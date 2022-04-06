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В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа, - Павлюк щодо ситуації на Київщині

область,київщина,ірпінь,київська

У Київській обласній військовій адміністрації наголошують, що в Іванківській, Димерській та Поліській громадах гуманітарна катастрофа.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Вишгородському районі ситуація без змін - напружена, але контрольована.

"В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа. Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації, продовжується завезення продуктів харчування і ліків. Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах", - мовиться у дописі.

У Бучанському районі в громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи з розмінування, відновлення газо-, електропостачання та зв'язку. Людям завозять гуманітарну допомогу та надають медичну допомогу.

В Обухівському, Бориспільському, Білоцерківському та Фастівському районах ситуація контрольована.

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"Надзвичайних подій не зафіксовано. Освітній процес триває дистанційно. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони - у підвищеній боєготовності", - зазначили в ОВА.

У Броварському районі тривають весняно-польові роботи, відповідно до графіка їхнього проведення. Винятки - території, які були окуповані.

Під час бойових дій у громадах були пошкоджені деякі лінії електромереж. Станом на сьогодні проводяться роботи з відновлення електропостачання.

Крім того, 15 березня внаслідок бойових дій було пошкоджено магістральний газопровід. Через це близько 21 тис. абонентів залишилися без газопостачання. Наразі проводяться роботи з відновлення пошкодженого газопроводу.

Також були пошкоджені та зруйновані сім переправ через водойми та 3 автомобільні магістральні мости. А також автомобільна магістраль М-01 Київ-Чернігів, в населеному пункті Залісся Великодимерської громади.

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Автор: 

Київська область (4007) гуманітарна катастрофа (92) Павлюк Олександр (216)


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нехай до Маріуполя переїдуть
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06.04.2022 12:52 Відповісти
Кац? чи в родині каци?
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06.04.2022 14:55 Відповісти
просьба поширити.
терміново забрати всю.
повторюю, всю гуманітарку з захдних областей і передати куди потрібно.
всю до грама.
там з гуманытаркою вовний беспредел.
у декого скоро морди і гаманці будуть тріщати
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06.04.2022 13:02 Відповісти
 
 