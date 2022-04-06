Росія прийшла в Україну як колонізатор, її пропаганда вже цього не приховує. Вони розглядають свою державу як імперію, яка нібито має право підкорювати сусідні народи, - Зеленський
Війська Російської Федерації прийшли на територію України як армія колонізаторів.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу перед парламентом Ірландії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Глава Української держави наголосив, що Російська Федерація не заслуговує бути серед інших у міжнародній спільноті.
"Російські військові прийшли в Україну як армія колонізаторів. Їхні державні пропагандисти, їхні політики навіть не приховують більше, що вони хочуть. У ХХІ столітті вони розглядають свою державу як колоніальну імперію, яка нібито має право підкорювати сусідні народи та знищувати будь-яку основу для їхнього самостійного життя. Знищувати навіть саму ідентичність народів. Все, що робить нас українцями", - наголосив Президент.
Він розповів про злочини, які російські військові вчиняють щодо української нації. Зокрема, цілеспрямовані вбивства вчителів в окупованих районах та всіх, хто пов'язаний з армією, викрадення представників місцевого самоврядування, вбивства керівників громад. Окрім цього, за його словами, разом із російською армією на українську територію заходили також підрозділи, які створені для придушення будь-якого політичного опору.
Водночас Зеленський висловив обурення тим, що після всіх жахів, які переживає Україна під час війни, досі доводиться переконувати міжнародну спільноту вживати більш рішучих дій у протистоянні державі-агресору.
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Для того, хто знає історію України, це не новина.
https://www.facebook.com/babchenkoa 1 год ·
"Если можете - эвакуируйтесь". Власти обратились к жителям трех областей. Вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.
Прямая речь Верещук: "Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донбасса просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно.
Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно.
Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть".
Да ты, ****, чо, *****!! Да не может такого быть!
А как же Мы Не Хотели Паники?
А как же Байден нас пугает?
Майские шашлыки как же??
Видосики с бархатным голосом?
Моносброд, *****, ******.
Положили людей, теперь дошло.
Через полтора месяца войны.
Аматоры долбаные.
Ваш Дед.