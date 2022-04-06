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МЗС Угорщини викликає українського посла через реакцію на позицію Будапешта щодо війни РФ проти України

сийярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про виклик посла України через реакцію на позицію Будапешта щодо війни РФ проти України.

Про це він повідомив у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми від самого початку чітко говорили про війну по сусідству: ми засуджуємо військову агресію, відстоюємо суверенітет України, дозволяємо рятуватися втечею сотням тисяч біженців та доставляємо сотні тонн продовольства та інших пожертвувань у межах допомоги Угорщини. Водночас, звісно, безпека Угорщини та угорського народу має першочергове значення для нас", – сказав Сійярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сійярто звинуватив Україну у втручанні у вибори і натякнув, що прослуховує українського посла

Він заявив, що Угорщина не буде "ставити під загрозу мир та безпеку угорського народу".

"Ми не готові ризикувати миром та безпекою угорського народу, тому не перевозимо зброю та не голосуємо за енергетичні санкції", – сказав міністр.

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Сійярто сказав: "Ніхто не може собі дозволити оцінювати демократичне рішення угорського народу. Заяви про встановлення тоталітарних режимів, співучасть у війні та жаль з приводу волевиявлення угорського народу неприйнятні".

"Українським лідерам пора припинити ображати Угорщину і врахувати волю угорського народу", – сказав Сійярто.

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Українська сторона наразі не коментувала цю заяву.

Угорщина (2264) посол (1097) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+101
Пішли *****, *******!
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06.04.2022 11:44
+65
На Сонці є плями, а в Європі - Угорщин
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06.04.2022 11:45
+45
ще угорці тут воняють.
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06.04.2022 11:45
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Да разорвите з ними дипломатические отношения и на х... всех закарпатских венгров из венгерскими паспортами. Милицейский батальйон в Берегово, роту в Чоп, роту у Виноградов.
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06.04.2022 13:20 Відповісти
Тож нехай виходять з ЄС і НАТО й ******** в ОДКБ, їм там саме місце.
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06.04.2022 13:21 Відповісти
одекебе это, к ним само придет, через приднестровье и тогда будапешт-1956, раем покажется..
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06.04.2022 14:26 Відповісти
давным-давно сапер Водичка предупреждал представителя евросоюза нащот мадьяр
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06.04.2022 13:21 Відповісти
Гасло - бий гонведів, досі актуальне.
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06.04.2022 14:53 Відповісти
Угорці досі не можуть зрозуміти, чому вони не в "УРР" (угорська радянська республіка)? Де вони були, десь 100 років тому... Пєдики ******, про це мріють, да і ***** добре заплатить аж 30 карбованців!!!
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06.04.2022 13:23 Відповісти
Расходы Сиярто теперь до его смерти будут под надзором.
Если они превысят легальный доход - он пойдёт в тюрьму.
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06.04.2022 13:30 Відповісти
ну и почему бы без всяких криков и возмущений украинской власти просто убраться из этой недостраны, разорвать всякие отношения, в лучшем случае ещё вытурить всех венгров со своей территории, просто отрезать от себя эту опухоль, У вас есть уважение к себе или какое-то достоинство, кроме как перегавкиваться и спорить? А там пусть озабоченные высказывают озабоченности, увидите, они также будут вынуждены принимать беженцев, и делать всё то, что они делают сейчас, просто Украина заставит себя больше уважать. Понятно, что это не произойдёт, всё будет, как всегда
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06.04.2022 13:31 Відповісти
"Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и учесть свободу венгерского народа", - сказал Сийярто.

Если "венгерский народ" выбирает такую же мразь, что и "руцкий народ", значит он от него ни в чём не отличается по уровню развития и мировосприятия.
И свои влажные мечты о "великой мадьярской империи" можете засунуть себе в седалище. И свой декларируемый "нейтралитет" туда же.
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06.04.2022 13:48 Відповісти
Пора "лишить Венгрию государственности". Ждите, собаки
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06.04.2022 15:04 Відповісти
Ми добре пам"ятаємо березень 1939 року і кров яку пролила Угорщина вбиваючи українців.
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06.04.2022 15:10 Відповісти
Почитайте Ярослава Гашека. Зрозумієте яке відношення до мад'ярів було у Європі ще 105 років назад у Першу світову.
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06.04.2022 15:22 Відповісти
"дозволяємо рятуватися втечею сотням тисяч біженців "?????????
а мог не дозволить???? он воообще ох*ел?? это днище просто.
горите в аду венгерские твари вместе с кацапами и беларусами!
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06.04.2022 15:32 Відповісти
считаю что посол должен ему в морду плюнуть и разорвать отношения
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06.04.2022 15:38 Відповісти
С КЕМ ТЫ ВОДИШЬСЯ !? ПОЗОР ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА !!!
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06.04.2022 17:03 Відповісти
Якщо так бояться бути втягнутими в конфлікт - нехай виходять нах з НАТО і Євросоюзу.
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06.04.2022 17:13 Відповісти
орбан "запропонував" будапештський формат переговорів між Україною і ******, але щоб в форматі не було ні британців, ні США, ні Польщі, гі країн Балтії
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06.04.2022 17:32 Відповісти
почему соседи украины, которые помогают с доставкой оружия или сами его доставляют
как то не страдают и не заявляют, что угрожает суверинитету их стран
кажется наоборот они понимают что нельзя дать фюрреру 21го века добиться своего
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06.04.2022 19:17 Відповісти
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