УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11621 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
17 749 82

Воїнам тероборони дозволили застосовувати артилерію, ракетні комплекси, вогнемети та інше озброєння

тероборона

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку застосування зброї членами добровольчих формувань територіальних громад. Перелік дозволеної зброї суттєво розширено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на постанову від 5 квітня 2022 р. № 403.

Якщо раніше члени формувань тероборони мали право застосовувати лише особисту мисливську зброю, то зараз їм дозволена стрілецька зброя та інші види озброєння.

Згідно з документом:

  • стрілецька зброя - вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами патронів;
  • інші види озброєння - артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові частини до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування і обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати.

Також читайте: На Рівненщині заборонили безпідставне носіння зброї членами добровольчих формувань тергромад, - голова ОВА Коваль

Нагадується, згідно із законом "Про національний спротив", добровольче формування територіальної громади - воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони в межах території відповідної територіальної громади.

Члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Автор: 

Кабмін (14072) зброя (7439) тероборона (384)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
Подивіться, що робиться в Бучі, інших окупованих містах.
Ви боялись дозволити українцям володіти зброєю.
Втішені результатами ?
Та краще загинути в бою, ніж бути страченим. Ви не дали людям вибору.
показати весь коментар
06.04.2022 13:47
+23
ТРО это хорошо, а чем защищаться домохозяйствам ? киркой и лопатой ? был бы огнестрел в Буче - хрен бы такое случилось. Сделали терпил из украинцев. Те, кого такие законы продвигал - уже давно ****** за кордон со своими миллионами, премиум-авто и шлюхами. А вы тут сидите с рогатками в кармане
показати весь коментар
06.04.2022 13:44
+21
Ці ****** будуть ще пручатися щоб не приймати нормальний закон про зброю.
показати весь коментар
06.04.2022 13:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну якщо так тоді який сенс записуватись до лав ЗСУ коли палити орків з ПТРК і ПЗРК можна прямо біля дому перебуваючи в ТРО
показати весь коментар
06.04.2022 13:35 Відповісти
ЗСУ єто армия,
ТРО - партизанщина
показати весь коментар
06.04.2022 13:41 Відповісти
Идти в ВСУ имеет смысл для тех, у кого дом не под ударом сейчас. Чтобы действительно, потом, не пришлось стрелять уже из своего дома.
показати весь коментар
06.04.2022 13:43 Відповісти
ЗСУ дає більше можливостей, централізоване озброєння та військове навчання, можливість, щоб ворог взагалі до твого регіону не дійшов
ТрО - це коли вже ворог почав знищувати землі громади.
показати весь коментар
06.04.2022 13:51 Відповісти
Юристка одного із західних військоматів порекомендувала мені контракт добровольця територіальної оборони викинути,так як він у порівнянні з контрактом тероборони ВСУ не має ніяких соціальних і правових гарантій(наслідків).Також було сказано ,що ми х/з хто такі.
показати весь коментар
06.04.2022 14:42 Відповісти
кацапу, звичайно, потрібен буде нотаріально завірений сертифікат, хто саме його завалив.
показати весь коментар
06.04.2022 14:43 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 15:06 Відповісти
ЗСУ - реально воюють там, де йдуть бойові дії, а не в себе вдома, бо якщо всі чекатимуть вдома доки прийде ворог - ворог всіх розіб'є по частинах.
А ТРО, наприклад, на тому ж Закарпатті, Тернопільщині і тд - взагалі непотрібні нікому, по кацапи туди доберуться тільки за умови розгрому України, тобто - ніколи.
показати весь коментар
06.04.2022 17:01 Відповісти
Да, это если не проблема, то большой вопрос. К сожалению большая часть того, что нужно для фронта оседает в сотнях километров от этого фронта по принципу-"в хозяйстве сгодится". Это касается и беспилотников и генераторов и артпланшетов... А про продукты вообще не говорю. Тоннами продукты собирают на "тероборону", реальными функциями которой в лучшем случае помощь нацгвердии в охране обьектов. А чаще-стояние на блокпостах в 500 км от фронта.
показати весь коментар
06.04.2022 17:13 Відповісти
Артпланшетов??? В ТРО??? Это уже на мародерство похоже.
показати весь коментар
06.04.2022 17:24 Відповісти
Не совсем в тро, а в логистических центрах при областных военных администрациях по гумпомощи. Там в его хватает. И до частей часто не доходит.
показати весь коментар
06.04.2022 17:29 Відповісти
Да, мне волонтеры знакомые рассказывали, что если что из их заказов попало на склады военных администраций - в лучшем случае выдрать для военных можно только небольшую часть.
показати весь коментар
06.04.2022 18:25 Відповісти
Піпець москалям!

