18.03.2022, яке Президент України ввів у дію своїм указом наступного дня, 19-го березня. Цим рішенням РНБО вирішила об’єднати всі загальноукраїнські телеканали та зобов’язати їх транслювати цілодобовий телемарафон "Єдині новини #UАразом". Хоча кілька великих телеканалів ("1+1", "ICTV", "Суспільне", "Рада", "Інтер", "Україна 24") після початку війни добровільно вирішили об’єднатися в інформаційний марафон, чергуючи ведення новинних програм між собою, багато загальноукраїнських телеканалів далі продовжували мовлення як в межах загального марафону, так і самостійно. Зокрема "Прямий", "Еспресо" та "5 канал" 12 годин брали участь в загальноукраїнському телемарафоні, а 12 годин здійснювали мовлення за власним графіком або у співпраці з іноземними медіа", - йдеться у зверненні.

"Ми стверджували, що, хоча це рішення серйозно обмежує свободу слова на законних підставах, воно є непропорційним, оскільки досвід діяльності українських медіа за 40 діб війни переконливо довів: обмежувати свободу слова немає сенсу. Прагнення до свободи та хист самоорганізації нашого народу настільки потужні, що громадяни готові добровільно обмежити свої права й основоположні свободи без жодного примусу, якщо відчуватимуть у цьому необхідність", - йдеться далі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Замість озброєння та мобілізації Офіс Президента витрачає час на зведення політичних рахунків"

Як зазначається, журналісти самі узгоджують свої дії з військовими адміністраціями, а громадяни уважно стежать за рекомендаціями держави щодо поширення інформації, дотримуються їх та закликають дотримуватися інших.

"Ми, правозахисники, чия діяльність у мирний час значною мірою зводиться до критики держави, — відклали цю критику та займаємося протидією ворогові на своєму "фронті". Ми не бачили жодної публікації цих трьох каналів, яка б вимагала корекції з боку держави. Оскільки плюралізм не наносить шкоди під час війни, видається принципово важливим зберігати його, адже в мирний час він є основою розвинених суспільств, а переоцінити користь від нього просто неможливо", - переконують правозахисники.

За їхніми словами, здавалося, що відсутність здійснення цього рішення РНБО протягом двох тижнів означає, що їхні аргументи почуті. Проте 4 квітня телеканали "Прямий", "Еспресо" та "5-й" були відключені від мовлення від цифрової мережі Т2. Поки що невідомо, хто саме віддав цей наказ, який є вочевидь незаконним.

"Таке рішення не об’єднує, а роз’єднує суспільство, що лише шкодить боротьбі з ворогом. Відтак, ми просимо Президента України та керівництво держави повернути до ефіру телеканали "Прямий", "Еспресо" та "5" та загалом утриматися від суттєвих обмежень свободи слова. Свобода слова є фундаментальною цінністю, яку Україна відстоює у війні з РФ", - резюмують правозахисники.

Це звернення підписали:

Мирослав Маринович, віце-ректор Українського католицького університету, член-засновник Української Гельсінської Групи, в'язень сумління у 1977- 1987 рр.;

Йосиф Зісельс, дисидент, колишній політв'язень;

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи;

Ігор Козловський, релігієзнавець, історик, письменник;

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини;

Борис Захаров, директор благодійного фонду "Людина і право" та Гуманітарної студії "Хвиля";

Харківська правозахисна група;

Українська Гельсінська спілка з прав людини;

Чугуївська правозахисна група;

Гельсінська ініціатива-ХХІ;

Громадська організація "МАРТ";

Центр громадянських свобод;

ГО "Територія успіху";

Ваад України;

Конгрес національних громад України;

БО Благодійний фонд "Людина і право";

Гуманітарна студія "Хвиля";

ГО Освітній центр "Простір толерантності";

Одеська обласна організація ВГО КВУ;

ГО "Правозахисна Група "СІЧ";

Благодійна організація "Фонд милосердя та здоров’я";

ГО "Докудейз";

Медіа платформа "Вгору";

ГО "Черкаський правозахисний центр".