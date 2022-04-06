Захід переходить до передачі Україні важкої військової техніки та артилерії, - міністр оборони Литви Анушаускас

Країни Заходу нарощують військову допомогу Україні та поступово перейдуть до передачі ЗСУ важкої бойової техніки.

Впевненість у цьому висловив в інтерв'ю каналу LRT міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава МО країни нагадав про кілька танків, які передала Україні Чехія.

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"Думаю, вона [військова допомога] може збільшитись – і збільшиться. <...> Вважаю, що й інші країни поступово переходять до відправлення важкої техніки та артилерії", – сказав він.