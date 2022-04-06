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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Конфісковані у російського бізнесмена 30 тонн медтоварів пішли на потреби ЗСУ, - Офіс генпрокурора

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Правоохоронці передали на потреби Збройних Сил України 30 тонн медтоварів, які вилучили у підконтрольних російському бізнесмену підприємств.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Телеграмі.

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Зазначається, що понад 200 найменувань медичної продукції та обладнання на суму 8,6 млн грн були вилучені правоохоронцями у підконтрольних громадянину РФ суб’єктах господарювання під час обшуків за адресами підприємств, підконтрольних росіянину, а також на складах, де накопичувалась продукція.

Внаслідок своєчасного проведення правоохоронцями слідчих дій запобігли можливому потраплянню продукції до росії.

Наразі необхідні медичні товари - засоби першої медичної допомоги, перев’язочні матеріали, ліки, шприци передано на потреби військослужбовців Збройних Сил України.

Конфісковані у російського бізнесмена 30 тонн медтоварів пішли на потреби ЗСУ, - Офіс генпрокурора 01

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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медицина (2116) росія (64984) санкції (11782) Офіс Генпрокурора (3244)


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я бы фамилию мокшанского бизнесюка нэ прыховував...
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06.04.2022 16:14 Відповісти
І це тільки початок! Кацапська ******* заплатить за все!
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06.04.2022 16:14 Відповісти
а как помогают самые большие воры Украины ахметов-катранщик-держатель воровского общака сысысыры, коломойский-шмундель, перед которым зеля ссытся аки малое дите (совести и чести нет, только ссытся), очкарик-ворюга тарута (вот кто-то, а такое ****** - чисто партийная номенклатура еще ***** горбачева)...
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06.04.2022 16:14 Відповісти
Сильный «улов»..
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06.04.2022 16:28 Відповісти
таких уловів ого го можна знайти от тільки вудочку треба правильно закинути...
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06.04.2022 16:49 Відповісти
 
 