"А потім прийшов лісник, і всіх роз'#башив"!
показати весь коментар
06.04.2022 13:44 Відповісти
ТРО это хорошо, а чем защищаться домохозяйствам ? киркой и лопатой ? был бы огнестрел в Буче - хрен бы такое случилось. Сделали терпил из украинцев. Те, кого такие законы продвигал - уже давно ****** за кордон со своими миллионами, премиум-авто и шлюхами. А вы тут сидите с рогатками в кармане
показати весь коментар
06.04.2022 13:44 Відповісти
Так і є... Нажаль ...
показати весь коментар
06.04.2022 13:52 Відповісти
7 кругов ада чтобы приобрести оружие - 2022г :


Разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия выдаются после изучения материальной части оружия, правил обращения с ним, его применения и использования. Подтверждением такого обучения является справка, выдаваемая в специальных пунктах.
Сначала выдается разрешение только на приобретение. Инспектор департамента превентивной деятельности, подразделения по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы или территориального органа Национальной полиции сможет выдать его, если у него будет предварительно сформирована личное дело. К материалам такого дела входят:
- заявление на имя начальника органа полиции
- справка об отсутствии судимости
- медицинская справка образца 127 \ о
- справка о знании материальной части и обращения с оружием
- квитанция об уплате средств за предоставление разрешения
- копия паспорта гражданина Украины
- две фотографии стандартного размера для документов
- договор обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев оружия
- рапорт участкового инспектора о проведении специальной проверки по месту жительства владельца. В рапорте указывается также информация о наличии металлического сейфа для хранения оружия.
Все эти документы собирает и представляет потенциальный владелец оружия.
Если же лицо уже имеет во владении хотя бы одну единицу зарегистрированного оружия, но есть желание приобрести еще - достаточно предоставить заверенные копии указанных документов.
Выдано разрешение на приобретение - теперь есть три месяца для выбора и покупки оружия. Определившись с маркой, моделью и ценой, передаете продавцу специализированного магазина разрешение на приобретение, а взамен получаете ожидаемое пополнение арсенала. После чего снова обращаетесь к инспектору разрешительной системы, который выдавал разрешение на приобретение, и регистрируете оружие. На это есть 10 дней.
показати весь коментар
06.04.2022 14:16 Відповісти
Ну що ви тут дурниці пишете? Це до війни було!
Зараз кандидат пише заяву-присягу, - і після перевірки в СБУ підписує контракт на 3 роки та йому дають дозвіл на вогнепальну зброю. По собі знаю.
показати весь коментар
06.04.2022 14:23 Відповісти
вы имеете в виду ТРО ? Я этот список не придумал, мне его в оружейном магазине в Одессе дали позавчера
показати весь коментар
06.04.2022 14:29 Відповісти
Оружейний магазин тут причому? Він що, підпорядкований міністерству оборони?
Для магазину діють інші нормативні акти. ТРО діє згідно закону про національний спротив. От і все.
показати весь коментар
06.04.2022 14:35 Відповісти
оружейный магазин тут при том, что по возрасту и состоянию здоровья мне в ВСУ отказ. Не знаю в каком вы населенном пункте, но у нас в ТРО на 6 чел - 1 автомат, остальные в палками и камнями бегают. Я свой дом и семью легально защитить не могу. Сделали терпил из народа.
показати весь коментар
06.04.2022 14:51 Відповісти
Мені 53 - в воєнкоматі також відмова. Хоча за союзу механіком-водієм БМП був і вишкіл тоді був ще той.
А в ТРО до війни потрібно було медкомісію проходити. Зараз тільки спитали чи є здоров'я. І коли чують відповідь, що окупанта бити здоров'я хватить, і що не збираєшся сидіти та чекати поки тебе та твою сім'ю прийдуть вбивати - от і вся медкомісія. Мотивація - головний аргумент.
Правда зі зброєю нестача, - місяць чекали.
показати весь коментар
06.04.2022 15:02 Відповісти
Мне 59, артрит и двусторонняя грыжа, 2 года уже дальше огорода не выхожу. Видимо придется приобретать ствол нелегально. Государство выбора не дает. И эвакуироваться не дает тоже
показати весь коментар
06.04.2022 15:14 Відповісти
Ну це правда. Наша влада адекватний закон про зброю не прийняла навіть під час війни. І це потрібно міняти.
Я казав, - якщо прийде окупант, а мені не дадуть зброї, - беру сокиру, вила, іду з хлопцями в ліс та будемо добувати зброю в окупанта. З прапорцями в нас точно ніхто ходити не буде.

