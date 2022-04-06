Щоб зупинити Путіна, потрібно газове і нафтове ембарго та десвіфтизація всіх російських банків, - Кулеба

Захід має продовжувати санкційний тиск на РФ.

Про це написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ціную посилення 5-го пакету санкцій ЄС: заборона на російське вугілля, захід суден до портів ЄС та операторів автомобільного транспорту. Але щоб зупинити Путіна, знадобиться газове/нафтове ембарго та десвіфтизація всіх російських банків. Важкі часи потребують складних рішень", - зауважив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5-й пакет санкцій проти Росії запрацює у найближчі два дні, - Кулеба