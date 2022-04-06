"Идите нах#й. Я то тут при чем!", - у мінцифри зв'язались з родичами росіян, що коїли звірства у Бучі. ФОТО
За допомогою штучного інтелекту спеціалісти Міністерства цифрової трансформації знайшли родичів російських вбивць, які безжально тероризували та вбивали мешканців Бучі, і написали їм у соцмережах.
Про це міністр Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ
"Смотрите, что сделали ваши близкие, и остановите это", - приблизно такі повідомлення отримували родичі росіян, які скоювали жахливі воєнні злочини на Київщині. Відповіді ви бачите на скріншотах:
"Я то тут причем"
"Это не русские солдаты сделали, а ваши националисты"
"Слава россии"
"Рідні та близькі російських вбивць з ними згодні і це саме вони їх так виховали. Кожен росіянин відповість за Ірпінь, Бучу, Бородянку, Маріуполь та інші українські міста. Тепер убивці змінюють тактику, і в Маріуполі вже возять пересувні крематорії (як повідомляє Маріуполь рада). Окупанти збирають і спалюють тіла замордованих та вбитих людей. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі вище керівництво рф наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Але супутникові знімки все покажуть. Їм не вдасться сховати сліди своїх воєнних злочинів. А ми не дозволимо їм залишитись безкарними", - впевнені у міністерстві цифрової трансформації України.
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Коротко: фашизм - народ для держави.
націонал-соціалізм (нацизм) - держава для народа.
Можна сказати, що фашизм - це народження нації в межах певних кордонів (як у московії)... а нацизм - це соціалізм що обслуговує тільки одну націю.
От де справжній фашизм - так це на Московії.
а пів України в чомусь винні,
нема де жити, що їсти, банки і вме інше не працює,
хай параша поживе в таких умовах,
треба щоб анонімус сказав по раша тв що москалям срочно нужно застрєліться,
єтого требуєт родіна в лічно сам *****,
он тоже так сдєлаєт
В Рашці давно все знають
20% підтримує Україну ще з кримнашу.
З рештою ,навіть говорити нічого.
Так само як німці протверезіли тільки після бомбардувань Берліна та Дрездена,так само і російський нарід- Чикатило прийде до тями лише після бомб на свою голову та розвалу Рашки.
Вони все і так знають!!! Вони це зхвалюють!!
Що та Валентина намагалось довести кацапу? Їй потрібне його каяття чи вибачення!!!
Українці, годі себе принижувати!!!!!
Москаль - то є особлива істота. В радянській армії, для прикладу, якщо у тебе що-небудь пропало, то значить ти сам був винуватий. Це називалося "*******".
Тобто у них мораль навиворіт. Це не лікується. Вірніше лікується, але тотальною ліквідацією носіїв такої антиморалі.
СЛАВА УКРАИНЕ И УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
Літопис пише що в 7 ст. прийшли обри і примучили Дулібів (предки Волинян) і запрягали їх жінок у вози і їздили так.
Отже нічого не змінилось в їх ставленні до нас
Аби ще погрожували та розкривали їх адресу в манкуртії, зі словами - "Ми вас найдьом, орки, уже начінайтє падмивацца" - то ще б якось могло би бути корисним, щоб тварі потроху починали боятися. А оце мямлення, вам не соромно вам не соромно - ви шо, кончені? Серйозно, яке на хрін соромно? У них бізнес допомагає народу вигідно продавать мародерку! Задумайтесь, зеленолухи! Бізнес! Допомагає! Реалізовувати! Мародерку! А ви - вам не стидно, вам не жалко...
Одним словом - квартал, написали шоб погигикать, папріколу.