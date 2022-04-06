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Новини Війна
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Війна Росії проти України триватиме як мінімум роки, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі

міллі

Повномасштабному вторгненню Росії в Україну, ймовірно, могла запобігти лише присутність там американських військ, а тепер війна може "затягнутися на роки".

Таку оцінку ситуації дав учора у доповіді Комітету у справах збройних сил Палати представників Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Відверто кажучи, якщо не брати до уваги введення військ США в Україну, я не впевнений, що його [Путіна] можна було стримати. Це [захоплення України] здавна була його довгострокова мета. Я думаю, що ідея стримування Путіна від вторгнення в Україну, стримування його Штатами, потребувала б використання збройних сил США і призвела б до ризику збройного конфлікту з Росією, чого б я точно не радив", – сказав генерал.

Такі слова Міллі суперечать довоєнній риториці Білого дому про очікуваний ефект санкцій проти Росії.

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"Поки що рано [давати оцінки, як довго буде війна]. Попри те що війна почалася понад місяць тому, в Україні ще вистачає наземної війни, – заявив він. – Але я дійсно думаю, що це дуже затяжний конфлікт, і вважаю, що він щонайменше вимірюватиметься роками. Щодо десятиліття – не знаю, але як мінімум роки – точно".

Міллі додав, що Росія "ініціювала дуже тривалий конфлікт", і НАТО, США, Україна та всі союзники та партнери, які її підтримують, "будуть втягнуті у нього протягом досить довгого часу".

Автор: 

Конгрес США (1223) США (22590) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+56
Скорей всего❗ Бои на востоке могут быть решающим и если удастся (я вообще не сомневаюсь) разбить там кацапню, то дальше у них не останется ни техники, ни боевых частей. Останется просто зачищать от недобитков и под суд тех кого на месте не порешили.
Ну, а потом быстрые и весёлые переговоры👍
1. Украинский на всей роиси оф. язык.
2. 1 января оф. праздник. День. рожд. Бандеры.
3. Репарации
4. Сдача ядерного оружия.

😁🤙
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06.04.2022 12:11
+53
Не обращайте внимание ) Марк Милли сообщал 11 февраля, что Киев может пасть в течение 72 часов в случае полномасштабного вторжения РоССии и это приведёт и смертям 15 тысяч украинских военных и 4 тысяч российских.А ЧТО МЫ ИМЕЕМ ПО ФАКТУ?! Потому Милли вполне может отправляться со своими =прогнозами= вслед за руССким военным кораблём! )) Все буде Україна!!!
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06.04.2022 12:14
+43
Потріно визнати, шо в США хороша розвідка але погана аналітика. Вони вже київзадвадня прогнозували.
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06.04.2022 12:11
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Это он говорил что Киев падет за 48 часов?
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06.04.2022 12:30 Відповісти
За 72.
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06.04.2022 12:41 Відповісти
Он самый. А вся Украина за 72. Еще говорил про соотношение потерь 15 тыс наших и 4к орков.

Таких аналитиков гнать надо
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06.04.2022 12:52 Відповісти
Саме такі "радники" радили політичному керівництву США пошвидше вивезти Зеленського (бо ж Україна не встоїть і 3 днів), а також надати українцям (зовсім відсталим і диким) просту зброю для партизанщини. У них "уявлення" про Україну такі ж "якісні", як про Афганістан (шкода афганців, яких такі мурли зрадили, й шкода американських політиків, яких пічкають такою "аналітикою'). Зате ще "якісніші" у них уявлення про велику-превелику, сильну-пресильну Рашу. Вони на "рашознавстві" роками заробляли собі достаток і великі погони! Тепер же не поспішають визнавати, що насправді нічим не займалися. Про які десятиліття чи роки трендить це чудо у яскравій формі? Раша не здатна миттєво відновити свою армію, а тому не зможе підтримувати таку інтенсивну форму війни не те що десятиліття, а навіть найближчі тижні. Будуть спроби заморозити наявну лінію фронту, але то вже зовсім інша історія.
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06.04.2022 12:31 Відповісти
Теж так вважаю.
якби США і Європа ДІЙСНО було зацікавлені в нашій перемозі, а не просто достойному опорі, то війна б уже закінчилась на нашу користь.
Раз такі думки висловлюють американські воєнні, значить є план.

