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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Прошу тебя, побыстрее убивай всех украинцев", - російська школярка у листі до брата-окупанта. АУДIО

сбу

Російські школярі у листах до рашистських загарбників просять їх якомога швидше убити всіх українців.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова російського окупанта з родичкою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Прошу тебя побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой", – так пише сестра своєму братові-окупанту.

Читайте також: "Е#ал я эти медали! Я говорю: идите вы нах#й! Везите меня домой!", - російські солдати хочуть вирватися із війни в Україні. АУДIО

А той, сміючись, вихваляється цим у телефонній розмові з родичкою, лагідно називаючи її "крысообразная".

"Пошли они на хер эти люди", – піддакує йому жінка, яскраво демонструючи усю миролюбність і доброту "народа-асвабадітєля". Мабуть, така зла, бо родич не встиг блендер намародерити?

Також читайте: "Давай лупи, лупи везде, бл#дь. По западу, нах#й, по населенным пунктам, ху#рь, бл#дь, сравняй эти 2 села", - окупанти безжалісно віддають накази вбивати мирних українців. АУДIО

"І не встигне. Бо у Бабаєва Валерія (як і в інших рашистів) більше шансів повернутися додому у чорному пакеті. Водночас кожна нова розмова окупантів, перехоплена СБУ, лише укріплює думку: після нашої перемоги єдина можлива форма спілкування з роZZійським народом – через зачинений кордон, не підпускаючи сусідів ближче, ніж на відстань пострілу", - зазначили в СБУ.

армія рф (17250) діти (5052) СБУ (12786) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+128
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06.04.2022 12:47
+70
Скоро приїде, деточка, в пакетику для сміття. Готов квіточки і бояру.
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06.04.2022 12:49
+56
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06.04.2022 12:47
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06.04.2022 12:47 Відповісти
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06.04.2022 12:47 Відповісти
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06.04.2022 12:51 Відповісти
РАШИСТЫ - НЕЛЮДИ ! Выродки рода человеческого !👹☠️
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06.04.2022 13:48 Відповісти
Нет слов. Вот чему учат в России. И это люди?
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06.04.2022 12:48 Відповісти
Она же ясно сказала и признала что они нелюди .Людей послала .
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06.04.2022 13:04 Відповісти
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06.04.2022 12:54 Відповісти
Скоро приїде, деточка, в пакетику для сміття. Готов квіточки і бояру.
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06.04.2022 12:49 Відповісти
Будет ходить с пакетом гулять)
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06.04.2022 12:56 Відповісти
то курво ще мсититися за хоче, а як не зможе то уж обов"язково в ненависті до нас в...в своїх виховує. То ж нам не розслаблятися а правильно виховувати свої діти, все що русское - лайно за визначенням, і пояснювати чому. Тому, що у русских все, буквально все буде використано як зброя проти нас рано чи пізно.
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06.04.2022 12:58 Відповісти
Та похрін. Як наші чоловіки валять лишньохромосомних, так і діти наші іх валити будуть, якщо ця помийка буде існувати. А це, далеко, не факт.
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06.04.2022 13:42 Відповісти
твари рашистские
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06.04.2022 12:49 Відповісти
Эти типилы не слышали слово КАРМА.
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06.04.2022 12:49 Відповісти
Они дремучи и тупы, но это не отменяет карму иизпкон бумеранга.
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06.04.2022 12:52 Відповісти
И закон бумеранга
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06.04.2022 12:54 Відповісти
кацапские вырожденцы хуже животных
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06.04.2022 12:50 Відповісти
не переживай "дитяко" вернем твого брата...не факт що всього й зразу ...але шось та й вернем
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06.04.2022 12:50 Відповісти
А вы говорите что во всем виновато одно ***** и после его смерти все вдруг изменится. Да них***я не изменится. Кацапоиды ненавидели нас и до *****, и до Ельцина и до Сталина. Кацапоиды ненавидят даже друг друга. Потому что нет такого народа как *рузкий*. Ето все собраные в кучу Петром 1 племена всех мастей и окрасов-россияне, в которых в крови проводить набеги и захватывать и грабить чужие племена.
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06.04.2022 12:50 Відповісти
Только утилизация русни, всех и военных и гражданских. Третьего не дано. Или мы их или они нас.
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06.04.2022 12:50 Відповісти
Мнение росиян изменит только массовая отправка груз200 и голод
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06.04.2022 12:51 Відповісти
мнєніє расіян ізменит только контрольний в голову.
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06.04.2022 12:53 Відповісти
"Мнение росиян изменит только массовая отправка груз200 и голод"

