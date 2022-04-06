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Китай має зайняти чітку позицію щодо ситуації в Україні, - фон дер Ляєн

ляєн

Євросоюз закликає Пекін зайняти чіткішу позицію щодо ситуації в Україні, а також розраховує, що решта країн поважатиме санкції Брюсселя проти Росії.

Про це заявила в середу голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Китай має зайняти чітку позицію", - сказала вона, виступаючи у Європарламенті.

Глава ЄК наголосила, що в ситуації, що склалася, "ніхто не може займати нейтральну позицію".

За її словами, ЄС очікує, що й інші країни поважатимуть запроваджені ним заходи щодо Росії або "хоч би не оминати і не підривати" санкційний режим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5-й пакет санкцій проти РФ включатиме вугільне ембарго, закриття портів ЄС та низку обмежень, - фон дер Ляєн

"Такий був наш посил Китаю на нашому саміті минулої п'ятниці (1 квітня - ред.)", - сказала фон дер Ляєн.

Глава ЄК додала, що Китай як постійний член РБ ООН несе "особливу відповідальність за підтримку міжнародного миру та стабільності".

Наприкінці березня глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай хоче вивести відносини з Росією на новий рівень та розвивати співпрацю. На його думку, зв'язки між двома країнами витримали "нове випробування" на тлі "міжнародної обстановки, що змінюється".

Також читайте: Фон дер Ляєн та Боррель цього тижня відвідають Київ, - представник президента Єврокомісії

Пекін раніше неодноразово заявляв, що не вважає санкції щодо Росії інструментом вирішення проблем.

Єврокомісія (2145) Китай (4532) фон дер Ляєн Урсула (763)


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Топ коментарі
+8
Той, хто вірить комунякам - дурень. Той, хто вірить китайським комунякам - дурень в квадраті...
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06.04.2022 12:21
+8
В результате прорыва, ВСУ вышли к побережью Азовского моря и закрепились в районе Бердянска, разорвав сухопутный коридор в Крым.
На Луганщине ВСУ взяли район Старобельска в полукольцо.
В районе Херсона ВСУ продолжают ,,выдавливать,, орков с правого берега Днепра...😁👍
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06.04.2022 12:24
+4
Брехливі азійськи щури ніколи на це не підуть!
Не треба було вигодовувати цього тоталітарного монстра!
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06.04.2022 12:22
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Той, хто вірить комунякам - дурень. Той, хто вірить китайським комунякам - дурень в квадраті...
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06.04.2022 12:21 Відповісти
Брехливі азійськи щури ніколи на це не підуть!
Не треба було вигодовувати цього тоталітарного монстра!
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06.04.2022 12:22 Відповісти
В результате прорыва, ВСУ вышли к побережью Азовского моря и закрепились в районе Бердянска, разорвав сухопутный коридор в Крым.
На Луганщине ВСУ взяли район Старобельска в полукольцо.
В районе Херсона ВСУ продолжают ,,выдавливать,, орков с правого берега Днепра...😁👍
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06.04.2022 12:24 Відповісти
У косоглазый свой вид на ********. Медленно как удав поглощать начиная с Сибири.
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06.04.2022 12:24 Відповісти
Сунь куй в чай, высунь сухим. Вот позиция Китая.
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06.04.2022 12:29 Відповісти
краще так ніж чітка позиція допомоги раші
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06.04.2022 12:32 Відповісти
Китай займе позицію створивши блок-пости на БАМі ТрансСибі для демилітаризації Далекого Сходу. Просто введьот вайська, так сказати , захист Китаю в прикордоній смузі.Там Що Росії робити? Ядрьону бонбу кидати? Куди і на кого? Так і у Китайців теж така Є. А буде бикувати, то Китай відріже всю нафту і весь газ по межі "Уральські гори"
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06.04.2022 12:33 Відповісти
Китай тихою сапою, потрошки, захоплює Далекий схід. Його повністю задовольняють сьогоднішні справи.
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06.04.2022 12:35 Відповісти
Те, що Китай каже Заходу одне, кацапам - друге, а китайцям - третє, і є звичайною чіткою китайською позицією.
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06.04.2022 12:59 Відповісти
Китай повинен зайняти чітку позицію, інакше світ займе чітку позицію по відношенню до Китаю...
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06.04.2022 13:36 Відповісти
Так они вроде и определились с позицией, советовать США ослабить санкции против РФ.....
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06.04.2022 13:54 Відповісти
Шановна пані Урсула, китайози вже давно зайняли чітку позицію, і вона не на користь України.
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06.04.2022 14:48 Відповісти
 
 