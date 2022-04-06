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У Раді Федерації РФ погрожують Фінляндії через її намір вступити до НАТО

фінляндія

Перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров погрожує, що вступ Фінляндії в НАТО зробив би її ціллю для російських заходів у відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство "РИА Новости".

За словами Джабарова, якщо Фінляндія вступить до НАТО, то Росія відразу відповість на це.

"Вступ Фінляндії в НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь", - заявив російський сенатор.

На тлі війни в Україні підтримка членства Фінляндії різко зросла, а цільова група на чолі з міністром закордонних справ вивчає шляхи зміцнення національної безпеки, включно з можливим членством в НАТО.

Читайте також: НАТО готове швидко надати членство Фінляндії і Швеції

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни.

28 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом "принципи і процедури" прийняття до Альянсу нових членів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Фінляндії Марін про можливий вступ країни в НАТО: "Росія не є тим сусідом, яким ми її вважали"

Автор: 

Фінляндія (1298) членство в НАТО (1716) Радфед Росії (32)


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Топ коментарі
+97
Чим сильніше погрожують тим швидше фінляндія буде в Нато.
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06.04.2022 15:48
+81
Значить, треба вступати обов'язково.
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06.04.2022 15:48
+51
Они по ходу ещё не поняли, что проигрывают войну
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06.04.2022 15:48
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Чим сильніше погрожують тим швидше фінляндія буде в Нато.
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06.04.2022 15:48 Відповісти
фіни "можуть повторіть" Зимову війну" 1939 р.:

126,875-167,976 кацапів вбитих або зниклих безвісти
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06.04.2022 16:10 Відповісти
і втратити ще 10-15%; території?

