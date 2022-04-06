Росіяни згодні міняти військових лише на військових, а цивільних - лише на цивільних, - Верещук

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук закликала представників міжнародних правових організацій долучитись до звільнення українських заручників.

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За її словами, в Україні перебувають близько 600 російських полонених. Українська сторона весь час веде перемовини про їх обмін, залучаючи до них Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Але існує й окрема проблема. В заручниках у росіян перебувають не лише військові, а багато цивільних українців: мери міст, журналісти, волонтери, священнослужителі, звичайні працівники, які ніколи не брали до рук зброю", - сказала Верещук.

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Віцепрем'єрка наголосила, що російська сторона ставить умову: військових міняти лише на військових, цивільних – на цивільних.

"У переговірників з російської сторони я постійно запитую: нам теж захоплювати росіян по всьому світу, щоб виставляти як обмінний фонд? Але ми не терористи і не пірати, тож так не діятимемо", - додала вона.

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Верещук також звинуватила Росію у недотриманні міжнародного гуманітарного права.

"Обмін військових на цивільних заборонений Женевською конвенцією. Тому я звертаюся до міжнародної спільноти та правозахисних організацій з вимогою разом домагатися від окупантів звільнення українських цивільних людей! Це єдиний вихід в цій ситуації", – резюмувала віцепрем'єрка.