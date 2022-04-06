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Захід переходить до передачі Україні важкої військової техніки та артилерії, - міністр оборони Литви Анушаускас

анушаускас,арвідас

Країни Заходу нарощують військову допомогу Україні та поступово перейдуть до передачі ЗСУ важкої бойової техніки.

Впевненість у цьому висловив в інтерв'ю каналу LRT міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава МО країни нагадав про кілька танків, які передала Україні Чехія.

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"Думаю, вона [військова допомога] може збільшитись – і збільшиться. <...> Вважаю, що й інші країни поступово переходять до відправлення важкої техніки та артилерії", – сказав він.

Автор: 

Литва (2382) зброя (7439)


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Топ коментарі
+49
Ленд-лиз. Наконец то!
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06.04.2022 14:35
+46
Литва, така маленька, як наші півтори області а то і менше, а допомагає чим може і не плачеться!!!!!! Молодці!!!!!!Справжні друзі!!!!!
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06.04.2022 14:39
+42
***** ПРОКЛЯТЫМ КАЦАПАМ !
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06.04.2022 14:35
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Ленд-лиз. Наконец то!
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06.04.2022 14:35 Відповісти
💥👍❗Давненько я ждал эту новость💪. Теперь скорей всего и за авиацией и ракетами тоже не заржавеет❗👍
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06.04.2022 14:45 Відповісти
💥Все идёт к решающей битве которая будет на донбасе❗Украина разобьёт мародеров.
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06.04.2022 14:47 Відповісти
Де таке написано, про ленд-ліз?
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06.04.2022 14:57 Відповісти
Підійди до зеркала - в тебе на лобі написано слово ***** .
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06.04.2022 15:59 Відповісти
https://focus.ua/politics/511619-senat-ssha-edinoglasno-utverdil-zakon-o-lend-lize-dlya-ukrainy https://focus.ua/politics/511619-senat-ssha-edinoglasno-utverdil-zakon-o-lend-lize-dlya-ukrainy


И да! Не будь мудаком, пожалуйста. Если ты здесь пишешь то у тебя же есть интернет
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09.04.2022 07:16 Відповісти
***** ПРОКЛЯТЫМ КАЦАПАМ !
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06.04.2022 14:35 Відповісти
И не просто *****, а ***** Симоньян.
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06.04.2022 14:52 Відповісти
Na Kremljevskoi zvezde.
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06.04.2022 15:08 Відповісти
Що по русні?
Русні *****!!
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06.04.2022 14:36 Відповісти
Нам потрібне не просто важке,а супер важке озброєння!!!
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06.04.2022 14:38 Відповісти
нам потрібне озброення зараз у великих кількостях, котрим ми вмієм користуватися та обслуговувати. Та паралельно домовлятися про поставки західного озброення, *********** та навчання персоналу для них. Для початку у відносно невеликих кількостях. Бо радянське озброєння досить швидко закінчиться
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06.04.2022 14:47 Відповісти
Погнали нашi городських..
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06.04.2022 14:38 Відповісти
Швидше потрібно думати, дорогі наші друзі.., кожний день війни коштує безцінних життів українців.
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06.04.2022 14:39 Відповісти
Литва і так з 14 року робе все що можливо для нас!!!!!
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06.04.2022 14:41 Відповісти
Литва, така маленька, як наші півтори області а то і менше, а допомагає чим може і не плачеться!!!!!! Молодці!!!!!!Справжні друзі!!!!!
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06.04.2022 14:39 Відповісти
Не перегинай. Десь як три області України площа Литви.
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06.04.2022 14:45 Відповісти
Дивлячісь які, Одеська і Харківська разом як Литва по площі, по населенню більші.
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06.04.2022 14:50 Відповісти
Дякуємо.
З Богом, котики!
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06.04.2022 14:40 Відповісти
Ну з Богом! Бережи Вас Пресвята Богородиця, Захистники наші, славні
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06.04.2022 14:42 Відповісти
Олександр Бригинець



@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1511584307869274114 5 ч



Очільник НАТО повідомив 2 речі: - Україні нададуть усю необхідні зброю - через кілька тижнів новий великий наступ рашистів

Сподіваюсь, наша влада не кине у відповідь: «не нагнітайте, у нас мирні перемовини», а почне реально готуватися
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06.04.2022 14:42 Відповісти
рашисти вже готуюються на великий наступ.через два три дні .а не два три тижні
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06.04.2022 14:55 Відповісти
Ми країна,що робила ракети для виходу у космос,а тут нема чим кримські летовища заспокоїти...п.с. тролі,будь-ласка не пишіть мені про асфальт і т.п...тут усі приклалися ще до кварталу...
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06.04.2022 14:45 Відповісти
СРСР теж робив ракети для виходу в космос, а отримав люлей від барамалеїв з Афгану.
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06.04.2022 14:52 Відповісти
у космос на рідкому паливі літають, а по Криму треба твердопаливними треба стріляти (або крилатими, що теж зовсім інше). Наскільки я пам'ятаю то уся ракетна программа України залежала від палива котре виймали з утилізованних твердопаливних ракет. Це набагато складніше ніж зробити феєрверк. Для прикладу, можливість випускати трактори, не означає можливість випускати легковики
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06.04.2022 14:57 Відповісти
Дякую за уточнення Алекс...
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06.04.2022 15:00 Відповісти
Невозможно использовать б\у топливо, это бред.
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06.04.2022 16:03 Відповісти
наврядчи нісенітниця. Колись була досить довга передача з українського підприємства (здається у Павлограді), де це робили та описували процес. І здається саме це паливо у Вільху споряджають
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06.04.2022 16:15 Відповісти
Нет. Там производилась и утилизация, и производство топлива. Кстати, именно производство было заморожено Зебилом. А разница в том, на простом примере, что вы можете получить допустим изделие из эпоксидной смолы, но ни переработать его в новое, ни получить исходные компоненты - невозможно.
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06.04.2022 16:25 Відповісти
Але ракетну програму (Нептун, Гром, Вільха) закрили саме при гундосику. Так що не треба, зебіл, виправдовувати зесрань
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06.04.2022 15:00 Відповісти
Мені не потрібно нікого виправдовувати,чи самому перед кимось виправдовуватись...
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06.04.2022 15:08 Відповісти
это верно, Украина сама отдала мышебратьям 575 ракет Х55, многие из которых сейчас сыпятся нам на голову

Этих ракет хватило бы на любые сегодняшние задачи
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06.04.2022 15:47 Відповісти
х.з. могут завтра заднюю дать
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06.04.2022 14:50 Відповісти
Якщо наші раптом почнуть шукати мир в очку путінга.
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06.04.2022 14:51 Відповісти
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06.04.2022 16:05 Відповісти
Письков что -то знает,раз завыли о мире ..В помойке ЯП оркосрач на эту тему
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06.04.2022 14:54 Відповісти
Ну нарешті.
От тільки слово "поступово" напрягає не на жарт.
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06.04.2022 15:11 Відповісти
Putin kazetsja ne polagal cto svojei tupostju obespetchit zapadnij vojenno promishlennij kompleks rabotoi na sledujuschije 10 ljet.
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06.04.2022 15:11 Відповісти
1 - написано "поступово перейдуть", а ви вже радієте. 2 - п'ять старих бех и 2 голих танки це повна фігня
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06.04.2022 15:17 Відповісти
Переходять, Перейдуть, будемо надавати, обговорюється.
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06.04.2022 15:23 Відповісти
СПАСИБО!ДАВНО ПОРА!
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06.04.2022 15:48 Відповісти
наконец то!
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06.04.2022 18:27 Відповісти
 
 