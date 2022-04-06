Єдина перешкода для посилення санкцій проти РФ - дефіцит принциповості окремих лідерів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у середу в парламенті Ірландії, закликав тиснути на окремих політичних і бізнесових лідерів держав ЄС, які гальмують посилення санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зеленський сказав, що слід запроваджувати подальші санкції, оскільки війна триває - зупиняти всю торгівлю з Росією, блокувати звʼязки російських банків з фінансовою системою світу, обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту.

"Світ вже давно розробив відповідні механізми. Кожен знає, що потрібно робити. Єдина перешкода – це дефіцит принциповості окремих лідерів. Політичних лідерів, бізнесових лідерів. Які все ще думають, ніби війна і воєнні злочини – це не так страшно, як фінансові збитки", - сказав президент.

Він висловив впевненість, що лідерство Ірландії може змінити це.

"Я впевнений, що всім нам в Європі разом вдасться зупинити цю страшну війну і повернути мир і стабільність на сході Європи. Затягувати з цим – просто неможливо", - додав президент.

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