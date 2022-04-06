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Через розголос геноциду в Бучі окупанти спалюють тіла замордованих маріупольців у мобільних крематоріях, - міськрада

маріуполь

В Маріуполі запрацювали мобільні крематорії, у яких загарбники спалюють тіла закатованих ними мешканців.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Вбивці замітають сліди. В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво рф наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

В міськраді нагадали, що найобережніші оцінки тиждень тому вказували на 5 тис. загиблих. Загалом жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців.

Дивіться: Маріуполь зараз: у місті зруйновано 90% будівель. ВIДЕО безпілотника

"Всю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих та терористів "днр". Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко", - наголосили в міськраді.

"Масштаба трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. Нажаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів", – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Також читайте: Саме зрадники-депутати з ОПЗЖ були інформаторами, допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу, - Маріупольська міськрада

Автор: 

Маріуполь (3225) крематорій (25)


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Топ коментарі
+59
Щоб кров і катування українців були не марними, Україна має бути в НАТО з Кримом і донбасом!.. Зеля, не буть зрадником! Не підписуй капітуляцію!
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06.04.2022 13:58
+31
Ця капітуляція буде йому приговором...
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06.04.2022 14:01
+30
Сейчас окупанты вывезут или уничтожат и сожгут проукраинских людей а потом Zе скажет давайте проведем рехверендум по поводу поправок в Конституцию Украины.
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06.04.2022 14:00
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Гитлер кусает локти. Почему он до такого не додумался до мобильных крематориев , а геноцидил людей в концлагерях
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06.04.2022 13:57 Відповісти
і ми кусаємо лікті... навіщо потрібен був Ленд-Ліз для совдепії?? нехай би Гітлер знищив її назавжди... америка після все рівно би знищила 3 Рейх.
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06.04.2022 14:10 Відповісти
Поетому ближайшие 20 лет никаких референдумов по поводу изминений в Конституцию Украины пока не вырастет новое поколение украинцем которые смогут голосовать.
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06.04.2022 14:24 Відповісти
Корупційну пропорційну (партійну) виборчу систему потрібно скасувати, інакше джерела корупції в державі - клептократичного олігархату не позбудетесь. Найбільш демократичною і прийнятною для України є мажоритарна виборча система (прямі вибори представників з регіонів, а не партій)
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07.04.2022 21:49 Відповісти
Скорочення кількості депутатів з 450 голів до 100-150, вилучення корупційної монополії адвокатури, пропханої в Конституцію патрошенком, теж на часі.
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07.04.2022 21:57 Відповісти
Иван Арнольдович


@ivan_bormental

·
https://twitter.com/ivan_bormental/status/1511309568609038343 23 ч



Опознан https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82?src=hashtag_click #рашист по кличке Мудозвон. Им оказался росгвардеец Фатеев Никита, г. Рубцовск (Алтайский край), страница ВК