Изменится только что станут чуть более договороспособны. Но это временно.
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06.04.2022 18:04 Відповісти
Шольца прив'язати до стільца, стілець поставити на Орбана і крутити цей запис 24/7.
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06.04.2022 12:51 Відповісти
В когось ще є сумніви, яким буде наступне покоління кацапів?!
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06.04.2022 12:51 Відповісти
Коллективное *****...
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06.04.2022 15:56 Відповісти
Єдина форма спілкування з мордорським бидлом, без різниці якої статі, віку та суспільного прошарку, тільки через приціл автомата. Око за око.
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06.04.2022 12:51 Відповісти
Німецька хімічна компанія Henkel продовжить працювати в Росії.
Там пояснюють це турботою про своїх російських працівників.
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06.04.2022 12:52 Відповісти
і це правда, що ті що інші імперці, рашка хоче срср відновити, німці хочуть з ЄС федерацію в центрі з ними любимими зробити. Тому й північний потік, і все решта німцями активно підтримувалися та й зараз он росіянці на автопробіг в німеччині за війну вийшли, а ніби проти русофобії, і хоч би що.
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06.04.2022 12:56 Відповісти
На мокшанії 90 відсотків таких. Їх мрія знищити нас .
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06.04.2022 12:52 Відповісти
тому " хороший" кацап, виключно дохлий кацап і по іншому ніяк!!! після перемоги, мур на кордоні з мордором , рів з крокодилами і кулеметні точки!Слава ЗСУ!!!
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06.04.2022 12:53 Відповісти
це просто жахіття шо в тому мордорі робиться... та взагалі це нелюди починаючи від тих малолітніх виродків і до старих кляч .... ніколи до скону віків українці не матимуть нічого спільного з цими мерзотними паскудами
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06.04.2022 12:53 Відповісти
Потрібна лінія кордону як у Південної Кореї з північними неадекватами.
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06.04.2022 12:53 Відповісти
Волю поневоленим народам московії! Повірте мені-найдієвіший спосіб миру у Європі і світі.
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06.04.2022 15:26 Відповісти
а це вимогає від нас відмовитися від всіх русских аналітиків, журналістів якими б вони там вже не були нев".....ми опозиціонерами, своїх треба слухати у нас свої аналітики набагато краще ніж русские, бо скільки ті Невзорови і Каспарови не писали, щось це не дуже росіянами допомогло,а? то навіщо вони нам, якщо вони зі своїм ради не дали. А ці всі ліберали-демократи російські, всі вони з під одного хвоста випали, всі вони імперці, як не крути, бо бути росіянином - це значить бути імперцем це вже в генах. Просто більш хитріші не будуть в чоло нападати, а будуть по-хитрому по-тихому, і вони ні грошей ні часу на то не пожаліють. Любіть люди і розвивайте в першу чергу своє. Свій до свого по своє.
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06.04.2022 12:53 Відповісти
После крысообразная можно и не слушать,все остальное лишь следствие.Вид:Орк обыкновенный.Ареал обитания Мордор итп.Как на табличках прикреплённых к клеткам животных в зоопарках.
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06.04.2022 12:54 Відповісти

