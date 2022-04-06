В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа, - Павлюк щодо ситуації на Київщині
У Київській обласній військовій адміністрації наголошують, що в Іванківській, Димерській та Поліській громадах гуманітарна катастрофа.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у Вишгородському районі ситуація без змін - напружена, але контрольована.
"В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа. Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації, продовжується завезення продуктів харчування і ліків. Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах", - мовиться у дописі.
У Бучанському районі в громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи з розмінування, відновлення газо-, електропостачання та зв'язку. Людям завозять гуманітарну допомогу та надають медичну допомогу.
В Обухівському, Бориспільському, Білоцерківському та Фастівському районах ситуація контрольована.
"Надзвичайних подій не зафіксовано. Освітній процес триває дистанційно. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони - у підвищеній боєготовності", - зазначили в ОВА.
У Броварському районі тривають весняно-польові роботи, відповідно до графіка їхнього проведення. Винятки - території, які були окуповані.
Під час бойових дій у громадах були пошкоджені деякі лінії електромереж. Станом на сьогодні проводяться роботи з відновлення електропостачання.
Крім того, 15 березня внаслідок бойових дій було пошкоджено магістральний газопровід. Через це близько 21 тис. абонентів залишилися без газопостачання. Наразі проводяться роботи з відновлення пошкодженого газопроводу.
Також були пошкоджені та зруйновані сім переправ через водойми та 3 автомобільні магістральні мости. А також автомобільна магістраль М-01 Київ-Чернігів, в населеному пункті Залісся Великодимерської громади.
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терміново забрати всю.
повторюю, всю гуманітарку з захдних областей і передати куди потрібно.
всю до грама.
там з гуманытаркою вовний беспредел.
у декого скоро морди і гаманці будуть тріщати