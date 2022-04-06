Війна Росії проти України триватиме як мінімум роки, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі
Повномасштабному вторгненню Росії в Україну, ймовірно, могла запобігти лише присутність там американських військ, а тепер війна може "затягнутися на роки".
Таку оцінку ситуації дав учора у доповіді Комітету у справах збройних сил Палати представників Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Відверто кажучи, якщо не брати до уваги введення військ США в Україну, я не впевнений, що його [Путіна] можна було стримати. Це [захоплення України] здавна була його довгострокова мета. Я думаю, що ідея стримування Путіна від вторгнення в Україну, стримування його Штатами, потребувала б використання збройних сил США і призвела б до ризику збройного конфлікту з Росією, чого б я точно не радив", – сказав генерал.
Такі слова Міллі суперечать довоєнній риториці Білого дому про очікуваний ефект санкцій проти Росії.
"Поки що рано [давати оцінки, як довго буде війна]. Попри те що війна почалася понад місяць тому, в Україні ще вистачає наземної війни, – заявив він. – Але я дійсно думаю, що це дуже затяжний конфлікт, і вважаю, що він щонайменше вимірюватиметься роками. Щодо десятиліття – не знаю, але як мінімум роки – точно".
Міллі додав, що Росія "ініціювала дуже тривалий конфлікт", і НАТО, США, Україна та всі союзники та партнери, які її підтримують, "будуть втягнуті у нього протягом досить довгого часу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таких аналитиков гнать надо
якби США і Європа ДІЙСНО було зацікавлені в нашій перемозі, а не просто достойному опорі, то війна б уже закінчилась на нашу користь.
Раз такі думки висловлюють американські воєнні, значить є план.
Шкода, але буде ситуація як в Афгані чи Боснії. Я думаю, що ця фаза конфлікту на років 10-12.
якийсь сцикливий генерал...
Якщо дадуть нормальну зброю-за місяць розібьємо супостата
Боеприпасов ссср наделал на 10 лет интенсивной воны.
Денег, пока ЕС покупает нефти и газа на 1 млрд долларов в день, хватит
Як показала практика, всі прогнози західників були хибними, і стосовно кацапів, і стосовно України.
З чого цей має бути вірним?
Звичайно, це його робота, попросили скласти прогноз, він і склав. Коли помилиться, скаже, що "зітхнув з полегшенням".
Не можу сказати, що мені приємно читати про війну роками, але такий прогноз для мене означає, що ви, панове, визнаєте свою безсилість та неефективність системи колективної безпеки.
Невже змиритесь?!
Новітня історія пишеться в Україні та українцями, тут і зараз!
Отже, якою вона буде, покаже час, ЗСУ та український народ!
Слава Україні!
Все для этого уже почти готово.
Такую большую и ******** страну как раша так просто не одолеть на поле боя. Должно что то случиться внутри.
А вообще я хотел бы чтоб они с дуру дали повод НАТО подключиться по полной. ядерная не ядерная уже честно пофиг.. но это надо заканчивать.
Вони по суті зробили все від себе залежне, щоб Ху@ло подумало що йому за вторгнення нічого не буде!
***, звідки ви такі довбойоби беретесь!!!!!?????
Рашка почала скупчувати війська на кордоні з Україною ще в березні минулого року, це бачили всі, окрім зеленої шобли, цю інформацію намагались донести до тупорилого керманича, але ж у нас шашлики, Буковель, є-бабулі, яка війна?
А за 4 місяці західна розвідка вже просто била в набат... Але марно....
Коли країна знаходить 8 років у війні, весь світ говорить що плануються повномасштабний напад, що треба робити???? Жерти шашлики?
Чи готувати армію!!??!!
Поїдь в Бучу, Чернігів, Маріуполь... Розкажи як готувався!!!!
Яка ж іронія долі, 73% людей, які зараз сидять у бомбосховищах - це виборці зеленського. Спочатку голосуєш по-пріколу, віддаєш повноту влади малохольному клоуну-малоросу, а через три роки сидиш у бомбосховищі і просиш НАТО закрити небо.
А чего ждал?
От Подляка команды не было?
Якшо така розумна повертайся в Україну, хай тебе твої американці тут захистять, а не в Польщі сиди з ними, де їм ***** не загрожує *****!
У зеленого щура спитай чому перша блєді не в Україні, а переховуються в Європі. А зараз якраз її допомога була б не зайва, чи в шпиталях, чи в волонтерських центрах.
Він своє ім'я сам опорочив, неозброєнням армії, оточенням із ворожих агентів, невжиттям заходів для убезпечення людей, адже знав про наступ за місяць, і ще масою іншого.
І цього не змінить нічого, це не буде забуто.
Народ, треба налаштуватись на довгу боротьбу, бо тут або вони нас, або ми їх!
Люди недооцінили небезпеку (в бучі, ворзелі, Чернігові...), бо слухали гівноекспертів типу Люсі Арестовича, лишись - і бачите результат.
Вам в Херсоні, звісно, що нічого не залишається як просто чекати (сидіти тихо, щоб вижити), але не тіште себе марними ілюзіями.
Рашка страшна, вона готувалась до війни роками, а ми готувались їсти шашлики... Тому маємо те що маємо.
Ждут твою зарплату за месяц, карточку Привата скину.
Ну а відповідно Китай щедро ділився нею з кацапстаном
Вы не учитываете, что через месяц-два, наши фрогмэны пустят под откос мост. И всё!
После этого гнусный карлик загнется...
але як вписати в ці розрахунки дрон збитий банкою помідорів, чи літаки які пачками нищів Привид Київа, чи робітника укрпошти який сбив СУшку...чи циган вкравших танк ))) чи бабцю з пиріжками))
є класичні закони війни (можливо по ним ми б і мали сдатися через 2 дні) а є волелюбні АЗОВці які місяц попри всі закони природи і фізики-хімії не здаються і калашматять русню... є розстріляна "Мрія" в Гостомелі, яка стояла-стояла і раптом лопасті її двигуна закрутилися (від вітру звичайно... але чомусь саме тоді коли туди зайшли наші військові), є старий мисливець, який кожну ніч вірушає на полювання і 4-5 орка на довезуть додому блендер...
тобто є багато з того що неможливо припустити наперед... і того що відбувається і чим відбиваються в нас, нема ні в одному посібнику по веденню війни...
Слава Украине!
Все, шо от вас надо - поменьше гнать дичь и регулярно поставлять нам системы ПВО, ПТРК, ПЗРК и боевую авиацию.