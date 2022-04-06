УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11207 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 396 44

США продовжить надавати протитанкову зброю Україні. Проти кожного російського танка ми поставимо 10 протитанкових систем, - Блінкен

блінкен

США та їхні союзники продовжать постачання протитанкової зброї в Україну, в результаті проти кожного танка РФ Україна матиме по 10 таких систем озброєння.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Проти кожного російського танка в Україні ми вже поставили чи поставимо 10 протитанкових систем", - заявив він телеканалу NBC.

Напередодні президент США Джо Байден наказав надати додаткову військову допомогу Україні на $100 млн.

Блінкен уточнював, що додаткова військова допомога Україні на $100 млн передбачає також протитанкові системи.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, у свою чергу, заявляв, що з початку спецоперації Росії США надали Україні зброю та амуніцію на суму $1,65 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ера потепління після закінчення холодної війни завершилася, - Блінкен

Автор: 

зброя (7442) США (22614) Блінкен Ентоні (1156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
А проти кожного літака десять протиповітряних ракет!
показати весь коментар
06.04.2022 16:51
+18
США знают что делають...

через пару недель начинается "зеленка" и єти Жавелины и другое,самое то что нужно...

Ведь Жавелином можно не только танки уничтожать)))
показати весь коментар
06.04.2022 16:52
+18
модернізовані "Стріла-10м" від Луча Коростильова:
наведення по лазерному променю,
дальність 10 км
влучання гарантоване (як у Стугни, ніякі ловушки не працюють)

успішні випробування пройшов у 2021 р.,
фінансування - повний ноль !!!!

замість цього, "Байден, дай нам танки і корабля з матросами !"
показати весь коментар
06.04.2022 17:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А проти кожного літака десять протиповітряних ракет!
показати весь коментар
06.04.2022 16:51 Відповісти
С пзрк треба робити парні пуски,а з птрк дуже тяжко збити гелікоптер
показати весь коментар
06.04.2022 16:56 Відповісти
модернізовані "Стріла-10м" від Луча Коростильова:
наведення по лазерному променю,
дальність 10 км
влучання гарантоване (як у Стугни, ніякі ловушки не працюють)

успішні випробування пройшов у 2021 р.,
фінансування - повний ноль !!!!

замість цього, "Байден, дай нам танки і корабля з матросами !"
показати весь коментар
06.04.2022 17:24 Відповісти
У ПТРК типу Стугна (з наведенням по лазерному променю) немає поняття "гарантованого влучання" - усе залежить від оператора. Проти літаків - абсолютно неефективні.
показати весь коментар
07.04.2022 00:18 Відповісти
А Стугна? Она и вертолеты сбивает..Ей вообще не страшны тепловые ловушки..
показати весь коментар
06.04.2022 16:54 Відповісти
Якщо вертоліт зависає/мала швидкість, то можна влучити.
показати весь коментар
07.04.2022 00:19 Відповісти
та шось би посерьйозніше
показати весь коментар
06.04.2022 16:51 Відповісти
та технологічніше !

зараз, при переході до окопної війни нам будуть конче потрібні дрони-вбивці щоб нищити закопані танки, ПВО та залпові установки
показати весь коментар
06.04.2022 16:53 Відповісти
Все буде.

Компанія-розробник поступово виходить на проєктні потужності.
показати весь коментар
06.04.2022 16:56 Відповісти
Джавелін для цього і призначений - ракета може бити зверху
показати весь коментар
07.04.2022 19:18 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
06.04.2022 16:52 Відповісти
США знают что делають...

через пару недель начинается "зеленка" и єти Жавелины и другое,самое то что нужно...

Ведь Жавелином можно не только танки уничтожать)))
показати весь коментар
06.04.2022 16:52 Відповісти
100 000 баксів дороговато буде !

от би дронів швейцарських ножичків побільше по 6 000 баксів за штуку із дальністю 40 км - тут і самоходки не треба !!!
показати весь коментар
06.04.2022 16:56 Відповісти
Ви пишете про модель 300. А в України скоро буде й модель 600, ультра-нова. Настільки нова, що фірма-виробник ще не вийшла на запроєктований темп виробництва.
показати весь коментар
06.04.2022 16:57 Відповісти
нехай надсилають!
ЗСУ випробує їх на всі 101% !
показати весь коментар
06.04.2022 17:20 Відповісти
Супер! Швейцарці продають нам дрони?
показати весь коментар
07.04.2022 19:21 Відповісти
Відмінні гарантії безпеки від справжніх друзів України! 🇺🇦🇺🇸🇬🇧

