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Новини Війна
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Росія прийшла в Україну як колонізатор, її пропаганда вже цього не приховує. Вони розглядають свою державу як імперію, яка нібито має право підкорювати сусідні народи, - Зеленський

зеленський

Війська Російської Федерації прийшли на територію України як армія колонізаторів.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу перед парламентом Ірландії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава Української держави наголосив, що Російська Федерація не заслуговує бути серед інших у міжнародній спільноті.

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"Російські військові прийшли в Україну як армія колонізаторів. Їхні державні пропагандисти, їхні політики навіть не приховують більше, що вони хочуть. У ХХІ столітті вони розглядають свою державу як колоніальну імперію, яка нібито має право підкорювати сусідні народи та знищувати будь-яку основу для їхнього самостійного життя. Знищувати навіть саму ідентичність народів. Все, що робить нас українцями", - наголосив Президент.

Він розповів про злочини, які російські військові вчиняють щодо української нації. Зокрема, цілеспрямовані вбивства вчителів в окупованих районах та всіх, хто пов'язаний з армією, викрадення представників місцевого самоврядування, вбивства керівників громад. Окрім цього, за його словами, разом із російською армією на українську територію заходили також підрозділи, які створені для придушення будь-якого політичного опору.

Водночас Зеленський висловив обурення тим, що після всіх жахів, які переживає Україна під час війни, досі доводиться переконувати міжнародну спільноту вживати більш рішучих дій у протистоянні державі-агресору.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Ірландія (167) росія (64984) імперіалізм (15) рашизм (58)


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Топ коментарі
+28
Мордор робить це багато сотень років.
Для того, хто знає історію України, це не новина.
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06.04.2022 16:48
+16
Та не може бути! Це ти, президент, мабуть тільки на днях про це дізнався. Це просто жах, що президент має такий плінтусний рівень знань з історії, політики тощо. Звичайно, при такому рівні для нього навіть приблуда Арахнохламідія - профффесор і готує для нього угоду з мордором. І він збирається її підписувати.
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06.04.2022 17:06
+10
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZX-HvvaXk_VXxqWAs0fhwrjOKhhVhBygchwpjuhPJm6BTzuHCYBdE2ucTM45ASzypjVS169qkBuVKBY1OSyLQShjhHE1RsitiVC5NjK-dlvykVJ6QldCVLfWw0E3P8gCOY&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa 1 год ·



"Если можете - эвакуируйтесь". Власти обратились к жителям трех областей. Вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.
Прямая речь Верещук: "Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донбасса просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно.
Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно.
Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть".

Да ты, ****, чо, *****!! Да не может такого быть!
А как же Мы Не Хотели Паники?
А как же Байден нас пугает?
Майские шашлыки как же??
Видосики с бархатным голосом?
Моносброд, *****, ******.
Положили людей, теперь дошло.
Через полтора месяца войны.
Аматоры долбаные.
Ваш Дед.
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06.04.2022 17:02
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Мордор робить це багато сотень років.
Для того, хто знає історію України, це не новина.
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06.04.2022 16:48 Відповісти
Це пісець, колонізатори індіанці з списами.
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06.04.2022 16:57 Відповісти
у ***** глаза ботоксом заплыли..
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06.04.2022 17:02 Відповісти
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZX-HvvaXk_VXxqWAs0fhwrjOKhhVhBygchwpjuhPJm6BTzuHCYBdE2ucTM45ASzypjVS169qkBuVKBY1OSyLQShjhHE1RsitiVC5NjK-dlvykVJ6QldCVLfWw0E3P8gCOY&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa 1 год ·



"Если можете - эвакуируйтесь". Власти обратились к жителям трех областей. Вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.
Прямая речь Верещук: "Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донбасса просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно.
Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно.
Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть".

Да ты, ****, чо, *****!! Да не может такого быть!
А как же Мы Не Хотели Паники?
А как же Байден нас пугает?
Майские шашлыки как же??
Видосики с бархатным голосом?
Моносброд, *****, ******.
Положили людей, теперь дошло.
Через полтора месяца войны.
Аматоры долбаные.
Ваш Дед.
показати весь коментар
06.04.2022 17:02 Відповісти
так ещё и по откатам торгуются
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06.04.2022 20:02 Відповісти
... гора народила мишу...
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06.04.2022 17:05 Відповісти
Та не може бути! Це ти, президент, мабуть тільки на днях про це дізнався. Це просто жах, що президент має такий плінтусний рівень знань з історії, політики тощо. Звичайно, при такому рівні для нього навіть приблуда Арахнохламідія - профффесор і готує для нього угоду з мордором. І він збирається її підписувати.
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06.04.2022 17:06 Відповісти
ЗЕ і себе "колонізатором" вважав глумлячись з усього українського. Схоже що і зараз вважає... "міротворєц патрушєва"...
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06.04.2022 17:06 Відповісти
Клован,прибери дєрьмака та його підручних з ОП.
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06.04.2022 17:07 Відповісти
Скажу вам по секрету - це і є ФАШИЗМ. Всіх зробити росіянами, під жорсткою вертикалью влади Кремля.
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06.04.2022 17:10 Відповісти
Ну это ж надо, открытие века : русские войска - колонизаторы! Да они (мацковские) были оккупантами земель множества окружающих их народов на протяз1 стол1ть.
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06.04.2022 17:13 Відповісти
Eta armija s kolonistami pozadi tak shli povsjudu uzhe kogda Moskovija otdeliljasj ot Zolotoi ordi i stala nezavisimoi ordoi. I poslje revolucii v 1917 bolsheviki tak zhe valjili kolonizirovatj vse teritorii i strani, kotorije potom stalji respublikami SSR. No v samom djele bilji kolonijami Rossii. Jedinstvennij otvet im - ******* ih v hvost i grivu poka sdohnjet ili ubezit obratno v svoi zagon. I vatnih kolonistov, kotorie ostalisj v stranah vokrug Rossii i nacinajet smerdetj, nado deportirovatj obratno v rossijskij zagon.
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06.04.2022 17:17 Відповісти
Так якого ... ви ведете з цими виродками перемовини. Зеля вже час зрозуміти: кацапи не люди, а кончені істоти. Їх треба тільки нищіти, а не домовлятися.
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06.04.2022 17:17 Відповісти
Ну реальность показала что это не колонизаторы,а канализаторы-сброд необразованного быдла и мародеров.
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06.04.2022 18:06 Відповісти
Треба потроху починати позбавляти громадянства колаборантів і нелегалів. До війни любий африканець міг за 100 долярів "купити" паспорт України. Досить! Наша країна не помийна яма. Громадянство треба заслужити!
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06.04.2022 18:07 Відповісти
ЗЄЛЯ, ТИ КРАЩЕ РОЗКАЖИ, ЯК МЕДВЕДЧУК З'ЇБАВСЯ З КРАЇНИ, ДО ЧОГО ТУТ ТАТАРОВ І ЩО РОБИТЬ БЄНЄДІКТОВА?
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06.04.2022 18:30 Відповісти
кэп Зеленая Очевидность
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06.04.2022 18:43 Відповісти
И поэтому с ними срочно нужно заключить мир, и отдать Крым и Донбасс...
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06.04.2022 19:31 Відповісти
А шо в шірінці у пуйла?Вже надивився?тепер в сраку заглянь,може там мир побачиш.
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18.06.2022 19:28 Відповісти
 
 