Фіни не дурні. Тільки після вступу в НАТО вони будуть захищені .
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06.04.2022 16:26 Відповісти
Это мардва зря понты ганяит, финам достаточно объявить о приеме в Финляндию всех от карелов до зырян, то ат пида рассии весь север отвалится, и астанецца адно мехесрань мудянскае палото с апосраной мардвой. И ваивать не нада зыряне сами сталбы пограничные перенесут.
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06.04.2022 16:38 Відповісти
каких территорий,мерзльіх болот? Все самое ценное- финньі с оккупированньіх территорий ушли и совсем не в сссср
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06.04.2022 18:11 Відповісти
і повернути 10-15% території
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06.04.2022 19:59 Відповісти
Мне, почему-то кажется, что фины могут испугаться и начнут затягивать этот процесс. Надеюсь, что я ошибаюсь.
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06.04.2022 19:28 Відповісти
Значить, треба вступати обов'язково.
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06.04.2022 15:48 Відповісти
Кому цікаві ті погрози ?
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06.04.2022 15:48 Відповісти
угрожая кому-то рашка сама себя взбадривает...
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06.04.2022 15:52 Відповісти
Они по ходу ещё не поняли, что проигрывают войну
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06.04.2022 15:48 Відповісти
Вже програли, полюбому. Санкції знищать мордор, без варіантів.
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06.04.2022 15:50 Відповісти
Украинцы знищать мордор, без варіантів. Санкции - это производная от украинского сопротивления, духа. Если бы ни украинцы, никаких санкций бы и не было.
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06.04.2022 16:09 Відповісти
Им телевизор этого не сказал.
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06.04.2022 15:51 Відповісти
Іді нах!
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06.04.2022 16:13 Відповісти
Підтримую
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06.04.2022 16:16 Відповісти
два воррога-касапа.
Народ, спамте їх!
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06.04.2022 16:22 Відповісти
А звідки тому йолупу знати правду якщо йому з рус тв тільки про пабєду розказують...
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06.04.2022 16:45 Відповісти
Саме вступ до НАТО зупинить скажену потвору під назвою РФ
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06.04.2022 15:49 Відповісти
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06.04.2022 15:49 Відповісти
Дякую, зберіг...
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06.04.2022 16:46 Відповісти
Тем более нужно скорее вступать..
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06.04.2022 15:49 Відповісти
Які заходи? Ви хоть долги отдайте сначала, сядите вы на бутылку на этом и все заходи закончатся, мрази конченные
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06.04.2022 15:49 Відповісти
финляндия забирает карелию и идёт в нато, а рашистская *********, идёт nach!
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06.04.2022 15:49 Відповісти
Вы забыли Выпури и перешеек.
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06.04.2022 15:58 Відповісти
от какое псячье дело рашке до чьего-то там вступления куда-то...
от шо рахе позволили о себе возомнить? именно позволили... ибо один раз в морду - и по-тише б пищала...
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06.04.2022 15:50 Відповісти
США зробили велику помилку, що допомогли з продовольством на початку 90-х, дозволили параші заробити на нафті й газі під привідом для того, щоб параша змогла повернути борги совка, та за обіцянки з боку козлорилих, що вони підуть по демократичному шляху розвитку. Як завжди кацапсина нажерлась, напилась і ноги на стіл положила. А Европа робила свій гешефт як завжди. Але кацап завжди залишиться кацапом. Кацапу ніколи не можна вірити, про це знає простий український народ, але в Європі та США всетаки повірили падлюкам... На жаль...
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06.04.2022 16:00 Відповісти
Та ні... Одного разу замало. Щоб утворився умовний рефлекс собака повинна отримати позитивне/негативне підтвердження 36 разів. Це знає кожний собачник. Думаю з свинособаками кількість повторень має бути приблизно такою ж.
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06.04.2022 16:00 Відповісти
хай так...але з чогось потрібно починати...
гопніку тільки так і можна пояснити
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06.04.2022 16:06 Відповісти
Як вони там кажуть "руzкій бєз піздюлі как бєз пряніка". Тобто головне в цій справі регулярність.
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06.04.2022 16:19 Відповісти
штырит кнессет жыдоугрофиннобурятов...нияк берега нащупать нэ можуть..
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06.04.2022 15:50 Відповісти
Лаптем пусть пугают,все войска Орды сейчас подыхают в Украине,да и Швеция придет на помощь финнам.
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06.04.2022 15:50 Відповісти
Під шумок вступлять, а Україні фінляндізацію в квадраті і якщо знов війна воювати знов самостійно.
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06.04.2022 15:50 Відповісти
т.зв. "фінляндизація" виникла після того як фіни у 1944 р. гарно дали бубна кацапам фаустпатронами які їм підкинули німці -
чи не схоже на нинішню ситуацію в Україні ?
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06.04.2022 16:45 Відповісти
Якщо вони не ідіоти, то вступлять ще швидше тепер. Те що раша істерить, означає що вони хочуть окупувати фінів. Тут ситуація очевидна для фінів, або вступаєш в нато або будеш їхньою колонією.
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06.04.2022 15:52 Відповісти
******** нет покоя
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06.04.2022 15:52 Відповісти
Вилка для НАТО. Столтенберг все время блеял о том, что не будет помогать, так как боится войны с рашкой. Приняв Финляндию, покажут, что он врал. Не приняв Финляндию - окончательно подтвердится, что НАТО - ссыкуны.
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06.04.2022 15:54 Відповісти
Путен всех переиграл
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06.04.2022 15:54 Відповісти
Ух *** страшно, я так в рашке чем ты ниже, тем ты больше всем угрожаешь?
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06.04.2022 15:54 Відповісти
А это что за **********?
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06.04.2022 16:43 Відповісти
А это что за мини у...бище?
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06.04.2022 16:44 Відповісти
