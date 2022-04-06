Через розголос геноциду в Бучі окупанти спалюють тіла замордованих маріупольців у мобільних крематоріях, - міськрада
В Маріуполі запрацювали мобільні крематорії, у яких загарбники спалюють тіла закатованих ними мешканців.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Вбивці замітають сліди. В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво рф наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі", - йдеться у повідомленні.
В міськраді нагадали, що найобережніші оцінки тиждень тому вказували на 5 тис. загиблих. Загалом жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців.
"Всю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих та терористів "днр". Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко", - наголосили в міськраді.
"Масштаба трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. Нажаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів", – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.
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@ivan_bormental
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Опознан https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82?src=hashtag_click #рашист по кличке Мудозвон. Им оказался росгвардеец Фатеев Никита, г. Рубцовск (Алтайский край), страница ВК
Буча тільки одне з тих міст. Ще Гостомель, Ірпінь, Бородянка, Макарів, села навколишні. Там разом 3000 закатованих і вбитих цивільних.
Плюс в самого Гостомелі зникло 400 людей. Їх не знайшли і досі.
Харків незрозуміло до чого тут. В ньому не було русні.
поки маріуполь звільнять то всіх спалять падлюки
Це сказав професіонал. З міста подій. Тому цьому ствердженню можна довіряти. І не вважати за нереальне.
Напрашується питання - чи не знайдеться 1500 добровільців, бажаючих деблокувати Маріуполь,
чи хтось цьому заважає ?
Місцеві опезешисти були завчасу поінформовані про майбутнє вторгнення. Активно готувалися до приходу ворога. Користуючись, як місцеві депутати та керівники ряду комунальних структур і підприємств, можливістю доступу до інформації, збирали дані про критичну інфраструктуру, складали списки членів українських організацій, учасників АТО, сім'ї військових та багато іншого. З наближенням ворога передали йому дані про вразливі місця інфраструктури, через що в місті зразу ж прицільно були зруйновані системи життєзабезпечення, зокрема резервуари з запасами води. Скільки людей загинуло та померло саме через ці дії, одному Богу відомо. Завдяки зрадникам із цієї партії (очевидно, що й не без інших) ворог завдавав прицільних ударів особливо потужними бомбами по місцях, де могли бути укриття. А після захоплення окремих кварталів міста рашисти пішли разом із зрадниками вишукувати осіб, які підлягали знищенню.
Зіграли вони свою роль і в організації депортації та вивезення на рабську працю до депресивних районів московщини десятків тисяч маріупольців. Актив опзж прямо задіяний до функціонування фільтраційних таборів. Зокрема, й біля Мангуша, через який пропускають тих, хто проривається на вільні території України. Там виловлюють не лише патріотичних громадян, але й працівників комунальних підприємств, затримуючи їх для використання окупаційною адміністрацією. Фільтраційний табір у Мангуші, який, імовірно, був створений саме за ініціативою партії медведчука, бойка та улюбленця нинішньої влади льовочкіна (його канал учасник спільного пропагандистського пулу), дуже затримує й фактично блокує процес евакуації.
Це про злочини партії в найжахливішому пеклі на нашій землі. А тепер про покарання. Що там із остаточною забороною партії опзж? Її діяльність лише призупинена. І через РНБО, й власним поспішним рішенням. Війна мине. У владі зберігаються всі приховані й відверті рашистські агенти. За пів року ще й портнов повернеться - татаров з опи подбає. А далі незмінний вовчий окружний адмінсуд Києва заблокує заборону опзж та відновить її діяльність. Так, мін'юст Малюськи передав документи до цього суду. І забув. Навіть елементарне нагадування з боку влади зараз дало б миттєвий ефект - вони бояться. Але не до того. Малюську в переговірники про рашу - гаранта української безпеки включили. А заборона опзж? Не до них. А може татаров попросив не поспішати?
На совісті опзж