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Новини Війна
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Росіяни згодні міняти військових лише на військових, а цивільних - лише на цивільних, - Верещук

верещук

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук закликала представників міжнародних правових організацій долучитись до звільнення українських заручників.

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За її словами, в Україні перебувають близько 600 російських полонених. Українська сторона весь час веде перемовини про їх обмін, залучаючи до них Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Але існує й окрема проблема. В заручниках у росіян перебувають не лише військові, а багато цивільних українців: мери міст, журналісти, волонтери, священнослужителі, звичайні працівники, які ніколи не брали до рук зброю", - сказала Верещук.

Дивіться: Звільнені українські військові вже прямують до своїх рідних. ВIДЕО

Віцепрем'єрка наголосила, що російська сторона ставить умову: військових міняти лише на військових, цивільних – на цивільних.

"У переговірників з російської сторони я постійно запитую: нам теж захоплювати росіян по всьому світу, щоб виставляти як обмінний фонд? Але ми не терористи і не пірати, тож так не діятимемо", - додала вона.

Також читайте: Україна готова обмінювати військовополонених, але російську сторону це не дуже цікавить, - Зеленський

Верещук також звинуватила Росію у недотриманні міжнародного гуманітарного права.

"Обмін військових на цивільних заборонений Женевською конвенцією. Тому я звертаюся до міжнародної спільноти та правозахисних організацій з вимогою разом домагатися від окупантів звільнення українських цивільних людей! Це єдиний вихід в цій ситуації", – резюмувала віцепрем'єрка.

Автор: 

обмін (1149) полон (1549) полонені (2256) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+23
На Татарова теж можна обміняти
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06.04.2022 14:50
+22
А де медвечук ?
Його можна було би обміняти на кілька тисяч полонених.
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06.04.2022 14:47
+17
То есть чтобы вернуть десятки тысяч угнанных в хрюсию украинцев надо столько же гражданской кацапни захватить?
Кацапы подлежат уничтожению, иначе мира не будет.
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06.04.2022 14:47
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А де медвечук ?
Його можна було би обміняти на кілька тисяч полонених.
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06.04.2022 14:47 Відповісти
На Татарова теж можна обміняти
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06.04.2022 14:50 Відповісти
Невже думаєш, що воно тільки на себе працює і то задарма?
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06.04.2022 16:43 Відповісти
Мені, взагалі, дуже важко зрозуміти, як ця потвора й досі працює в Україні
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06.04.2022 16:49 Відповісти
таа... згадали...
воно за кордоном десь...охороняють таврюку... кажуть навіть повіситися не дали...(а дарма!!!)
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06.04.2022 14:51 Відповісти
мертвейчук за допомоги тартарова виїхав за межи України!!!! і до сих пір працює в жОПІ!!!!!!!!!
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06.04.2022 14:51 Відповісти
А відпущених татарином портнових? Може на татарина поміняти, він на полк потягне?
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06.04.2022 14:52 Відповісти
Татаров максимум на що тягне - на багаторазово використаний гандон. Москалі це розуміють...
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06.04.2022 14:56 Відповісти
То есть чтобы вернуть десятки тысяч угнанных в хрюсию украинцев надо столько же гражданской кацапни захватить?
Кацапы подлежат уничтожению, иначе мира не будет.
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06.04.2022 14:47 Відповісти
Ну я так зрозумів вони готуються наперед. Я вже тут писав що, хоче Зе чи не хоче але нам доведеться наступати на їхні міста. Це буде буферна зона яку вони будуть обстрілювати.
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06.04.2022 14:51 Відповісти
ті провокатор и гандон.
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06.04.2022 16:23 Відповісти
А ви не ****** Олег?. Давайте якісь аргументи. Чи ви думаєте що війна магічним чином закінчиться, вони ***** табори мають уже фільтраційні на території параши. Ви у якому світі живете.
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06.04.2022 16:47 Відповісти
Там взагалі незрозуміло, що шановний пан мав на увазі.
Написав "ті", тобто у множині. А хто такі "ті", - утаємничив.

