Воїнам тероборони дозволили застосовувати артилерію, ракетні комплекси, вогнемети та інше озброєння
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку застосування зброї членами добровольчих формувань територіальних громад. Перелік дозволеної зброї суттєво розширено.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на постанову від 5 квітня 2022 р. № 403.
Якщо раніше члени формувань тероборони мали право застосовувати лише особисту мисливську зброю, то зараз їм дозволена стрілецька зброя та інші види озброєння.
Згідно з документом:
- стрілецька зброя - вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами патронів;
- інші види озброєння - артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові частини до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування і обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати.
Нагадується, згідно із законом "Про національний спротив", добровольче формування територіальної громади - воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони в межах території відповідної територіальної громади.
Члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.
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ТРО - партизанщина
ТрО - це коли вже ворог почав знищувати землі громади.
А ТРО, наприклад, на тому ж Закарпатті, Тернопільщині і тд - взагалі непотрібні нікому, по кацапи туди доберуться тільки за умови розгрому України, тобто - ніколи.
"А потім прийшов лісник, і всіх роз'#башив"!
Разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия выдаются после изучения материальной части оружия, правил обращения с ним, его применения и использования. Подтверждением такого обучения является справка, выдаваемая в специальных пунктах.
Сначала выдается разрешение только на приобретение. Инспектор департамента превентивной деятельности, подразделения по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы или территориального органа Национальной полиции сможет выдать его, если у него будет предварительно сформирована личное дело. К материалам такого дела входят:
- заявление на имя начальника органа полиции
- справка об отсутствии судимости
- медицинская справка образца 127 \ о
- справка о знании материальной части и обращения с оружием
- квитанция об уплате средств за предоставление разрешения
- копия паспорта гражданина Украины
- две фотографии стандартного размера для документов
- договор обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев оружия
- рапорт участкового инспектора о проведении специальной проверки по месту жительства владельца. В рапорте указывается также информация о наличии металлического сейфа для хранения оружия.
Все эти документы собирает и представляет потенциальный владелец оружия.
Если же лицо уже имеет во владении хотя бы одну единицу зарегистрированного оружия, но есть желание приобрести еще - достаточно предоставить заверенные копии указанных документов.
Выдано разрешение на приобретение - теперь есть три месяца для выбора и покупки оружия. Определившись с маркой, моделью и ценой, передаете продавцу специализированного магазина разрешение на приобретение, а взамен получаете ожидаемое пополнение арсенала. После чего снова обращаетесь к инспектору разрешительной системы, который выдавал разрешение на приобретение, и регистрируете оружие. На это есть 10 дней.
Зараз кандидат пише заяву-присягу, - і після перевірки в СБУ підписує контракт на 3 роки та йому дають дозвіл на вогнепальну зброю. По собі знаю.
Для магазину діють інші нормативні акти. ТРО діє згідно закону про національний спротив. От і все.
А в ТРО до війни потрібно було медкомісію проходити. Зараз тільки спитали чи є здоров'я. І коли чують відповідь, що окупанта бити здоров'я хватить, і що не збираєшся сидіти та чекати поки тебе та твою сім'ю прийдуть вбивати - от і вся медкомісія. Мотивація - головний аргумент.
Правда зі зброєю нестача, - місяць чекали.
Я казав, - якщо прийде окупант, а мені не дадуть зброї, - беру сокиру, вила, іду з хлопцями в ліс та будемо добувати зброю в окупанта. З прапорцями в нас точно ніхто ходити не буде.
З Волині я доречі.
" - добрий день, запишіть мене в ТРО;
- потрібно пройти випробування;
- яке?
- вбити голими руками 8 москалів і одного кота:
- а кота за що?
- все в порядку - ви прийняті."
І тільки так!
Потім приїхав уповноважений воєнний з папірцем та оформив загін. Як має бути по закону.
Ага, в Буче местные гражданские, получив легкое стрелковое оружие, сразу превратились бы все в Рембо и разгромили бы регулярную армию с танками.
1 . З території України не було випробувальних пусків.
2. Випробувальні пуски у всьому світі були випробуванням носіїв - без ядерних зарядів.
3. Випробування зарядів проводили підривом на місці (полігоні) - хто де визначився в світі.
4. Ви уявляєте собі таку картину? - балістичну ракету з ядерним зарядом запустили на атол Бікіні за 10 тис. км???? А якби випробування не вдалось і вона впала не там???
5. В СРСР не було аж такої рукожопості, щоб лишити ракету з ЯЗ лежати просто так.
6. Я не "іронізірую" - я пожартував про сховище ядерних ракет в Карпатах (їх давно вивезли) - там глибокі катакомби - от і шукають - може щось реально лишилось.
Я тобі про пана, а ти мені про івана.
Ви боялись дозволити українцям володіти зброєю.
Втішені результатами ?
Та краще загинути в бою, ніж бути страченим. Ви не дали людям вибору.
Чекаємо більш серйозних іграшок
хотел его на х-й послать,но оно ж ипанутое с оружием. позвал рядом стоявшего копа,объяснил ситуацию,коп говорит что аварийка на х-й не нужна. я ему при этом баране говорю,чтобы объяснил этому барану,что не х-й выдумывать всяку херь!
но после войны все подряд будут в героях...
Замість того щоб озброювати населення , сидите бл.. , видумуєте собі там якусь муйню . .
Не знаю скільки зараз коштує АК , а кілька років тому мені пропонували купити , за 1500 $ . Зараз жалкую що відмовився .
А величезні проблеми я буду мати коли кацапня ( не доведи Господи ) вдереться в моє місто . І проблема буде полягати в тому - як без зброї , захистити свою рідню .
Те що трапилось в Бучі , це наслідок того що цивільне населення не мало чим захищатись . Кацапи не почувалися б так самовпевнено ,якби знали що у цивільних є зброя .
Як приклад - Афган , там радянська армія зайвий раз боялася заходити в міста і містечка , бо місцеві були озброєні до зубів , і з кожного вікна там на них стирчало дуло автомата .
Отличия ТРО от ДФТГ. Вы не спите в казарме централизованно, как в ТРО. (Есть исключения из правил для узких специальностей) При ДФТГ вы ночуете дома, есть график, но призвать вас могут в любой момент и послать как и ВСУ и ТРО, в принципе, в любую горячую точку. Контракт на 3 года и многи евидят в этих 3х годах ловушку, что написав заявление по окончании активной фазы, вы можете потерять все привилегии. Сами отказались от Контракта, либо вас пошлют на 3 года в стройбат отрабатывать отстраивать разрушенные дома. Не факт, но вот такие байки ходят.
И самое интересное - полное отсутствие ЗП в ДФТГ. Как они это себе представляют, даже не укладывается в голове. В ТРО хоть от 12 платят, а тут не понимаю, за счет чего боец должен жить и еще кормить семью. По идее, в местной громаде должны быть деньги и они могут платить, но по факту ноль. И это Киев! В других местах рассказывают, что нормально местные громады и платят и одевают и вооружают свое ополчение.
Оружие нельзя давать всем. Некоторым вилку страшно дать, чтобы не поранился. Так что печальненько с организацией ТРО и ее производных.
А вас именно привилегии интересуют в ТРО?