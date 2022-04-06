Конфісковані у російського бізнесмена 30 тонн медтоварів пішли на потреби ЗСУ, - Офіс генпрокурора
Правоохоронці передали на потреби Збройних Сил України 30 тонн медтоварів, які вилучили у підконтрольних російському бізнесмену підприємств.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Телеграмі.
Зазначається, що понад 200 найменувань медичної продукції та обладнання на суму 8,6 млн грн були вилучені правоохоронцями у підконтрольних громадянину РФ суб’єктах господарювання під час обшуків за адресами підприємств, підконтрольних росіянину, а також на складах, де накопичувалась продукція.
Внаслідок своєчасного проведення правоохоронцями слідчих дій запобігли можливому потраплянню продукції до росії.
Наразі необхідні медичні товари - засоби першої медичної допомоги, перев’язочні матеріали, ліки, шприци передано на потреби військослужбовців Збройних Сил України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль