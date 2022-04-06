В Одеській ОВА назвали ім'я командира фрегата, з якого росіяни запускають ракети по українських містах. ФОТО

Саме з фрегату "Адмірал Макаров" Чорноморського флоту РФ здійснюється обстріл ракетами українських мирних міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляяє у своєму блозі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Фото окупанта додається.

" Фрегатом Адмірал Макаров Чорноморського флоту РФ, з якого запускаються ракети по українських містах, командує Григорій Брєєв. Він родом із Вінницької області, служив у Збройних силах України та присягнув у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та Севастополь", - йдеться у повідомленні.

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