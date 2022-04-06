"Прошу тебя, побыстрее убивай всех украинцев", - російська школярка у листі до брата-окупанта. АУДIО
Російські школярі у листах до рашистських загарбників просять їх якомога швидше убити всіх українців.
Про це свідчить перехоплена СБУ розмова російського окупанта з родичкою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Прошу тебя побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой", – так пише сестра своєму братові-окупанту.
А той, сміючись, вихваляється цим у телефонній розмові з родичкою, лагідно називаючи її "крысообразная".
"Пошли они на хер эти люди", – піддакує йому жінка, яскраво демонструючи усю миролюбність і доброту "народа-асвабадітєля". Мабуть, така зла, бо родич не встиг блендер намародерити?
"І не встигне. Бо у Бабаєва Валерія (як і в інших рашистів) більше шансів повернутися додому у чорному пакеті. Водночас кожна нова розмова окупантів, перехоплена СБУ, лише укріплює думку: після нашої перемоги єдина можлива форма спілкування з роZZійським народом – через зачинений кордон, не підпускаючи сусідів ближче, ніж на відстань пострілу", - зазначили в СБУ.
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Изменится только что станут чуть более договороспособны. Но это временно.
Там пояснюють це турботою про своїх російських працівників.
Треба по всьому кордону доти й рови з мінними полями, на північному кордоні можна починати прямо зараз.
Ми маємо рішуче наполягати на ЛИШЕ військовому силовому агресивному поверненні нашої території!!!!
Всі там хто не втече автоматично мають стати НЕгромадянами України і мінімум років 20 проходити найінтенсивнішу дерусифікацію і депутінізацію!!!! Слава Україні!
Мы недооцениваем пропаганду. В СССР за "блок коммунистов и беспартийных" голосовало >=99% избирателей, причем без фальсификаций. На кухнях рассказывали анекдоты про дорогого Леонида Ильича, смеялись на "руководящей и направляющей силой", но в день выборов бросали в избирательную урну бюллетень, не вычеркивая н6и одной фамилии.
Но стоило во второй половине 1980-х немного ослабить пропаганду, как партия власти начала проигрывать выборы как минимум в некоторых городах. Так, в Киеве и Ленинграде Масик и Гидаспов пролетели, хотя альтернативных кандидатов (уже разрешили) им не было. Практически те же люди, которые лет 5-10 назад ни о чем не задумываясь брали бюллетень и бросали его в урну, теперь задумались и начали вычеркивать фамилии, кого не хотели видеть.
УКРАЇНЦІ НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧУТЬ цим кацапомордим мацкалям цієї війни ні поганим ні хорошим...!!!
Коли погані мацкалі вбивали УКРАЇНЦІВ, хороші мовчали...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МРАЗІ...!!!
Там спасать нечего. В той банке со сколопендрами, скорпионами и пауками нам делать нечего.
два--три поколения. Впрочем, что тут думать.
Всё более или менее ясно.»
(Иван Бунин).
і від цих потвор ми сподіваємось на прояви людяності!?
Пугают НАШИ ублюдки, которые хотят "дагавариваться" и "мы будим гнать их до границы !!". В жопу границу! В задницу договоры!
Я хочу что бы мы скорее перешли границу и "начали профилактическую работу" уже на их территории, что бы Буча курортом показалась. Это тоже норм... Я же сказал что их понимаю...