Да и московщина становится законной мишенью, от военных обьектов до хороших орков. Вытравить нечисть всю для начала на Западе.
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06.04.2022 15:55 Відповісти
Весь 5 миллионный Питер кормит 4-х миллионная Финляндия,
а ещё финны кормят Карелию. Что такое выходные туры на авто
к финнам- запасание продуктов питания для россиян.
Джабаров никого не кормит. А где сейчас будут брать жрачку его земляки ?
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06.04.2022 15:56 Відповісти
так це вони ще не перемогли. Уявіть що вони будуть творити якщо захоплять Україну. ***** усіх посилати це буде найменше зло. Гадаю дійде до того що Небендзя насре на стіл РБ ООН при всіх (і правильно зробить, до речі). Так що Заходу треба не соплі жувати а давати нам Міги з східної Європи.
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06.04.2022 15:57 Відповісти
якщо не ідіоти, то відправлять рozzію за її кораблем і приєднаються до НАТО. якщо все ж ідіоти, ніхто їм не винен.
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06.04.2022 15:57 Відповісти
Я пропоную кацапам напасти на Фінів взимку, я вважаю, що це буде тактично-правильним рішенням
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06.04.2022 15:58 Відповісти
Зараз поиахає бункерний ядерною дубиною і нато обсереттся
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06.04.2022 15:58 Відповісти
Помрій. Рішення щодо ізоляції фашистського ********** вже прийнято. Скоро відкличуть свої і повиганяють кацапських послів. Потім виженуть з ООН. І далі крємль буде отимувати інформацію про міжнародні події по радіо і через супутникові тарілки минулого століття...
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06.04.2022 16:06 Відповісти
...якщо Фінляндія вступить до НАТО, то Росія відразу відповість на це.
Конечно видповисть. ***** в очередной раз насрет себе в штаны.
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06.04.2022 15:59 Відповісти
Кого вже цікавить гавкання сраної Підерації?
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06.04.2022 15:59 Відповісти
скажена, імпотентна бензоколонка-терорист у своєму репертуарі
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06.04.2022 16:00 Відповісти
хай би Фінляндія робила собі як хоче, якого хера всі слухають цю парашу,
шо кацапня зробить, візи не дасть жителям Фінляндії у свій засранськ
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06.04.2022 16:01 Відповісти
А пукан не трісне?
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06.04.2022 16:01 Відповісти
А хари мерзкие орковские не распухнут?
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06.04.2022 16:01 Відповісти
та їх тільки Україна цікавить, все решта просто гра на публіку
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06.04.2022 16:03 Відповісти
Финам , Шведам не нужно готовиться , их могут принять за день. Главное приготовиться к нападению , а потом резко принять в НАТО. И параша подавится отрыжкой, уроды долбаные .
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06.04.2022 16:04 Відповісти
Brehnja vse eto. Finlandija - zahodi v NATO - mi vas uzhe davno zdjem. ***** escho raz obosrjetsja i vsjo.
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06.04.2022 16:04 Відповісти
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06.04.2022 16:06 Відповісти
Жырыновськый здох.
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06.04.2022 16:06 Відповісти
Ось і побачим як Угорщіна проголосує
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06.04.2022 16:08 Відповісти
Ще як проголосує і за Україну проголосує, або вилетить з ЄС і НАТО, користі від них жодної, країна живе на дотаціях від ЄС, тому якщо вони не захотять стати північною кореєю, то проголосує!!!!!!
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06.04.2022 16:12 Відповісти
А можно подробиці, як саме ви монголоїди будете відповідати, і чим?????? На шашлики ви вже перетворені в Україні, а ви мабуть забули про фінських "кукушек", і що вас 70 тис. залишились в Фінляндії в 1940 році???? То вам вони нагадають!!!!!!
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06.04.2022 16:08 Відповісти
Нато засцить
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06.04.2022 16:09 Відповісти
Сподіваюся НАТО почне розуміти яку гадину вони виростили за 20 років.
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06.04.2022 16:10 Відповісти
Я бы на месте Финляндии, после таких заявлений кацапни, тут же подал бы заявку на вступление в НАТО.
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06.04.2022 16:12 Відповісти
Так и будет. К июню Финляндия и Швеция будут в НАТО.
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06.04.2022 16:14 Відповісти
Савет *********, не астанавливайтесь. Жириновский уже все. Теперь очередь за остальными членами савета.
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06.04.2022 16:13 Відповісти
Всім пора на концерт! Жирік вже місця зайняв!!
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06.04.2022 16:54 Відповісти
Вони ще на казахів *********** за те. що вони підтримують сувернітет України та не визнають ДНР/ЛНР.
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06.04.2022 16:14 Відповісти
и что... да срать хотела Финляндия на мокшанщину... что такое мокшанщина - просто дерьмо...
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06.04.2022 16:16 Відповісти
Фіни, нагадайте цим тварюкам 39р.
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06.04.2022 16:17 Відповісти
Не впевнений що зараз у фіннів знайдеться Маннергейм...
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06.04.2022 16:52 Відповісти
та быстрее уже вступайте, а то уже очень хочу посмотреть на росийские меры в ответ.
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06.04.2022 16:18 Відповісти
Одного разу москальня Фінляндії вже погрожувала. Сімо Хайха відповів. Результат: навічно окопалися 542 кацапи.
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06.04.2022 16:18 Відповісти
так фины подготовились давно. даже референдума не надо.
одна подпись и усе.
и сами сказали что этой весной это надо сделать обовязково.
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06.04.2022 16:18 Відповісти
Кацапоиды машут кулачком, кому - Финам!!! Как плохо быть убогими и не ходит в школу!! (хотя какая нах школа в тундре) Итак имеем на выходе 1939 год потери рос. армии убитых 127 тыс, фины 25 тыс 4:1 в пользу финов!! Раненых 246 тыс. лапатников, 45 тыс. финов. (ВАЩЕ ****** 6:1) КОМУ ВЫ УГРОЖАЕТЕ??? ВАМ ДО ФИНОВ КАК ДО НЕБА!! У финов армия 200 тыс, и МИЛЛИОН, лаптники - миллион резерва!!!! СИДИТЕ РОВНО НА БУТЫЛОЧКЕ И ДРОЧ...ТЕ!!!
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06.04.2022 16:20 Відповісти
По идее, путин сейчас должен ввести войска в Финляндию, чтобы она не вступила в нато.

