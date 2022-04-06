Вночі війська РФ завдали 27 ударів по Харкову. ЗСУ тримають позиції, ворог намагається прорватися та зазнає великих втрат, - Синєгубов

Наразі ЗСУ тримають позиції на Харківщині, окупанти намагаються прорватися та зазнають втрат.

Про це у телеграм-каналі повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо наш спротив російській агресії. Знову вночі російські окупанти нанесли близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова. Ворог хоче нас деморалізувати та продовжує наносити хаотичні удари по цивільній інфраструктурі", - пише він.

Втім, за словами Синєгубова, наші ЗСУ тримають позиції. На сьогодні ведуться активні бої в напрямку Ізюма. Росіяни намагаються прориватися, але їм це не вдається, натомість зазнають великих втрат.

"У районі Ізюма проводимо евакуаційні заходи, радимо слідкувати за повідомленнями органів місцевого самоврядування та, за можливості, все ж тимчасово переїхати до більш безпечних місць", - додає очільник регіону.

Окремо він звертається до жителів Харківщини із застереженням не чіпати снарядів, які не розірвалися.

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"Не намагайтеся їх переносити, ліквідовувати самотужки і т.д. Як тільки ви побачили боєприпас - телефонуйте 101. Також просимо не ігнорувати сигнали тривоги та одразу ховатися в укриття. Небезпека не минула", - резюмує Синєгубов.