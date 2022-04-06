УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12901 відвідувач онлайн
Новини Санкції проти Росії
2 667 4

ЄС рано чи пізно доведеться вжити заходів проти імпорту газу та нафти з Росії, - Мішель

газпром

ЄС рано чи пізно доведеться вдатися до заходів проти імпорту газу та нафти з Росії.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що заходи щодо нафти і навіть газу також будуть потрібні - раніше чи пізніше", - сказав він, виступаючи в Європарламенті.

Він нагадав, що п'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ включатиме заборону на імпорт вугілля з Росії, заборону на заходження російських суден у порти ЄС, заборону на роботу з низкою російських банків задля подальшого послаблення російської фінансової системи.

Мішель пообіцяв, що ці заходи координуватимуться в рамках G7.

Також читайте: Латвія ухвалила рішення про відмову від російського газу

Напередодні у заяві Єврокомісії уточнювалося, що санкції, які ЄС має намір запровадити щодо суден РФ, не стосуватимуться перевезення продукції агропромислового комплексу, енергоресурсів, гуманітарних вантажів.

Автор: 

газ (10410) нафта (5493) росія (64969) Євросоюз (13341) ембарго (305) Шарль Мішель (333)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы там в фублях уже рассчитываетесь наверное и лапшу на уши всем вешаете,вечноозабоченые
показати весь коментар
06.04.2022 11:17 Відповісти
Когда? Тогда когда на Берлин ядетная бомба упадёт? Или это не повод?
показати весь коментар
06.04.2022 11:19 Відповісти
Так і напишіть, що Мішель не сказав ні хера конкретного, натхненно пердякав ні про що.
показати весь коментар
06.04.2022 11:31 Відповісти
От не треба об'єднувати газ та нафту!
По-перше, газ приносить кацапам у рази менше грошей та від нього набагато більш залежні країни ЄС. А нафта - навпаки, набагато більш важлива для окупанта, та від неї можуть відмовитися усі західні країни.
показати весь коментар
06.04.2022 11:51 Відповісти
 
 