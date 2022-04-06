"Прошу тебя, побыстрее убивай всех украинцев", - російська школярка у листі до брата-окупанта. АУДIО

Російські школярі у листах до рашистських загарбників просять їх якомога швидше убити всіх українців.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова російського окупанта з родичкою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Прошу тебя побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой", – так пише сестра своєму братові-окупанту.

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А той, сміючись, вихваляється цим у телефонній розмові з родичкою, лагідно називаючи її "крысообразная".

"Пошли они на хер эти люди", – піддакує йому жінка, яскраво демонструючи усю миролюбність і доброту "народа-асвабадітєля". Мабуть, така зла, бо родич не встиг блендер намародерити?

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"І не встигне. Бо у Бабаєва Валерія (як і в інших рашистів) більше шансів повернутися додому у чорному пакеті. Водночас кожна нова розмова окупантів, перехоплена СБУ, лише укріплює думку: після нашої перемоги єдина можлива форма спілкування з роZZійським народом – через зачинений кордон, не підпускаючи сусідів ближче, ніж на відстань пострілу", - зазначили в СБУ.