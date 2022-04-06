"Мер"-колаборант з Рубіжного Хортів здає окупантам проукраїнських активістів, – голова ОВА Гайдай
Колишній мер міста Рубіжне Сергій Хортів не просто перейшов на бік російських загарбників, а й передає окупантам інформацію про людей з проукраїнською позицією.
Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів в ефірі каналу "Дом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
"Мер, крім того, що перейшов на сторону окупантів, він ще й активно з ними співпрацює у плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає. Такий уже стовідсотковий зрадник, який здає окупантам людей з проукраїнською позицією", - розказав Гайдай.
Він додав, що Україна змогла "трохи поламати плани окупантів, які хотіли зробити картинку, як мер міста передає окупантам ключі, і як їх з радістю зустрічають".
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Гайдай пояснив, що зробив подання на президента і президент підписав указ про запровадження військово-цивільної адміністрації у Рубіжному. Це призвело до того, що "мер тепер ніхто", і він не потрібен нікому, навіть окупантам.
Нагадаємо, 1 квітня стало відомо, що мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на сторону окупанта. У мережі опублікували відео, в якому Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ "нацистами" і закликає скласти зброю.
3 квітня Гайдай повідомив, що у Луганській області серед голів громад виявилися чотири зрадники: у Рубіжному, Станиці Луганській, Міловому й Марківці.
Майже з перших днів війни з Хортівим не було зв'язку, тому 4 квітня Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.
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Треба було залишити військові адміністрації в прифронтових районах!
Ні, вам хотілось пограти у вибори і «ментально зблизитись» із кацапами!
Хто відповість за це?!
Извиняюсь, телефон сильно умный.
В країнах Прибалтики таким людям видавали паспорти "неграждан", такі люди не мали права голосу на виборах, а також права займати державні посади!!!
Якщо ці люди залишаться тут з тими самими правами, що й до війни, вони проголосують за схожу ОПЖЗ, з іншою назвою, але тим же змістом.
Але старше покоління отих 73% тоді обрало не Чорновіла, а "новиє ліца" вчорашніх комуняк
Проаналізував тактику дій російських підрозділів в окупованих населених пунктах відносно місцевих мешканців.Якщо супротиву і активних боїв немає, то розвідка ворога проходить по оселях, підвалах, будівлях та розмовляють з місцевими мешканцями приязно, дають сухпаї та настанови. Визначають гендерний склад, наявність майна, готовність співпрацювати з окупаційними військами, громадян з військовими спеціальностями тощо.А потім, від наявності часу, що залежить від активності бойових дій починається терор.
Якщо бойової активності немає, то він вибірковий: проукраїнський актив, чиновники, що не ідуть на співпрацю, власники цікавого майна, жінки які сподобались та військові з спецефічними спеціальностями, підозрілі для росіян особи, молоді чоловіки, тощо.
Якщо бойові дії активні і грабувати, убивати треба швидко, а бій ведеться за межами міста, то це всі хто потрапили під руку і визначені особи. Це лотерея.
Якщо в село не зайшли, бо ЗСУ закріпилось в районіі, то ідуть, часто хаотичні, танкові та артилериські обстріли цивільних об'єктів.
Найгірше тим населеним пунктам, які зайняли окупанти, або оточили та повністю блокували - там гине найбільше цивільних людей.
Це не просто звірства війни - це геноцид, який визначений державною політикою РФ.
Це фашизм, який у підручниках назвуть рашизмом.
P.S. Для цивільних: намагайтесь як найшвидше, усіма можливими способами, покинути зону бойових дій. Залишаючись, ви наражаєте на небезпеку себе, заважаєте ЗСУ, та наражаєте на ризик тих, кого потім, ваша родина або ви, просите допомогти в евакуції.
22 травня 2014 Сергій Хортів брав участь у блокуванні української військової техніки у місті Рубіжне, коли бойовики з-за спин мирних жителів розстріляли українських військовослужбовців, в результаті чого загинуло кілька бійців з Житомира.[4][3]
Після звільнення Рубіжного від терористичних угруповань ЛНР, залишився у місті, поширював проросійські настрої та вів пропаганду на користь ЛНР, а також займався саботажем.[5]
Під час виборів до Верховної Ради України 2014 був головою окружної виборчої комісії № 112 (Рубіжне).
Голова Рубіжного Редагувати
У липні 2015 року став помічником-консультантом народного депутата України Юлія Іоффе.
25 жовтня 2015 року був обраним головою міста Рубіжне.[6] За даними Комітету виборців України, нього проголосувало близько 70 % виборців.[7]
На території технікуму, де жили міліціонери з Житомира, за його наказом відключили воду, посилаючись на поломаний насос, хоча він був справний. Також Хортів виступав з заявами, що співробітники МВС постійно перебувають у нетверезому стані, зі зброєю і чіпляються до студентів, маючи до них претензії сексуального характеру.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87