МЗС Угорщини викликає українського посла через реакцію на позицію Будапешта щодо війни РФ проти України
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про виклик посла України через реакцію на позицію Будапешта щодо війни РФ проти України.
Про це він повідомив у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми від самого початку чітко говорили про війну по сусідству: ми засуджуємо військову агресію, відстоюємо суверенітет України, дозволяємо рятуватися втечею сотням тисяч біженців та доставляємо сотні тонн продовольства та інших пожертвувань у межах допомоги Угорщини. Водночас, звісно, безпека Угорщини та угорського народу має першочергове значення для нас", – сказав Сійярто.
Він заявив, що Угорщина не буде "ставити під загрозу мир та безпеку угорського народу".
"Ми не готові ризикувати миром та безпекою угорського народу, тому не перевозимо зброю та не голосуємо за енергетичні санкції", – сказав міністр.
Сійярто сказав: "Ніхто не може собі дозволити оцінювати демократичне рішення угорського народу. Заяви про встановлення тоталітарних режимів, співучасть у війні та жаль з приводу волевиявлення угорського народу неприйнятні".
"Українським лідерам пора припинити ображати Угорщину і врахувати волю угорського народу", – сказав Сійярто.
Українська сторона наразі не коментувала цю заяву.
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Если они превысят легальный доход - он пойдёт в тюрьму.
Если "венгерский народ" выбирает такую же мразь, что и "руцкий народ", значит он от него ни в чём не отличается по уровню развития и мировосприятия.
И свои влажные мечты о "великой мадьярской империи" можете засунуть себе в седалище. И свой декларируемый "нейтралитет" туда же.
а мог не дозволить???? он воообще ох*ел?? это днище просто.
горите в аду венгерские твари вместе с кацапами и беларусами!
как то не страдают и не заявляют, что угрожает суверинитету их стран
кажется наоборот они понимают что нельзя дать фюрреру 21го века добиться своего