Треба по всьому кордону доти й рови з мінними полями, на північному кордоні можна починати прямо зараз.
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06.04.2022 12:54 Відповісти
Та не треба цього.Достатньо любити і поважати свою армію,озброєну *********** зброєю,а також любити і поважати свою країну і нікому і ніколи не дозволяти її паскудити і грабувати!
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06.04.2022 13:24 Відповісти
Будь південні шляхи заміновані й хоч мінімально укріплені не було б того жаху від херсону до лугандону, під@араси прибрали укріплення й не готувалися до війни щоб ***** не спровокувати і що вийшло. Так що любов і зброя то добре, але щоб не було горя треба щоб були укріплення які приймуть вогонь і скують ворога.
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06.04.2022 13:35 Відповісти
Что посеешь, то и пожнешь! Как бы не получилось, что и небесная кара обернётся на их российские головы за свои слова, поступки и полетят они в ту яму, которую нам роют! Зло как и добро возвращается бумерангом и хочется верить, что сторицей!
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06.04.2022 12:55 Відповісти
долго это всё, пока бумеранг вернется - 1/10 украинцев останется
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06.04.2022 13:54 Відповісти
думаю таких ******** треба те ж вносити в розстрільні списки, змалку нелюди
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06.04.2022 12:56 Відповісти
Ми маємо розуміти, що на території нашого Криму такі самі 'деточкі' за 8 років окупації виросли!!!!!
Ми маємо рішуче наполягати на ЛИШЕ військовому силовому агресивному поверненні нашої території!!!!
Всі там хто не втече автоматично мають стати НЕгромадянами України і мінімум років 20 проходити найінтенсивнішу дерусифікацію і депутінізацію!!!! Слава Україні!
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06.04.2022 12:56 Відповісти
В Севастополі люди виходять на площу і танцюють( бо мітинги заборонені) під Верку Сердючку. І кожного дня це завершується великим махачем
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06.04.2022 13:03 Відповісти
кацапи нелюди
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06.04.2022 12:56 Відповісти
Прощайся з ним. Він тут і поляже.
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06.04.2022 12:56 Відповісти
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06.04.2022 12:56 Відповісти
Як у Батурині, як Муравйов у Києві в 1918, як у весь час існування вони нас вбивали вже за те, що ми українці, що ми існуємо на землі. Руських треба вбивати. Всіх до одного. Або вони нас. Не буде третього.
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06.04.2022 12:57 Відповісти
привет, крысообразные... теперь по носочкам и письму от лизоньки и смогут индетифицировать вашего бабаева валерку... ждите, суки...

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06.04.2022 12:57 Відповісти
гарний контраст: Застигли біля бруківки, яку вони ніколи не бачили. Заклякли від подиву.
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06.04.2022 13:26 Відповісти
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06.04.2022 13:48 Відповісти
Пісня! зачаровує нотами.
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06.04.2022 13:56 Відповісти
Мене цікавить інше, ну програють рашисти війну на сході, вони відійдуть на територію Крима та росісі, і звідти будуть обстрілювати Харків та інші міста, ми підемо на їхні міста чи ні?. Нам буде потрібна буферна зона у вигляді їхніх міст.
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06.04.2022 12:58 Відповісти
"Путлєрюгенд" --це виховувалось роками..згадайте що у них в школах показували пілотки зброя..в дитсадках одягали в савецкі гімнастьорки і пілотки і ненависть ..навіть немовлят возили в калясках типу танк і бук..
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06.04.2022 12:59 Відповісти
потвори
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06.04.2022 12:59 Відповісти
Нагадаю всім , що війна з кацапом триває вже більше 300 років
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06.04.2022 13:00 Відповісти
А коли все це почнеться на педірашке, вони будуть вересчати шо нівчому не винні
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06.04.2022 13:01 Відповісти
У когось ще є сумніви, що лише повне знищення 140 мільйонного стада зможе зупинити двоногих?
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06.04.2022 13:01 Відповісти
Она НЕ ОДНА там такая! А, ведть скоро они останутся НАЕДИНЕ ДРУГ С ДРУГОМ (в изоляции), когда уровень жизни будет стремительно падать, а агрессия и ненависть беспредельно зашкаливать, ЖРАТЬ ДРУГ ДРУГА будут (как пауки в банке), возможно даже в прямом смысле!

