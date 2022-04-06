УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11590 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
3 594 19

Єдина перешкода для посилення санкцій проти РФ - дефіцит принциповості окремих лідерів, - Зеленський

санкции

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у середу в парламенті Ірландії, закликав тиснути на окремих політичних і бізнесових лідерів держав ЄС, які гальмують посилення санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зеленський сказав, що слід запроваджувати подальші санкції, оскільки війна триває - зупиняти всю торгівлю з Росією, блокувати звʼязки російських банків з фінансовою системою світу, обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту.

"Світ вже давно розробив відповідні механізми. Кожен знає, що потрібно робити. Єдина перешкода – це дефіцит принциповості окремих лідерів. Політичних лідерів, бізнесових лідерів. Які все ще думають, ніби війна і воєнні злочини – це не так страшно, як фінансові збитки", - сказав президент.

Він висловив впевненість, що лідерство Ірландії може змінити це.

"Я впевнений, що всім нам в Європі разом вдасться зупинити цю страшну війну і повернути мир і стабільність на сході Європи. Затягувати з цим – просто неможливо", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб зупинити Путіна, потрібно газове і нафтове ембарго та десвіфтизація всіх російських банків, - Кулеба

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) росія (64969) санкції (11777) Євросоюз (13341)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
'Зупинити' чи виграти війну?? Ти за своєю 'принциповістю' краще слідкуй Зеленський!!
показати весь коментар
06.04.2022 14:26
+10
І ЩЕ - ДЕФІЦИТ МОЗКУ В ГОЛОВАХ ДЕЯКИХ УКРАЇНСЬКИХ КЕРІВНИКІВ.

З ОДНОГО БОКУ МИ ВИМАГАЄМО ВІД КРАЇН ЗАХОДУ ПОСИЛЕННЯ САНКЦІЙ, А З ІНШОГО - ВЕДЕМО КАПІТУЛЯЦІЙНІ ПЕРЕМОВИНИ З РАШКОЮ.

ТО КРАЇНИ ЗАХОДУ ДИВЛЯТЬСЯ НА ЦЕ І ДУМАЮТЬ, А **** МИ МАЄМО ЩОСЬ ПОСИЛЮВАТИ, ЯКЩО АГРОХІМІЯ ВЖЕ ЗДАЄ УКРАЇНУ...
показати весь коментар
06.04.2022 14:41
+9
А ми всі санкції запровадили ?
Як на рахунок принциповості наших лідерів. ?
показати весь коментар
06.04.2022 14:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
'Зупинити' чи виграти війну?? Ти за своєю 'принциповістю' краще слідкуй Зеленський!!
показати весь коментар
06.04.2022 14:26 Відповісти
Його не цікавить війна, зе-шоблу цікавлять лише ті мільярди, які пообіцяли на відновлення
показати весь коментар
06.04.2022 14:39 Відповісти
наверное, не будет - шустер обиделся, гордон тоже ссучился, остальные мелкие гиены пера и шакалы тик-токов тоже затаились, а ради сереж ивановых и лещенков даже затевать не стоит ...
показати весь коментар
06.04.2022 15:15 Відповісти
Он никому ничего не должен, все - должны ему?
показати весь коментар
06.04.2022 14:28 Відповісти
А ми всі санкції запровадили ?
Як на рахунок принциповості наших лідерів. ?
показати весь коментар
06.04.2022 14:29 Відповісти
І ЩЕ - ДЕФІЦИТ МОЗКУ В ГОЛОВАХ ДЕЯКИХ УКРАЇНСЬКИХ КЕРІВНИКІВ.

З ОДНОГО БОКУ МИ ВИМАГАЄМО ВІД КРАЇН ЗАХОДУ ПОСИЛЕННЯ САНКЦІЙ, А З ІНШОГО - ВЕДЕМО КАПІТУЛЯЦІЙНІ ПЕРЕМОВИНИ З РАШКОЮ.