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06.04.2022 13:58 Відповісти
ok
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06.04.2022 14:18 Відповісти
Щоб кров і катування українців були не марними, Україна має бути в НАТО з Кримом і донбасом!.. Зеля, не буть зрадником! Не підписуй капітуляцію!
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06.04.2022 13:58 Відповісти
Ця капітуляція буде йому приговором...
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06.04.2022 14:01 Відповісти
А хто нас там чекає. Скільки вже можна просити, треба якусь гордість мати. Треба свою міцну армію робити, правда я бачу у нас хлопці найміцніші.
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06.04.2022 18:38 Відповісти
От партнёрства с нами НАТО не откажется, потому, что ЗСУ - лучшие. А членство то таке. Но в в НАТО нам надо по любому. На зло *****
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06.04.2022 20:09 Відповісти
Не пиши дурниці, послухай фахівців. В України нема й не може бути стільки грошей, щоб протистояти армії мордора - це розуміють навіть куди багатші країни Европи. Не одна країна ніколе не буде вводити своїх війскових для допомоги Україні, як це передбачено 5-й статтею НАТО, та вже зараз введено в східноєвропейських країнах, що вступили в НАТО. По запитам Зе мова може йти лише про допомогу зброєй (обмежену, бо новітню ніхто не дасть не члену НАТО). Все інше - це лапша для недолугих громадян від групи "путін ферштейн" з оточення Зеленького.
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07.04.2022 01:24 Відповісти
Хай спробує..... самогубець.
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06.04.2022 17:44 Відповісти
Вернись дамой, ми всьо прастім
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07.04.2022 22:52 Відповісти
Сейчас окупанты вывезут или уничтожат и сожгут проукраинских людей а потом Zе скажет давайте проведем рехверендум по поводу поправок в Конституцию Украины.
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06.04.2022 14:00 Відповісти
В Ростові і проведе....
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06.04.2022 14:56 Відповісти
и как это им поможет ну спалили все одно какой то придурок напишет про мобильные крематории накладные на топливо зарплату должность фамилии как сие уже бывало не раз какой поця еще и сфоткается для соцсетей.. на память против укропов и нацистов... потом все просто есть реестры избирателей, военкоматов, списки кадров, архивы ЖЭК, ОСМД,ЖСК, списки соцзащиты и ПФУ, списки школ садиков, списки банковских структур МВС по владельцам авто и водительским удостоверениям, Реестры прав собственности ЗАГС РАГС, роддома, больницы, поликлиники, всех можно пересчитать списочным составом и в наявности и вычесть разницу кто то объявится как переселенец или беженец за границей кто то объявится как воин НПУ Нацгвардии ВСУ.. служащий и так далее и разница с погрешностью 1-2 % им получим цифру.. СКОЛЬКО БЫЛО УБИТО СКОЛЬКО НАШЛОСЬ МОГ8ИЛОК И ЗАХОРОНЕНИЙ А ВСЕ ЧТО ПРОПАЛО И БУДЕТ КОЛИЧЕСТВОМ КРЕМАТОРИЕВ... потом социальные сети И так далее...
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06.04.2022 14:02 Відповісти
Мы говорим о людях, а точнее нелюдях, которые рыли окопы в Чернобыле. Какие тут могут быть вопросы?
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06.04.2022 14:18 Відповісти
думаю спутники уже сфоткали все эти зверства.. крематории и заброс пардон тел в них.. и дым как из коптильни...
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06.04.2022 14:22 Відповісти
Тоже надеюсь, иначе это будет странно выглядеть.
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06.04.2022 16:09 Відповісти
Все так.Тільки ця різниця буде"зниклі".Розуміїш "зниклі".Ні тіл,ні криміналістів,ні часу смерті ні причин.І скількі ми б не розуміли ,що сталося,це емоції.Це те що ми передамо наступному поколіню.А з юридичного боку пшик.А якщо ця теріторія залишиться під рашей,то винекне і закріпется паралельна істория.А саме це і хоче Зеленьський,добиваючись припиненя вогню,чім і законсервує лінію фронту.А добровільно кацапи нікуди не уйдуть.
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07.04.2022 08:23 Відповісти
в юридическом смысле они будут признаны в уголовных делах потерпевшими жертвами раз второе судом признают пропавшими без вести а потом УМЕРШИМИ.. и ничто не мешает Украине в правовом значении выписать термины условия понятия правовые последствия относительно таких жертв...это я как юрист говорю... а факт УЖЕ СОСТОЯЛСЯ ГЕНОЦИДА ЭТНОЦИДА ВОЙНЫ УБИЙСТВ НАСИЛИЙ ПЫТОК ... надо все как раз и оформлять в правовом и международной и правовом смыслах правильно и не спеша..
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07.04.2022 08:56 Відповісти
Гитлер покуривает...
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06.04.2022 14:06 Відповісти
Потрібні знімки з безпілотника.
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06.04.2022 14:06 Відповісти
а все остальные, кто еще жив остался - покоритесь а потом обжалуйте. И никакого оружия, украинцы не доросли еще, перестреляют друг друга
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06.04.2022 14:07 Відповісти
ти падло вже в прицілі... жди ****.
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06.04.2022 14:23 Відповісти
Панасику, ти може не пойняв шо людина написала? Це він про українську владу та відносини з поліцією + неможлиість мати власну зброю
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06.04.2022 17:21 Відповісти
полиграф полиграфович, я радий, що ти дуже вумний і поЙняв... а мені то все до сраки... писати потрібно прямо і без двозначного трактування.
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06.04.2022 17:48 Відповісти
Нет тела - нет дела! Это все хорошо укладывается в мировоззрение УРКИ и ГОПНИКА с понятиями из питерской подворотни!
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06.04.2022 14:11 Відповісти
А також Німеччина зітхне із полегшенням, бо Пуйла зручно буде відмазати
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07.04.2022 02:53 Відповісти
Інакше ЄС буде все важче купувати нафту і газ з РФ...
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06.04.2022 14:12 Відповісти
За подібниі злочини кацапня нарветься на ще більші санкції...
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06.04.2022 14:21 Відповісти
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06.04.2022 14:25 Відповісти
Це до чого тут?
Буча тільки одне з тих міст. Ще Гостомель, Ірпінь, Бородянка, Макарів, села навколишні. Там разом 3000 закатованих і вбитих цивільних.

