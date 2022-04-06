США продовжить надавати протитанкову зброю Україні. Проти кожного російського танка ми поставимо 10 протитанкових систем, - Блінкен
США та їхні союзники продовжать постачання протитанкової зброї в Україну, в результаті проти кожного танка РФ Україна матиме по 10 таких систем озброєння.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Проти кожного російського танка в Україні ми вже поставили чи поставимо 10 протитанкових систем", - заявив він телеканалу NBC.
Напередодні президент США Джо Байден наказав надати додаткову військову допомогу Україні на $100 млн.
Блінкен уточнював, що додаткова військова допомога Україні на $100 млн передбачає також протитанкові системи.
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, у свою чергу, заявляв, що з початку спецоперації Росії США надали Україні зброю та амуніцію на суму $1,65 млрд.
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наведення по лазерному променю,
дальність 10 км
влучання гарантоване (як у Стугни, ніякі ловушки не працюють)
успішні випробування пройшов у 2021 р.,
фінансування - повний ноль !!!!
замість цього, "Байден, дай нам танки і корабля з матросами !"
зараз, при переході до окопної війни нам будуть конче потрібні дрони-вбивці щоб нищити закопані танки, ПВО та залпові установки
Компанія-розробник поступово виходить на проєктні потужності.
через пару недель начинается "зеленка" и єти Жавелины и другое,самое то что нужно...
Ведь Жавелином можно не только танки уничтожать)))
от би дронів швейцарських ножичків побільше по 6 000 баксів за штуку із дальністю 40 км - тут і самоходки не треба !!!
ЗСУ випробує їх на всі 101% !
І таких гарантій буде все більше. Ми ще багато чого не знаємо
а нам жити чи не жити
після Марика та Бучі варто позбутись всіляких ілюзій !!!
Но все равно, спасибо.
Главноє чтобьІ побьІстрее, пока орки снова не полезли.
И теперь нам нужно наступательное оружие, надо вьІбивать вражину из территории УкраиньІ.
Ви чуєте???
Мало того , що вас ""**башать" 1:10, так вас ще й будуть "палити" 1:10.
"Букмекери і аналітики вже зробили котіровку!!!"
Горіть сЦуки в АДУ, тому що вас вилікувати НЕМОЖЛИВО!!!
Тільки утилізація!!!!