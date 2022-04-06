Ворог від імені співробітника СБУ надсилає повідомлення з вірусним файлом до працівників держсектору Донеччини

Ворог від імені співробітника СБУ надсилає повідомлення з вірусним файлом до працівників державного сектору Донецької області.

Як пише Каріна Західна у соцмережі "Фейсбук", у листуванні окупанти спонукають завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу, інформує Цензор.НЕТ.

"Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфіденційну інформацію. Проте заявляємо офіційно: жодних розсилок зі сторони СБУ не було", - йдеться у повідомленні.

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В СБУ вкотре закликали не вступати у діалог, не відкривати та не завантажувати файли від невідомих осіб та просто видаляти все листування.