Папа Франциск підняв український прапор на щотижневій аудієнції у Ватикані та засудив різню в Бучі: "Жорстокість стає все жахливішою!". ФОТО
Папа Римський підняв український прапор, надісланий з Бучі, на його щотижневій аудієнції у Ватикані та засудив звірства російських окупантів в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Недавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли повідомлення про нові звірства, такі як різанина в Бучі. Жорстокість, яка стає все жахливішою, навіть проти мирних жителів, беззахисних жінок і дітей. Це жертви, чия невинна кров кличе до неба й благає: "Зупиніть цю війну! Хай замовкне зброя! Припиніть сіяти смерть і руйнування". Вчора, саме з Бучі, мені привезли цей прапор. Це з війни, саме з того мученицького міста, Бучі", - сказав він наприкінці своєї аудієнції.
Топ коментарі
+13 Наталія Мельник #514128
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+8 botoks
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+6 Bad Robot
показати весь коментар06.04.2022 13:57
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ТочЬно! БожЬїм промислом займаються божьї промишлєннікі.
Да здравствуєт божЬя промишлєнность!
Нічєво лічново, - просто божій бізЬнєс.
В даному випадку підтримка глави католицької церкви дуже важлива і треба йому за це дякувати. Бо його слова мають вплив на найбільшу кількість віруючих людей у всьму світі, які, в свою чергу, впливають на рішення своїх урядів відносно підтримки України.
А ті, хто тут намагається принизити, папу, посіяти до нього недовіру і розбрат між людьми, грають на руку москалям. Зверніть увагу хто це робить і на їх ніки і зробіть з цього висновки.
Корпорации, созданные для религиозных целей, могут через этот банк инвестировать средства анонимно, конфиденциально и без уплаты налогов. Данные о деятельности и финансовом положении банка не разглашаются. Финансовой полиции или финансовой разведке Италии, ЕС или США не подчиняется. Банк подчиняется напрямую Собранию кардиналов и Папе Римскому. И больше никому. НИ-КО-МУ.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/87350-putin_prjachet_svoi_denjgi_v_banke_vatikana
Теж в молодості сам теперішній папа мав дуже лівацькі політичні позиції, а окрім того - співробітничав зі спецслужбами.
Імхо, така людина могла мати спільні інтереси чи з комуністами, чи їх спадкоємцями з Московії. Його нездатність засудити дії кацапів цю версію підтверджують.
Не довіряв би йому жодної важливої інформації.