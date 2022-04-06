За добу енергетики повернули світло приблизно для 2 725 родин на Київщині, - ДТЕК
За минулу добу аварійні бригади енергетиків повернули світло для 2 725 родин у населених пунктах Київської області, що постраждали від бойових дій. З них 1 504 домівки – на територіях, звільнених ЗСУ від російських окупантів, і які вже розмінували українські військові.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДТЕК Ріната Ахметова.
Повністю або частково вдалося відновити електропостачання в 11 селах та містечках, де точилися жорстокі бої:
- Броварський район: Рудницьке та Лук'янівка;
- Бучанський район: Личанка, Бузова, Петрушки, Шпитьки та Макарів;
- Вишгородський район: Демидів.
"Роботи тривають. На жаль, без світла залишаються мешканці 460 населених пунктів Київської області. Кожна сім’я, яка лишилася без світла через бойові дії, - це наш біль. Ми хочемо якнайшвидше повернути світло кожному нашому клієнту. І робимо це, як тільки отримуємо відповідні дозволи від ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
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