УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10668 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 073 17

Верещук просить жителів Луганщини, Донеччини і частини Харківщини залишити межі областей: "Потрібно евакуюватися, поки є така можливість" (оновлено)

евакуація

До мешканців Луганської, Донецької та частини Харківської областей звернулась Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук. В ефірі всеукраїнського телемарафону на каналі "Freeдом: UA" вона закликала їх до евакуації.

Ірина Верещук пояснила, що відведення військ окупанта з Київської та Чернігівської областей не було жестом доброї волі перед черговим раундом перемовин, як це намагаються подати російські посадові особи. Це був жест залізної волі нашої армії, влади і всього українського народу, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ми всі маємо бути готовими, на жаль, до подальшого загострення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На автошляху "Ізюм-Словянськ" окупанти атакували евакуаційний автобус. ВIДЕО

"Треба негайно приймати рішення, якщо голова ВЦА - а, наприклад, Луганський голова ВЦА і Донецький вимагають покинути й роблять все, щоб пройшли евакуації і ми щодня це робимо. Треба робити, тому що потім люди будуть під вогнем, їх будуть розстрілювати й нічого не зможуть зробити. І ми не зможемо їм допомогти. Тому що припинити вогонь буде практично неможливо. Зі свого досвіду скажу: особливо Луганська та Донецька області. Звісно ж, частина Харківської області. Треба евакуюватися. Якщо є така можливість. А зараз ще можливість є", – закликала вона.

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2307) Донецька область (8368) Верещук Ірина (683) Луганська область (4876)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Це називається здоровий глузд. Наші війська можуть трохи відступати, а потім вдарити. Хочете щоб було як в Бучі?
показати весь коментар
06.04.2022 15:12
+9
💥 Все идёт к решающей битве которая будет в этих областях❗Ближайшие недели там будет горячо💥❗
Но Украина сломае хребет мародерам👊👍
показати весь коментар
06.04.2022 15:11
+5
Як же ж ******* високопосадовці нагадувати про себе гучними, але безглуздими рекомендаціями-лозунгами. У даному випадку достатньо подивитись на мапу (liveuamap.com). Луганщини неокупованої лишилось дуже мало, фронт всюди поруч, питань немає. А на Харківщині від деяких районів до найближчого місця подій 100+ км. Як накажете тамтешнім мешканцям реагувати на такі заклики - "зрада, нас зливають" ? Ні, просто тупі не надто розумні чиновники.
показати весь коментар
06.04.2022 15:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що робити жителям окупованих міст у цих областях?
показати весь коментар
06.04.2022 15:07 Відповісти
У вас позавчера день рождения?
показати весь коментар
06.04.2022 15:38 Відповісти
Дуже смішно. Зараз обісцюсь зі сміху.
показати весь коментар
06.04.2022 16:28 Відповісти
"оптимістична" заява...
показати весь коментар
06.04.2022 15:10 Відповісти
Це називається здоровий глузд. Наші війська можуть трохи відступати, а потім вдарити. Хочете щоб було як в Бучі?
показати весь коментар
06.04.2022 15:12 Відповісти
💥 Все идёт к решающей битве которая будет в этих областях❗Ближайшие недели там будет горячо💥❗
Но Украина сломае хребет мародерам👊👍
показати весь коментар
06.04.2022 15:11 Відповісти
Так Арестович сказав, що Харкову нічого не загрожує.
показати весь коментар
06.04.2022 15:17 Відповісти
речь не о Харькове
показати весь коментар
06.04.2022 15:38 Відповісти
Як же ж ******* високопосадовці нагадувати про себе гучними, але безглуздими рекомендаціями-лозунгами. У даному випадку достатньо подивитись на мапу (liveuamap.com). Луганщини неокупованої лишилось дуже мало, фронт всюди поруч, питань немає. А на Харківщині від деяких районів до найближчого місця подій 100+ км. Як накажете тамтешнім мешканцям реагувати на такі заклики - "зрада, нас зливають" ? Ні, просто тупі не надто розумні чиновники.
показати весь коментар
06.04.2022 15:17 Відповісти
а може треба це робити організовано
показати весь коментар
06.04.2022 15:25 Відповісти
То закликали ходити на мітинги проти окупантів, тепер закликають евакуюватися...
Це все зовсім не так робиться у військовий час
показати весь коментар
06.04.2022 15:26 Відповісти
якщо ій вірити, то з Харкова буде другий Маріуполь...
тільки три дні назад Терехов закликав харків'ян повертатися та до роботи..
показати весь коментар
06.04.2022 15:29 Відповісти
Дякую пани Верещук.
показати весь коментар
06.04.2022 15:30 Відповісти
не хотят то пусть по подвалам прячутся , или в ожидании чего то?
показати весь коментар
06.04.2022 16:07 Відповісти
Так Харьков сдают кремлю или нет? Мер не в курсе что решили уже сдать.
показати весь коментар
06.04.2022 16:15 Відповісти
Взагалі то пані Верещук мала сказати, 200 тис чекають там, 100 тис може прийняти та область, для 50 тис там побудовано містечко.
показати весь коментар
06.04.2022 16:26 Відповісти
 
 