І таких гарантій буде все більше. Ми ще багато чого не знаємо
показати весь коментар
06.04.2022 16:55 Відповісти
Короче, ця війна на довг
показати весь коментар
06.04.2022 16:55 Відповісти
Понятно, что до последнего кацапа.
показати весь коментар
06.04.2022 17:00 Відповісти
для рашки - на виснаження,
а нам жити чи не жити
після Марика та Бучі варто позбутись всіляких ілюзій !!!
показати весь коментар
06.04.2022 17:10 Відповісти
Лучше артиллерию дайте с бк и ПВО! Зачем излишнее поставлять?
Но все равно, спасибо.
показати весь коментар
06.04.2022 16:55 Відповісти
Чехия начала поставки уже давно))) Но узнали только сегодя))
показати весь коментар
06.04.2022 16:57 Відповісти
Треба тобі даяк з Блінкіном зустрітися і перетерти що до чого бо Залужний & Ко не шарять що ЗСУ потрібно...))
показати весь коментар
06.04.2022 17:00 Відповісти
пане Блiнкiн, забеспечте кожну оселю вогнепальною зброею, please
показати весь коментар
06.04.2022 16:56 Відповісти
прохання повинне звучати так : Верховна рада ! Негайно прийміть закон про вільний продаж ; правила зберігання та застосування цивільним населенням нарізної автоматичної зброї ! І ніхто вам більше не потрібен - за місяць після прийняття зможете у любому супермаркеті придбати разом із свіжою редискою !
показати весь коментар
06.04.2022 19:00 Відповісти
Одними джавелінами і стінгерами війну не виграти!!! Ми не Афганістан, ми не згідні 10 років воювати, нам потрібна артилерія, ППО і винищувачі!!!
показати весь коментар
06.04.2022 16:57 Відповісти
не розписуйтесь за всіх, український народ і 20 р. воюватиме за свою свободу, як і афганці.
показати весь коментар
06.04.2022 17:19 Відповісти
кароче звезду смерти нам самым будуваты..
показати весь коментар
06.04.2022 17:00 Відповісти
памятаєте було відео про обстріл орків на складі?..ось залишки біля 50 шт.
показати весь коментар
06.04.2022 17:02 Відповісти
ось само відео...знайшовhttps://video.fdnk3-2.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/277651791_1159611771524096_7981733357678493385_n.mp4?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjU1NiwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=iRoe78H1LP0AX_4S_NP&rl=556&vabr=309&_nc_ht=video.fdnk3-2.fna&edm=AFCcVE4EAAAA&oh=00_AT_1cDx1ql9hhiqtBchaMt_QPvOjOOwyhDDPb75Ed2SZfg&oe=624DC53A
показати весь коментар
06.04.2022 17:06 Відповісти
да, сам видос вызывал вопросы. Теперь получше)))
показати весь коментар
06.04.2022 17:13 Відповісти
Всё равно Блинкену респект!
показати весь коментар
06.04.2022 17:04 Відповісти
Амерам-респект.Зброї забагато не буває...
показати весь коментар
06.04.2022 17:06 Відповісти
Шановний пане Ентоні, не потрібно 10 до 1.. . Коефіціент єфективності у "джавелін" доволі високий, досить буде 2-3 до 1. А от засоби ППО та винищувачі були б у нагоді. З повагою до Вас особисто, та усього народу США.
показати весь коментар
06.04.2022 17:08 Відповісти
Потрібно. Якщо мати джавелінів рівно стільки, скільки танків в росіян, то кожний джавелін має бути саме в тому районі, де зараз є рос. танк. Як тільки танк перекинули з під Харкова до Херсону, одразу і джавелін має їхати в тому ж напрямку. При запасі джавелінів 10 до одного нам стають нестрашні кацапські маневри, тому що на кожному з можливих напрямків удару є достатня кількість Джавелінів. А як би дали Джавелів з розрахунку 20 до одного, то ці ПТРК могли б бути навіть у тероборони Луцьку та Рівного. І ніякий білоруський десант був би не страшним.
показати весь коментар
06.04.2022 17:54 Відповісти
Треба наступальна зброя щоб вибити цю паскудь. Якісь суперточні безпілотники. Новітні ППО для прикриття теж би не завадили.
показати весь коментар
06.04.2022 17:25 Відповісти
Нарешті andestood!
показати весь коментар
06.04.2022 17:55 Відповісти
Лучше позже чем никогда.
Главноє чтобьІ побьІстрее, пока орки снова не полезли.
И теперь нам нужно наступательное оружие, надо вьІбивать вражину из территории УкраиньІ.
показати весь коментар
06.04.2022 17:59 Відповісти
Супер! А проти кожного їх літака - 10 винищувачів. А проти кожної балістичної ракети - 10 С300. Давайте, хлопці, не зупиняйтеся. Здивуйте нам!
показати весь коментар
06.04.2022 18:28 Відповісти
Орки *****!!!
Ви чуєте???
Мало того , що вас ""**башать" 1:10, так вас ще й будуть "палити" 1:10.
"Букмекери і аналітики вже зробили котіровку!!!"
Горіть сЦуки в АДУ, тому що вас вилікувати НЕМОЖЛИВО!!!
Тільки утилізація!!!!
показати весь коментар
06.04.2022 19:29 Відповісти
Украина после победы сирийцам подкинуть бы, что долбили дружка рашки асада..
показати весь коментар
07.04.2022 03:54 Відповісти
 
 