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06.04.2022 13:01 Відповісти
І звинувачувати в тому американців.
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06.04.2022 14:47 Відповісти
Дуже скоро в лаптєстані писатимуть доноси на сусіда, колегу, що має українське коріння.
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07.04.2022 03:43 Відповісти
Школьница, еще ребенок. Что из нее вырастет? Вопрос риторический.

Мы недооцениваем пропаганду. В СССР за "блок коммунистов и беспартийных" голосовало >=99% избирателей, причем без фальсификаций. На кухнях рассказывали анекдоты про дорогого Леонида Ильича, смеялись на "руководящей и направляющей силой", но в день выборов бросали в избирательную урну бюллетень, не вычеркивая н6и одной фамилии.

Но стоило во второй половине 1980-х немного ослабить пропаганду, как партия власти начала проигрывать выборы как минимум в некоторых городах. Так, в Киеве и Ленинграде Масик и Гидаспов пролетели, хотя альтернативных кандидатов (уже разрешили) им не было. Практически те же люди, которые лет 5-10 назад ни о чем не задумываясь брали бюллетень и бросали его в урну, теперь задумались и начали вычеркивать фамилии, кого не хотели видеть.
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06.04.2022 13:03 Відповісти
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06.04.2022 13:03 Відповісти
ОСЬ ТАК ТРЕБА І РОБИТИ З УСІМА КАЦАПОМОРДИМИ МАЦКАЛЯМИ У ЦІЛОМУ СВІТІ, як написала його сестра, ВБИВАТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ БЕЗ ЖАЛЮ ТА СОВІСТІ ДЕ ТІЛЬКИ ЗУСТРІНЕТЕ...!!!
УКРАЇНЦІ НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧУТЬ цим кацапомордим мацкалям цієї війни ні поганим ні хорошим...!!!
Коли погані мацкалі вбивали УКРАЇНЦІВ, хороші мовчали...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МРАЗІ...!!!
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06.04.2022 13:04 Відповісти
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/151164461661707878 ВИДЕО

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06.04.2022 13:04 Відповісти
Проститутка малолітня, якщо тебе чорти не заберуть по якійсь причині до аду, то тут на землі станеш справжньою ********.
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06.04.2022 13:04 Відповісти
Московія - недодержава з насЄлєнієм без мізків
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06.04.2022 13:05 Відповісти
Тому ця війна, війна двох світоглядів. І не західного й східного, не диктаторського й демократичного. Бо демократично-західний світогляд так само цинічний й розрахунково-вбивчий, як і тиранічний світогляд. Зараз йде битва (пафозно) світла й темряви. Життя, справжньої свободи проти тиранічного гноблення й смерті. Й у цій битві на превелике щастя, Україна залишилася одна. Ці всі "допомоги" які нам шлють, це все - купа лахміття, яке хочуть сплавити, а потім кричати що тільки завдяки нашій допомозі...! Пішли вони всі..! Ну, а світло завжди долає темряву. Потрібен лише час і міцний хребет.
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06.04.2022 13:07 Відповісти
"Потрібен лише ... міцний хребет" - чого нема у ЗЕ-команди, - судячи з їхнім бажанням "договоритися" з вбицями.
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06.04.2022 14:51 Відповісти
Так и есть. Процентов 80 россиян полностью ******** ,независимо от образования и интеллекта. Произошло полное разчеловечивание.Их уже не вылечить .
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06.04.2022 13:18 Відповісти
Коллективное *****!!!
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06.04.2022 16:02 Відповісти
еще одно подтверждение что этот быдлостан и гитлер были единоутробные братья, вся разница между ними что один проиграл, и всех собак повесили на него, а эти победили и война им все списала, и продолжают жить в своем гавне, так и будет продолжаться пока им не переломают хребет, чтобы боялись произносить "национальность", "историческая справедливость" и т.д. Помню в 90-х как-то рассердившись на это быдло отец сказал, они свиньи, было бы лучше если немцы победили в той войне
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06.04.2022 13:19 Відповісти
Понимаю, что могу показаться нечеловечной… Но я бы лично вздернула эту маленькую суку на ближайшем дерев
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06.04.2022 13:23 Відповісти
предупреждаю: никакого гражданства бывшим гражданам рф (за исключением тех, кто повернул оружие против рашистов, и пожелает потом получить гражданство). Никакого нахер "воссоединения семей" - воссоединять можно только в сторону запоребрика. Вместо контрольно следовой полосы перед 4-хметровым забором из "егозы" - сплошное минное поле из ихних же ПФМок, и автоматические пулемётные установки с радарами и тепловизорами.
Там спасать нечего. В той банке со сколопендрами, скорпионами и пауками нам делать нечего.
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06.04.2022 13:26 Відповісти
+100500.
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06.04.2022 14:08 Відповісти
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное, кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через
два--три поколения. Впрочем, что тут думать.
Всё более или менее ясно.»
(Иван Бунин).
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06.04.2022 13:30 Відповісти
прикольно орки здороваються . каже таке " здорова крисообразноє"
і від цих потвор ми сподіваємось на прояви людяності!?
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06.04.2022 13:33 Відповісти
Забрасывайте этими фактами Арнольда Шварценеггера, Олуха шмольца и Борю англичанина подхватившего их заразу!
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06.04.2022 13:38 Відповісти
Меня больше не это пугает, это норм. Я их понимаю.

