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ЄС готує запаси спорядження і ліків проти хімічних і ядерних інцидентів

хімічна

Європейська комісія повідомила в середу, що розпочала операцію зі створення запасів, щоб посилити свій захист від хімічних, ядерних і біологічних інцидентів на тлі війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

ЄС збільшить свої запаси захисного спорядження, засобів для дезактивації, ліків і вакцин, які можуть бути корисними у разі хімічних, ядерних або біологічних інцидентів, заявили в Єврокомісії.

"Ми вживаємо конкретних заходів, щоб підвищити готовність Європи перед лицем потенційних загроз", - заявив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.

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ЄС створює два окремі резерви: один для захисного спорядження, ліків та вакцин від так званих хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз; і другий для дезактиваційних матеріалів, які будуть використані для знезараження людей, інфраструктури, будівель або транспортних засобів.

ЄС уже почав використовувати наявні резерви для допомоги українцям, які постраждали від ймовірного ядерного опромінення після боїв біля атомних станцій після вторгнення Росії в Україну.

Через Механізм цивільного захисту ЄС за допомогою Франції та Іспанії в Україну вже доставлено майже 3 мільйони таблеток йоду.

Автор: 

Єврокомісія (2147) ліки (1314) ядерна зброя (1148) Євросоюз (13351) хімічна зброя (345) біологічна зброя (28)


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Топ коментарі
+8
А что случилось? Вы же так усердно стараетесь не спровоцировать ***** на войну с ЕС и НАТО ?
Закрыть небо над Украиной - нельзя, путин нападет...
Дать украинской армии наступательное оружие - нельзя, снова путин нападет.
Передать Украине истребители - тоже нельзя, опять ***** нападет
Имея дело с ипанутым маньяком, нельзя жевать сопли
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06.04.2022 15:40
+6
Трезвеют...
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06.04.2022 15:35
+5
Что-то неправильно в этом мире, раз у таких безумных уродов имеется такое оружие.
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06.04.2022 15:41
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і що скільк мільйоні протигазів у них є? навіть касок нема... які там протигази.. .
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06.04.2022 15:32 Відповісти
Трезвеют...
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06.04.2022 15:35 Відповісти
А что случилось? Вы же так усердно стараетесь не спровоцировать ***** на войну с ЕС и НАТО ?
Закрыть небо над Украиной - нельзя, путин нападет...
Дать украинской армии наступательное оружие - нельзя, снова путин нападет.
Передать Украине истребители - тоже нельзя, опять ***** нападет
Имея дело с ипанутым маньяком, нельзя жевать сопли
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06.04.2022 15:40 Відповісти
Что-то неправильно в этом мире, раз у таких безумных уродов имеется такое оружие.
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06.04.2022 15:41 Відповісти
Схоже США все таки припускають можливість ядерного удару по московитам.
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06.04.2022 16:15 Відповісти
хіба шо у відповідь
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06.04.2022 17:44 Відповісти
Ні, це не про американський удар. Це - про сценарій орків, відомий, як експерти (Притула) кажуть з 2008 р: пустити ядерну ракету на Киів (Харків, Дніпро), щоб вибухнула на висоті ~25км і подавила УСІ радіоелектронні засоби радіусі 100 чи більше кілометрів.

Тому, якби ми мали розумну владу, нам теж потрібно готуватись таким самим чином. Протигази, респіратори, медичні препарати тощо повинні бути не лише заготовлені, але й населення навчене, як тим користатись.
Для армійців теж, якщо одяг рад/хімзахисту від СРСР ще є на нерозбомблених складах, знайти і роздати; як нема - вимагати поставки від союзників.

Потрібно вимагати у ЄС прямо: дайте і нам те саме, що ви для себе заготовляєте і дайте в розрахунку на усе населення і військо Украіни на цей момент.

Бо в нас поки грім не вдарить, не хрестяться, вдача така. А треба!
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07.04.2022 03:14 Відповісти
взрастили диктаторов, теперь всираются...бабло оно ж дороже жизни (чужой)...
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06.04.2022 16:36 Відповісти
Для ЕС это всего лишь инциденты. Ну-ну...
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06.04.2022 20:20 Відповісти
 
 