США продовжить надавати протитанкову зброю Україні. Проти кожного російського танка ми поставимо 10 протитанкових систем, - Блінкен

США та їхні союзники продовжать постачання протитанкової зброї в Україну, в результаті проти кожного танка РФ Україна матиме по 10 таких систем озброєння.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Проти кожного російського танка в Україні ми вже поставили чи поставимо 10 протитанкових систем", - заявив він телеканалу NBC.

Напередодні президент США Джо Байден наказав надати додаткову військову допомогу Україні на $100 млн.

Блінкен уточнював, що додаткова військова допомога Україні на $100 млн передбачає також протитанкові системи.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, у свою чергу, заявляв, що з початку спецоперації Росії США надали Україні зброю та амуніцію на суму $1,65 млрд.

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