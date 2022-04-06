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Новини Санкції проти Росії Війна
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Щоб зупинити Путіна, потрібно газове і нафтове ембарго та десвіфтизація всіх російських банків, - Кулеба

санкции

Захід має продовжувати санкційний тиск на РФ.

Про це написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ціную посилення 5-го пакету санкцій ЄС: заборона на російське вугілля, захід суден до портів ЄС та операторів автомобільного транспорту. Але щоб зупинити Путіна, знадобиться газове/нафтове ембарго та десвіфтизація всіх російських банків. Важкі часи потребують складних рішень", - зауважив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5-й пакет санкцій проти Росії запрацює у найближчі два дні, - Кулеба

Автор: 

газ (10411) нафта (5493) росія (64969) санкції (11777) Євросоюз (13341) ембарго (305) SWIFT (158) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
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06.04.2022 13:24
+4
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06.04.2022 13:24
+2
Не применит я.о.! Оно чекистская ****, смерти боится больше чем Украину!
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06.04.2022 13:55
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06.04.2022 13:24 Відповісти
Only the #Embargo on #Russian #oil and #gas will stop the #Evil of the Russian #world

Hydrocarbon Russian needle deadly!
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06.04.2022 14:03 Відповісти
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06.04.2022 13:24 Відповісти
Логічно РФ від ЄС щодня отримує 1 млрд. $, від інших країн світу ще 0.5 млрд. $, за нафту та газ.
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06.04.2022 13:25 Відповісти
Ukrainisches Reich


@ukrainisches

·
https://twitter.com/ukrainisches/status/1511548422763032581 6 ч



В ответ
https://twitter.com/turkmendagz @turkmendagz

Можешь спросить напрямую у замполита 64 бригады. Это оно мотивировало и вдохновляло подчиненных на расстрелы в Буче.

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06.04.2022 13:25 Відповісти
Все это конечно хорошо, но его просто нужно убить!
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06.04.2022 13:29 Відповісти
Как бы не было печально но европа на это не пойдет+китай еще покупает
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06.04.2022 13:32 Відповісти
Китай покупает в меньших объемах, покупает с огромнейшими скидками и он за нефть заплатил на 5 лет вперёд. То есть сейчас все, что поставляется в Китай, на данный момент поставляется бесплатно.
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06.04.2022 13:36 Відповісти
Индия зато увеличила покупки рашской нефти в 6 раз. Правда, покупала она всегда очень мало, так что даже увеличенные объемы остаются небольшими, но США их уже предупредили, что за ними следят, и внимательно, чтобы они не стали хабом по перепродаже нефти.
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06.04.2022 17:13 Відповісти
Надо вывести из строя ГТС Украины. А затем СП1 и СП2. И эмбарго готово! Война у нас или зарница?!...
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06.04.2022 13:34 Відповісти
Щоб зупинити війну, потрібно провести операцию по декацаполизациї та **************! Зробити негайно, знищити всіх власовців, не гітлеровським, а кацапським способом!
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06.04.2022 13:41 Відповісти
Щоб зупинити Путіна треба щоб проснувся Байден, - «сонный Джо»

79 лет Джо Байдену, который усыпил США. А тоді в Київ повернеться посольство США, призначать посла США в Україні, закриють небо над Україною, нададуть ефективне ПВО і т.п. Умовна Європа, НАТО, США перестануть спостерігати як крокодил поїдає жертву -Україну. Все інше фарисейство - "все тонет у фарисействе"



https://news.ru/world/sonnyj-dzho-pochemu-polovina-amerikancev-somnevaetsya-v-psihicheskom-zdorove-bajdena/

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06.04.2022 13:47 Відповісти
И то не факт , но попробовать стоит . Но тогда 95% ***** применит ЯО
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06.04.2022 13:51 Відповісти
Не применит я.о.! Оно чекистская ****, смерти боится больше чем Украину!
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06.04.2022 13:55 Відповісти
Он в бункере, ему пох. Он боится умереть раньше, чем уничтожит Украину. Это немного другое, чем просто бояться смерти.
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06.04.2022 17:14 Відповісти
І це буде 100% смерть кацапії, а, можливо, збереже багато життів.
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06.04.2022 13:58 Відповісти
Якщо українська влада буде продовжувати пов'язувати газове ембарго з нафтовим, то це буде те ж саме, що і з "закрийте небо"
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06.04.2022 13:57 Відповісти
Наивно это и НЕ смешно! Щоб зупинити Путіна треба щоб проснувся Байден, - «сонный Джо»

79 лет Джо Байдену, который усыпил США.
А тоді в Київ повернеться посольство США, призначать посла США в Україні, закриють небо над Україною, нададуть ефективне ПВО і т.п.

Умовна Європа, НАТО, США перестануть спостерігати як крокодил поїдає жертву -Україну. Все інше фарисейство - Україна одна "все тонет у фарисействе".

Війна Росії проти України триватиме як мінімум роки, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі



Повномасштабному вторгненню Росії в Україну, ймовірно, могла запобігти лише присутність там американських військ, а тепер війна може "затягнутися на роки".

Таку оцінку ситуації дав учора у доповіді Комітету у справах збройних сил Палати представників Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США,
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06.04.2022 14:04 Відповісти
Каким правом путлеровская фашистическая клика распоряжается народными богатствами рф? Свободу народам московской орды-рф!!!
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06.04.2022 14:10 Відповісти
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06.04.2022 14:12 Відповісти
МЗС України повинно на кожному кроці наголошувати, що продовження будя-якої торгівлі з росією дає їй змогу не лише вести війну в Україні, але й завершувати розробку і постачання в армію найновітніших озброєнь для майбутньої (питання кількох років) війни з НАТО.
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06.04.2022 16:58 Відповісти
 
 