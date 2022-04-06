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Новини Війна
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Вночі війська РФ завдали 27 ударів по Харкову. ЗСУ тримають позиції, ворог намагається прорватися та зазнає великих втрат, - Синєгубов

харків

Наразі ЗСУ тримають позиції на Харківщині, окупанти намагаються прорватися та зазнають втрат.

Про це у телеграм-каналі повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо наш спротив російській агресії. Знову вночі російські окупанти нанесли близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова. Ворог хоче нас деморалізувати та продовжує наносити хаотичні удари по цивільній інфраструктурі", - пише він.

Втім, за словами Синєгубова, наші ЗСУ тримають позиції. На сьогодні ведуться активні бої в напрямку Ізюма. Росіяни намагаються прориватися, але їм це не вдається, натомість зазнають великих втрат.

"У районі Ізюма проводимо евакуаційні заходи, радимо слідкувати за повідомленнями органів місцевого самоврядування та, за можливості, все ж тимчасово переїхати до більш безпечних місць", - додає очільник регіону.

Окремо він звертається до жителів Харківщини із застереженням не чіпати снарядів, які не розірвалися.

Також читайте: Жителів Харківщини депортують до Росії через фільтраційні коридори, - Синєгубов

"Не намагайтеся їх переносити, ліквідовувати самотужки і т.д. Як тільки ви побачили боєприпас - телефонуйте 101. Також просимо не ігнорувати сигнали тривоги та одразу ховатися в укриття. Небезпека не минула", - резюмує Синєгубов.

Автор: 

армія рф (17250) обстріл (28284) Харків (5572) Харківщина (6054) Ізюм (325) Синєгубов Олег (858)


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6 апреля США схвалили продаж Тайваню системи Patriot, про які просить і Україна,надо нам на дедушку джо сильней давить,шоб и нам подогнал хотя бы дивизион,над харьковом бы точно небо прикрыли от орков
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06.04.2022 11:41 Відповісти
обстреливают ствольной артилерией и градами. причем тут ПВО! против этого только уничтожение их позиций как Малая Рогань и др
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06.04.2022 11:52 Відповісти
Тут дуже багато відомих військових стратегів в розтягнутих треніках )
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06.04.2022 11:54 Відповісти
💯
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06.04.2022 11:58 Відповісти
Знайомий розповідав, після зачистки Бучі, здорові чоловіки, років по 40 ревуть та скрегочуть зубами... Пі..ць вам кацапи! Слава Україні! Героям Слава!
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06.04.2022 12:04 Відповісти
 
 