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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Папа Франциск підняв український прапор на щотижневій аудієнції у Ватикані та засудив різню в Бучі: "Жорстокість стає все жахливішою!". ФОТО

Папа Римський підняв український прапор, надісланий з Бучі, на його щотижневій аудієнції у Ватикані та засудив звірства російських окупантів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Недавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли повідомлення про нові звірства, такі як різанина в Бучі. Жорстокість, яка стає все жахливішою, навіть проти мирних жителів, беззахисних жінок і дітей. Це жертви, чия невинна кров кличе до неба й благає: "Зупиніть цю війну! Хай замовкне зброя! Припиніть сіяти смерть і руйнування". Вчора, саме з Бучі, мені привезли цей прапор. Це з війни, саме з того мученицького міста, Бучі", - сказав він наприкінці своєї аудієнції.

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Папа Франциск підняв український прапор на щотижневій аудієнції у Ватикані та засудив різню в Бучі: Жорстокість стає все жахливішою! 01

Ватикан (138) Папа Римський (311) прапор (480) Буча (539)


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Топ коментарі
+13
На жаль, Папа так і не спромігся сказати, хто чинить ці звірства. Від початку війни (ще з 2014 року) Ватикан вважає війну внутрішнім конфліктом, і вважає Україну разом з Росією відповідальною за війну. І то, Росію, з натяжкою, бо ще жодного разу не було сказано, що Росія чинить агресію щодо України. Тому не респект, а ганьба Ватикану.
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06.04.2022 14:04
+8
хитрый папа обтекаемо-нейтрально призвал непонятно кого "зупиніть цю війну! Хай замовкне зброя! Припиніть сіяти смерть і руйнування Джерело: "
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06.04.2022 13:59
+6
Респект
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06.04.2022 13:57
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06.04.2022 13:57 Відповісти
Було б надзвичайно важливо для миру в Україні і в цілому Світі, щоб відбувся спільний візит в Україну Папи Римського Франциска з Вселенським Патріархом Варфоломієм..!!!
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06.04.2022 15:04 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ ! СМЕРТЬ ПРОКЛЯТЫМ КАЦАПАМ ! КАЦАП ЭТО ИСЧАДИЕ АДА ,ЕГО УБИЙСТВО ДЕЛО ХОРОШЕЕ И НУЖНОЕ !
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06.04.2022 13:58 Відповісти
хитрый папа обтекаемо-нейтрально призвал непонятно кого "зупиніть цю війну! Хай замовкне зброя! Припиніть сіяти смерть і руйнування Джерело: "
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06.04.2022 13:59 Відповісти
В роки 2-ї Світової Ватикан теж був "нейтральним".
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06.04.2022 14:17 Відповісти
На жаль, Папа так і не спромігся сказати, хто чинить ці звірства. Від початку війни (ще з 2014 року) Ватикан вважає війну внутрішнім конфліктом, і вважає Україну разом з Росією відповідальною за війну. І то, Росію, з натяжкою, бо ще жодного разу не було сказано, що Росія чинить агресію щодо України. Тому не респект, а ганьба Ватикану.
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06.04.2022 14:04 Відповісти
Божий промисел важливіший усього іншого.
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06.04.2022 14:08 Відповісти
Божий промисел важливіший усього іншого.
************
ТочЬно! БожЬїм промислом займаються божьї промишлєннікі.
Да здравствуєт божЬя промишлєнность!
Нічєво лічново, - просто божій бізЬнєс.

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06.04.2022 20:35 Відповісти
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06.04.2022 14:04 Відповісти
Є інформація в Інтернеті, що частина грошей )(уйла зберігаються в Банкові Ватикану. Цьому посприяв Берлусконі.
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06.04.2022 14:06 Відповісти
Чому він не приїде до України, він ж старий невже своє життя дорожче дітей?
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06.04.2022 14:12 Відповісти
казав шо приїде.в Україну..потім забоявся, потім казали шо в Польшу приїде... а хіба він ракети кадилом зупинить?
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06.04.2022 14:14 Відповісти
А чому б ні? Приїхав б в Харків. Кацапи б може і засцяли протиставити собі весь католький світ
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06.04.2022 14:18 Відповісти
не вірю ні папі ні мамі
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06.04.2022 14:12 Відповісти
Trebuju papamobilja ot Serious Sam 4
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06.04.2022 14:22 Відповісти
Слава Украине! Бейте кацапов!
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06.04.2022 14:25 Відповісти
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06.04.2022 14:30 Відповісти
Попи раді піаритися будь на чому.
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06.04.2022 14:32 Відповісти
Все! Ждем, когда "папу" пропагандоны объявят "жидо-бЕндеровцем" (недобитым)!
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06.04.2022 14:40 Відповісти
Україні зараз важливо мати підтримку від усіх світових лідерів.
В даному випадку підтримка глави католицької церкви дуже важлива і треба йому за це дякувати. Бо його слова мають вплив на найбільшу кількість віруючих людей у всьму світі, які, в свою чергу, впливають на рішення своїх урядів відносно підтримки України.

