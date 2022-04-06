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Новини Війна
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Війна триватиме ще довго, до 9 травня вона точно не закінчиться, - голова зовнішньої розвідки Естонії Маран

маран,мікк

Повномасштабна війна країни-окупанта Росії проти України "триватиме ще довго".

Так вважає гендиректор естонського Департаменту зовнішньої розвідки Мікк Маран, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Блискавичну війну Путін оформити не зміг, і зараз ми бачимо, що йде переформатування для того, щоб була можливість до 9 травня покласти на стіл якусь перемогу", – вважає він.

За оцінкою департаменту, у другій половині квітня бойові дії стануть більш інтенсивними, перш за все на сході, оскільки Кремлю "треба до цієї дати [9 травня] продемонструвати якусь перемогу "над нацизмом". Маран вважає, що, з погляду Москви, для цього підійшло б повне захоплення Донецької та Луганської областей, включно з Маріуполем, та створення наземного коридору з Кримом.

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Водночас, каже голова зовнішньої розвідки Естонії, "ми маємо враховувати, що у разі 9 травня ми маємо справу з пропагандистським проміжним етапом; це означає, що закінчення конфлікту 9 травня точно не буде".

"Війна триватиме ще довго", – спрогнозував він.

На додачу до цього на переговорах Україна-РФ найближчим часом проривів не очікується, вважає Маран: Україна не прийме вимоги окупантів, тому що "український народ воює дуже сміливо" і "не можна з боку України очікувати великих поступок".

За словами голови естонського Департаменту зовнішньої розвідки, для офіційного Києва не буде нічого гіршого, ніж поганий мирний договір.

"Кремль розраховує, що якщо зараз не вдалося захопити Київ та скинути уряд України, то метою буде нав'язати Володимиру Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе. І для цього треба продовжувати війну", – сказав Маран, додавши, що "центр тяжіння" буде на сході України.

Путін робить все, щоб правда про війну проти України не дійшла до росіян, вважає естонський топрозвідник, і, як наслідок, більшість населення РФ – у сфері впливу кремлівської пропаганди.

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"Ми бачимо, що в Кремлі існує великий страх, що в російському суспільстві дізнаються про те, що відбувається насправді, і яке справжнє число втрат. Для запобігання цьому влада нагнітає атмосферу страху, коли за "неправильну" думку загрожує до 15 років в'язниці", – пояснив він.

Автор: 

розвідка (3856) Естонія (1601)


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Топ коментарі
+25
Це ж ви берете, в нас все своє. Безуспішно штурмуєте вже майже півторамісяця. Перша армія світу по мародерству, згвалтуванню, вбивствам дітей і пожиранню собак. Все російське в нормальних людей викликає лише огиду.
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06.04.2022 14:04
+21
Да ,до 9 Мая моЦкву вряд-ли возьмём ,хотя как знать - как знать ...
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06.04.2022 13:57
+16
пасть закрой путинский баран стойлового содержания...
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06.04.2022 14:05
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Да ,до 9 Мая моЦкву вряд-ли возьмём ,хотя как знать - как знать ...
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06.04.2022 13:57 Відповісти
Це ж ви берете, в нас все своє. Безуспішно штурмуєте вже майже півторамісяця. Перша армія світу по мародерству, згвалтуванню, вбивствам дітей і пожиранню собак. Все російське в нормальних людей викликає лише огиду.
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06.04.2022 14:04 Відповісти
А що його брати, Азов всередині Маріуполя, буде всередині Москви.
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06.04.2022 14:04 Відповісти
пасть закрой путинский баран стойлового содержания...
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06.04.2022 14:05 Відповісти
Ты сначала в рот перестань брать, набутылочный
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06.04.2022 14:07 Відповісти
Кацап ,ты сейчас здесь в рот возьмёшь .
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06.04.2022 14:38 Відповісти
Одному Богу известно ,как долго будет продолжаться война.
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06.04.2022 14:01 Відповісти
Скорей всего❗ Бои на востоке могут быть решающим и если удастся (я вообще не сомневаюсь) разбить там кацапню, то дальше у них не останется ни техники, ни боевых частей. Останется просто зачищать от недобитков и под суд тех кого на месте не порешили.
Ну, а потом быстрые и весёлые переговоры👍
1. Украинский на всей роиси оф. язык.
2. 1 января оф. праздник. День. рожд. Бандеры.
3. Репарации
4. Сдача ядерного оружия.

😁🤙
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06.04.2022 14:11 Відповісти
з ольгинського дивана:


Мене читають: 0
Я читаю: 0

Реєстрація:
06.04.2022
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06.04.2022 14:15 Відповісти
Тебе в кресле не позавидуешь❗С кресла все кажется безнадёжно😁.
Купи диван и не парся👍
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06.04.2022 14:17 Відповісти
Щось останнім часом багато икспердів розвелось. Свої марення розказують.
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06.04.2022 14:01 Відповісти
Такие все ,,добрые,,
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06.04.2022 14:02 Відповісти
До 9 мая гробы на колесах должны быть на площади..точка
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06.04.2022 14:03 Відповісти
"нав'язати Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе" - думаю не переживет в любом случае.
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06.04.2022 14:05 Відповісти
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06.04.2022 14:16 Відповісти
"для офіційного Києва не буде нічого гіршого, ніж поганий мирний договір.