З Волині я доречі.
показати весь коментар
06.04.2022 15:21 Відповісти
Тому вам у магазині і відмовили, що законної підстави продати Вам зброї у них просто нема.
показати весь коментар
06.04.2022 15:24 Відповісти
На мисливську зброю, в тому числій нарізну, заборони нема, треба лише пройти дозвільні процедури. А від короткостволу на війні який толк?
показати весь коментар
06.04.2022 16:45 Відповісти
Правильний головний аргумент:

" - добрий день, запишіть мене в ТРО;
- потрібно пройти випробування;
- яке?
- вбити голими руками 8 москалів і одного кота:
- а кота за що?
- все в порядку - ви прийняті."

І тільки так!
показати весь коментар
06.04.2022 15:37 Відповісти
Це ТРО ВСУ. А контракт добровольця громадської тероборони,це х\з що таке.
показати весь коментар
06.04.2022 14:43 Відповісти
этим контрактом подтереться можно, оружия не дают
показати весь коментар
06.04.2022 15:05 Відповісти
Контракт добровольця громадської тероборони це фількіна грамота. На початках в нас також була така фігня.
Потім приїхав уповноважений воєнний з папірцем та оформив загін. Як має бути по закону.
показати весь коментар
06.04.2022 15:05 Відповісти
" был бы огнестрел в Буче - хрен бы такое случилось."

