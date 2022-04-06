"Идите нах#й. Я то тут при чем!", - у мінцифри зв'язались з родичами росіян, що коїли звірства у Бучі. ФОТО

За допомогою штучного інтелекту спеціалісти Міністерства цифрової трансформації знайшли родичів російських вбивць, які безжально тероризували та вбивали мешканців Бучі, і написали їм у соцмережах.

Про це міністр Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ

"Смотрите, что сделали ваши близкие, и остановите это", - приблизно такі повідомлення отримували родичі росіян, які скоювали жахливі воєнні злочини на Київщині. Відповіді ви бачите на скріншотах:







"Я то тут причем"

"Это не русские солдаты сделали, а ваши националисты"

"Слава россии"

"Рідні та близькі російських вбивць з ними згодні і це саме вони їх так виховали. Кожен росіянин відповість за Ірпінь, Бучу, Бородянку, Маріуполь та інші українські міста. Тепер убивці змінюють тактику, і в Маріуполі вже возять пересувні крематорії (як повідомляє Маріуполь рада). Окупанти збирають і спалюють тіла замордованих та вбитих людей. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі вище керівництво рф наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Але супутникові знімки все покажуть. Їм не вдасться сховати сліди своїх воєнних злочинів. А ми не дозволимо їм залишитись безкарними", - впевнені у міністерстві цифрової трансформації України.

Також читайте: Події в Бучі недалекі від геноциду, - Джонсон