Росія прийшла в Україну як колонізатор, її пропаганда вже цього не приховує. Вони розглядають свою державу як імперію, яка нібито має право підкорювати сусідні народи, - Зеленський

Війська Російської Федерації прийшли на територію України як армія колонізаторів.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу перед парламентом Ірландії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава Української держави наголосив, що Російська Федерація не заслуговує бути серед інших у міжнародній спільноті.

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"Російські військові прийшли в Україну як армія колонізаторів. Їхні державні пропагандисти, їхні політики навіть не приховують більше, що вони хочуть. У ХХІ столітті вони розглядають свою державу як колоніальну імперію, яка нібито має право підкорювати сусідні народи та знищувати будь-яку основу для їхнього самостійного життя. Знищувати навіть саму ідентичність народів. Все, що робить нас українцями", - наголосив Президент.

Він розповів про злочини, які російські військові вчиняють щодо української нації. Зокрема, цілеспрямовані вбивства вчителів в окупованих районах та всіх, хто пов'язаний з армією, викрадення представників місцевого самоврядування, вбивства керівників громад. Окрім цього, за його словами, разом із російською армією на українську територію заходили також підрозділи, які створені для придушення будь-якого політичного опору.

Водночас Зеленський висловив обурення тим, що після всіх жахів, які переживає Україна під час війни, досі доводиться переконувати міжнародну спільноту вживати більш рішучих дій у протистоянні державі-агресору.