ТО КРАЇНИ ЗАХОДУ ДИВЛЯТЬСЯ НА ЦЕ І ДУМАЮТЬ, А **** МИ МАЄМО ЩОСЬ ПОСИЛЮВАТИ, ЯКЩО АГРОХІМІЯ ВЖЕ ЗДАЄ УКРАЇНУ...
показати весь коментар
06.04.2022 14:41 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 14:46 Відповісти
Це точно. І де принциповість до проводів медведчука і портнових? Єрмак то взагалі окрема історія.
показати весь коментар
06.04.2022 14:47 Відповісти
Зє - самий принциповий лідер **********! І всі інші лідери беруть з нього приклад.
показати весь коментар
06.04.2022 14:58 Відповісти
А вот после войны где мы будем покупать газ и нефть/гсм?
показати весь коментар
06.04.2022 14:58 Відповісти
Щоб зупинити Путіна треба щоб проснувся Байден, - «сонный Джо»

79 лет Джо Байдену, который усыпил США.

А тоді в Київ повернеться посольство США, призначать посла США в Україні, закриють небо над Україною, нададуть ефективне ПВО і т.п.

Людині, Джо Байдену, 79 років, він президент наймогутнішої держави планети - США.

Однак його посольство ще до початку війни втекло з Києва до Львова, а сам він, Байден, будучи з візитом в Європі, побоявся прилетіти в Київ - ховався в Польщі, як і його персонал посольства США на кожну ніч і вихідні ховалося під парасольку НАТО.

Так і ввійде Байден в скрижалі історії - президент США, який віддав Україну на знищення агресору.

Умовна Європа, НАТО, США перестануть спостерігати як крокодил поїдає жертву -Україну. Все інше фарисейство - Україна одна "все тонет у фарисействе".

Війна Росії проти України триватиме як мінімум роки, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі

Повномасштабному вторгненню Росії в Україну, ймовірно, могла запобігти лише присутність там американських військ, а тепер війна може "затягнутися на роки".
показати весь коментар
06.04.2022 15:03 Відповісти
зеДебіл не міг 2 роки призначити антикорупційного прокурора, хоча Байден просив особисто, 3 роки грабував державу, а всякі верещучки кричали що це не правда. Чому Ви вирішили що після цього він повинен призначити посла і захищати зелену сволоту і тих 73% баранів ціною своїх солдатів і коштом США.
показати весь коментар
06.04.2022 16:09 Відповісти
та да! байден мав прилетіти в Київ, а вовочка скільки разів по Києву походив? 2чи 3?я не кажу вже про Харків чи , не дай Бог , Миколаїв! там світових запасів памперсів не вистачило б...
показати весь коментар
06.04.2022 19:40 Відповісти
Головне, що у Ігора Валєрійовича з його "принциповістю" все OK.
показати весь коментар
06.04.2022 15:04 Відповісти
Какой там нах "дефицит принципиальности отдельных лидеров"? В переводе на общедоступный язык это называется более просто - шкурничество и продажность. Для них принципиальность "вне политики", на первом месте "экономические интересы". Которые, правда, по большей части личные.
показати весь коментар
06.04.2022 15:07 Відповісти
Пишуть, «автор идеи отключения каналов Эспрессо, Прямий и 5 канал - зам главы ОПы Кирилл Тимошенко, а устную команду отключить каналы дал Андрей Ермак» Цей злочин проти свободи слова влаштували за спиною Зеленського і коли він це прочитає, одразу покарає свого голову?
путін, знищуючи демократію, використав чеченську війну, а єрмак - російсько-українську.
А в той же час до цих пір транслюється на всю UA через супутник з раші телебачення Планета РТВ, де несуть пургу, що все, що відбулося в Бучі - це постановочне відео і я так розумію, що зеленій владі така наруга над жертвами в Бучі не заважає, і цей контент не блокується.
показати весь коментар
06.04.2022 15:08 Відповісти
Я б назвав це лицемірством. а не принциповістю.
показати весь коментар
06.04.2022 15:21 Відповісти
Правильно лицемірством зеленої отари.
показати весь коментар
06.04.2022 16:11 Відповісти
 
 