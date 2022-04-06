"Русский мир" - страшніше за будь-яку хворобу. Путін забрав у мене найрідніше, - ТБ-ведучий з Маріуполя Бєдняков повідомив про смерть своєї матері
Телеведучий Андрій Бєдняков, який народився та виріс у Маріуполі, повідомив про смерть мами.
Про трагічну для Андрія Бєднякова новину він повідомив у одній з соціальних мереж, інформує Цензор.НЕТ
"Мами не стало. Важко писати, але я це зроблю. За час війни я розмовляв із сестрою двічі. По хвилині. Коли вони нарешті змогли, виїхати - мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама у комі… "Вона вже у комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з'явилася можливість, ми поїхали ... я не хотіла ховати маму біля під'їзду ... Як це робили інші", – розповів Андрій.
Андрій Бєдняков написав, що з початком війни його мама слабшала з кожним вибухом, жінка хворіла, проте, за його словами, "якби не війна, мама б ще жила".
"Русский мир" - гірше за найстрашнішу хворобу. Гірше раку та альцгеймера. Ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше. Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою. Адже я доїхав би до найближчого посту. Але я впевнений, що рано чи пізно – я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території знову висітиме український прапор. Путін забрав у мене найрідніше. У мене та ще у тисяч українців. але ми обов'язково дочекаємось", – зазначив Бєдняков.
Окрім цього, телеведучий звернувся до своїх російських колег, "друзів-мовчунів", і попросив їх не писати йому зі своїми співчуттями:
"Я не хотіла ховати маму біля під'їзду. Як робили інші"… Нехай ця фраза з'являється щоразу у вашій голові, мої російські "друзі-мовчуни", коли згадуєте про мене! Не здумайте мені писати!"
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не руський, а россiйський. в українськiй мовi руський застосовується лише до того, що має вiдношення до Русi, а рассєя-паРаша - це не Русь, а висiрок та продовження Орди.
не забувай, росiя-паРаша, рашка, рашка-гiвняшка, тому росiйський, а не руський, тому
кацапи, свинособаки, росiянцi, орки, москалi, *********.
тільки без "іронії" у руSSкіх кріпосних ще є час подумати...і себе врятувати... але НЕ довго....
а то путіна команда "может павтаріть": і віддати на забій 20-30 млн адептів руSSкого міра....
УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ...!!!
ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНЦІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ МОСКАЛИКИ....!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти москалі, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
Не варто підмінювати поняття. Справа не в путіні, а в роzzії. Вбивають роzzія ни, а путін лише вказав на ціль, ось і усе.