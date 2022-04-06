На Київщині розчищають Житомирську трасу і зводять насипний міст через річку Ірпінь, - Павлюк

У Київській області розпочалися роботи з розчищення Житомирської траси і зведення насипного тимчасового мосту через річку Ірпінь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

У звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Після цього комунальні служби почнуть відновлювати критичну інфраструктуру.

Повідомляється, що рятувальники вже знешкодили 1364 вибухо-небезпечні предмети.

Розпочалися роботи з розчистки Житомирської траси та зведення тимчасового насипного мосту через р. Ірпінь.



Крім того, нагадується, що у звільнених населених пунктах діє посилена комендантська година до 06:00 7 квітня. Людям забороняється бувати в громадських місцях і пересуватися вулицями.

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