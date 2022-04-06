Мер окупованого Скадовська Яковлєв виїхав з міста: "Мені сказали однозначно: або співпрацюєш, або ідеш в підвал"
Олександр Яковлєв облишив місто через постійні погрози та "пропозиції" до співпраці з боку окупантів. Виконком працює дистаційно.
Про це Яковлєв повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Зважаючи на постійні погрози та "пропозиції" до співпраці з боку окупантів, я був змушений виїхати з міста. Розумію, що для багатьох було би спокійніше, аби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно: або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Однозначно, користі від мера в камері небагато", - написав він.
Яковлєв повідомив, що знаходиться в безпечному місці та перебуває на постійному зв’язку з заступниками. Виконком продовжує працювати в дистанційному режимі.
"Україна велика та неподільна. Усі націлені і працюють на перемогу, яка неодмінно буде", - додав він.
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Петро Андрущенко, радник міського голови Маріуполя, розповів сьогодні у включенні на 5 канал про дику й злочинну роботу на агресора місцевої опзж. І йдеться не про нинішні дії, про які багато написано, коли ці виродки здійснили акт колаборантства, створюючи фейкову окупаційну адміністрацію та заганяючи туди нестійких місцевих депутатів з різних сусідніх населених пунктів. Це класичне колаборантство, яке вже нині визнане кримінальним злочином. Але це ще найменші з їхніх злодіянь.
Місцеві опезешисти були завчасу поінформовані про майбутнє вторгнення. Активно готувалися до приходу ворога. Користуючись, як місцеві депутати та керівники ряду комунальних структур і підприємств, можливістю доступу до інформації, збирали дані про критичну інфраструктуру, складали списки членів українських організацій, учасників АТО, сім'ї військових та багато іншого. З наближенням ворога передали йому дані про вразливі місця інфраструктури, через що в місті зразу ж прицільно були зруйновані системи життєзабезпечення, зокрема резервуари з запасами води. Скільки людей загинуло та померло саме через ці дії, одному Богу відомо. Завдяки зрадникам із цієї партії (очевидно, що й не без інших) ворог завдавав прицільних ударів особливо потужними бомбами по місцях, де могли бути укриття. А після захоплення окремих кварталів міста рашисти пішли разом із зрадниками вишукувати осіб, які підлягали знищенню.
Зіграли вони свою роль і в організації депортації та вивезення на рабську працю до депресивних районів московщини десятків тисяч маріупольців. Актив опзж прямо задіяний до функціонування фільтраційних таборів. Зокрема, й біля Мангуша, через який пропускають тих, хто проривається на вільні території України. Там виловлюють не лише патріотичних громадян, але й працівників комунальних підприємств, затримуючи їх для використання окупаційною адміністрацією. Фільтраційний табір у Мангуші, який, імовірно, був створений саме за ініціативою партії медведчука, бойка та улюбленця нинішньої влади льовочкіна (його канал учасник спільного пропагандистського пулу), дуже затримує й фактично блокує процес евакуації.
Це про злочини партії в найжахливішому пеклі на нашій землі. А тепер про покарання. Що там із остаточною забороною партії опзж? Її діяльність лише призупинена. І через РНБО, й власним поспішним рішенням. Війна мине. У владі зберігаються всі приховані й відверті рашистські агенти. За пів року ще й портнов повернеться - татаров з опи подбає. А далі незмінний вовчий окружний адмінсуд Києва заблокує заборону опзж та відновить її діяльність. Так, мін'юст Малюськи передав документи до цього суду. І забув. Навіть елементарне нагадування з боку влади зараз дало б миттєвий ефект - вони бояться. Але не до того. Малюську в переговірники про рашу - гаранта української безпеки включили. А заборона опзж? Не до них. А може татаров попросив не поспішати?
На совісті опзж"
- Потому что на фронте закон простой: "язык", которого ты приволок, -
противник, и вопрос с ним ясный до конца. А бандита, которого ты скрутишь,
только тогда можешь назвать врагом, когда докажешь, что он совершил
преступление. Вот мы возьмем его, а он нас пошлет подальше...
Но, жопезешники могут писать письма раскаяния и вешаться, или прыгать с 17 этажа...
Они уже прыгали!
Навіщо пішов на таку посаду?
Чим мерам воювати? Мій батько хотів піти до тероборони - то йому сказали, що люди є, зброї немає!
Видно 5 колона працює добре.