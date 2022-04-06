"Русский мир" - страшніше за будь-яку хворобу. Путін забрав у мене найрідніше, - ТБ-ведучий з Маріуполя Бєдняков повідомив про смерть своєї матері

Телеведучий Андрій Бєдняков, який народився та виріс у Маріуполі, повідомив про смерть мами.

Про трагічну для Андрія Бєднякова новину він повідомив у одній з соціальних мереж, інформує Цензор.НЕТ

"Мами не стало. Важко писати, але я це зроблю. За час війни я розмовляв із сестрою двічі. По хвилині. Коли вони нарешті змогли, виїхати - мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама у комі… "Вона вже у комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з'явилася можливість, ми поїхали ... я не хотіла ховати маму біля під'їзду ... Як це робили інші", – розповів Андрій.

Андрій Бєдняков написав, що з початком війни його мама слабшала з кожним вибухом, жінка хворіла, проте, за його словами, "якби не війна, мама б ще жила".

"Русский мир" - гірше за найстрашнішу хворобу. Гірше раку та альцгеймера. Ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше. Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою. Адже я доїхав би до найближчого посту. Але я впевнений, що рано чи пізно – я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території знову висітиме український прапор. Путін забрав у мене найрідніше. У мене та ще у тисяч українців. але ми обов'язково дочекаємось", – зазначив Бєдняков.

Окрім цього, телеведучий звернувся до своїх російських колег, "друзів-мовчунів", і попросив їх не писати йому зі своїми співчуттями:

"Я не хотіла ховати маму біля під'їзду. Як робили інші"… Нехай ця фраза з'являється щоразу у вашій голові, мої російські "друзі-мовчуни", коли згадуєте про мене! Не здумайте мені писати!"

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