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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Идите нах#й. Я то тут при чем!", - у мінцифри зв'язались з родичами росіян, що коїли звірства у Бучі. ФОТО

За допомогою штучного інтелекту спеціалісти Міністерства цифрової трансформації знайшли родичів російських вбивць, які безжально тероризували та вбивали мешканців Бучі, і написали їм у соцмережах.

Про це міністр Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ

"Смотрите, что сделали ваши близкие, и остановите это", - приблизно такі повідомлення отримували родичі росіян, які скоювали жахливі воєнні злочини на Київщині.  Відповіді ви бачите на скріншотах:

Идите нах#й. Я то тут при чем!, - у мінцифри звязались з родичами росіян, що коїли звірства у Бучі 01
Идите нах#й. Я то тут при чем!, - у мінцифри звязались з родичами росіян, що коїли звірства у Бучі 02
Идите нах#й. Я то тут при чем!, - у мінцифри звязались з родичами росіян, що коїли звірства у Бучі 03

"Я то тут причем"
"Это не русские солдаты сделали, а ваши националисты"
"Слава россии"

"Рідні та близькі російських вбивць з ними згодні і це саме вони їх так виховали. Кожен росіянин відповість за Ірпінь, Бучу, Бородянку, Маріуполь та інші українські міста. Тепер убивці змінюють тактику, і в Маріуполі вже возять пересувні крематорії (як повідомляє Маріуполь рада). Окупанти збирають і спалюють тіла замордованих та вбитих людей. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі вище керівництво рф наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Але супутникові знімки все покажуть. Їм не вдасться сховати сліди своїх воєнних злочинів. А ми не дозволимо їм залишитись безкарними", - впевнені у міністерстві цифрової трансформації України.

Також читайте: Події в Бучі недалекі від геноциду, - Джонсон

армія рф (17255) Буча (539) Федоров Михайло (874) воєнні злочини (1853)


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Топ коментарі
+139
Більш тупого витрачання часу, ніж закликати до кацапської совісті не придумаєш.
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06.04.2022 16:04
+119
Вони невиліковні. Москалів потрібно нищити як тарганів!!!
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06.04.2022 16:04
+65
Якусь соплєжуйську туфту пишуть у зверненнях. Треба писати рашисту 'всі твої родичі разом з тобою будуть ліквідовані!' На фото- злочин, покарання- смерть! Очікуйте на виконання!
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06.04.2022 16:07
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Вони невиліковні. Москалів потрібно нищити як тарганів!!!
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06.04.2022 16:04 Відповісти
А мені подобається кожен двохсотий мацкаль
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06.04.2022 16:10 Відповісти
А мені ті яких не видно в тепловізор
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06.04.2022 19:20 Відповісти
Більш тупого витрачання часу, ніж закликати до кацапської совісті не придумаєш.
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06.04.2022 16:04 Відповісти
Це слова для плаката в ООН.
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06.04.2022 16:06 Відповісти
Їх можна тільки тролити і ржати над їхніми дохляками, щоб їх від злоби інсульти хапали.
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06.04.2022 16:07 Відповісти
то бесполезно...местным животным заказывать вылупков..
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06.04.2022 16:05 Відповісти
там задарма расчленяют любимых подруг,так шо за пару-тройку трусов с носками от всу справа сдвинется...
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06.04.2022 16:10 Відповісти
Не плутайте цих виродків з людьми. Не шукайте там розуміння. Це істоти, яких навіть фашами чи нацистами не назвеш, щоб не образити останніх.
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06.04.2022 16:05 Відповісти
Не мешайте россиянам смотреть телевизор.
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06.04.2022 16:05 Відповісти
Якусь соплєжуйську туфту пишуть у зверненнях. Треба писати рашисту 'всі твої родичі разом з тобою будуть ліквідовані!' На фото- злочин, покарання- смерть! Очікуйте на виконання!
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06.04.2022 16:07 Відповісти
Детский сад ,откуда у рашистов-кацапья сочувствие и совесть?
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06.04.2022 16:40 Відповісти
Згідна. Вже краще нічого не писати, ніж так принижуватися
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06.04.2022 18:30 Відповісти
Когось це здивувало?
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06.04.2022 16:07 Відповісти
Деяких що заглядали в очі, і то не всіх ...
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06.04.2022 18:15 Відповісти
Кацапсинам неможливо що доказати. Вони зазомбовані ще за часів совка, а після приходу ***** це зомбування збільшилось в рази та лягло, як кажуть на плодородний кацапсячий грунт. Вже ціле покоління виросло з *********** пропагандую. Всі ці фото та свідчення людей на них не діють. Цих тварин потрібно тільки знищити.
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06.04.2022 16:08 Відповісти
А до чого віднести потомство цих нелюдів? До якої категорії?
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06.04.2022 16:08 Відповісти
Даже фашисты не уничтожили столько мирного населения на временно оккупированных территориях, сколько Россия уничтожила на территории Украины. Ни дай Бог, если российский фашизм доберется до Европы. Российские фашисты не пожалеют никого в Европе, уничтожат целые народы, уничтожат женщин, детей, стариков, сожгут всех в крематориях. Поэтому всеми возможными способами помогайте Украине, помогайте всем: оружием, добровольцами, войсками, санкциями, эмбарго всего российского. Цивилизации угрожает смертельная опасность, все должны единым фронтом встать на борьбу против этих выродков
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06.04.2022 16:08 Відповісти
Путінський нацизм найгірша модифікація. Вони гірші за сталінськіх комуністів, гітлерівських фашистів та полпотівців.
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06.04.2022 16:09 Відповісти
гітлер був проти фашизму, він був націонал-СОЦІАЛІСТ... фашизм і соціалізм - абсолютно протилежні.
Коротко: фашизм - народ для держави.
націонал-соціалізм (нацизм) - держава для народа.
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06.04.2022 16:15 Відповісти
чого тоді його головний союзник був фашистом?
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06.04.2022 16:29 Відповісти
бо вибору не було, а так гітлер постійно сварився з мусоліні через ці розбіжності. В Італії євреї були на високих посадах, вони фактично створювали нову націю - італійці, бо до того це була купа незалежних держав (ну як в кацапії - росіянє - всякі руські, буряти, чеченці і т.п.).

