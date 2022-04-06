Верещук просить жителів Луганщини, Донеччини і частини Харківщини залишити межі областей: "Потрібно евакуюватися, поки є така можливість" (оновлено)

До мешканців Луганської, Донецької та частини Харківської областей звернулась Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук. В ефірі всеукраїнського телемарафону на каналі "Freeдом: UA" вона закликала їх до евакуації.

Ірина Верещук пояснила, що відведення військ окупанта з Київської та Чернігівської областей не було жестом доброї волі перед черговим раундом перемовин, як це намагаються подати російські посадові особи. Це був жест залізної волі нашої армії, влади і всього українського народу, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ми всі маємо бути готовими, на жаль, до подальшого загострення.

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"Треба негайно приймати рішення, якщо голова ВЦА - а, наприклад, Луганський голова ВЦА і Донецький вимагають покинути й роблять все, щоб пройшли евакуації і ми щодня це робимо. Треба робити, тому що потім люди будуть під вогнем, їх будуть розстрілювати й нічого не зможуть зробити. І ми не зможемо їм допомогти. Тому що припинити вогонь буде практично неможливо. Зі свого досвіду скажу: особливо Луганська та Донецька області. Звісно ж, частина Харківської області. Треба евакуюватися. Якщо є така можливість. А зараз ще можливість є", – закликала вона.