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06.04.2022 20:56 Відповісти
Він написав "ті", тому що він пише і говорить по російськи. На клавіатурі буква і у тому ж місці що ы, він подумки писав слово "ты".
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06.04.2022 20:59 Відповісти
Ото ж. У кацапів узагалі нічого незрозуміло.
Пишуть одне, думають інше, роблять третє...
Дикі тварини, одним словом.
"паді паймі, чьо ані хатят".

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06.04.2022 21:12 Відповісти
Клоуни
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06.04.2022 21:15 Відповісти
Хвамілія - ******, ім'я - Дьявол.

****** Дьявол.

******** кацапи....
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06.04.2022 21:20 Відповісти
тоді, треба наловити цивільних
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06.04.2022 14:47 Відповісти
Наших прокурорів з телефонами?
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06.04.2022 14:50 Відповісти
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06.04.2022 14:49 Відповісти
За цивiльними кацапами тре йти на **********.
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06.04.2022 14:49 Відповісти
та ну, чого так далеко ходити ? всіх підарів з опздеже за сраку і вперед)
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06.04.2022 15:09 Відповісти
портрібен рейд на белгород... чи якісь валуйки... набрати ясира й обміняти на наших.
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06.04.2022 15:32 Відповісти
То, що треба козломордих бпати в полон? Он як?
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06.04.2022 14:49 Відповісти
Якщо почати міняти рашистів на цивільних, то вони ще більше їх почнуть захоплювати, зебілка *****!
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06.04.2022 14:49 Відповісти
Так а в чому проблема, скільки в Україні попів московського паханату? Ось вже невичерпний фонд на обмін.
Потім громадяни рашки та відомі прокацапські ********. Якщо потрібно, можна підняти дані, хто голосував за ригів!
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06.04.2022 14:49 Відповісти
Будь ласка, я вас прошу, ні. Не треба видавати в рашку відомих прокацапських *********. Всі ці потвори мають лишитися тут, лежати в нашій землі, гойдатися на наших деревах.
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06.04.2022 14:54 Відповісти
Вони не будуть лежати в землі, вони й далі будуть перебувати в українській владі, та контролювати 70% економіки країни, і український бидло-народ знову за них проголосує, як це відбувається вже протягом 30 років.
Шансів повішати цих тварюк на деревах вже було безліч, але жодним не скористалися.
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06.04.2022 15:32 Відповісти
Я сподіваюсь, що вже от-от наступить такий момент, коли такі питання почнуть вирішувати патріоти країни. І вирішувати їх так, як у Туреччині свого часу це питання вирішив Ататюрк.
Тобто, перерізать та перевішать на *** всю під***ловну тварь, подібну до гондонів типу стремоусова і інших шаріїв-опзжшників. Під шумок воєнного часу.
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06.04.2022 18:14 Відповісти
Поки що, під шумок наприймали корупційних законів, знищили Азов та здали кацапам активістів, які, аказиваєца вже були у списках...
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07.04.2022 00:48 Відповісти
Ну ок, беремо Бєлгород в кільце і поїхали чи нам просто руснявих на вулиці ловити? Це теж підходить.
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06.04.2022 14:50 Відповісти
перед тим як взяти Бєлгород, непогано було б зняти облогу з Маріуполя, Харкова, Ізюму, Херсона, Северодонецька, Рубіжного..

передік можу продовжити.