Шкода, але буде ситуація як в Афгані чи Боснії. Я думаю, що ця фаза конфлікту на років 10-12.
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06.04.2022 12:32 Відповісти
Я в шоке. Я когда-то всех убеждал что афгана под боком ЕС не будет... я ох.енно ошибся.
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06.04.2022 12:36 Відповісти
почекай із шоком, ще не вечір!
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06.04.2022 12:48 Відповісти
"і призвела б до ризику збройного конфлікту з Росією, чого б я точно не радив"
якийсь сцикливий генерал...
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06.04.2022 12:32 Відповісти
Якщо не заморозять політико-дипломатично наші керманичі, то аналітика суто математичне моделювання. Скільки потрібно часу для переробки м'яса на фарш якщо: м'яса 100кг швидкість переробки 10кг на хвилину?
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06.04.2022 12:33 Відповісти
в контексті цієї аналітики хотілось би уточнити про "пекельні санкції"?!...так де вони там пекельні????
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06.04.2022 12:34 Відповісти
ПЕКЕЛЬНІ -- це переклад для українців тіпа такі вже ж пекельні, насправді - лагідні
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06.04.2022 17:50 Відповісти
ну нічого...останній час показав "ху із ху".....й "на нашій вулиці фура з цукерками перекинеться"....)
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06.04.2022 17:53 Відповісти
Та хто він такій, взагалі? Він що, справжніх аналітиків та експертів не чув? Так хай послухає Арестовича.
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06.04.2022 12:36 Відповісти
А хто такий арестович ? взагалі бла бла бла у кормушки бені, слухати і надіятись треба лише на наших воїнів яки всупереч владі діють бескомпрмісно і як справжні героі все інше мішура Слава УДА Слава ЗСУ Слава народу України Слава допомогі США і ЕС які вірять в наш народ і армію а не у владу
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06.04.2022 15:23 Відповісти
хіба що поблювати від того арестовича можна... за його словами, ми вже всіх перемогли
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06.04.2022 15:41 Відповісти
Довгострокові воєнні прогнози не можливі без знання чіткого плану економічних санкцій удушення мордору. Людина такого рангу мала б це враховувати, якщо не страждає на деменцію.
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06.04.2022 12:37 Відповісти
неможливі
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06.04.2022 16:32 Відповісти
А у немитої ресурсів вистачить на роки?
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06.04.2022 12:37 Відповісти
Война не может быть закончена пока мы не освободим наш крым и последний кацап взорвет за собой крымский мост.
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06.04.2022 12:39 Відповісти
якщо будуть давати зброю "для партизанських загінів"-то да
Якщо дадуть нормальну зброю-за місяць розібьємо супостата
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06.04.2022 12:40 Відповісти
Господи, ну і не соромно їм проявляти свої такі явні страхи?)) Роки - це їм би хотілось так. Щоб несильно їх цепляло ні тими "санкціями" ні допомогою хоч якоюсь, яку таки доведеться давати. Так сказать чужими руками жар загрібать легше. Росію з живою силою України хотять ослабить до плінтуса, але в сили України як невірили так і не вірять. Помилки признаватимуть німці, америка, макгон... Бо все буде Україна!
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06.04.2022 12:41 Відповісти
Птица-феникс, она же богиня войны, зря что ли воскресала? Пару лет точно будем рубиться.
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06.04.2022 12:41 Відповісти
в кацапів вистачить мяса і грошей на роки?
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06.04.2022 12:41 Відповісти
Мобилизационный фонд 3 млн Ванек.
Боеприпасов ссср наделал на 10 лет интенсивной воны.
Денег, пока ЕС покупает нефти и газа на 1 млрд долларов в день, хватит
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06.04.2022 13:06 Відповісти
Кац прєдлагаєт сдацца?
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06.04.2022 13:12 Відповісти
Какцапорылый озвучивает свои влажные мечты.
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06.04.2022 15:08 Відповісти
Кацапорылый озвучивает свои влажные мечты.
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06.04.2022 15:09 Відповісти
да це бот із подоляківської ботоферми. ходить тут, залякує, пропагує капітуляцію
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06.04.2022 17:35 Відповісти
Не вірю прогнозам західних генералів з великими зірками.
Як показала практика, всі прогнози західників були хибними, і стосовно кацапів, і стосовно України.
З чого цей має бути вірним?
Звичайно, це його робота, попросили скласти прогноз, він і склав. Коли помилиться, скаже, що "зітхнув з полегшенням".
Не можу сказати, що мені приємно читати про війну роками, але такий прогноз для мене означає, що ви, панове, визнаєте свою безсилість та неефективність системи колективної безпеки.
Невже змиритесь?!
Новітня історія пишеться в Україні та українцями, тут і зараз!
Отже, якою вона буде, покаже час, ЗСУ та український народ!
Слава Україні!
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06.04.2022 12:45 Відповісти
Перепроверьте свои данные. Армия США всегда давала точные прогнозы. Не путайти их прогнозами политиков. Армия США владеет более широким спектром развед-данных.
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06.04.2022 14:09 Відповісти
Це ви прогноз того ж генерала, що ми протримаємось лише 72 години
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06.04.2022 15:38 Відповісти
Мордор должен сожрать сам себя изнутри.
Все для этого уже почти готово.
Такую большую и ******** страну как раша так просто не одолеть на поле боя. Должно что то случиться внутри.