Можна сказати, що фашизм - це народження нації в межах певних кордонів (як у московії)... а нацизм - це соціалізм що обслуговує тільки одну націю.
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06.04.2022 16:46 Відповісти
а в Україні не може бути ні нацизму, ні фашизму... у нас самий звичайний капіталізм. Кожен сам за себе, олігархи, президент - євреї (тобто це анти-нацизм)... а на рахунок фашизму - теж мимо, у нас демократія, ніякої жорсткої вертикалі влади, як в кацапстані.
От де справжній фашизм - так це на Московії.
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06.04.2022 16:56 Відповісти
на наше щастя, до полпота вони не дібралися
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06.04.2022 16:57 Відповісти
А шо ви хотіли від свинособак?…
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06.04.2022 16:09 Відповісти
всі москалі кажуть ми нє віноватиє єто всьо *****, почєму нам санкціі,
а пів України в чомусь винні,
нема де жити, що їсти, банки і вме інше не працює,
хай параша поживе в таких умовах,

треба щоб анонімус сказав по раша тв що москалям срочно нужно застрєліться,
єтого требуєт родіна в лічно сам *****,
он тоже так сдєлаєт
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06.04.2022 16:10 Відповісти
Вони все знають, все розуміють, та між собою в розмовах повністю підтримують дії своїх *********.
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06.04.2022 16:10 Відповісти
Які тупі фашисти москалі, коли вже вони вивчать різницю між нацизмом (націонал-СОЦІАЛІЗМОМ), фашизмом та звичайний націоналізмом...
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06.04.2022 16:13 Відповісти
Мені цікаво що вони будуть робити з окупованими розбомбленими містами?людей практично не має,повертатися багато хто не буде
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06.04.2022 16:13 Відповісти
Розграбують і все, як сотні років орда робила, на більше вони не здатні ...
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06.04.2022 18:22 Відповісти
Їх родичі гордяться "подвігамі" ціх нелюдів! Там нема до кого звертатись ОРЧНЯ!
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06.04.2022 16:16 Відповісти
Таке по всім їх форумам в Телеграмі ,де ще можна щось писати. Кацпи невиліковні. Потрібен кордон і мінні поля \між нами.
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06.04.2022 16:17 Відповісти
Потрібно вже звільняти їх від путінського режиму. Для цього потрібно починати бомбити їхні міста. Може тоді хоч дойде.
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06.04.2022 16:19 Відповісти
Ці фото навпаки заводять орків,чи ви думаєте їх розчулюти?подивіться в більшості соц опитувань як вони відповідають про нас,на форумах,що нас потібно вбивати, нищити,навіть ***** здохне цей біосусор настільки зомбований потрібне не одне покоління,тут або вони або ми,договориться десь по середині або мір не вийде,мір настане в Україні після деокупації Донбасса і Крима і не меньше,
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06.04.2022 16:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=14XwGo4RsWc Просто подивіться це. Це звичайний солдат, звичайний кацап, такий самий як і ті що зайшли в Бучу, не говоріть ними
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06.04.2022 16:21 Відповісти
Уже недоступно...
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06.04.2022 16:24 Відповісти
Доступно
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06.04.2022 18:47 Відповісти
У меня нет: The following content has been identified by the YouTube community as inappropriate or offensive to some audiences.
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06.04.2022 19:00 Відповісти
Їх потрібно дерусифікувати - виправити помилку Феофана Прокоповича і його послідовників
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06.04.2022 16:25 Відповісти
найти тварюку і знищити.
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06.04.2022 16:25 Відповісти
