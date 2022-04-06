Через розголос геноциду в Бучі окупанти спалюють тіла замордованих маріупольців у мобільних крематоріях, - міськрада

В Маріуполі запрацювали мобільні крематорії, у яких загарбники спалюють тіла закатованих ними мешканців.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Вбивці замітають сліди. В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво рф наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

В міськраді нагадали, що найобережніші оцінки тиждень тому вказували на 5 тис. загиблих. Загалом жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців.

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"Всю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих та терористів "днр". Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко", - наголосили в міськраді.

"Масштаба трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. Нажаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів", – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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