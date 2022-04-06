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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В Одеській ОВА назвали ім'я командира фрегата, з якого росіяни запускають ракети по українських містах. ФОТО

Саме з фрегату "Адмірал Макаров" Чорноморського флоту РФ здійснюється обстріл ракетами українських мирних міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляяє у своєму блозі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Фото окупанта  додається.

В Одеській ОВА назвали імя командира фрегата, з якого росіяни запускають ракети по українських містах 01

" Фрегатом Адмірал Макаров Чорноморського флоту РФ, з якого запускаються ракети по українських містах, командує Григорій Брєєв. Він родом із Вінницької області, служив у Збройних силах України та присягнув у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та Севастополь", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Криму війська РФ поповнюють крилатими ракетами кораблі: можливі удари по Одесі, - ОВА. ВIДЕО

обстріл (28296) Одеса (5438) Чорноморський флот рф (623)


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Топ коментарі
+57
Телефон жены и родителей, пожалуйста, в студию.
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06.04.2022 17:08
+41
бреев падаль..
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06.04.2022 17:07
+34
Зраднику нескінченні прокляття на всі його покоління!!!
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06.04.2022 17:08
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бреев падаль..
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06.04.2022 17:07 Відповісти
у этого мудака открыта страница в Одноклассниках .. так что заходите
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06.04.2022 18:21 Відповісти
Севастополь Григорий Бреев
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06.04.2022 18:24 Відповісти
его страница открыта в одноклассниках Севастополь Григорий Бреев
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06.04.2022 18:23 Відповісти
**** продажная! Нет тебе и твоим ********* прощения.
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06.04.2022 19:18 Відповісти
Телефон жены и родителей, пожалуйста, в студию.
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06.04.2022 17:08 Відповісти
Навіщо телефон ? Потрібна адреса проживання цієї гниди.
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06.04.2022 17:32 Відповісти
На Миротворце адрес, инфа про жену, тёщу и тестя.

https://myrotvorets.center/criminal/breev-grigorij-aleksandrovich/
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06.04.2022 21:13 Відповісти
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06.04.2022 21:36 Відповісти
жена его в Севасе живёт
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06.04.2022 21:19 Відповісти
Орочья рожа.
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06.04.2022 17:08 Відповісти
Як на мене в цього виродка залежність є
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06.04.2022 17:15 Відповісти
Зраднику нескінченні прокляття на всі його покоління!!!
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06.04.2022 17:08 Відповісти
Винагороди призначайте за голови, або спльпи!
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06.04.2022 17:09 Відповісти
Хохли *****. Краще б ваші батьки у свій час витерли вас об фіранку.
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06.04.2022 17:09 Відповісти
Лось хади тайгу валить.
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06.04.2022 17:44 Відповісти
Не підтримую!

Наші - це Українці. а хохли - це ті, що зрадили Україну!

Так що все правільно Анатолій написав!
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06.04.2022 18:23 Відповісти
повторюсь опять - давайте жахнем "нептуном" по "макарову".
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06.04.2022 17:10 Відповісти
запитай в ЗЕ - де Нептуни зроблені за роки цого правління!
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06.04.2022 17:12 Відповісти
в жопе.....ой.....в асфальте.
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06.04.2022 17:29 Відповісти
у безуглой спрашивайте - она у них главная по обосновании любого абсурда.
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06.04.2022 17:47 Відповісти
коли, ні навіть не так, воно піде на дно на безкінечний концерт кобзона!
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06.04.2022 17:10 Відповісти
виродок

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06.04.2022 17:11 Відповісти
"консерва", яку самі ж терористи згодом і з"їдять
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06.04.2022 17:11 Відповісти
ну ниччо,скоро буба с ермаком и татаровым укромоссад создадут...
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06.04.2022 17:12 Відповісти
они могут только создать содом и гоморра
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06.04.2022 17:31 Відповісти
Григорій Брєєв, ТИ ЗРАДНИК МІЙ ЗЕМЛЯК!!!
МАТЬ ТВОЇЙ ***! ПО ВІННИЦЬКИ!
ПРОКЛИНАЄМО ТЕБЕ Й ТВІЙ ПАСКУДНИЙ РІД НАВІКИ!!!
ТИ ІЮДА!!!
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06.04.2022 17:13 Відповісти
Хахли...оборотні....Гниди-адепти руSSкого міра....
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06.04.2022 17:22 Відповісти
Добре що моя бабця недожила до цього часу, з одного села з матросом Кошкою була.
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06.04.2022 17:25 Відповісти
В Украине родился -тут его и похоронят и чем скорее, тем лучше
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06.04.2022 17:13 Відповісти
У москалів неукраїнці серед вищого офіцерського складу є?
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06.04.2022 17:14 Відповісти
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06.04.2022 17:15 Відповісти
параша і тільки так!
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06.04.2022 18:21 Відповісти
Манкрут
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06.04.2022 17:15 Відповісти
У Фейсбуці зявилася інформація та картинка, що в Одесі встановлені закордонні протикорабельні ракети, здатні вражати ціль на 200 км. Дай Бог щоб це було правдою.
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06.04.2022 17:16 Відповісти
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на https://www.thetimes.co.uk/article/boris-johnson-eager-to-arm-ukraine-for-defence-of-odesa-880x688xk The Sunday Times .

