Ворог від імені співробітника СБУ надсилає повідомлення з вірусним файлом до працівників держсектору Донеччини
Ворог від імені співробітника СБУ надсилає повідомлення з вірусним файлом до працівників державного сектору Донецької області.
Як пише Каріна Західна у соцмережі "Фейсбук", у листуванні окупанти спонукають завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу, інформує Цензор.НЕТ.
"Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфіденційну інформацію. Проте заявляємо офіційно: жодних розсилок зі сторони СБУ не було", - йдеться у повідомленні.
В СБУ вкотре закликали не вступати у діалог, не відкривати та не завантажувати файли від невідомих осіб та просто видаляти все листування.
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Це і є ті кібератаки кацапів?
Название организации:
Управление ФСБ по Республике Дагестан
Город:
Махачкала
Район:
Советский район
Адрес:
Расула Гамзатова проспект, 7
Сайт:
http://www.fsb.ru
Чи не пора влаштувати телефонне мінування покидькам?