Ага, в Буче местные гражданские, получив легкое стрелковое оружие, сразу превратились бы все в Рембо и разгромили бы регулярную армию с танками.
показати весь коментар
06.04.2022 17:04 Відповісти
рембо не рембо, а при попытке проникнуть в дом всадить картечь в ***** все же лучше чем быть расстрелянным как скот
показати весь коментар
06.04.2022 18:02 Відповісти
Какая картечь...вы не с обычными бандитами имеете дело - они после первого же подобного случая дома насквозь просто расстреливать будут из крупнокалиберных пулеметов и пушек.
показати весь коментар
06.04.2022 18:30 Відповісти
А зачем вообще что-то ограничевать? ГРАЖДАНЕ имеют право защищаться всеми средства и любым оружием (хоть ядерным, если найдут)!
показати весь коментар
06.04.2022 13:46 Відповісти
Гуцули вже копають навколо - може завалялась хоч одна
показати весь коментар
06.04.2022 14:08 Відповісти
Напрасно иронизируйте, есть вероятность, что при массовых запусках ракет (парочка была с тактическим ЯО), но не взорвались (причин может быть много: от жопорукости кацапов и сроков годности до разрушения средствами ПВО)!
показати весь коментар
06.04.2022 14:16 Відповісти
не дай Провидіння, щоб ЯЗ застосували... Тут і звичайного ...
показати весь коментар
06.04.2022 14:22 Відповісти
Ну це вже повна маячня.
1 . З території України не було випробувальних пусків.
2. Випробувальні пуски у всьому світі були випробуванням носіїв - без ядерних зарядів.
3. Випробування зарядів проводили підривом на місці (полігоні) - хто де визначився в світі.
4. Ви уявляєте собі таку картину? - балістичну ракету з ядерним зарядом запустили на атол Бікіні за 10 тис. км???? А якби випробування не вдалось і вона впала не там???
5. В СРСР не було аж такої рукожопості, щоб лишити ракету з ЯЗ лежати просто так.
6. Я не "іронізірую" - я пожартував про сховище ядерних ракет в Карпатах (їх давно вивезли) - там глибокі катакомби - от і шукають - може щось реально лишилось.
показати весь коментар
06.04.2022 14:26 Відповісти
Напрасно в действиях и поведению кацапов пытаетесь увидеть ЛОГИКУ или найти ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, там все ИРРАЦИОНАЛЬНО (и уже давно)! Реальность настолько БАРДАЧНАЯ и ПОФИГИСТИЧЕСКАЯ, что вы даже себе предствить этого не можите!
показати весь коментар
06.04.2022 14:36 Відповісти
Видно ти молодий хлопець.
показати весь коментар
06.04.2022 15:31 Відповісти
Ти останній комент правильно написав. Але при чім тут наша з тобою суперечка?
Я тобі про пана, а ти мені про івана.
показати весь коментар
06.04.2022 15:38 Відповісти
Подивіться, що робиться в Бучі, інших окупованих містах.
Ви боялись дозволити українцям володіти зброєю.
Втішені результатами ?
Та краще загинути в бою, ніж бути страченим. Ви не дали людям вибору.
показати весь коментар
06.04.2022 13:47 Відповісти
Ці ****** будуть ще пручатися щоб не приймати нормальний закон про зброю.
показати весь коментар
06.04.2022 13:50 Відповісти
Ну так подивіться, це також і результат бездумних виборів 2019року де наш нарід кричав "какая разніца, хуже нє будєт "даєш сватов, 95 квартал, дарогі і сонячні батареї на ліхтарях" замість ракет, зарплат військовим ЗСУ і саміту НАТО.
показати весь коментар
06.04.2022 14:10 Відповісти
Ага-ага. А до 2019 був дозвіл... Сиди вже й не звизди.
показати весь коментар
06.04.2022 15:48 Відповісти
На мисливську зброю, в тому числій нарізну, заборони нема, треба лише пройти дозвільні процедури. А від короткостволу на війні який толк?
показати весь коментар
06.04.2022 16:49 Відповісти
пройти эти дозвільні процедури - легче закончить аспирантуру
показати весь коментар
06.04.2022 17:58 Відповісти
Ну, якщо ти мав проблеми з законом, наркотиками, алкоголем, або стоїш на обліку у психіатра, тоді, дійсно, так.
показати весь коментар
07.04.2022 10:10 Відповісти
ни с чем перечисленным проблем нет, в Одессе поверку счетчика воды пока сделаешь поседеть можно, а оформить дозвіл на оружие - без штанов останешься
показати весь коментар
07.04.2022 11:26 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, прилади обліку комунальних послуг достатньо давно передані надавачам цих послуг, і вони самі мають робити повірку й заміну СВОЇМ КОШТОМ цих приладів. Якщо хочете уточнити - Гугл у допомогу, а то мені облом.
показати весь коментар
07.04.2022 11:40 Відповісти
Родили наконец. 8 лет беременными ходили
показати весь коментар
06.04.2022 13:50 Відповісти
Все це добровольці мали і без вашого сраного дозволу
показати весь коментар
06.04.2022 13:59 Відповісти
Брешеш
показати весь коментар
06.04.2022 14:06 Відповісти
Пзрк?
показати весь коментар
06.04.2022 14:09 Відповісти
Ні, лише перший пункт. І я казав про місцеву самооборону (це не тероборона), про яку йшлося у новині спочатку. Напевно текст помінявся.
показати весь коментар
06.04.2022 14:42 Відповісти
Дуже добре
показати весь коментар
06.04.2022 14:05 Відповісти
У нас, наприклад, найважче, це рпг-7 і рпг-22 "Нетто"
Чекаємо більш серйозних іграшок
показати весь коментар
06.04.2022 14:08 Відповісти
ТРО это детский сад. наставили ежей,блоков на дорогах,где надо и где не надо...еду домой два дня назад,торможу на Харьковском шоссе в Киеве,показываю паспорт,а он мне говорит,надо аарийку включать когда на блок пост подъезжаешь. я его спрашиваю,а на кой хер тебе нужна аварийка? а чтоб я мог видеть!
хотел его на х-й послать,но оно ж ипанутое с оружием. позвал рядом стоявшего копа,объяснил ситуацию,коп говорит что аварийка на х-й не нужна. я ему при этом баране говорю,чтобы объяснил этому барану,что не х-й выдумывать всяку херь!