Неудивительно, если родом с Украины, живущая в ********** самка, на присланные своими родственниками кадров погибших детей, отвечает, зачем ты мне это присылаешь и выкладывает свои посты с Zетками..
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06.04.2022 16:25 Відповісти
бесполезно... будет сброс і перекладання відповідальності, це неадекватні істоти
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06.04.2022 16:28 Відповісти
Будь проклята раССея. Будь проклято ее недонаселение уродов,фашистов и андрофагов. раССеянцы - это козлищи, племя сатаны. раССея - должна быть денацифмцирована и демелитарезирована, раздроблена на отдельные независимые государства. Поганая московия - должна вернуться в исторические границы в пределах золотого кольца.
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06.04.2022 16:32 Відповісти
Джонсону дайте это почитать. А то он все бредит идеей посмотреть им в глаза и донести до кацапов правду...
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06.04.2022 16:36 Відповісти
Знищувати і ні в якому разі не залишати ніяких квазі республік, вичищати Крим, бо інакше ця вакханалія буде продовжуватись віками. Зализуватимуть рани і знову будуть вилазити на поверхню і сунутись із зброєю до нас.
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06.04.2022 16:36 Відповісти
наивно было услышать что-то другое..
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06.04.2022 16:37 Відповісти
"Эта всё путин виноват. А расеяне хорошие." Агрохимии срочно заключить мирный договор. И вообще от этих сопливых взываний к совести и порядочности кацапов тошнит. Это изначально слабая позиция в диалоге с этими тварями. Поинтересуйтесь у Вольнова как с этим генетическим мусором надо разговаривать и что и как этому отребью писать.
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06.04.2022 16:37 Відповісти
Найкращий спосіб спілкування з кацапами це повний ігнор та ізоляція. "Нам своє робить". Забуття їх найбільше ображає! Ці інфантильні недорослі (недорозвинуті в моральному та правовому сенсі) поводять себе як агресивні малолітні-вимагачі уваги дорослих. Вступаючи з ними в дискусію як з рівною вам людиною Ви принижуєте себе і викликаєте у них ілюзію того що Ви виправдовуєтесь і запобігаєте перед ними. Бо в їх розумінні сильний не пояснює а дубасить по пиці. Лише боляче отримавши по пиці і прийшовши до тями кацап задається питанням "за что?". І головне тут теж нічого йому не пояснювати, а з усієї сили вдарити чоботом по пиці. І тоді він на рівні рефлексів починає відчувати що він щось неправильно робить і стає втихомирюється. Цього для нас достатньо. Всі основні психофізиччні функції людини формуються до 9 років. Далі тільки пристосування. Перевиховання після 9 років в принципі неможливо. Тож хай пристосовуються до ігнору і зневаги.
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06.04.2022 16:43 Відповісти
Exactly.
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06.04.2022 16:45 Відповісти
Мінцифри вже досить займатися хернею, яку так ******** зепрез і розпочати процес ліквідації безграмотності українських чиновників у сфері користування ПК
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06.04.2022 16:45 Відповісти
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» Евангелия от Матфея (гл. 7, ст. 6)
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06.04.2022 16:48 Відповісти
Безглуздішого заняття за говоріння з орками їхньою недо_мовою -- годі й придумати.
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06.04.2022 16:52 Відповісти
В мене запитання до "мінцифри"..?? Навіщо ви проводите ці опроси з кацапською бидломассою !? Ваше завдання- ідентифікувати рашистську наволоч та передати данні в українські спецслужби, для подальшої їх ліквідації !!!
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06.04.2022 16:52 Відповісти
Тобто у нас в Мінцифри до сих пір сидять ідіоти ,які хочуть "донести правду " рускім??Бідна Україна ,якщо нею управляють такі...недорозвинені.

