ЄС рано чи пізно доведеться вжити заходів проти імпорту газу та нафти з Росії, - Мішель

ЄС рано чи пізно доведеться вдатися до заходів проти імпорту газу та нафти з Росії.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що заходи щодо нафти і навіть газу також будуть потрібні - раніше чи пізніше", - сказав він, виступаючи в Європарламенті.

Він нагадав, що п'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ включатиме заборону на імпорт вугілля з Росії, заборону на заходження російських суден у порти ЄС, заборону на роботу з низкою російських банків задля подальшого послаблення російської фінансової системи.

Мішель пообіцяв, що ці заходи координуватимуться в рамках G7.

Також читайте: Латвія ухвалила рішення про відмову від російського газу

Напередодні у заяві Єврокомісії уточнювалося, що санкції, які ЄС має намір запровадити щодо суден РФ, не стосуватимуться перевезення продукції агропромислового комплексу, енергоресурсів, гуманітарних вантажів.