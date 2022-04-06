Війна триватиме ще довго, до 9 травня вона точно не закінчиться, - голова зовнішньої розвідки Естонії Маран

Повномасштабна війна країни-окупанта Росії проти України "триватиме ще довго".

Так вважає гендиректор естонського Департаменту зовнішньої розвідки Мікк Маран, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Блискавичну війну Путін оформити не зміг, і зараз ми бачимо, що йде переформатування для того, щоб була можливість до 9 травня покласти на стіл якусь перемогу", – вважає він.

За оцінкою департаменту, у другій половині квітня бойові дії стануть більш інтенсивними, перш за все на сході, оскільки Кремлю "треба до цієї дати [9 травня] продемонструвати якусь перемогу "над нацизмом". Маран вважає, що, з погляду Москви, для цього підійшло б повне захоплення Донецької та Луганської областей, включно з Маріуполем, та створення наземного коридору з Кримом.

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Водночас, каже голова зовнішньої розвідки Естонії, "ми маємо враховувати, що у разі 9 травня ми маємо справу з пропагандистським проміжним етапом; це означає, що закінчення конфлікту 9 травня точно не буде".

"Війна триватиме ще довго", – спрогнозував він.

На додачу до цього на переговорах Україна-РФ найближчим часом проривів не очікується, вважає Маран: Україна не прийме вимоги окупантів, тому що "український народ воює дуже сміливо" і "не можна з боку України очікувати великих поступок".

За словами голови естонського Департаменту зовнішньої розвідки, для офіційного Києва не буде нічого гіршого, ніж поганий мирний договір.

"Кремль розраховує, що якщо зараз не вдалося захопити Київ та скинути уряд України, то метою буде нав'язати Володимиру Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе. І для цього треба продовжувати війну", – сказав Маран, додавши, що "центр тяжіння" буде на сході України.

Путін робить все, щоб правда про війну проти України не дійшла до росіян, вважає естонський топрозвідник, і, як наслідок, більшість населення РФ – у сфері впливу кремлівської пропаганди.

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"Ми бачимо, що в Кремлі існує великий страх, що в російському суспільстві дізнаються про те, що відбувається насправді, і яке справжнє число втрат. Для запобігання цьому влада нагнітає атмосферу страху, коли за "неправильну" думку загрожує до 15 років в'язниці", – пояснив він.