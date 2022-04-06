На Київщині розчищають Житомирську трасу і зводять насипний міст через річку Ірпінь, - Павлюк
У Київській області розпочалися роботи з розчищення Житомирської траси і зведення насипного тимчасового мосту через річку Ірпінь.
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.
У звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Після цього комунальні служби почнуть відновлювати критичну інфраструктуру.
Повідомляється, що рятувальники вже знешкодили 1364 вибухо-небезпечні предмети.
Розпочалися роботи з розчистки Житомирської траси та зведення тимчасового насипного мосту через р. Ірпінь.
Крім того, нагадується, що у звільнених населених пунктах діє посилена комендантська година до 06:00 7 квітня. Людям забороняється бувати в громадських місцях і пересуватися вулицями.
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Тем более , что прямая линия ЧОП - Киев НАМНОГО КОРОЧЕ.
надеюсь власть учтёт жтот прокол и на деньги от репарации ВЫСТРОИТ СОВРЕМЕННУЮ СЕТЬ АВТОБАНОВ не совпадающую с окружными городов, что просто невероятно тормозит движение
Шось я не бачу автобанів від Братислави до Кошице.
Більше того, всі шляхи якісь кривенькі і задовгі.
Рубай ліси, будуй прямі крізь села міста, бо оце на карті як бичок посцяв, твоє око жіноче не радує.