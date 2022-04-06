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Захід переходить до передачі Україні важкої військової техніки та артилерії, - міністр оборони Литви Анушаускас
Країни Заходу нарощують військову допомогу Україні та поступово перейдуть до передачі ЗСУ важкої бойової техніки.
Впевненість у цьому висловив в інтерв'ю каналу LRT міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Глава МО країни нагадав про кілька танків, які передала Україні Чехія.
"Думаю, вона [військова допомога] може збільшитись – і збільшиться. <...> Вважаю, що й інші країни поступово переходять до відправлення важкої техніки та артилерії", – сказав він.
Топ коментарі
+49 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар06.04.2022 14:35
+46 alex orly
показати весь коментар06.04.2022 14:39
+42 Мистер Икс #492862
показати весь коментар06.04.2022 14:35
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Русні *****!!
З Богом, котики!
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1511584307869274114 5 ч
Очільник НАТО повідомив 2 речі: - Україні нададуть усю необхідні зброю - через кілька тижнів новий великий наступ рашистів
Сподіваюсь, наша влада не кине у відповідь: «не нагнітайте, у нас мирні перемовини», а почне реально готуватися
Этих ракет хватило бы на любые сегодняшние задачи
От тільки слово "поступово" напрягає не на жарт.