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У ЄС затвердили термінову виплату 3,5 млрд євро країнам блоку, які приймають українців

єс,євросоюз

Рада Євросоюзу схвалила термінову виплату у розмірі 3,5 мільярда євро країнам ЄС, які приймають біженців з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє  "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Посли ЄС підтримали надання державам-членам негайного доступу до більшого фінансування від REACT-EU для підтримки біженців з України.

Загалом цього року державам буде виплачено 3,5 мільярда євро. Це збільшена сума попереднього фінансування в рамках REACT-EU – однієї з найбільших програм відновлення після пандемії.

Країни-члени, які прийняли більше біженців - транзитом чи з кінцевим проживанням - отримають більшу частку коштів.

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Виплати допоможуть зменшити тиск на держбюджети країн, щоб вони могли впоратися з напливом біженців з України.

З цією метою фінансування з траншу REACT-EU 2021 року буде збільшено з 11% до 15% для всіх країн-членів.

Для країн ЄС, куди наплив біженців з України становив понад 1% їхнього населення наприкінці першого місяця після російського вторгнення, попереднє фінансування зросте з 11% до 45%.

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Країни, які отримають 45% фінансування – це Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина, які межують з Україною, а також Австрія, Болгарія, Чехія, Естонія та Литва, які до 23 березня 2022 року прийняли кількість переміщених осіб, еквівалентну понад 1% їхнього населення.

Також вводиться система виплат на особу, яка дозволяє легше та швидше використовувати кошти. Це допоможе фінансувати основні потреби людей з України, яким надано тимчасовий захист ЄС або інший належний захист відповідно до національного законодавства.

Виплата встановлюється на рівні 40 євро на тиждень і може використовуватися максимум упродовж 13 тижнів, починаючи з дати прибуття до Європейського Союзу.

Автор: 

біженці (1862) фінансування (3101) Євросоюз (13351)


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скупий та дурний платить двічи!

за ці та вже витрачені на гуманітарку гроші Захід міг (і зараз може) озброїти ВСУ до зубів і закатати рашку
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06.04.2022 16:48 Відповісти
чи не час передати ось це, яке ми просили ще у 2015 р. - списані та демілітарізовані Мардери (тільки гармати не забудьте вернути на місце)

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06.04.2022 16:51 Відповісти
Спросили у немцев насчет Мардеров. Состояние их плачевное, лет 15 стояли под открытым небом, снато все что можно, запчастей нет.
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06.04.2022 17:28 Відповісти
какой идиот едет в венгрию??
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06.04.2022 22:28 Відповісти
 
 