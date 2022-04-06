ЄС рано чи пізно доведеться вжити заходів проти імпорту газу та нафти з Росії, - Мішель
ЄС рано чи пізно доведеться вдатися до заходів проти імпорту газу та нафти з Росії.
Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що заходи щодо нафти і навіть газу також будуть потрібні - раніше чи пізніше", - сказав він, виступаючи в Європарламенті.
Він нагадав, що п'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ включатиме заборону на імпорт вугілля з Росії, заборону на заходження російських суден у порти ЄС, заборону на роботу з низкою російських банків задля подальшого послаблення російської фінансової системи.
Мішель пообіцяв, що ці заходи координуватимуться в рамках G7.
Напередодні у заяві Єврокомісії уточнювалося, що санкції, які ЄС має намір запровадити щодо суден РФ, не стосуватимуться перевезення продукції агропромислового комплексу, енергоресурсів, гуманітарних вантажів.
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По-перше, газ приносить кацапам у рази менше грошей та від нього набагато більш залежні країни ЄС. А нафта - навпаки, набагато більш важлива для окупанта, та від неї можуть відмовитися усі західні країни.