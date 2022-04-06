ЄС готує запаси спорядження і ліків проти хімічних і ядерних інцидентів

Європейська комісія повідомила в середу, що розпочала операцію зі створення запасів, щоб посилити свій захист від хімічних, ядерних і біологічних інцидентів на тлі війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

ЄС збільшить свої запаси захисного спорядження, засобів для дезактивації, ліків і вакцин, які можуть бути корисними у разі хімічних, ядерних або біологічних інцидентів, заявили в Єврокомісії.

"Ми вживаємо конкретних заходів, щоб підвищити готовність Європи перед лицем потенційних загроз", - заявив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.

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ЄС створює два окремі резерви: один для захисного спорядження, ліків та вакцин від так званих хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз; і другий для дезактиваційних матеріалів, які будуть використані для знезараження людей, інфраструктури, будівель або транспортних засобів.

ЄС уже почав використовувати наявні резерви для допомоги українцям, які постраждали від ймовірного ядерного опромінення після боїв біля атомних станцій після вторгнення Росії в Україну.

Через Механізм цивільного захисту ЄС за допомогою Франції та Іспанії в Україну вже доставлено майже 3 мільйони таблеток йоду.