но после войны все подряд будут в героях...
показати весь коментар
06.04.2022 14:09 Відповісти
Ну і до чого тут ракетні системи?
показати весь коментар
06.04.2022 14:26 Відповісти
у вас ТРО хотя бы с оружием, в нашем населенном пункте бегают с палками и камнями, первый же диверсант перестреляет их всех как терпил
показати весь коментар
06.04.2022 14:27 Відповісти
"Любі" таваріщі з кабміну , запам'ятай-тє - до дупи мені ці ваші дурнуваті закони . Під час війни , для самозахисту від окупанта , я при нагоді , буду використовувати будь яку зброю , яку вважатиму за потрібне . І ви ще попробуйте мені завадити це зробити .
Замість того щоб озброювати населення , сидите бл.. , видумуєте собі там якусь муйню . .
показати весь коментар
06.04.2022 14:14 Відповісти
где же взять простому человеку оружие?
показати весь коментар
06.04.2022 14:15 Відповісти
Коли держава не хоче озброювати , залишається варіант - купити . ..
показати весь коментар
06.04.2022 14:51 Відповісти
так дорого ,где же денег взять стока....
показати весь коментар
06.04.2022 15:16 Відповісти
Ну , життя близьких і рідних все ж безмежно дорожче . .
Не знаю скільки зараз коштує АК , а кілька років тому мені пропонували купити , за 1500 $ . Зараз жалкую що відмовився .
показати весь коментар
06.04.2022 15:22 Відповісти
Вроде ж его цена 500 у.е. хотя могу и ошибаться...
показати весь коментар
07.04.2022 11:02 Відповісти
Повірте мені.Потім будете мати величезні проблеми.Коли схочете щось довести у відповідь почуєте таке:,,умный да?мы тебе сделаем.
показати весь коментар
06.04.2022 14:50 Відповісти
Влади я не боюся .. Нехай краще за себе переживають , щоб не - сдєлалі їх ,, як Овоща .
А величезні проблеми я буду мати коли кацапня ( не доведи Господи ) вдереться в моє місто . І проблема буде полягати в тому - як без зброї , захистити свою рідню .
Те що трапилось в Бучі , це наслідок того що цивільне населення не мало чим захищатись . Кацапи не почувалися б так самовпевнено ,якби знали що у цивільних є зброя .
Як приклад - Афган , там радянська армія зайвий раз боялася заходити в міста і містечка , бо місцеві були озброєні до зубів , і з кожного вікна там на них стирчало дуло автомата .
показати весь коментар
06.04.2022 15:10 Відповісти
ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові частини - пипец ,то часть тро неадекватных и пяных с калашами ходила ,теперь они с ракетами ходить будут ))
показати весь коментар
06.04.2022 14:14 Відповісти
А ви мабуть в іншій частині ТРО? Де усі тверезі та без зброї?
показати весь коментар
06.04.2022 14:29 Відповісти
Меня картина с двустволками очень удручала на дорогах, я про это писал. Из-за этого и Буча возникла. За 8 лет войны не дать народу стрелковое оружие, РПГ, ПТРК, ПЗРК, это преступление. Не может вся страна идти в ВСУ, воевать, кто то должен на заводах и в полях быть! Кто их защитит??
показати весь коментар
06.04.2022 14:15 Відповісти
А коли вжє нарешті ТРО буде надано право користуватись важким автотранспортом?
