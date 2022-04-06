Російські загарбники повернули п'ятьох людей, яких викрали на мирному мітингу в Каховці

У Каховці на Херсонщині російські загарбники повернули п’ятьох місцевих жителів – чотирьох чоловіків та одну жінку, які були викрадені під час проведення мирного мітингу 3 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Каховська міська територіальна громада.

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"Вже вдома", - повідомили органи місцевого самоврядування, оприлюднивши фотографії чотирьох визволених чоловіків. Раніше міськрада також інформувала, що каховчанка Олена Бубнова, яку 3 квітня під час мирного мітингу забрали військові РФ, теж вдома.

На сьогодні російські військовослужбовці утримують ще викрадених у суботу, 2 квітня, з власних помешкань Олега Кожем’якіна та Василя Латанюка.

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Нагадаємо, в Херсонській області поширена практика викрадення загарбниками мирних жителів області, серед яких журналісти, керівники громад, депутати, активісти. Ворог тримає викрадених людей у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох досі невідома.

Раніше міський голова Херсона Ігор Колихаєв заявив, що у Херсоні російським військовослужбовцям злили інформацію про усіх активістів, а також українських захисників, які були в Донецьку та Луганську.