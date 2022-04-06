У ЄС затвердили термінову виплату 3,5 млрд євро країнам блоку, які приймають українців
Рада Євросоюзу схвалила термінову виплату у розмірі 3,5 мільярда євро країнам ЄС, які приймають біженців з України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Посли ЄС підтримали надання державам-членам негайного доступу до більшого фінансування від REACT-EU для підтримки біженців з України.
Загалом цього року державам буде виплачено 3,5 мільярда євро. Це збільшена сума попереднього фінансування в рамках REACT-EU – однієї з найбільших програм відновлення після пандемії.
Країни-члени, які прийняли більше біженців - транзитом чи з кінцевим проживанням - отримають більшу частку коштів.
Виплати допоможуть зменшити тиск на держбюджети країн, щоб вони могли впоратися з напливом біженців з України.
З цією метою фінансування з траншу REACT-EU 2021 року буде збільшено з 11% до 15% для всіх країн-членів.
Для країн ЄС, куди наплив біженців з України становив понад 1% їхнього населення наприкінці першого місяця після російського вторгнення, попереднє фінансування зросте з 11% до 45%.
Країни, які отримають 45% фінансування – це Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина, які межують з Україною, а також Австрія, Болгарія, Чехія, Естонія та Литва, які до 23 березня 2022 року прийняли кількість переміщених осіб, еквівалентну понад 1% їхнього населення.
Також вводиться система виплат на особу, яка дозволяє легше та швидше використовувати кошти. Це допоможе фінансувати основні потреби людей з України, яким надано тимчасовий захист ЄС або інший належний захист відповідно до національного законодавства.
Виплата встановлюється на рівні 40 євро на тиждень і може використовуватися максимум упродовж 13 тижнів, починаючи з дати прибуття до Європейського Союзу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за ці та вже витрачені на гуманітарку гроші Захід міг (і зараз може) озброїти ВСУ до зубів і закатати рашку