А вообще я хотел бы чтоб они с дуру дали повод НАТО подключиться по полной. ядерная не ядерная уже честно пофиг.. но это надо заканчивать.
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06.04.2022 12:47 Відповісти
Плюсую первому абзацу вашего поста.
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06.04.2022 14:29 Відповісти
это так. крик души..
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06.04.2022 14:36 Відповісти
Це аналітик ще той. Це ж він заявляв що Україна при захисті втратить більше ніж втричі воєнних ніж орки 15т. до 4т. І Київ захоплять за 72 години. Я гадав тільки в оркостані генерали це олєнєводи.
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06.04.2022 12:47 Відповісти
Так шо, на первое мая шашлыки жарить не будем?
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06.04.2022 12:55 Відповісти
Аналитик хренов, Киев за 72 часа, Украину за две недели. Видали мы таких аналитиков.
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06.04.2022 12:56 Відповісти
ху*ло не проживе і двох місяців. іксПєрди хЄрові
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06.04.2022 13:01 Відповісти
Якщо ***** не робити з економікою параши, тоді можна хоч 10 років
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06.04.2022 13:02 Відповісти
Не відомо доки Байден, могутнє США, умовна Європа і НАТО будуть з партеріа, з лож, балконів спостерігати як крокодил пожирає їх сусіду - Україну?
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06.04.2022 13:05 Відповісти
Ворог продовжує поширювати дезінформацію через завербованих американських політиків.
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06.04.2022 13:10 Відповісти
Олігархи в роzzії звикли до грошей та Західного світу. Ця війна робить їх біднішими. Вони скоріше сами приберуть свого *************.
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06.04.2022 13:12 Відповісти
Він висловлює те чого Америка прагне, всіма своїми діями в січні і лютому вони буквально запрошували Росію, вивезли посольство, вивели всіх своїх інструкторів, кожної хвилини кричали що Америка і НАТО не воюватиме в Україні!
Вони по суті зробили все від себе залежне, щоб Ху@ло подумало що йому за вторгнення нічого не буде!
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06.04.2022 13:17 Відповісти
Так, звичайно не малохольний клоун-наркоман, що катався по буковелям, замість того щоб займатись обороною країни, а США винні в тому що рашка напала!!!!
***, звідки ви такі довбойоби беретесь!!!!!?????
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06.04.2022 13:21 Відповісти
Хто он???
Рашка почала скупчувати війська на кордоні з Україною ще в березні минулого року, це бачили всі, окрім зеленої шобли, цю інформацію намагались донести до тупорилого керманича, але ж у нас шашлики, Буковель, є-бабулі, яка війна?
А за 4 місяці західна розвідка вже просто била в набат... Але марно....
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06.04.2022 13:41 Відповісти
Ти реально такий тупий чи прикидаєшся???
Коли країна знаходить 8 років у війні, весь світ говорить що плануються повномасштабний напад, що треба робити???? Жерти шашлики?
Чи готувати армію!!??!!
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06.04.2022 14:02 Відповісти
Звісно готувався, свою сім'ю завчасно вивіз до Європи. А простому люду навіщо говорити.... Нехай вмирають!!!
Поїдь в Бучу, Чернігів, Маріуполь... Розкажи як готувався!!!!
Яка ж іронія долі, 73% людей, які зараз сидять у бомбосховищах - це виборці зеленського. Спочатку голосуєш по-пріколу, віддаєш повноту влади малохольному клоуну-малоросу, а через три роки сидиш у бомбосховищі і просиш НАТО закрити небо.
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06.04.2022 14:40 Відповісти
Ты специально сегодня зарегился, чтоб скулить про «величайшего»?
А чего ждал?
От Подляка команды не было?
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06.04.2022 15:43 Відповісти
Ты ещё хуже, чем бот, ты тупорылый бот
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06.04.2022 16:37 Відповісти