Плюс в самого Гостомелі зникло 400 людей. Їх не знайшли і досі.

Харків незрозуміло до чого тут. В ньому не було русні.
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06.04.2022 14:54 Відповісти
по Харкову згоден - не я малював
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06.04.2022 15:03 Відповісти
дронами ніяк не можна зафіксувати?
поки маріуполь звільнять то всіх спалять падлюки
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06.04.2022 14:28 Відповісти
Распространяйте эту информацию на Запад! Переводите на разные языки мира!
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06.04.2022 14:29 Відповісти
Знаешь, пыталась поместить в ФБ фото против мацковитов - не печатается! Не вошло в "ленту", как обычно все остальные фото с цветочками и тортиками.
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06.04.2022 16:31 Відповісти
Необхідно організувати збереження зображень з космічної розвідки щоб потім можна було встановити хто де був убитий, так як у Бучі.
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06.04.2022 14:31 Відповісти
саме тому їм потрібно втримувати окуповані території, що б потім "підчищяти" свої злочини, у лднр після деокупації важко буде після стількох років збирати докази .
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06.04.2022 14:57 Відповісти
Декілька днів тому начштаба Азову сказав що для деблокади Маріуполя достатньо 1500 бійців.
Це сказав професіонал. З міста подій. Тому цьому ствердженню можна довіряти. І не вважати за нереальне.
Напрашується питання - чи не знайдеться 1500 добровільців, бажаючих деблокувати Маріуполь,
чи хтось цьому заважає ?
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06.04.2022 15:07 Відповісти
влада боїться Азову більше ніж орків
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07.04.2022 01:28 Відповісти
"Петро Андрущенко, радник міського голови Маріуполя, розповів сьогодні у включенні на 5 канал про дику й злочинну роботу на агресора місцевої опзж. І йдеться не про нинішні дії, про які багато написано, коли ці виродки здійснили акт колаборантства, створюючи фейкову окупаційну адміністрацію та заганяючи туди нестійких місцевих депутатів з різних сусідніх населених пунктів. Це класичне колаборантство, яке вже нині визнане кримінальним злочином. Але це ще найменші з їхніх злодіянь.

