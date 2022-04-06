Конфісковані у російського бізнесмена 30 тонн медтоварів пішли на потреби ЗСУ, - Офіс генпрокурора

Правоохоронці передали на потреби Збройних Сил України 30 тонн медтоварів, які вилучили у підконтрольних російському бізнесмену підприємств.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Телеграмі.

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Зазначається, що понад 200 найменувань медичної продукції та обладнання на суму 8,6 млн грн були вилучені правоохоронцями у підконтрольних громадянину РФ суб’єктах господарювання під час обшуків за адресами підприємств, підконтрольних росіянину, а також на складах, де накопичувалась продукція.

Внаслідок своєчасного проведення правоохоронцями слідчих дій запобігли можливому потраплянню продукції до росії.

Наразі необхідні медичні товари - засоби першої медичної допомоги, перев’язочні матеріали, ліки, шприци передано на потреби військослужбовців Збройних Сил України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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