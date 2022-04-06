Різня в Бучі: машину прошило кулями, ніби вона паперова, жінці відірвало голову. ФОТО 21+
Пасажирський автомобіль з донецькими номерами стоїть на в'їзді в Бучу з боку Ворзеля. На передньому пасажирському сидінні знаходиться тіло, яке, імовірно, належить жінці.
Моторошні фото опублікував журналіст і правозахисник Костянтин Рєуцький, повідомляє Цензор.НЕТ. За його словами, машину розстріляли ззаду: вхідні отвори на багажнику, вихідні - на капоті.
"Людині на передньому пасажирському сидінні (судячи з довжини волосся, це була імовірно жінка) кулею просто знесло голову. Її вміст рясно вкриває торпедо, лобове скло, фрагменти щелепи знаходимо на водійському сидінні, частки шкіри та волосся налипли навіть на даху. Тіло досі знаходиться в машині. Зверху хтось накидав речей і тіло без голови для тих, хто зазирає, виглядає просто купою мотлоху. Якщо не придивлятися", - написав він.
За словами Рєуцького, судячи зі стану рештків, подія сталася кілька тижнів тому.
"Машина нічим не нагадує військовий транспорт. Всередині цивільні речі, м'які іграшки. Донецькі номери. Можливо, ці люди рятувалися на Київщині від війни, яку рускіє принесли нам вісім років тому. Але війна наздоганяє. Не впевнений, що від неї вдасться сховатися навіть у Німеччині, Італії чи Франції", - підсумував він.
ФОТО СУТО 21+!
БУДЬ ЛАСКА, ЗВАЖТЕ, ЧИ ДІЙСНО ВИ ХОЧЕТЕ БАЧИТИ ЦІ ЗНІМКИ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Недавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли повідомлення про нові звірства, такі як різанина в Бучі», - сказав він наприкінці своєї щотижневої аудієнції.
За його словами, жорстокість стає все більш жахливою навіть по відношенню до мирних жителів, беззахисних жінок і дітей.
«Це жертви, чия невинна кров кричить до неба і благає: «Зупиніть цю війну!», - сказав він.
«Вчора саме з Бучі мені привезли цей прапор», - сказав Франциск, розгорнувши його і піднявши перед багатотисячною аудиторією, яка вибухнула оплесками.
Прапор потемнілий і забруднений, на ньому написи.
Після цього він попросив групу дітей-біженців з України, підійти до нього і вручив кожній дитині шоколадне пасхальне яйце.
Папа має більший досвід, тож помовч.
але Прапор з війни має бути таким яким він є...
випраний від крові він втрачає свій символізм....він стає просто звичайним прапором з магазину
Прапор з війни не потребує пояснення чому він брудний... він має таким залишатися навічно!
и дети и внуки тоже!
Це не з автомата обстріляли, а з якогось БМП.
Гниди боязливі. Слабо було зупити авто і з автоматом підійти?
Сцикуни здалеку зброєю проти легкої броні стріляли по Сандеро
Когда служил, офицер сослуживец/афганец рассказывал, как они задержанным афганцам взрывателями отрывали головы, пробивали головы штык-ножами, грабили.......
В державних російських ЗМІ опублікована стаття "Что Россия должна сделать с Украиной" за авторства Тимофей Сергейцев.
Ця стаття - публічне та комплексне обгрунтування війни проти України та геноциду українців
І ти сам собі придумав , що я щось хочу применшити? кацапи не люди, це я знав ще до війни