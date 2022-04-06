За час війни у Києві загинули 89 жителів, пошкоджено 167 житлових будинків, - КМДА

Внаслідок російської військової агресії загинули 89 мирних жителів Києва, серед них – чотири дитини, пошкоджено 167 житлових будинків.

Про це повідомляє Київська міськадміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві за 40 днів повномасштабного російського вторгнення загинули 89 мирних осіб, серед них 4 дитини, поранені – 398 осіб, серед них – 20 дітей", - ідеться у повідомленні.

У повідомленні наголошується, що від ворожих ударів окупанта з 24 лютого пошкоджено 167 житлових будинків різних типів, 44 школи, 26 дитячих садків та 1 дитячий будинок.

Також, за інформацією КМДА, пошкоджень зазнали 11 адміністративних будівель.

Згідно з повідомленням, від дій російського агресора постраждали 2 спортивні об'єкти, 5 об'єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров'я, 10 – культурна сфера, 48 об'єктів транспортної інфраструктури.

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"Місто закликає киян не втрачати пильності та за перших сигналів повітряної тривоги слідувати в укриття. Сьогодні в Києві стало безпечніше, але все ще залишається загроза повітряних атак. Тих, хто виїхав зі столиці, просять поки що утримуватися від повернення", - наголошується в повідомленні.