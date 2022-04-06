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Ворог від імені співробітника СБУ надсилає повідомлення з вірусним файлом до працівників держсектору Донеччини

Ворог від імені співробітника СБУ надсилає повідомлення з вірусним файлом до працівників державного сектору Донецької області.

Як пише Каріна Західна у соцмережі "Фейсбук", у листуванні окупанти спонукають завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу, інформує Цензор.НЕТ.

"Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфіденційну інформацію. Проте заявляємо офіційно: жодних розсилок зі сторони СБУ не було", - йдеться у повідомленні.

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В СБУ вкотре закликали не вступати у діалог, не відкривати та не завантажувати файли від невідомих осіб та просто видаляти все листування.

Ворог від імені співробітника СБУ надсилає повідомлення з вірусним файлом до працівників держсектору Донеччини 01

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Невже держпосадовці й досі настільки злочинно-необізнані, що ведуться на таку херню?
Це і є ті кібератаки кацапів?
показати весь коментар
06.04.2022 15:29 Відповісти
Что за организация 8-800-224-2222

Название организации:
Управление ФСБ по Республике Дагестан
Город:
Махачкала
Район:
Советский район
Адрес:
Расула Гамзатова проспект, 7
Сайт:
http://www.fsb.ru

Чи не пора влаштувати телефонне мінування покидькам?
показати весь коментар
06.04.2022 16:57 Відповісти
 
 