Місцеві опезешисти були завчасу поінформовані про майбутнє вторгнення. Активно готувалися до приходу ворога. Користуючись, як місцеві депутати та керівники ряду комунальних структур і підприємств, можливістю доступу до інформації, збирали дані про критичну інфраструктуру, складали списки членів українських організацій, учасників АТО, сім'ї військових та багато іншого. З наближенням ворога передали йому дані про вразливі місця інфраструктури, через що в місті зразу ж прицільно були зруйновані системи життєзабезпечення, зокрема резервуари з запасами води. Скільки людей загинуло та померло саме через ці дії, одному Богу відомо. Завдяки зрадникам із цієї партії (очевидно, що й не без інших) ворог завдавав прицільних ударів особливо потужними бомбами по місцях, де могли бути укриття. А після захоплення окремих кварталів міста рашисти пішли разом із зрадниками вишукувати осіб, які підлягали знищенню.

Зіграли вони свою роль і в організації депортації та вивезення на рабську працю до депресивних районів московщини десятків тисяч маріупольців. Актив опзж прямо задіяний до функціонування фільтраційних таборів. Зокрема, й біля Мангуша, через який пропускають тих, хто проривається на вільні території України. Там виловлюють не лише патріотичних громадян, але й працівників комунальних підприємств, затримуючи їх для використання окупаційною адміністрацією. Фільтраційний табір у Мангуші, який, імовірно, був створений саме за ініціативою партії медведчука, бойка та улюбленця нинішньої влади льовочкіна (його канал учасник спільного пропагандистського пулу), дуже затримує й фактично блокує процес евакуації.

Це про злочини партії в найжахливішому пеклі на нашій землі. А тепер про покарання. Що там із остаточною забороною партії опзж? Її діяльність лише призупинена. І через РНБО, й власним поспішним рішенням. Війна мине. У владі зберігаються всі приховані й відверті рашистські агенти. За пів року ще й портнов повернеться - татаров з опи подбає. А далі незмінний вовчий окружний адмінсуд Києва заблокує заборону опзж та відновить її діяльність. Так, мін'юст Малюськи передав документи до цього суду. І забув. Навіть елементарне нагадування з боку влади зараз дало б миттєвий ефект - вони бояться. Але не до того. Малюську в переговірники про рашу - гаранта української безпеки включили. А заборона опзж? Не до них. А може татаров попросив не поспішати?

На совісті опзж
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06.04.2022 15:21 Відповісти
Ск1льк1 приклад1в необх1дно укра1нцям, щоб зрозум1ти, хто е хто? М1й особистий висновок: т1льки припиниться в1йна - влада на деякий час в1йськовим (пару рок1в) , пот1м вибори ЛИШЕ З УКРА!НСЬКИХ ПАТР1ОТИЧНИХ КАНДИДАТ1В хочаб 3 перш1 рази, пот1м, через багато мирних рок1в , можна буде вибирати у владу неукра1нц1в. Вс1 непроукра1нськ1 парт11 заборонити -досить гр1ти на грудях зм1юку. Менше дослухатись до "демократичних" завивань людей, як1 не мають в1дношення до ******** укра1нсько1 д1йсност1.
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06.04.2022 16:54 Відповісти
Немає слів. Спочатку ці виродки убили людей фізично, а тепер знищують навіть пам'ять про них.
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06.04.2022 16:17 Відповісти
Если нельзя освободить сейчас -- нужно как минимум уничтожить мобильные крематории.
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06.04.2022 17:07 Відповісти
ЄС виділив 17 млрд. на підтримку українських біженців. А на зброю, яка мала б запобігти цьому біженству, - на порядок менше. Пейси сущності звисають з-під маскувальних мережив Новохозарії.
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06.04.2022 17:54 Відповісти
Путлеровские нацисты ничем не лучше гитлеровских.
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06.04.2022 19:31 Відповісти
И этих ублюдочных убийц ЗЕ и его ЗЕшобла записали в гаранты нашей безопасности. Никаких переговоров с кацапами. Кацапы должны здохнуть
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06.04.2022 20:17 Відповісти
Думаю від цього дуже рада буде Німеччина, бо стара повія не хоче більше Буч, та й Пуйла відмазувати від геноциду буде простіше
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07.04.2022 02:54 Відповісти
 
 