У Раді Федерації РФ погрожують Фінляндії через її намір вступити до НАТО

Перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров погрожує, що вступ Фінляндії в НАТО зробив би її ціллю для російських заходів у відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство "РИА Новости".

За словами Джабарова, якщо Фінляндія вступить до НАТО, то Росія відразу відповість на це.

"Вступ Фінляндії в НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь", - заявив російський сенатор.

На тлі війни в Україні підтримка членства Фінляндії різко зросла, а цільова група на чолі з міністром закордонних справ вивчає шляхи зміцнення національної безпеки, включно з можливим членством в НАТО.

Читайте також: НАТО готове швидко надати членство Фінляндії і Швеції

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни.

28 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом "принципи і процедури" прийняття до Альянсу нових членів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Фінляндії Марін про можливий вступ країни в НАТО: "Росія не є тим сусідом, яким ми її вважали"