У Раді Федерації РФ погрожують Фінляндії через її намір вступити до НАТО
Перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров погрожує, що вступ Фінляндії в НАТО зробив би її ціллю для російських заходів у відповідь.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство "РИА Новости".
За словами Джабарова, якщо Фінляндія вступить до НАТО, то Росія відразу відповість на це.
"Вступ Фінляндії в НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь", - заявив російський сенатор.
На тлі війни в Україні підтримка членства Фінляндії різко зросла, а цільова група на чолі з міністром закордонних справ вивчає шляхи зміцнення національної безпеки, включно з можливим членством в НАТО.
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни.
28 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом "принципи і процедури" прийняття до Альянсу нових членів.
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Фіни не дурні. Тільки після вступу в НАТО вони будуть захищені .
Народ, спамте їх!
от шо рахе позволили о себе возомнить? именно позволили... ибо один раз в морду - и по-тише б пищала...
гопніку тільки так і можна пояснити
чи не схоже на нинішню ситуацію в Україні ?
а ещё финны кормят Карелию. Что такое выходные туры на авто
к финнам- запасание продуктов питания для россиян.
Джабаров никого не кормит. А где сейчас будут брать жрачку его земляки ?
Конечно видповисть. ***** в очередной раз насрет себе в штаны.
шо кацапня зробить, візи не дасть жителям Фінляндії у свій засранськ
одна подпись и усе.
и сами сказали что этой весной это надо сделать обовязково.
Иначе его обьяснения войны с Украиной "за то, что она хотела вступить в нато" будет выглядеть бессмысленным.
Если он сейчас не нападет на финляндию, то мы будем считать "вступление украины в нато" только лишь придуманным поводом для этой войны!
И поэтому подписывать документы про невступление в нато мы не обязаны.
Любая тактическая ракета достанет , а ствольная - калибром более 152мм
бьёт до 40км. Пусть попробуют .
Вам щось з цього списку знайоме?
Зачем Финляндии НАТО. Пуская Колумбия, Италия и Израиль дадут фил\нляндии *гарантию безопасности*. Или фины на такие разводы не ведутся, как Украина?