надо смотреть на все обьективно -- порошенко пять лет готовил армию к этой войне . я не его фанат. но то какая армия была в 14 году и в 22 году давайте признаем что это небо и земля и после победы на выборах надо было зельцу не искать мира в глазах ***** а продолжать наращивать вооружения а не строить дороги . ракеты надо было строить . дороги подождут. теперь только и надеемся что британия и сша нас не оставят в беде и будут поставлять оружие
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06.04.2022 17:40 Відповісти
НУ наверно поэтому, когда рашисты обстреливали в первый день наше ПВО. То уничтожили всего 20%, остальные 80% были фальшивкой. А наверно поэтому в первые недели их крыли артой, и счет 200х рашистов шел на сотни и тысячи в день. А так да...не подготовились.
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06.04.2022 14:22 Відповісти
А що там з мінуванням кримського перешийка? Чому через 2 години після перетину "замінованого" кордону їх БМП були біля Херсона?
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06.04.2022 16:37 Відповісти
Замовкни курво! не смій порочити імя нашого головнокомандуючого!
Якшо така розумна повертайся в Україну, хай тебе твої американці тут захистять, а не в Польщі сиди з ними, де їм ***** не загрожує *****!
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06.04.2022 13:54 Відповісти
Не тобі казати куда мені їхати, ти б падло і сам втік би, але не випускають (візит довідку від психіатра, що дурний може випустять).
У зеленого щура спитай чому перша блєді не в Україні, а переховуються в Європі. А зараз якраз її допомога була б не зайва, чи в шпиталях, чи в волонтерських центрах.
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06.04.2022 14:06 Відповісти
привіт подоляку. я тобі, українська гнидо, вже це писав.
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06.04.2022 15:29 Відповісти
А портрет в щічку чмокнув?
Він своє ім'я сам опорочив, неозброєнням армії, оточенням із ворожих агентів, невжиттям заходів для убезпечення людей, адже знав про наступ за місяць, і ще масою іншого.
І цього не змінить нічого, це не буде забуто.
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06.04.2022 16:42 Відповісти
Ну что за херню вы пишете! Вы обвиняете Зеленского в том что фашистская Раша напала на Украину?!! Вас с нетерпением ждут на ТВ каналах Раши!!!
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06.04.2022 17:24 Відповісти
Ну что за херню вы пишете! Вы обвиняете Зеленского в том что фашистская Раша напала на Украину?!! Вас с нетерпением ждут на ТВ каналах Раши!!!
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06.04.2022 17:27 Відповісти
Ну что за херню вы пишете! Вы обвиняете Зеленского в том что фашистская Раша напала на Украину?!! Вас с нетерпением ждут на Путин-ТВ каналах Раши!!!
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06.04.2022 17:29 Відповісти
Війна і так вже йде роки, просто уставшие от вайни не хотіли її помічати, бо це заважає їсти шашлики! А зараз наївні слухають люсю Арестовича, який кожен день розказує що війна закінчиться за два тижні!
Народ, треба налаштуватись на довгу боротьбу, бо тут або вони нас, або ми їх!
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06.04.2022 13:19 Відповісти
С Польши круто про затяжную войну писать...А вот мы в Херсоне думаем иначе и видим что рашисты уже обосрались и начали потихоньку петлять из города на другой берег Днепра...
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06.04.2022 14:24 Відповісти
Я можу написати, що завтра війна закінчиться - що це змінить.
Люди недооцінили небезпеку (в бучі, ворзелі, Чернігові...), бо слухали гівноекспертів типу Люсі Арестовича, лишись - і бачите результат.
Вам в Херсоні, звісно, що нічого не залишається як просто чекати (сидіти тихо, щоб вижити), але не тіште себе марними ілюзіями.
Рашка страшна, вона готувалась до війни роками, а ми готувались їсти шашлики... Тому маємо те що маємо.
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06.04.2022 14:31 Відповісти
Этот мериканский гэнэнрал, который утверждал что Киев падет в течении 3 суток чем-то напоминает мне нашего ЛЮСЮ ( арестович-великий анал итик)
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06.04.2022 13:24 Відповісти