"Кремль розраховує, що якщо зараз не вдалося захопити Київ та скинути уряд України, то метою буде нав'язати Володимиру Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе."

Донесіть це нашій зеленій птиці миру, яка вже наговорила на війну на зустрічі з ****** в 2019 і може наговорити на денацифікацію.
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06.04.2022 14:06 Відповісти
та знають там все.. якшо ви знаєте то і всі знають..
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06.04.2022 14:08 Відповісти
Я б не був таким оптимістом, бо я в 2019 знав, що якщо оберуть малороса, то буде повномасшатбна війна. А 73% думали, що надо просто пєрєстать стрєлять і договарівацца посєрєдінє.
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06.04.2022 14:16 Відповісти
Блін, коли вже всі "правильні бджоли" світу зрозуміють нарешті,
що українці - "неправильні бджоли" !

нав'язати Володимиру Зеленському такі умови миру

Та вони можуть Зеленському нав'язувати будь що - нехай це ж нав'яжуть українцям!
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06.04.2022 14:14 Відповісти
Народ не буде нічого підписувати, підпишуть трускавецькі спеціалісти, які за 3 роки показали професійну непридатність.
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06.04.2022 14:17 Відповісти
Так Зеленського вже ж нав`язали.
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06.04.2022 14:22 Відповісти
Братья эстонцы, спасибо за зброю
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06.04.2022 14:06 Відповісти
9 травня---Масква---парад гробів і )(уйло в смєрітєльной рубашке
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06.04.2022 14:06 Відповісти
ага, а на седьмое уже и эту репетицию назначили ))))))
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06.04.2022 14:14 Відповісти
Может и продолжат, если экономика позволит
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06.04.2022 14:13 Відповісти
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06.04.2022 14:14 Відповісти
"метою буде нав'язати Володимиру Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе"

Давайте говорити правду, з такими гнидами у команді як дєрьмак, татаров, тимошенко, лєвченко, абізянія, портнов, куніцкий, тіщенко, зе-гнида політично не доживе до завершення війни. тут і без куйла він сам себе сдєлає.
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06.04.2022 14:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=y1Kg6raoXQE 😂 Друга армія світу. З якого кінця? Таємне життя матрьошки. Епізод 3.
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06.04.2022 14:26 Відповісти
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06.04.2022 14:27 Відповісти
ПРИЗИДЕНТ ВЫЖИВЕ а от ти под вопросом
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06.04.2022 14:29 Відповісти
Поживем, увидим!
По моим ощущениям, она фактически закончится в последнюю декаду этого месяца (еще до мая, на Пасху)!
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06.04.2022 14:29 Відповісти
Мне кажется будет пук-среньк на Донбассе, а потом или Путин генералов как после зимней войны или первой чеченской - генералов объявляли предателями и допобачення, или генералы путина, понимая что их как крайних расстреляяют
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06.04.2022 15:06 Відповісти
За словами голови естонського Департаменту зовнішньої розвідки, для офіційного Києва не буде нічого гіршого, ніж поганий мирний договір

Саме тому, цей мирний договорняк просувається Банковою на всіх інформаційних фронтах. Глядачі обьєдєньонного марафона кремлівських вилупків вже прозомбовані достатньо, щоб зменшити підтримку вступу України в НАТО
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06.04.2022 14:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** ⚡️Окруженным русским солдатам под Херсоном предложили сдаться!
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06.04.2022 14:37 Відповісти
Перестаньте привязувати якісь дати до якоїсь перемоги . Ми вже бачили відповідь Єрмака на питання чи ви знали що твориться в Бучі - ні не знав а потім і спутнікові знімки ( де 2 неділі на дорозі вбиті люди видно) і відео з розтрілом велосипедиста і Орестович з прогнозом закінчення війни через 2 неділі. І браві генерали на Комітетах в США доповідають про розтягування війни на рік. Ми з вами прекраснрозуміємо що ніхто не може сказати коли війна закінчиться
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06.04.2022 14:49 Відповісти
А як же санкції, які начебто такі дієві, що ось-ось раша зараз здохне?
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06.04.2022 14:59 Відповісти
Ну Прибалтика своё дело сделала, закрыла границу и накинула ембарго, надо только "лидеров" ес спросить, сколько надо трупов?
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06.04.2022 15:09 Відповісти
это, случайно, не многостаночный люся-проститут в Украине? разведка в Эстонии... или эстония в разведке...
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06.04.2022 15:53 Відповісти
 
 