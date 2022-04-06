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На Київщині розчищають Житомирську трасу і зводять насипний міст через річку Ірпінь, - Павлюк

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У Київській області розпочалися роботи з розчищення Житомирської траси і зведення насипного тимчасового мосту через річку Ірпінь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

У звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Після цього комунальні служби почнуть відновлювати критичну інфраструктуру.

Повідомляється, що рятувальники вже знешкодили 1364 вибухо-небезпечні предмети.

Розпочалися роботи з розчистки Житомирської траси та зведення тимчасового насипного мосту через р. Ірпінь.

Крім того, нагадується, що у звільнених населених пунктах діє посилена комендантська година до 06:00 7 квітня. Людям забороняється бувати в громадських місцях і пересуватися вулицями.

Також дивіться: Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі. ФОТО 18+

Автор: 

Київська область (4007) міст (1231) траса (83) Павлюк Олександр (216)


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Всегда писала , что главный автобан Украины должен идти не по кругу вдоль границы Украины , а по центру Украины
Тем более , что прямая линия ЧОП - Киев НАМНОГО КОРОЧЕ.

надеюсь власть учтёт жтот прокол и на деньги от репарации ВЫСТРОИТ СОВРЕМЕННУЮ СЕТЬ АВТОБАНОВ не совпадающую с окружными городов, что просто невероятно тормозит движение
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06.04.2022 11:52 Відповісти
Ти бачу великий спеціалізд по транпорту, як і по всьому іншому, мабуть.
Шось я не бачу автобанів від Братислави до Кошице.
Більше того, всі шляхи якісь кривенькі і задовгі.
Рубай ліси, будуй прямі крізь села міста, бо оце на карті як бичок посцяв, твоє око жіноче не радує.

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06.04.2022 14:24 Відповісти
Зачем сообщать в сми что насыпают временный мост ??!!
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06.04.2022 12:05 Відповісти
точно, це велика таїна. Нехай всі, хто вертається в Київ, думає, що там немає моста, а там бац - сюрпрайз
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06.04.2022 14:26 Відповісти
А то что? Ракету стоимостью десятки милилионов долларов запустят на мост?
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06.04.2022 14:44 Відповісти
 
 