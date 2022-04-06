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В Одеській ОВА назвали ім'я командира фрегата, з якого росіяни запускають ракети по українських містах. ФОТО
Саме з фрегату "Адмірал Макаров" Чорноморського флоту РФ здійснюється обстріл ракетами українських мирних міст.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляяє у своєму блозі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Фото окупанта додається.
" Фрегатом Адмірал Макаров Чорноморського флоту РФ, з якого запускаються ракети по українських містах, командує Григорій Брєєв. Він родом із Вінницької області, служив у Збройних силах України та присягнув у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та Севастополь", - йдеться у повідомленні.
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Наші - це Українці. а хохли - це ті, що зрадили Україну!
Так що все правільно Анатолій написав!
МАТЬ ТВОЇЙ ***! ПО ВІННИЦЬКИ!
ПРОКЛИНАЄМО ТЕБЕ Й ТВІЙ ПАСКУДНИЙ РІД НАВІКИ!!!
ТИ ІЮДА!!!
Велика Британія збирається надати Україні протикорабельні ракети для знищення російських воєнних кораблів та звільнення прибережних міст, що зазнають обстрілів з моря.
Джонсон сказав урядовцям, що планує постачати зброю в Україну, аби запобігти просуванню російських загарбників на Одесу - так само, як він це робив, надаючи британські протитанкові ракети NLAW для оборони Києва.
Пішов служити мічманом на військовому заводі в Северодвінську ще до розвалу Союзу.
Я не зміг до нього достукатись.
Та й х@р з ним!
БРЕЕВ Григорий Александрович, командир фрегата "Адмирал Макаров" (на должности с 2016 года), капитан 1 ранга.
Под непосредственным руководством Г.Бреева с борта корабля осуществляются пуски крылатых ракет "Калибр" по гражданским объектам на территории Украины, что приводить к гибели мирного населения, в т.ч. детей.
Родился 31 января 1979 года в пгт Кирнасовка Тульчинского района Винницкой области.
Призван на военную службу 22.07.1996 года.
Окончил Севастопольский ВМИ им. П.С. Нахимова.
Проходил службу в ВС Украины на должностях:
офицера Южной военно-морской базы (в/ч А2506, смт Новоозерное (Донузлав), 2006 год);
командира корветов "Луцк" и "Тернополь";
заместителя командира Севастопольской военно-морской базы (в\ч А4408) в звании капитана 2 ранга.
В 2014 году, во время оккупации АР Крым Россией, изменил воинской присяге и перешел на сторону оккупанта.
Паспорт гражданина Украины: АА 199401, выдан Черневецким РО УМВД в Винницкой области, 28.03.1996 года. ИНН: 2888520333.
Адрес регистрации: Винницкая область, Череневцкий (Могилев-Подольский) район, с. Бабчинцы, ул. Звезда, 6.
Последний адрес проживания на территории оккупированного Крыма: г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок 30, корп. В, кв. 4.
Жена: БРЕЕВА (ШУМЕЙ) Марина Александровна, 08.03.1983 г.р., уроженка Севастополя. ИНН: 2965224927.
Адрес проживания/регистрации: АР Крым, г. Севастополь, ул. Косарева, дом 8, кв. 22.
Адреса регистрации:
АР Крым, смт Новоозерное (Донузлав), в/ч А2865 (5 бригада надводных кораблей)
АР Крым, г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок 30, корп. В, кв. 4.
Мать жены: ШУМЕЙ Татьян Михайловна, 22.12.1957 г.р. ИНН: 2117502401.
Отец жены: ШУМЕЙ Александр Михайлович, родился в с. Фастовцы Бахмачского района Черниговской области 31.07.1958 г. ИНН: 2139619315.
Родственники жены проживают по адресу: АР Крым, г. Севастополь, ул. Косарева, дом 8, кв. 22.
- https://gur.gov.ua/content/breev-hryhoryi-aleksandrovych.html
АМЕН!
Мабуть ні. Як і депутати держдуми рф, які голосували за анексію Криму.
Вони, мабуть, навіть не під санкціями