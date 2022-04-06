Китай має зайняти чітку позицію щодо ситуації в Україні, - фон дер Ляєн

Євросоюз закликає Пекін зайняти чіткішу позицію щодо ситуації в Україні, а також розраховує, що решта країн поважатиме санкції Брюсселя проти Росії.

Про це заявила в середу голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Китай має зайняти чітку позицію", - сказала вона, виступаючи у Європарламенті.

Глава ЄК наголосила, що в ситуації, що склалася, "ніхто не може займати нейтральну позицію".

За її словами, ЄС очікує, що й інші країни поважатимуть запроваджені ним заходи щодо Росії або "хоч би не оминати і не підривати" санкційний режим.

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"Такий був наш посил Китаю на нашому саміті минулої п'ятниці (1 квітня - ред.)", - сказала фон дер Ляєн.

Глава ЄК додала, що Китай як постійний член РБ ООН несе "особливу відповідальність за підтримку міжнародного миру та стабільності".

Наприкінці березня глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай хоче вивести відносини з Росією на новий рівень та розвивати співпрацю. На його думку, зв'язки між двома країнами витримали "нове випробування" на тлі "міжнародної обстановки, що змінюється".

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Пекін раніше неодноразово заявляв, що не вважає санкції щодо Росії інструментом вирішення проблем.