Пугают НАШИ ублюдки, которые хотят "дагавариваться" и "мы будим гнать их до границы !!". В жопу границу! В задницу договоры!

Я хочу что бы мы скорее перешли границу и "начали профилактическую работу" уже на их территории, что бы Буча курортом показалась. Это тоже норм... Я же сказал что их понимаю...
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06.04.2022 13:40 Відповісти
расея как страна должна быть уничтожена.
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06.04.2022 13:52 Відповісти
Раньше я никогда такого не писал. Но сейчас -- СДОХНИ, ГНИДА!
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06.04.2022 13:51 Відповісти
Українці, всі до зброї! знищуємо кацапню! гуманітарка свинособакам рашистським не допоможе.
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06.04.2022 13:54 Відповісти
И это ещё не "ДНО"...
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06.04.2022 13:56 Відповісти
Думаю всі розуміють,що має бути стіна фізична ,з всіма видами озброєння, стіна в голові ,стіна в серці.В нас немає вибору, це ********
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06.04.2022 14:16 Відповісти
У голові кацапів має бути дірка від кулі. Або від кілка осинового..
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06.04.2022 14:35 Відповісти
Наверное надул братец, єту свиносучку... Второй месяц пошёл?
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06.04.2022 14:30 Відповісти
Це брехня! На роССії тільки путєн поганий... А взагалі росіяни та українці - брати....
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06.04.2022 14:51 Відповісти
Ну що тут ще можна сказати?
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06.04.2022 14:52 Відповісти
Сдохнет намного раньше мелкая *****.
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06.04.2022 14:57 Відповісти
Лучше бы её ещё в 5 лет, в костроме, педофилы похитили. Теперь даже российских детей не жалко, все должны подохнуть.
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06.04.2022 14:57 Відповісти
А які, власне, думки в голові можуть бути у крисениша?
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06.04.2022 15:19 Відповісти
Убий рашиста ,за біди які ця мерзота принесла.
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06.04.2022 15:20 Відповісти
это не ребёнок а дьявольское отродье!
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06.04.2022 18:45 Відповісти
Российская нация как продукт советского эксперимента становится опасной для окружающих и поэтому неизбежно должна понести огромные невосполнимые человеческие потери прежде чем в её умах сможет прижиться заново перепридуманная национальная психология. Альтернативу даёт только Путин - конечный рай для всей российской нации в виде ядерного пепла на месте 1/6.
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06.04.2022 18:48 Відповісти
 
 