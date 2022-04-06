Китай має зайняти чітку позицію щодо ситуації в Україні, - фон дер Ляєн
Євросоюз закликає Пекін зайняти чіткішу позицію щодо ситуації в Україні, а також розраховує, що решта країн поважатиме санкції Брюсселя проти Росії.
Про це заявила в середу голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Китай має зайняти чітку позицію", - сказала вона, виступаючи у Європарламенті.
Глава ЄК наголосила, що в ситуації, що склалася, "ніхто не може займати нейтральну позицію".
За її словами, ЄС очікує, що й інші країни поважатимуть запроваджені ним заходи щодо Росії або "хоч би не оминати і не підривати" санкційний режим.
"Такий був наш посил Китаю на нашому саміті минулої п'ятниці (1 квітня - ред.)", - сказала фон дер Ляєн.
Глава ЄК додала, що Китай як постійний член РБ ООН несе "особливу відповідальність за підтримку міжнародного миру та стабільності".
Наприкінці березня глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай хоче вивести відносини з Росією на новий рівень та розвивати співпрацю. На його думку, зв'язки між двома країнами витримали "нове випробування" на тлі "міжнародної обстановки, що змінюється".
Пекін раніше неодноразово заявляв, що не вважає санкції щодо Росії інструментом вирішення проблем.
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Не треба було вигодовувати цього тоталітарного монстра!
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