А ті, хто тут намагається принизити, папу, посіяти до нього недовіру і розбрат між людьми, грають на руку москалям. Зверніть увагу хто це робить і на їх ніки і зробіть з цього висновки.
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06.04.2022 14:51 Відповісти
так а ****, в Банке Ватикана ********** деньги,что ж скажешь!Есть такой банк - называется Банк Ватикана. Совсем официальное название - "Институт религиозных дел". Я не шучу. Instituto per le Opere di Religione. Опиум для народа? Наоборот. Опиум от народа. По-тихому, чтобы никто не видел.

Корпорации, созданные для религиозных целей, могут через этот банк инвестировать средства анонимно, конфиденциально и без уплаты налогов. Данные о деятельности и финансовом положении банка не разглашаются. Финансовой полиции или финансовой разведке Италии, ЕС или США не подчиняется. Банк подчиняется напрямую Собранию кардиналов и Папе Римскому. И больше никому. НИ-КО-МУ.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/87350-putin_prjachet_svoi_denjgi_v_banke_vatikana
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06.04.2022 15:17 Відповісти
Решается не только судьба Украины, решается судьба Европы, всего цивилизованного мира. Орда стремится уничтожить цивилизованный мир. В этот момент очень важно услышать громко, очень громко от Ватикана, что он осуждает агрессию России, услышать призыв помогать Украине, предать анафеме Россию и Путина.
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06.04.2022 15:55 Відповісти
Анафему на пуйло слабо накласти?
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06.04.2022 16:22 Відповісти
Католик на православного не может. Тут вариант - Варфоломей, вселенский патриарх именно православного мира. А лучше чтобы оба сделали синхронное заявление.
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06.04.2022 17:02 Відповісти
Свино-собачу не розумію, буряте.
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06.04.2022 18:10 Відповісти
Десь читав, що дід цього папи був німцем часів фашизму, що втік до Південної Америки. Чи був винним в військових злочинах - не знаю.
Теж в молодості сам теперішній папа мав дуже лівацькі політичні позиції, а окрім того - співробітничав зі спецслужбами.

Імхо, така людина могла мати спільні інтереси чи з комуністами, чи їх спадкоємцями з Московії. Його нездатність засудити дії кацапів цю версію підтверджують.

Не довіряв би йому жодної важливої інформації.
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06.04.2022 17:31 Відповісти
Уточнення - дід або батько. Призабув трохи
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06.04.2022 17:33 Відповісти
Війна спланована за кулісами. Ця пісня це підтверджує. Ці чорні плановики: Ватикан на чолі з Єзуїтами!!! Ці сатаністи століттями творять свій морок, прячучись за кулісами, щоб потім вийти як миротворці. Путін то їхня потвора, "лідери" Європи, Америки, Китаю також їхні прихвосні, нажаль наші лідери також. Тільки звичайні воїни ЗСУ, звичайні Українці борються за волю і життя, не усвідомлюючи, що на Банковій та у Москві сидять Єзуїтськи потвори, які чинять злочини проти людства. Їх лозун: з хаосу до порядку. І на чолі цього порядку буде папа римський - т.є. самий головний сатаніст, вівк в овечій шкурі... Арестович це може підтвердити. І це не теорія змови, таке пророцтво Біблії...
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06.04.2022 17:52 Відповісти
А назвать вслух абсолютное зло и призвать его изойти папа постеснялся? Папа "нетвайне"?
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06.04.2022 18:48 Відповісти
А НАЗВАТИ рашу АГРЕСОРОМ СЛАБО?
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06.04.2022 19:39 Відповісти
 
 