Запутался в прогнозах западных аналитиков... Киев возьмут на 72 часа, Украина падёт за неделю - А теперь уже война может длится годами ) Война уже 8 лет длится Милли епрст, то затухая, то разгораясь вновь, и будет она длится до тех пор, пока Х=ло не сдохнет. АналитЕк фигов.
Ждут твою зарплату за месяц, карточку Привата скину.
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06.04.2022 13:45 Відповісти
Это нет тот который прогнозировал победу рашистов за 3 дня? Аналитики хреновы...
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06.04.2022 14:17 Відповісти
Цей Флінстоун куплений з потрохами Китаєм, в Америці розгорівся скандал ще в минулому році коли виявилося що цей хенерал зливав їм інфу!
Ну а відповідно Китай щедро ділився нею з кацапстаном
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06.04.2022 14:35 Відповісти
Где Байден таких "профессионалов" понабирал,вроде этого Милли. Цена предсказаниям этого вшивого оракула давно известна.
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06.04.2022 15:13 Відповісти
Уважаемый господин Милли!
Вы не учитываете, что через месяц-два, наши фрогмэны пустят под откос мост. И всё!
После этого гнусный карлик загнется...
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06.04.2022 15:16 Відповісти
Понабирають за оголошеннями... Наскільки все-таки їх розвідка та аналітики бувають далекими від реальності.
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06.04.2022 15:23 Відповісти
Це та міля що постійно хотів зустрічатися з начальником генштабу расєї, казав що ці зустрічі запорука миру на землі...
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06.04.2022 15:39 Відповісти
Хлоп **** дався, ***** ж стільки не проживе.
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06.04.2022 16:01 Відповісти
Похоже этот женераль бывшая дывочка
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06.04.2022 16:01 Відповісти
онолитик уровень бог памперсы сменил?
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06.04.2022 16:04 Відповісти
Такі прогнози нам не підходять. Ми економічно тривалу війну не потягнемо. До літа орків треба вигнати з України
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06.04.2022 16:04 Відповісти
Маячня якась!
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06.04.2022 16:23 Відповісти
всі розрахунки - є припущення, які на чомусь базуються...
але як вписати в ці розрахунки дрон збитий банкою помідорів, чи літаки які пачками нищів Привид Київа, чи робітника укрпошти який сбив СУшку...чи циган вкравших танк ))) чи бабцю з пиріжками))
є класичні закони війни (можливо по ним ми б і мали сдатися через 2 дні) а є волелюбні АЗОВці які місяц попри всі закони природи і фізики-хімії не здаються і калашматять русню... є розстріляна "Мрія" в Гостомелі, яка стояла-стояла і раптом лопасті її двигуна закрутилися (від вітру звичайно... але чомусь саме тоді коли туди зайшли наші військові), є старий мисливець, який кожну ніч вірушає на полювання і 4-5 орка на довезуть додому блендер...
тобто є багато з того що неможливо припустити наперед... і того що відбувається і чим відбиваються в нас, нема ні в одному посібнику по веденню війни...
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06.04.2022 16:31 Відповісти
Что мне сейчас нравится очень, что мои родненькие соотечественники Украинцы х-ячат кацапло направо и налево, включен режим "пох-й" (терять то нечего уже, равно как и бояться - война уже идёт, и самая отвратительно-подлая со стороны орков). И заслуженно говорят всем "чё вы ссыте, толерасты! Пох-й! Х-ячте кацапню с нами!" Эта нация непобедима! 💪😁
Слава Украине!
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06.04.2022 16:34 Відповісти
Війна буде тривати доти, доки живе *****, крапка! А йому не довго осталось.
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06.04.2022 16:42 Відповісти
Мы с рашистами уже 8 год воюем, поэтому передайте этому кэп, чтобы подкинули побольше систем ПВО и всего остального, что у них просили
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06.04.2022 16:44 Відповісти
Роки війна буде в рашці, а ми зачистимо їх за місяць, якщо ці Міллі-шміллі будуть швидко рухати сракою в процесі передачі нам зброї. Бо нафіга їм та зброя, якщо нею ніхто не воює з рашкою - світовим терористом №1 ???
