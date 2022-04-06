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Новини Війна
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"Мер"-колаборант з Рубіжного Хортів здає окупантам проукраїнських активістів, – голова ОВА Гайдай

хортів

Колишній мер міста Рубіжне Сергій Хортів не просто перейшов на бік російських загарбників, а й передає окупантам інформацію про людей з проукраїнською позицією.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів в ефірі каналу "Дом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

"Мер, крім того, що перейшов на сторону окупантів, він ще й активно з ними співпрацює у плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає. Такий уже стовідсотковий зрадник, який здає окупантам людей з проукраїнською позицією", - розказав Гайдай.

Він додав, що Україна змогла "трохи поламати плани окупантів, які хотіли зробити картинку, як мер міста передає окупантам ключі, і як їх з радістю зустрічають".

Читайте на Цензор.НЕТ: Проти мера Рубіжного розпочато провадження за фактом колабораційної діяльності, - Офіс Генпрокурора

Гайдай пояснив, що зробив подання на президента і президент підписав указ про запровадження військово-цивільної адміністрації у Рубіжному. Це призвело до того, що "мер тепер ніхто", і він не потрібен нікому, навіть окупантам.

Нагадаємо, 1 квітня стало відомо, що мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на сторону окупанта. У мережі опублікували відео, в якому Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ "нацистами" і закликає скласти зброю.

3 квітня Гайдай повідомив, що у Луганській області серед голів громад виявилися чотири зрадники: у Рубіжному, Станиці Луганській, Міловому й Марківці.

Майже з перших днів війни з Хортівим не було зв'язку, тому 4 квітня Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.

Автор: 

колабораціонізм (1158) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+18
я говорю не про те, що сбу мало зараз врятувати людей. я кажу про те, що до активної фази війни у нас безкарно толерувались сепари і зрадники
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06.04.2022 11:16
+15
сбу має розділити відповідальність із кацапами за наших замордованих людей
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06.04.2022 11:11
+14
чому його не посадили в 2014 році?6 березня 2014 Хортів голосував за звернення Луганської обласної ради щодо права закликати російські війська в Україну «для захисту Донбасу від київської хунти».
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06.04.2022 11:17
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сбу має розділити відповідальність із кацапами за наших замордованих людей
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06.04.2022 11:11 Відповісти
Іди працюй в СБУ і покажи приклад, як потрібно захищати людей.
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06.04.2022 11:14 Відповісти
я говорю не про те, що сбу мало зараз врятувати людей. я кажу про те, що до активної фази війни у нас безкарно толерувались сепари і зрадники
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06.04.2022 11:16 Відповісти
Уточню, что толерастия была с 2014 года и продолжается по сей день
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06.04.2022 12:03 Відповісти
А ти, любителю дебільних порад, вже пішов працювати в усі служби і підприємства, робота яких тебе не влаштовує?
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06.04.2022 11:27 Відповісти
Звичайно. Саме зараз час змінювати роботу тих органів, які процювали погано.
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06.04.2022 11:35 Відповісти
Тобто це ти працюєш в офісі президента?
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06.04.2022 12:21 Відповісти
Чому досі немає смертної кари за зраду? Люди гинуть із-за таких покидьків а їм тільки тюрьма світить.
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06.04.2022 11:16 Відповісти
Яка несподіванка!
Треба було залишити військові адміністрації в прифронтових районах!
Ні, вам хотілось пограти у вибори і «ментально зблизитись» із кацапами!
Хто відповість за це?!
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06.04.2022 11:16 Відповісти
чому його не посадили в 2014 році?6 березня 2014 Хортів голосував за звернення Луганської обласної ради щодо права закликати російські війська в Україну «для захисту Донбасу від київської хунти».
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06.04.2022 11:17 Відповісти
Это очень неудобный вопрос для местных дописувачів с цензора. В ряд можно поставить, почему татаров получил гос должность начальника юротдела укрбуда, мэра аксенова, и прочее говно, которое на данный момент почувствовало силу. Поехали момент в 2014 году теперь это вылезло нам боком. И если сейчас проведем, то будет ещё хуже в будущем.
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06.04.2022 11:30 Відповісти
Вместо слов "поехали" и "проведем" - ********.
Извиняюсь, телефон сильно умный.
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06.04.2022 11:33 Відповісти
Долго ему еще осталось?
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06.04.2022 11:18 Відповісти
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06.04.2022 11:24 Відповісти
В ОПЖЗ є свої виборці, ця партія **** не виссана.
В країнах Прибалтики таким людям видавали паспорти "неграждан", такі люди не мали права голосу на виборах, а також права займати державні посади!!!
Якщо ці люди залишаться тут з тими самими правами, що й до війни, вони проголосують за схожу ОПЖЗ, з іншою назвою, але тим же змістом.
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06.04.2022 11:27 Відповісти
Це треба було зробити ще в 1991 році. Бо потім в Україну понаїхали військові пенси з Прибалтики і різних ГДР і хвалилсь як тут круто що не треба мову вчити і нема фашистів як в Латвії, які російськомовних в трусиках розпинають.
Але старше покоління отих 73% тоді обрало не Чорновіла, а "новиє ліца" вчорашніх комуняк
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06.04.2022 11:54 Відповісти
https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZVSLQNQPoO6KKHNy6SlBf8TcCCtQurW0tCAMzRZxuewDTUMH8Y6WYssUd76cY8o5KtZqCk-gVOYd5cBva3HBZokFjWtKkYBrqqjIkCssuDdBUIUyPv9U5nH15mCxJ4__hw4MMVD_32CECPFiQvdj7J3kqpiYyr-2rGEgdkBWYFyVA&__tn__=-UC%2CP-y-R Myroslav Hai
Проаналізував тактику дій російських підрозділів в окупованих населених пунктах відносно місцевих мешканців.Якщо супротиву і активних боїв немає, то розвідка ворога проходить по оселях, підвалах, будівлях та розмовляють з місцевими мешканцями приязно, дають сухпаї та настанови. Визначають гендерний склад, наявність майна, готовність співпрацювати з окупаційними військами, громадян з військовими спеціальностями тощо.А потім, від наявності часу, що залежить від активності бойових дій починається терор.

