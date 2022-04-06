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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Русский мир" - страшніше за будь-яку хворобу. Путін забрав у мене найрідніше, - ТБ-ведучий з Маріуполя Бєдняков повідомив про смерть своєї матері

бєднякова

Телеведучий Андрій Бєдняков, який народився та виріс у Маріуполі, повідомив про смерть мами.

Про трагічну для Андрія Бєднякова новину він повідомив у одній з соціальних мереж, інформує Цензор.НЕТ

"Мами не стало. Важко писати, але я це зроблю. За час війни я розмовляв із сестрою двічі. По хвилині. Коли вони нарешті змогли, виїхати - мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама у комі… "Вона вже у комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з'явилася можливість, ми поїхали ... я не хотіла ховати маму біля під'їзду ... Як це робили інші", – розповів Андрій.

Андрій Бєдняков написав, що з початком війни його мама слабшала з кожним вибухом, жінка хворіла, проте, за його словами, "якби не війна, мама б ще жила".

"Русский мир" - гірше за найстрашнішу хворобу. Гірше раку та альцгеймера. Ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше. Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою. Адже я доїхав би до найближчого посту. Але я впевнений, що рано чи пізно – я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території знову висітиме український прапор. Путін забрав у мене найрідніше. У мене та ще у тисяч українців. але ми обов'язково дочекаємось", – зазначив Бєдняков.

Окрім цього, телеведучий звернувся до своїх російських колег, "друзів-мовчунів", і попросив їх не писати йому зі своїми співчуттями:

"Я не хотіла ховати маму біля під'їзду. Як робили інші"… Нехай ця фраза з'являється щоразу у вашій голові, мої російські "друзі-мовчуни", коли згадуєте про мене! Не здумайте мені писати!"

Читайте: Через розголос геноциду в Бучі окупанти спалюють тіла замордованих маріупольців у мобільних крематоріях, - міськрада

Маріуполь (3226) смерть (6742) Україна (5872)


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Топ коментарі
+18
руССкий это уже диагноз..
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06.04.2022 16:34
+15
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06.04.2022 16:44
+10
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06.04.2022 16:37
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руССкий это уже диагноз..
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06.04.2022 16:34 Відповісти
хочется верить, что и приговор...
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06.04.2022 16:55 Відповісти
Правильно пишется руϟϟкий и роϟϟия.
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06.04.2022 17:13 Відповісти
"друзів-колег" поздно признавать свои ошибки
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06.04.2022 16:35 Відповісти
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06.04.2022 16:37 Відповісти
Рюзьге
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06.04.2022 16:51 Відповісти
узкій мир
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06.04.2022 16:55 Відповісти
Слушно і розумно. Фіно-угрі вкрали в нас Русь і зробили з неї опудало як нацисти зі свастики. Ми заберемо в кацапів нашу історію і звичайно Русь і нагадаємо, що Ярослав Мудрий києвский князь був тестем Європи , що Русь може бути тільки одна Київська і ,що Україна і Русь це одна і та ж країна, до якої московити немають ніякого відношення окрім тілька як бувша колонія Русі.
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06.04.2022 17:01 Відповісти
перш за все треба припинити називати росією звичайну московію ...
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06.04.2022 17:10 Відповісти
також бiсить, коли тупi та недолугi малороси використовують для кацапiв-росiянцiв слово руський.

не руський, а россiйський. в українськiй мовi руський застосовується лише до того, що має вiдношення до Русi, а рассєя-паРаша - це не Русь, а висiрок та продовження Орди.

не забувай, росiя-паРаша, рашка, рашка-гiвняшка, тому росiйський, а не руський, тому

кацапи, свинособаки, росiянцi, орки, москалi, *********.
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06.04.2022 18:06 Відповісти
Ці люди, в яких ********** відібрав найдорожче, повинні створити підрозділи відплати, помсти та знищення кривавих злочинців, в якій країні вони не переховувались.
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06.04.2022 16:37 Відповісти
Кремлівська сатана заради своєї влади буде знищувати мільйони людей доки її не зупинять.
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06.04.2022 16:39 Відповісти
НА жаль це правда...
тільки без "іронії" у руSSкіх кріпосних ще є час подумати...і себе врятувати... але НЕ довго....
а то путіна команда "может павтаріть": і віддати на забій 20-30 млн адептів руSSкого міра....
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06.04.2022 16:48 Відповісти
у каждого свой путь,шоб понять шо ни путин-*****,ни гундяйкин,ни прочая шойга к словянам не имеет ни малейшего отношения.
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06.04.2022 16:42 Відповісти
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06.04.2022 16:44 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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06.04.2022 16:45 Відповісти
Странно что работая годами в росии Бедняков этого не понял. Деньги не пахнут.
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06.04.2022 16:51 Відповісти
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06.04.2022 16:56 Відповісти
Ось читаю ці дописи і дивуюся, як ЧУХРАІНСЬКІ кацапоморді БЛ*ДІ, які прожили усе свої життя в УКРАЇНІ намагаються себе видати за ЧУХРАІНЦОВ-пахтріотов і долі пишуть дописи мовою ОКУПАНТА...!!!

УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ...!!!
ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНЦІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ МОСКАЛИКИ....!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти москалі, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
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06.04.2022 16:57 Відповісти
Памятаю цього веселого прокацапленого "живчика" ще з тих далеких часів коли дивився телевізор. Він відверто працював на кацапську аудиторію і всіляко підлаштовувався саме під жлобські смаки тієї аудиторії. Кацап є кацап. Ви думаєте що він піде воювати? Ніколи! Пересидить -"...Нє бил, нє состоял, нє прівлєкался, нє судім..." От такі вони всі - дворушні - народились в Україні і за все життя не навчились розмовляти мовою. Бо мова "малоросів" їм в падлу! "Колонізатори" *****...
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06.04.2022 17:03 Відповісти
Бедняков переживає катарсис!
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06.04.2022 18:41 Відповісти
До любителя руцкаго мірра ,руцкій мірр прийшов у гості з подарунком!
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06.04.2022 18:43 Відповісти
Співчуття тисячам українців.
Не варто підмінювати поняття. Справа не в путіні, а в роzzії. Вбивають роzzія ни, а путін лише вказав на ціль, ось і усе.
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06.04.2022 20:37 Відповісти
Дуже скоро в лаптєстані писатимуть доноси на сусіда, колегу, що має українське коріння.
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07.04.2022 00:38 Відповісти
 
 