В Рашці давно все знають
20% підтримує Україну ще з кримнашу.
З рештою ,навіть говорити нічого.
Так само як німці протверезіли тільки після бомбардувань Берліна та Дрездена,так само і російський нарід- Чикатило прийде до тями лише після бомб на свою голову та розвалу Рашки.
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06.04.2022 16:59 Відповісти
Рускіє - людоподібні їстоти. Але не люди. Там є 10...15% "інородців", які створюють їм культуру та науку. Але вони - заручники орків.
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06.04.2022 17:10 Відповісти
Українці, якого хєра писати кацапам?
Вони все і так знають!!! Вони це зхвалюють!!
Що та Валентина намагалось довести кацапу? Їй потрібне його каяття чи вибачення!!!
Українці, годі себе принижувати!!!!!
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06.04.2022 17:15 Відповісти
Або писати, щоб залякати. Що ми за ними прийдемо і кожного із під землі достанемо. Щоб вони cpaли в штани від кожного шороху
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06.04.2022 18:27 Відповісти
Шольця мордою щодня у ці відповіді, і всіх тих, хто заявляє, що "винний лише путін, а расіянє просто не знають правди".
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06.04.2022 17:25 Відповісти
Самий цікавий епізод "спєцаперації" буде якраз після того як закінчиться війна. Коли десятки тисяч напівбожевільних защітнікав повернуться в свої міста і села. Виродки, які вбивали і калічили мирних людей і дітей будуть так само вбивати і калічити вже тільки своїх співгромадян. Так що найближче десятиріччя буде дуже цікавим за парєбріком.
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06.04.2022 17:35 Відповісти
Та ладно! Вони повертались тисячами з Афгану, з Чечні, з Придністров'я, з Сірії... Кожен рік в них хтось повертається з якоїсь м'ясорубки. П'ють, мордують своїх баб, плодять потвор, потвори зростають і пнуться в ту ж м'ясорубку. І так по колу останні 100 років.
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06.04.2022 23:07 Відповісти
Бачити в москалях людей - це шлях до стокгольмського синдрому. Олюднення вбивці і гвалтівника - шлях в нікуди.
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06.04.2022 18:00 Відповісти
Знайшли до кого писати! Їм робити нема чого?

Москаль - то є особлива істота. В радянській армії, для прикладу, якщо у тебе що-небудь пропало, то значить ти сам був винуватий. Це називалося "*******".

Тобто у них мораль навиворіт. Це не лікується. Вірніше лікується, але тотальною ліквідацією носіїв такої антиморалі.
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06.04.2022 18:01 Відповісти
ЭТО НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИЯНИН . ГУДЬКОВ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ ПРО СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ. ЭТА БОЛЕЗНЬ НЕ ПОДДАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЮ.. ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ? ???????
СЛАВА УКРАИНЕ И УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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06.04.2022 18:15 Відповісти
Ви їх закликаєте до совісті, а вони вам в очі плюють. Ви їх ще благати почніть. Аж зло бере. Якщо вже писати, то щоб погрожувати і назвати словами, на які вони заслуговують
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06.04.2022 18:24 Відповісти
Буряти то нащадки Джунгар, відомих на наших землях як літописні "Обри" тобто Авари.
Літопис пише що в 7 ст. прийшли обри і примучили Дулібів (предки Волинян) і запрягали їх жінок у вози і їздили так.
Отже нічого не змінилось в їх ставленні до нас
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06.04.2022 18:27 Відповісти
А ще гірше те, що ви робите це за наші гроші, скотиняки. За податки, яких і так мало платиться під час війни.
Аби ще погрожували та розкривали їх адресу в манкуртії, зі словами - "Ми вас найдьом, орки, уже начінайтє падмивацца" - то ще б якось могло би бути корисним, щоб тварі потроху починали боятися. А оце мямлення, вам не соромно вам не соромно - ви шо, кончені? Серйозно, яке на хрін соромно? У них бізнес допомагає народу вигідно продавать мародерку! Задумайтесь, зеленолухи! Бізнес! Допомагає! Реалізовувати! Мародерку! А ви - вам не стидно, вам не жалко...
Одним словом - квартал, написали шоб погигикать, папріколу.
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06.04.2022 18:42 Відповісти
позорище, фу, *****, почему у вас нет никакого уважения к себе?????? как можно опуститься до этого нытья, вы там в своём уме?????? делается тихо, создаются группы возмездия, финансы есть, мотивация есть и просто по возможности всех отправляют в ад, хоть через год, хоть через 10, но настойчиво истреблять и их и их родичей, почему вы такие бесхребетные
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06.04.2022 18:44 Відповісти
Свинособак -под суд!
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06.04.2022 18:46 Відповісти
Я бы написал: Нам тоже по..й, но мы придём за тобой и за твоей семьей. И подпись: украинский Моссад.
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06.04.2022 18:48 Відповісти
всех русских, без исключения, на концерт Кобзона - Жириновского...
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06.04.2022 18:53 Відповісти
Все это говорит отом,что паразитов надо уничтожать
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06.04.2022 18:54 Відповісти
Та ні в Мінцифри потрібно організувати відділ психологічного терору і на всі відомі телефони не орків, а рідні відправляти СМС приблизно такого змісту *Даша,вашу голову местные урки оценили в 800(+-)баксов,оплата уже произведена*
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06.04.2022 20:05 Відповісти
На их фразу "это сделали украинские нацыки"... Нужно выкладывать им фото трудов их вояк с комментарием "вот ЭТО сделали наши "нацики", а мирных граждан убивали ваши !"
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09.04.2022 10:32 Відповісти
 
 