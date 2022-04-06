Різня в Бучі: машину прошило кулями, ніби вона паперова, жінці відірвало голову. ФОТО 21+

Пасажирський автомобіль з донецькими номерами стоїть на в'їзді в Бучу з боку Ворзеля. На передньому пасажирському сидінні знаходиться тіло, яке, імовірно, належить жінці.

Моторошні фото опублікував журналіст і правозахисник Костянтин Рєуцький, повідомляє Цензор.НЕТ. За його словами, машину розстріляли ззаду: вхідні отвори на багажнику, вихідні - на капоті.

"Людині на передньому пасажирському сидінні (судячи з довжини волосся, це була імовірно жінка) кулею просто знесло голову. Її вміст рясно вкриває торпедо, лобове скло, фрагменти щелепи знаходимо на водійському сидінні, частки шкіри та волосся налипли навіть на даху. Тіло досі знаходиться в машині. Зверху хтось накидав речей і тіло без голови для тих, хто зазирає, виглядає просто купою мотлоху. Якщо не придивлятися", - написав він.

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За словами Рєуцького, судячи зі стану рештків, подія сталася кілька тижнів тому.

"Машина нічим не нагадує військовий транспорт. Всередині цивільні речі, м'які іграшки. Донецькі номери. Можливо, ці люди рятувалися на Київщині від війни, яку рускіє принесли нам вісім років тому. Але війна наздоганяє. Не впевнений, що від неї вдасться сховатися навіть у Німеччині, Італії чи Франції", - підсумував він.

Також дивіться: "Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО

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