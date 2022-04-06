Росіяни згодні міняти військових лише на військових, а цивільних - лише на цивільних, - Верещук
Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук закликала представників міжнародних правових організацій долучитись до звільнення українських заручників.
Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
За її словами, в Україні перебувають близько 600 російських полонених. Українська сторона весь час веде перемовини про їх обмін, залучаючи до них Міжнародний комітет Червоного Хреста.
"Але існує й окрема проблема. В заручниках у росіян перебувають не лише військові, а багато цивільних українців: мери міст, журналісти, волонтери, священнослужителі, звичайні працівники, які ніколи не брали до рук зброю", - сказала Верещук.
Віцепрем'єрка наголосила, що російська сторона ставить умову: військових міняти лише на військових, цивільних – на цивільних.
"У переговірників з російської сторони я постійно запитую: нам теж захоплювати росіян по всьому світу, щоб виставляти як обмінний фонд? Але ми не терористи і не пірати, тож так не діятимемо", - додала вона.
Верещук також звинуватила Росію у недотриманні міжнародного гуманітарного права.
"Обмін військових на цивільних заборонений Женевською конвенцією. Тому я звертаюся до міжнародної спільноти та правозахисних організацій з вимогою разом домагатися від окупантів звільнення українських цивільних людей! Це єдиний вихід в цій ситуації", – резюмувала віцепрем'єрка.
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Його можна було би обміняти на кілька тисяч полонених.
воно за кордоном десь...охороняють таврюку... кажуть навіть повіситися не дали...(а дарма!!!)
Кацапы подлежат уничтожению, иначе мира не будет.
Написав "ті", тобто у множині. А хто такі "ті", - утаємничив.
Пишуть одне, думають інше, роблять третє...
Дикі тварини, одним словом.
"паді паймі, чьо ані хатят".
****** Дьявол.
******** кацапи....
Потім громадяни рашки та відомі прокацапські ********. Якщо потрібно, можна підняти дані, хто голосував за ригів!
Шансів повішати цих тварюк на деревах вже було безліч, але жодним не скористалися.
Тобто, перерізать та перевішать на *** всю під***ловну тварь, подібну до гондонів типу стремоусова і інших шаріїв-опзжшників. Під шумок воєнного часу.
передік можу продовжити.
взятєлі диванні..
********
Шо за "передік"? Це, здається, азіровка? На кшталт "бімби у вагіні"?
Тобто, "передік", - це "передок"? До чого тут передок?
Якийсь абсурд... Фініта ля передік...
во-первых, они 100% не согласятся на такое по Мариуполю
во-вторых, завтра будут требовать пленных в обмен на гумкоридоры в любых других местах
в германии нужно было арестовать весь тот автопробег и поменять на наших гражданских
Помню мы меняли военных и диверсантов на донецкую алкашню и зеков....
Некоторые даже не захотели уезжать из луганды...