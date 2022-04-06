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Новини Війна Різня в Бучі
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Різня в Бучі: машину прошило кулями, ніби вона паперова, жінці відірвало голову. ФОТО 21+

Пасажирський автомобіль з донецькими номерами стоїть на в'їзді в Бучу з боку Ворзеля. На передньому пасажирському сидінні знаходиться тіло, яке, імовірно, належить жінці.

Моторошні фото опублікував журналіст і правозахисник Костянтин Рєуцький, повідомляє Цензор.НЕТ. За його словами, машину розстріляли ззаду: вхідні отвори на багажнику, вихідні - на капоті.

"Людині на передньому пасажирському сидінні (судячи з довжини волосся, це була імовірно жінка) кулею просто знесло голову. Її вміст рясно вкриває торпедо, лобове скло, фрагменти щелепи знаходимо на водійському сидінні, частки шкіри та волосся налипли навіть на даху. Тіло досі знаходиться в машині. Зверху хтось накидав речей і тіло без голови для тих, хто зазирає, виглядає просто купою мотлоху. Якщо не придивлятися", - написав він.

Дивіться: "Першого дня застрелили Женю. Просто так. На вулиці. Другого - застрелили Льоню. Пострілом в спину", - мешканці Бучі про злочини рашистів. ВIДЕО

За словами Рєуцького, судячи зі стану рештків, подія сталася кілька тижнів тому.

"Машина нічим не нагадує військовий транспорт. Всередині цивільні речі, м'які іграшки. Донецькі номери. Можливо, ці люди рятувалися на Київщині від війни, яку рускіє принесли нам вісім років тому. Але війна наздоганяє. Не впевнений, що від неї вдасться сховатися навіть у Німеччині, Італії чи Франції", - підсумував він.

Також дивіться: "Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО

ФОТО СУТО 21+!

БУДЬ ЛАСКА, ЗВАЖТЕ, ЧИ ДІЙСНО ВИ ХОЧЕТЕ БАЧИТИ ЦІ ЗНІМКИ.

Різня в Бучі: машину прошило кулями, ніби вона паперова, жінці відірвало голову 01
Різня в Бучі: машину прошило кулями, ніби вона паперова, жінці відірвало голову 02
Різня в Бучі: машину прошило кулями, ніби вона паперова, жінці відірвало голову 03
Різня в Бучі: машину прошило кулями, ніби вона паперова, жінці відірвало голову 04
Різня в Бучі: машину прошило кулями, ніби вона паперова, жінці відірвало голову 05
Різня в Бучі: машину прошило кулями, ніби вона паперова, жінці відірвало голову 06
Різня в Бучі: машину прошило кулями, ніби вона паперова, жінці відірвало голову 07
Різня в Бучі: машину прошило кулями, ніби вона паперова, жінці відірвало голову 08
Різня в Бучі: машину прошило кулями, ніби вона паперова, жінці відірвало голову 09
Різня в Бучі: машину прошило кулями, ніби вона паперова, жінці відірвало голову 10

Автор: 

Буча (539)


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Топ коментарі
+53
не беріть їх в полон ...
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06.04.2022 12:31
+31
кожен росіянин повинен стерилізуватись. гроші хай лишають собі.
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06.04.2022 12:45
+30
Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів. Понтифік знову закликав зупинити війну. Про це повідомляє Reuters.



«Недавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли повідомлення про нові звірства, такі як різанина в Бучі», - сказав він наприкінці своєї щотижневої аудієнції.
За його словами, жорстокість стає все більш жахливою навіть по відношенню до мирних жителів, беззахисних жінок і дітей.
«Це жертви, чия невинна кров кричить до неба і благає: «Зупиніть цю війну!», - сказав він.
«Вчора саме з Бучі мені привезли цей прапор», - сказав Франциск, розгорнувши його і піднявши перед багатотисячною аудиторією, яка вибухнула оплесками.
Прапор потемнілий і забруднений, на ньому написи.
Після цього він попросив групу дітей-біженців з України, підійти до нього і вручив кожній дитині шоколадне пасхальне яйце.
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06.04.2022 12:31
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06.04.2022 12:30 Відповісти
судя по дырам это не пулевые, как минимум 14,5 мм станковый пулемёт а то и 30 мм пушка от БТР
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06.04.2022 13:44 Відповісти
дивлячись на злочин, розумію, стріляли розривними... Українці, до зброї! кацапа потрібно знищити!
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06.04.2022 14:01 Відповісти
Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів. Понтифік знову закликав зупинити війну. Про це повідомляє Reuters.



«Недавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли повідомлення про нові звірства, такі як різанина в Бучі», - сказав він наприкінці своєї щотижневої аудієнції.
За його словами, жорстокість стає все більш жахливою навіть по відношенню до мирних жителів, беззахисних жінок і дітей.
«Це жертви, чия невинна кров кричить до неба і благає: «Зупиніть цю війну!», - сказав він.
«Вчора саме з Бучі мені привезли цей прапор», - сказав Франциск, розгорнувши його і піднявши перед багатотисячною аудиторією, яка вибухнула оплесками.
Прапор потемнілий і забруднений, на ньому написи.
Після цього він попросив групу дітей-біженців з України, підійти до нього і вручив кожній дитині шоколадне пасхальне яйце.
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06.04.2022 12:31 Відповісти
А Папа вважає, що прапор з фронту виглядає адекватно.
Папа має більший досвід, тож помовч.
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06.04.2022 13:26 Відповісти
иди ***** слідом за твоїм кораблем
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06.04.2022 13:10 Відповісти
це така Ваша особиста думка...
але Прапор з війни має бути таким яким він є...
випраний від крові він втрачає свій символізм....він стає просто звичайним прапором з магазину
Прапор з війни не потребує пояснення чому він брудний... він має таким залишатися навічно!
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06.04.2022 13:11 Відповісти
я думаю що він там і буде... (але не випраний)))
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06.04.2022 13:22 Відповісти
Слухай, тебе вже вичислили. шукай інший нік. гнида випрасувана, від яеої смердить
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06.04.2022 13:45 Відповісти
Це прапор з війни. Майже реліквія.
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06.04.2022 13:40 Відповісти
Можна вірити чи не вірити в різні "коди да Вінчі" чи теорії заговорів, але Ватикан- найменша країна в світі за теріторією, але чи не найбільша за закулісним впливом, не треба їх злити...
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06.04.2022 14:05 Відповісти
не беріть їх в полон ...
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06.04.2022 12:31 Відповісти
Я би їх змушував гвалтувати один одного, я чув що у них в тюрмах в'язням засовують дубінки в дупу, чому з ними не робити те саме.
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06.04.2022 13:01 Відповісти
а потом єрмак домовиться про звільнення і воно знову прийде вбивати
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06.04.2022 13:06 Відповісти
незважаючи на жахливий вигляд жіночці ще повезло - загинула відразу, не жила місяць в страху і ніякі руські орки над нею не знущалися
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06.04.2022 12:35 Відповісти
Не "руські" , А російські ! (див . словник української мови) Руськи - від слова Русь , а в Русі кацапів ніколи не було ...
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06.04.2022 13:06 Відповісти
Найголовніше, що МИ українці. Де з'являється слово русь, починається хаос, бо слово це не українське.
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06.04.2022 13:15 Відповісти
Хаос там , де присутні кацапи ...
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06.04.2022 13:19 Відповісти
не меліть дурниць. лінгвіст мамкин
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06.04.2022 13:31 Відповісти
А как же Киевская Русь ??
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06.04.2022 15:59 Відповісти
до Руси Киевская земля называлась по-другому, Русь принесенное извне название, русь это варяжская знать, основавшая новую династию
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06.04.2022 17:34 Відповісти
ми можем говорить Kyivan Rus, потому что был такой многовековой период в истории, и не первый изначальный, но он давно уже закончился, начался украинский, Русь умерла
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06.04.2022 17:38 Відповісти
то же так подумал
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06.04.2022 13:09 Відповісти
каждый россиянин должен платить украине от своего дохода по 25 % всю жизнь!
и дети и внуки тоже!
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06.04.2022 12:35 Відповісти
кожен росіянин повинен стерилізуватись. гроші хай лишають собі.
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06.04.2022 12:45 Відповісти
Судячи по зубам їй не було і 20.....
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06.04.2022 12:36 Відповісти
Стоматолог или патологоанатом? Или просто умник?
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06.04.2022 12:46 Відповісти
стом
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06.04.2022 12:55 Відповісти
Тих , хто сам здається в полон , потрібно брати - для обміну 😠
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06.04.2022 12:36 Відповісти
Так воно з кулеметів і 30 мм гармат б'ють по легковикам

