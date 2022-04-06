Війна триватиме ще довго, до 9 травня вона точно не закінчиться, - голова зовнішньої розвідки Естонії Маран
Повномасштабна війна країни-окупанта Росії проти України "триватиме ще довго".
Так вважає гендиректор естонського Департаменту зовнішньої розвідки Мікк Маран, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Блискавичну війну Путін оформити не зміг, і зараз ми бачимо, що йде переформатування для того, щоб була можливість до 9 травня покласти на стіл якусь перемогу", – вважає він.
За оцінкою департаменту, у другій половині квітня бойові дії стануть більш інтенсивними, перш за все на сході, оскільки Кремлю "треба до цієї дати [9 травня] продемонструвати якусь перемогу "над нацизмом". Маран вважає, що, з погляду Москви, для цього підійшло б повне захоплення Донецької та Луганської областей, включно з Маріуполем, та створення наземного коридору з Кримом.
Водночас, каже голова зовнішньої розвідки Естонії, "ми маємо враховувати, що у разі 9 травня ми маємо справу з пропагандистським проміжним етапом; це означає, що закінчення конфлікту 9 травня точно не буде".
"Війна триватиме ще довго", – спрогнозував він.
На додачу до цього на переговорах Україна-РФ найближчим часом проривів не очікується, вважає Маран: Україна не прийме вимоги окупантів, тому що "український народ воює дуже сміливо" і "не можна з боку України очікувати великих поступок".
За словами голови естонського Департаменту зовнішньої розвідки, для офіційного Києва не буде нічого гіршого, ніж поганий мирний договір.
"Кремль розраховує, що якщо зараз не вдалося захопити Київ та скинути уряд України, то метою буде нав'язати Володимиру Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе. І для цього треба продовжувати війну", – сказав Маран, додавши, що "центр тяжіння" буде на сході України.
Путін робить все, щоб правда про війну проти України не дійшла до росіян, вважає естонський топрозвідник, і, як наслідок, більшість населення РФ – у сфері впливу кремлівської пропаганди.
"Ми бачимо, що в Кремлі існує великий страх, що в російському суспільстві дізнаються про те, що відбувається насправді, і яке справжнє число втрат. Для запобігання цьому влада нагнітає атмосферу страху, коли за "неправильну" думку загрожує до 15 років в'язниці", – пояснив він.
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Ну, а потом быстрые и весёлые переговоры👍
1. Украинский на всей роиси оф. язык.
2. 1 января оф. праздник. День. рожд. Бандеры.
3. Репарации
4. Сдача ядерного оружия.
😁🤙
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Реєстрація:
06.04.2022
Купи диван и не парся👍
"Кремль розраховує, що якщо зараз не вдалося захопити Київ та скинути уряд України, то метою буде нав'язати Володимиру Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе."
Донесіть це нашій зеленій птиці миру, яка вже наговорила на війну на зустрічі з ****** в 2019 і може наговорити на денацифікацію.
що українці - "неправильні бджоли" !
нав'язати Володимиру Зеленському такі умови миру
Та вони можуть Зеленському нав'язувати будь що - нехай це ж нав'яжуть українцям!
Давайте говорити правду, з такими гнидами у команді як дєрьмак, татаров, тимошенко, лєвченко, абізянія, портнов, куніцкий, тіщенко, зе-гнида політично не доживе до завершення війни. тут і без куйла він сам себе сдєлає.
По моим ощущениям, она фактически закончится в последнюю декаду этого месяца (еще до мая, на Пасху)!
Саме тому, цей мирний договорняк просувається Банковою на всіх інформаційних фронтах. Глядачі обьєдєньонного марафона кремлівських вилупків вже прозомбовані достатньо, щоб зменшити підтримку вступу України в НАТО