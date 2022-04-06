Війна Росії проти України триватиме як мінімум роки, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі

Повномасштабному вторгненню Росії в Україну, ймовірно, могла запобігти лише присутність там американських військ, а тепер війна може "затягнутися на роки".

Таку оцінку ситуації дав учора у доповіді Комітету у справах збройних сил Палати представників Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Відверто кажучи, якщо не брати до уваги введення військ США в Україну, я не впевнений, що його [Путіна] можна було стримати. Це [захоплення України] здавна була його довгострокова мета. Я думаю, що ідея стримування Путіна від вторгнення в Україну, стримування його Штатами, потребувала б використання збройних сил США і призвела б до ризику збройного конфлікту з Росією, чого б я точно не радив", – сказав генерал.

Такі слова Міллі суперечать довоєнній риториці Білого дому про очікуваний ефект санкцій проти Росії.

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"Поки що рано [давати оцінки, як довго буде війна]. Попри те що війна почалася понад місяць тому, в Україні ще вистачає наземної війни, – заявив він. – Але я дійсно думаю, що це дуже затяжний конфлікт, і вважаю, що він щонайменше вимірюватиметься роками. Щодо десятиліття – не знаю, але як мінімум роки – точно".

Міллі додав, що Росія "ініціювала дуже тривалий конфлікт", і НАТО, США, Україна та всі союзники та партнери, які її підтримують, "будуть втягнуті у нього протягом досить довгого часу".