Єдина перешкода для посилення санкцій проти РФ - дефіцит принциповості окремих лідерів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у середу в парламенті Ірландії, закликав тиснути на окремих політичних і бізнесових лідерів держав ЄС, які гальмують посилення санкцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Зеленський сказав, що слід запроваджувати подальші санкції, оскільки війна триває - зупиняти всю торгівлю з Росією, блокувати звʼязки російських банків з фінансовою системою світу, обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту.
"Світ вже давно розробив відповідні механізми. Кожен знає, що потрібно робити. Єдина перешкода – це дефіцит принциповості окремих лідерів. Політичних лідерів, бізнесових лідерів. Які все ще думають, ніби війна і воєнні злочини – це не так страшно, як фінансові збитки", - сказав президент.
Він висловив впевненість, що лідерство Ірландії може змінити це.
"Я впевнений, що всім нам в Європі разом вдасться зупинити цю страшну війну і повернути мир і стабільність на сході Європи. Затягувати з цим – просто неможливо", - додав президент.
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Як на рахунок принциповості наших лідерів. ?
З ОДНОГО БОКУ МИ ВИМАГАЄМО ВІД КРАЇН ЗАХОДУ ПОСИЛЕННЯ САНКЦІЙ, А З ІНШОГО - ВЕДЕМО КАПІТУЛЯЦІЙНІ ПЕРЕМОВИНИ З РАШКОЮ.
ТО КРАЇНИ ЗАХОДУ ДИВЛЯТЬСЯ НА ЦЕ І ДУМАЮТЬ, А **** МИ МАЄМО ЩОСЬ ПОСИЛЮВАТИ, ЯКЩО АГРОХІМІЯ ВЖЕ ЗДАЄ УКРАЇНУ...
79 лет Джо Байдену, который усыпил США.
А тоді в Київ повернеться посольство США, призначать посла США в Україні, закриють небо над Україною, нададуть ефективне ПВО і т.п.
Людині, Джо Байдену, 79 років, він президент наймогутнішої держави планети - США.
Однак його посольство ще до початку війни втекло з Києва до Львова, а сам він, Байден, будучи з візитом в Європі, побоявся прилетіти в Київ - ховався в Польщі, як і його персонал посольства США на кожну ніч і вихідні ховалося під парасольку НАТО.
Так і ввійде Байден в скрижалі історії - президент США, який віддав Україну на знищення агресору.
Умовна Європа, НАТО, США перестануть спостерігати як крокодил поїдає жертву -Україну. Все інше фарисейство - Україна одна "все тонет у фарисействе".
Війна Росії проти України триватиме як мінімум роки, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі
Повномасштабному вторгненню Росії в Україну, ймовірно, могла запобігти лише присутність там американських військ, а тепер війна може "затягнутися на роки".
путін, знищуючи демократію, використав чеченську війну, а єрмак - російсько-українську.
А в той же час до цих пір транслюється на всю UA через супутник з раші телебачення Планета РТВ, де несуть пургу, що все, що відбулося в Бучі - це постановочне відео і я так розумію, що зеленій владі така наруга над жертвами в Бучі не заважає, і цей контент не блокується.