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06.04.2022 17:14 Відповісти
шо вы сцыкливые такие дайте нам с300 и миг29 польские побольше джавелинов и стингеров и ВСЭ БУДЭ УКРАИНА . а блок нато такой нам и ***** не нужен если вы ***** боитесь когда он ****** по ЗАЭС из танков . насилует и убивает детей под КИЕВОМ . завтра нападет ***** на ПРИБАЛТИКУ а вы все будете покупать нефть и газ у ***** и столтенберг еще будет сорок минут заламывать руки и пояснять что нато не должно вступать в войну с *****м
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06.04.2022 17:24 Відповісти
Зараз "шашликовєд" оголосить що "украінци усталі от войни" і тому негайно потрібен "мір" і нове "велике будівництво". Насправді буде не "мір" а чергове відкриття офшорних рахунків "зеленими" і час на підготовку до чергового вторгнення для "денацифікаторів". Головне для Зе, схоже з його риторики, встигнути "затоваритись" до кінця терміну. А всі створені ними проблеми майбутнього нехай вигрібають наступники... Он Шмігаль уже починає "будувать"... Сподіваюсь що ми не дамо ЗЕ та його єрмачкам з арахамчиками реалізувати плани "повзучої капітуляції". Бо ж нам тут жити! Вони всі завтра з натиреним здриснуть з країни. Єдине що їх турбує це імітація захисту України для того щоб не вислали з "обітованної" чи ще звідки. Тому спокійно озброюємось і готуємось до тривалої війни. Позитивна динаміка на нашу користь зявиться лише в грудні. Коли санкції відчує навіть кожна кацапська кішка якій доведеться почати ловити мишей або здохнути... Майбутнє українців залежить від українців.
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06.04.2022 17:38 Відповісти
я так розумію війна триватиме доки хуіла не поверне Шайтан до себе
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06.04.2022 17:54 Відповісти
Западные эксперты, в том числе и американские генералы уже не раз ошибались, предсказывая разную дичь, не имеющую ничего общего с реальностью. Многие из этих "экспертов" абсолютно ничего не знают ни о реальной боеспособности русских бомжей ни о боеготовности Украинцев.
Все, шо от вас надо - поменьше гнать дичь и регулярно поставлять нам системы ПВО, ПТРК, ПЗРК и боевую авиацию.
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06.04.2022 18:09 Відповісти
9 травня у Москві має відбутися антивоєнний мітинг.
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06.04.2022 18:19 Відповісти
Високоточні ракетні системи MGM могли б скоротити ці строки до лічених тижнів у спосіб ліквідації тилової інфраструктури.
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06.04.2022 18:31 Відповісти
Штабные вояки задолбали. Вы уже предсказали Киев за 48 часов. Это война УЖЕ! идет 9й год. Она УЖЕ идет годы, только фазы и тактика разные. Они до сих пор ничего не поняли...( Как амебы. Откликаются на раздражители но не на причину. Это грустно(
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06.04.2022 18:32 Відповісти
По-перше, у США добра аналітика, але от таких йолопів випускають, аби вони поторохтіли. Як би США і Європа хотіли б лаптестан би давно розвалився під санкціями, але їм до останього дозволяли платити зовнішній борг (було 4 платежа по зовнішньому боргу) і тільки після Бучи пішла жорстока заборона по виплаті зовнішнього боргу лаптестану. США не вигідний розвал лаптестана. При розвалі лаптестана виникне принаймні 40 нових суб'єктів права (а по деякім прогнозам і більше). У кого з цих 40 суб'єктів виявиться ядерна зброя після лаптестана спрогнозувати важко, та і не в прогнозі діло - треба буде домовлятись з новими ядерними державами. А з цього випливає, що США вигідний цілий лаптестан на рівні країн третього світу. Тому США і Європа чекають на ефект санкцій, якій буде не дуже швидкім. Тому і аналітика така, що війна триватиме довго. Але віримо в Збройні сили України. Коли Україні було страшно - всьому світу було поху..., коли стало поху.. Україні - світу стало страшно. Все буде Україна!
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06.04.2022 18:36 Відповісти
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