Це не з автомата обстріляли, а з якогось БМП.
Гниди боязливі. Слабо було зупити авто і з автоматом підійти?
Сцикуни здалеку зброєю проти легкої броні стріляли по Сандеро
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06.04.2022 12:37 Відповісти
а взагалі щодо використання легкових авто як укриття проти стрілецької зброї, дуже протиречні відомості: начебто офіційно це дуже не рекомендується робити, а подивишься якісь фільми/серіали про поліцію - так майже в кожному копи ховаються за легковими авто, зокрема за відчиненими двірцятами, під часть стрілянини - кому вірити?
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06.04.2022 12:55 Відповісти
здоровому глузду. Від пістолета врятує, від автомата і важче - ні.
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06.04.2022 13:12 Відповісти
Кацапская жестокость/садизм имеет давние "традиции".....
Когда служил, офицер сослуживец/афганец рассказывал, как они задержанным афганцам взрывателями отрывали головы, пробивали головы штык-ножами, грабили.......
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06.04.2022 12:42 Відповісти
ну тут слів немає...хто вони...навіть не орда...
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06.04.2022 12:42 Відповісти
Русские свиноматки тоже должны за это ответить.
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06.04.2022 12:43 Відповісти
Тварі московські.., варвари
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06.04.2022 12:47 Відповісти
Вся мерзота, непотріб, всі пороки, всі жахи вселені в оболонку цього двоного виродка з кацапії.
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06.04.2022 12:48 Відповісти
кацапи не люди...
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06.04.2022 12:52 Відповісти
Мрію побачити це в КОЖНОМУ мацкалячому місті !!!
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06.04.2022 13:10 Відповісти
Жахливо, але ситуація ще значно страшніша і серйозніша.
В державних російських ЗМІ опублікована стаття "Что Россия должна сделать с Украиной" за авторства Тимофей Сергейцев.
Ця стаття - публічне та комплексне обгрунтування війни проти України та геноциду українців
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06.04.2022 13:12 Відповісти
жахливий злочин, але публікувати такі фото з такою деталізацією? це ж не гуро сайт, але перетворюється на нього
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06.04.2022 13:29 Відповісти
страшно стало, чи злочини кацапії хочеш применшити? дивись і нехай весь світ дивиться.
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06.04.2022 14:03 Відповісти
Всі до зброї! кацапа потрібно знищити!!
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06.04.2022 14:05 Відповісти
причому тут страшно? на іноземних сайтах самі жорсткі кадри замазані. І так зрозуміло, що це жах

І ти сам собі придумав , що я щось хочу применшити? кацапи не люди, це я знав ще до війни
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06.04.2022 14:15 Відповісти
ти всі іноземні сайти проглядав?(назви хоч декілька) даже передовиці в їх газетах часто без ретуші виходять.
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06.04.2022 14:28 Відповісти
"В плен" брать только головы этих 3/14дарасов!
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06.04.2022 13:54 Відповісти
раССея - должна быть демелитарезирована и денацифицирована, раздроблена на отдельные независимые государства. Поганая московия - должна вернуться в исторические границы, в пределах золотого кольца.
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06.04.2022 14:20 Відповісти
Царство Небесне...
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06.04.2022 14:41 Відповісти
 
 