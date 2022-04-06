Мер окупованого Скадовська Яковлєв виїхав з міста: "Мені сказали однозначно: або співпрацюєш, або ідеш в підвал"

Олександр Яковлєв облишив місто через постійні погрози та "пропозиції" до співпраці з боку окупантів. Виконком працює дистаційно.

Про це Яковлєв повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на постійні погрози та "пропозиції" до співпраці з боку окупантів, я був змушений виїхати з міста. Розумію, що для багатьох було би спокійніше, аби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно: або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Однозначно, користі від мера в камері небагато", - написав він.

Яковлєв повідомив, що знаходиться в безпечному місці та перебуває на постійному зв’язку з заступниками. Виконком продовжує працювати в дистанційному режимі.

"Україна велика та неподільна. Усі націлені і працюють на перемогу, яка неодмінно буде", - додав він.

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