взятєлі диванні..
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06.04.2022 16:25 Відповісти
передік можу продовжити.
********
Шо за "передік"? Це, здається, азіровка? На кшталт "бімби у вагіні"?
Тобто, "передік", - це "передок"? До чого тут передок?
Якийсь абсурд... Фініта ля передік...
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06.04.2022 21:05 Відповісти
Тогда понятно,чего белгород роет окопы
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06.04.2022 14:51 Відповісти
Теперь нам нужно атаковать Пидоросию чтобы набрать гражданских?
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06.04.2022 14:51 Відповісти
А шухрич на скільки потягне для обміну?
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06.04.2022 14:52 Відповісти
Тю, ну там по ЄСах - Америках багато кацапні, дітішек олігархів і простого сміття, всякі журналістки плакальщици 'снємітє санкції', оно весь пробіг в Німеччині 'ми нє зналі'.... вже пару тищ рашистів нарахувала. А якщо в Європі Америці будуть казати про не гуманність, то ви пані Верещук нагадайте їм як вони після 2світової наших біженців депортовували в пекло під назвою СССР, знаючи що в ньому їх чекає гулаг і НКВД!
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06.04.2022 14:54 Відповісти
Палата депутатів парламенту Чехії визнала Голодомор геноцидом українського народу.
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06.04.2022 14:57 Відповісти
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06.04.2022 15:05 Відповісти
Проблема в том что мы не берем в заложники российских цивильных, а наших цивильных эти твари переодевают в военную форму!
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06.04.2022 15:00 Відповісти
"Зажопиский" электорат им выдать. Это же по сути их "гражданские лица".
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06.04.2022 15:00 Відповісти
А звідки у нас цивільні для обміну? Ми ж, на відміну від них, заручників не беремо.
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06.04.2022 15:01 Відповісти
Lovitje rodstvennjikov kremljevskih i priblizonnih v zapade. I menjaitje - odin uberkacap na 1000 ukraincev.
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06.04.2022 15:06 Відповісти
Відловлювати в Україні любителів "руZZького міра" і такі з головою перекриють наших цивільних, насильно вивезених до орди.
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06.04.2022 15:07 Відповісти
Нада відкинути всі амбіції і міняти їхніх полонених на коридор для наших воїнів у Маріуполі - навіщо нам живі рашисти, нам потрібні живі наші герої. Як донести це до ВП керівництва держави. Хіба життя за ґратами їхніх льотчиків дорожче життя захисників Маріуполя ??
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06.04.2022 15:16 Відповісти
категорически нельзя
во-первых, они 100% не согласятся на такое по Мариуполю
во-вторых, завтра будут требовать пленных в обмен на гумкоридоры в любых других местах
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06.04.2022 15:42 Відповісти
То є гарна ідeя від москалів － починаємо полювання на наших ватноголових: ми і від них позбавимось і своіх повeрнeмо. Кому пeрeлік ватноголових скидати СБУ чи ТРО?
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06.04.2022 15:24 Відповісти
Очередной дебильный выпендреж орды.
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06.04.2022 15:27 Відповісти
В СБУ, прокуратурі, судах, Адміністраціі призедента повно покідькив яких треба арештовувати і мінять на патріотів. Де кстаті кореш подруги зеленського Гогі він мабуть до його розкриття заробив на декілька десятків на обмін,дЕрмак, Баканов, Татаров тса їх пруд пруди підорасів
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06.04.2022 15:34 Відповісти
открывать охоту на кацапню?
в германии нужно было арестовать весь тот автопробег и поменять на наших гражданских
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06.04.2022 15:34 Відповісти
верещучка погано працює. Вона піарить себе, годує орків гуманітаркою та браво рапортує про якісь "калідори", де біженців розстрілюють чи вивозять до московії
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06.04.2022 15:35 Відповісти
больше 100.000 человек уже вышло по гум. коридорам
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06.04.2022 15:44 Відповісти
Потрібні концтабори для ОПЗЖистів, ой, як потрібні
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06.04.2022 15:37 Відповісти
ПУСТЬ С США И ЕС ВЫСЫЛАЮТ ГРАЖДАНСКИХ РОССИЯН НА ОБМЕН !)
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06.04.2022 15:41 Відповісти
Якщо вавка в голові у Верещук, то хто винен ? Одним з перших про обмін всіх на всіх і не інакше написав Бутусов. Обміни на інших умрвах тільки мотивують орків хапати всіх під ряд. Але прислухатись до розумних порад це не модно у зелених
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06.04.2022 15:45 Відповісти
А де це цікаво в кацапів взялися украінці? Це ще один доказ злочинів терористів, проти України.
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06.04.2022 15:48 Відповісти
Так у тебе великий обмінний фонд 73% зелених баранів.
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06.04.2022 16:14 Відповісти
Ухвалити постанову, якою труп військового окупанта прирівнюється до цивільного москаля, що по суті так і є.
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06.04.2022 16:48 Відповісти
А шо... Так можно было?
Помню мы меняли военных и диверсантов на донецкую алкашню и зеков....
Некоторые даже не захотели уезжать из луганды...
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07.04.2022 03:41 Відповісти
 
 