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Щоб зупинити Путіна, потрібно газове і нафтове ембарго та десвіфтизація всіх російських банків, - Кулеба
Захід має продовжувати санкційний тиск на РФ.
Про це написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Я ціную посилення 5-го пакету санкцій ЄС: заборона на російське вугілля, захід суден до портів ЄС та операторів автомобільного транспорту. Але щоб зупинити Путіна, знадобиться газове/нафтове ембарго та десвіфтизація всіх російських банків. Важкі часи потребують складних рішень", - зауважив Кулеба.
Топ коментарі
+5 Перехватчик
показати весь коментар06.04.2022 13:24
+4 Гундяй Крестовоздвиженский
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+2 Александр Бычик
показати весь коментар06.04.2022 13:55
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Hydrocarbon Russian needle deadly!
@ukrainisches
·
https://twitter.com/ukrainisches/status/1511548422763032581 6 ч
В ответ
https://twitter.com/turkmendagz @turkmendagz
Можешь спросить напрямую у замполита 64 бригады. Это оно мотивировало и вдохновляло подчиненных на расстрелы в Буче.
79 лет Джо Байдену, который усыпил США. А тоді в Київ повернеться посольство США, призначать посла США в Україні, закриють небо над Україною, нададуть ефективне ПВО і т.п. Умовна Європа, НАТО, США перестануть спостерігати як крокодил поїдає жертву -Україну. Все інше фарисейство - "все тонет у фарисействе"
https://news.ru/world/sonnyj-dzho-pochemu-polovina-amerikancev-somnevaetsya-v-psihicheskom-zdorove-bajdena/
79 лет Джо Байдену, который усыпил США.
А тоді в Київ повернеться посольство США, призначать посла США в Україні, закриють небо над Україною, нададуть ефективне ПВО і т.п.
Умовна Європа, НАТО, США перестануть спостерігати як крокодил поїдає жертву -Україну. Все інше фарисейство - Україна одна "все тонет у фарисействе".
Війна Росії проти України триватиме як мінімум роки, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі
Повномасштабному вторгненню Росії в Україну, ймовірно, могла запобігти лише присутність там американських військ, а тепер війна може "затягнутися на роки".
Таку оцінку ситуації дав учора у доповіді Комітету у справах збройних сил Палати представників Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США,