Якщо бойової активності немає, то він вибірковий: проукраїнський актив, чиновники, що не ідуть на співпрацю, власники цікавого майна, жінки які сподобались та військові з спецефічними спеціальностями, підозрілі для росіян особи, молоді чоловіки, тощо.

Якщо бойові дії активні і грабувати, убивати треба швидко, а бій ведеться за межами міста, то це всі хто потрапили під руку і визначені особи. Це лотерея.

Якщо в село не зайшли, бо ЗСУ закріпилось в районіі, то ідуть, часто хаотичні, танкові та артилериські обстріли цивільних об'єктів.

Найгірше тим населеним пунктам, які зайняли окупанти, або оточили та повністю блокували - там гине найбільше цивільних людей.

Це не просто звірства війни - це геноцид, який визначений державною політикою РФ.

Це фашизм, який у підручниках назвуть рашизмом.

P.S. Для цивільних: намагайтесь як найшвидше, усіма можливими способами, покинути зону бойових дій. Залишаючись, ви наражаєте на небезпеку себе, заважаєте ЗСУ, та наражаєте на ризик тих, кого потім, ваша родина або ви, просите допомогти в евакуції.
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06.04.2022 11:29 Відповісти
Всю партію опзж вивевсти з ВР і зразу розстріляти
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06.04.2022 11:33 Відповісти
Більшість подібних потвор привела до своїх постів саме нинішня влада, а зараз ця влада впроваджує закон про колаборацію. А що, раніше цей закон не можна було прийняти, треба було війни чекати???? Не було видно, що ці покидьки на кожному кроці... Що таких ********* , як Кива_Медвечук_Кернес_Добкін було мало? Та на кожному кроці.....
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06.04.2022 11:34 Відповісти
6 березня 2014 Хортів голосував за звернення Луганської обласної ради щодо права закликати російські війська в Україну «для захисту Донбасу від київської хунти».[2][3]



22 травня 2014 Сергій Хортів брав участь у блокуванні української військової техніки у місті Рубіжне, коли бойовики з-за спин мирних жителів розстріляли українських військовослужбовців, в результаті чого загинуло кілька бійців з Житомира.[4][3]



Після звільнення Рубіжного від терористичних угруповань ЛНР, залишився у місті, поширював проросійські настрої та вів пропаганду на користь ЛНР, а також займався саботажем.[5]



Під час виборів до Верховної Ради України 2014 був головою окружної виборчої комісії № 112 (Рубіжне).



Голова Рубіжного Редагувати

У липні 2015 року став помічником-консультантом народного депутата України Юлія Іоффе.



25 жовтня 2015 року був обраним головою міста Рубіжне.[6] За даними Комітету виборців України, нього проголосувало близько 70 % виборців.[7]



На території технікуму, де жили міліціонери з Житомира, за його наказом відключили воду, посилаючись на поломаний насос, хоча він був справний. Також Хортів виступав з заявами, що співробітники МВС постійно перебувають у нетверезому стані, зі зброєю і чіпляються до студентів, маючи до них претензії сексуального характеру.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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06.04.2022 11:47 Відповісти
если сбу была не в курсе насчет 4-х предателей, зачем такая сбу
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06.04.2022 11:37 Відповісти
Депутат Береза назвав СБУ на 70 % проросійськими або працюючими на себе...
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06.04.2022 12:06 Відповісти
Потом отдадим это гавно "на вилы" людям...
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06.04.2022 11:38 Відповісти
Ага, Кравчука і його комуняк уже віддали? Чи може батька олігархів Кучму? Чи може яника і все його кодло- Портнова, Татарова, Демченко...
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06.04.2022 11:58 Відповісти
А тебе хто за руки держить!
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06.04.2022 12:08 Відповісти
Как говорил мой ныне покойный украинский дедушка: "Цих гнид давити треба!"
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06.04.2022 11:48 Відповісти
Партизаны его найдут…со всеми вытекающими последствиями.
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06.04.2022 11:54 Відповісти
А чому про Сватово мовчим? Там теж така сітуація з мером та іншими рукОводителямі...З усіма депутатами райради....
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06.04.2022 12:04 Відповісти
70% избирателей за него проголосовало...их теперь пожалеть? люди сами привели войну и кацапов в свой дом.
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06.04.2022 15:45 Відповісти
 
 