Иначе его обьяснения войны с Украиной "за то, что она хотела вступить в нато" будет выглядеть бессмысленным.

Если он сейчас не нападет на финляндию, то мы будем считать "вступление украины в нато" только лишь придуманным поводом для этой войны!

И поэтому подписывать документы про невступление в нато мы не обязаны.
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06.04.2022 16:23 Відповісти
От эстонской границы( территория НАТО) до Питера меньше 50 км.
Любая тактическая ракета достанет , а ствольная - калибром более 152мм
бьёт до 40км. Пусть попробуют .
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06.04.2022 16:29 Відповісти
Фины, и это сейчас вам угрожает побитая раненая фашистская тварь, когда она придёт в себя у вас будет Буча. Сейчас самое время вступить в НАТО.
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06.04.2022 16:31 Відповісти
..странная позиция НАТО. берут к себе тех, кто сам не сможет совсем за себя постоять, что не так делает Украина для вступления, объясните?!!
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06.04.2022 16:33 Відповісти
ПреЗЕдент, асфальт, велике крадівництво, шашлики, корупція, зарізані військові програми, скорочення армії, борги по виплатах, невнятні і стрьомні договорняки з рашистами?
Вам щось з цього списку знайоме?
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06.04.2022 18:50 Відповісти
А что это ********* молчал, когда другие небольшие страны вступали в НАТО, окреп **********, решил всех, кто не в НАТО прибрать...
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06.04.2022 16:33 Відповісти
РуSSкие ****ки.
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06.04.2022 16:34 Відповісти
Фіни просто не знають, що їм не потрібне НАТО, а гарантії безпеки певних окремих країн, включно з росією. Тоді б і питань до Фінляндії не було. А фіни, чомусь, не вірять в гарантії, і вперто лізуть у НАТО. Цікаво чому....
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06.04.2022 16:34 Відповісти
совет ********* ********* - идите *****!
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06.04.2022 16:37 Відповісти
Осміліли як, голозаді мародери.
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06.04.2022 16:45 Відповісти
Ну що ж, нехай чекають на "зелених чоловічків". Я б на місці фіннів дуже напружився.
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06.04.2022 16:51 Відповісти
Поталанило фінам з президентом.
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06.04.2022 17:13 Відповісти
Президент фінам не з неба впав, президент Фінляндії обирається прямим всенародним голосуванням. Може, Фінляндії з народом поталанило?
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06.04.2022 18:54 Відповісти
Щось маєте проти українського народу? А взагалі то кожен президент - це трохи лотерея, багато телевізора, багато грошей і якоюсь мірою народ.
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06.04.2022 19:25 Відповісти
рада федерации рф - иди *****
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06.04.2022 17:28 Відповісти
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни.

Зачем Финляндии НАТО. Пуская Колумбия, Италия и Израиль дадут фил\нляндии *гарантию безопасности*. Или фины на такие разводы не ведутся, как Украина?
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06.04.2022 17:33 Відповісти
финны забирают карелию и виппури(выборг) и срочно валят в Натку!
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06.04.2022 17:38 Відповісти
они перестанут ездить за aинской водкой и крабами и шнягами?)
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06.04.2022 18:53 Відповісти
 
 