показати весь коментар
06.04.2022 14:35 Відповісти
ДАЙТЕ ЛЮДЯМ ЗБРОЮ!!!
показати весь коментар
06.04.2022 14:40 Відповісти
и что это тебе даст прав у тебя никаких в военное время конституция не действует все кто со стволом тебя в асфальт втопчут если захочут.. без бумажки и законов
показати весь коментар
06.04.2022 16:07 Відповісти
Юристка одного із західних військоматів порекомендувала мені контракт добровольця територіальної оборони викинути,так як він у порівнянні з контрактом тероборони ВСУ не має ніяких соціальних і правових гарантій(наслідків).Також було сказано ,що ми х/з хто такі.
показати весь коментар
06.04.2022 14:41 Відповісти
ХОЧА Б НЕ ЗАБИРАЙТЕ У ЛЮДЕЙ ТРОФЕЙНУ ЗБРОЮ!!!
показати весь коментар
06.04.2022 14:41 Відповісти
не оставляют - а вдруг прокурору и судье угрожать будут ?
показати весь коментар
06.04.2022 14:57 Відповісти
так прокурви з тими судаками чухнули з Києва аж до канацької граніци *за дєсять мінут
показати весь коментар
06.04.2022 15:05 Відповісти
Так шо тамагавки можжа пакупать у ваенторге.
показати весь коментар
06.04.2022 15:44 Відповісти
лучше бы всу и терооборону прированяли к нгу и полиции -так как все равно мусорнЯ выше и тву никто а пушками стрелять обычный не сможет там надо артелерист это тебе не рпг 7 там и обезьяна сможет
показати весь коментар
06.04.2022 16:06 Відповісти
ядерное оружие и самолёты тоже разрешили, и подводные лодки.
показати весь коментар
06.04.2022 16:09 Відповісти
Есть ВСУ, есть ТРО, а еще недавно появился новый вид теробороны: добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ)
Отличия ТРО от ДФТГ. Вы не спите в казарме централизованно, как в ТРО. (Есть исключения из правил для узких специальностей) При ДФТГ вы ночуете дома, есть график, но призвать вас могут в любой момент и послать как и ВСУ и ТРО, в принципе, в любую горячую точку. Контракт на 3 года и многи евидят в этих 3х годах ловушку, что написав заявление по окончании активной фазы, вы можете потерять все привилегии. Сами отказались от Контракта, либо вас пошлют на 3 года в стройбат отрабатывать отстраивать разрушенные дома. Не факт, но вот такие байки ходят.
И самое интересное - полное отсутствие ЗП в ДФТГ. Как они это себе представляют, даже не укладывается в голове. В ТРО хоть от 12 платят, а тут не понимаю, за счет чего боец должен жить и еще кормить семью. По идее, в местной громаде должны быть деньги и они могут платить, но по факту ноль. И это Киев! В других местах рассказывают, что нормально местные громады и платят и одевают и вооружают свое ополчение.
Оружие нельзя давать всем. Некоторым вилку страшно дать, чтобы не поранился. Так что печальненько с организацией ТРО и ее производных.
показати весь коментар
06.04.2022 16:10 Відповісти
"что написав заявление по окончании активной фазы, вы можете потерять все привилегии"

А вас именно привилегии интересуют в ТРО?
показати весь коментар
06.04.2022 17:21 Відповісти
 
 