Велика Британія збирається надати Україні протикорабельні ракети для знищення російських воєнних кораблів та звільнення прибережних міст, що зазнають обстрілів з моря.

Джонсон сказав урядовцям, що планує постачати зброю в Україну, аби запобігти просуванню російських загарбників на Одесу - так само, як він це робив, надаючи британські протитанкові ракети NLAW для оборони Києва.
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06.04.2022 17:19 Відповісти
Так вже влупили Ессена пару днів як.
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06.04.2022 17:20 Відповісти
так гімнорала есена ними і відправили на ремонт
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06.04.2022 17:21 Відповісти
Да это какой то сюр! Там специально что-ли этнических украинцев понабирали на войну или что?
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06.04.2022 17:17 Відповісти
кацапами завжди командували в армії совка українці
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06.04.2022 17:20 Відповісти
Без українців в складі, російська армія не виграла жодної війни.
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06.04.2022 17:21 Відповісти
Та бога ради, пусть служили бы себе. Но ****, каким пнем нужно быть или чем им там мозг долбят, что бы против своей родины воевать?
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06.04.2022 17:24 Відповісти
Мабуть їм таки засирають мозок чимось, в мене однокласник в Самарі, все життя до 20 років прожив в Чернівцях, розказує мені про бендер в Україні.
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06.04.2022 17:27 Відповісти
В мене друг, з яким ледь не с пелюшок товаришували - у Львівській області в маленькому містечку доми навпроти були.

Пішов служити мічманом на військовому заводі в Северодвінську ще до розвалу Союзу.

Я не зміг до нього достукатись.

Та й х@р з ним!
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06.04.2022 18:27 Відповісти
Вони при совкє так і зосталися, кругом фашисти, бандєровци і праклятий Захід. А цей уйопок з фрегата свідомо продав Батьківщину.
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06.04.2022 20:08 Відповісти
Хахли...оборотні....Гниди-адепти руSSкого міра....
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06.04.2022 17:20 Відповісти
Буде знайдений і вбитий , де б він не був на московії
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06.04.2022 17:21 Відповісти
Сучий тельбух. Кара всьому його роду на всі коліна!
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06.04.2022 17:25 Відповісти
гнида, пусть сгниет весь его род...
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06.04.2022 17:26 Відповісти
Колаборантська гнида це! Немає сумнівів. що кацапи самі пристрелять потім.
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06.04.2022 17:28 Відповісти
Бывшие военнослужащие ВС Украины - предатели, которые принимают участие в открытой вооруженной агрессии России против нашей Страны

БРЕЕВ Григорий Александрович, командир фрегата "Адмирал Макаров" (на должности с 2016 года), капитан 1 ранга.

Под непосредственным руководством Г.Бреева с борта корабля осуществляются пуски крылатых ракет "Калибр" по гражданским объектам на территории Украины, что приводить к гибели мирного населения, в т.ч. детей.


Родился 31 января 1979 года в пгт Кирнасовка Тульчинского района Винницкой области.

Призван на военную службу 22.07.1996 года.

Окончил Севастопольский ВМИ им. П.С. Нахимова.

Проходил службу в ВС Украины на должностях:

офицера Южной военно-морской базы (в/ч А2506, смт Новоозерное (Донузлав), 2006 год);
командира корветов "Луцк" и "Тернополь";
заместителя командира Севастопольской военно-морской базы (в\ч А4408) в звании капитана 2 ранга.

В 2014 году, во время оккупации АР Крым Россией, изменил воинской присяге и перешел на сторону оккупанта.

Паспорт гражданина Украины: АА 199401, выдан Черневецким РО УМВД в Винницкой области, 28.03.1996 года. ИНН: 2888520333.

Адрес регистрации: Винницкая область, Череневцкий (Могилев-Подольский) район, с. Бабчинцы, ул. Звезда, 6.

Последний адрес проживания на территории оккупированного Крыма: г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок 30, корп. В, кв. 4.

Жена: БРЕЕВА (ШУМЕЙ) Марина Александровна, 08.03.1983 г.р., уроженка Севастополя. ИНН: 2965224927.

Адрес проживания/регистрации: АР Крым, г. Севастополь, ул. Косарева, дом 8, кв. 22.

Адреса регистрации:

АР Крым, смт Новоозерное (Донузлав), в/ч А2865 (5 бригада надводных кораблей)
АР Крым, г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок 30, корп. В, кв. 4.

Мать жены: ШУМЕЙ Татьян Михайловна, 22.12.1957 г.р. ИНН: 2117502401.

Отец жены: ШУМЕЙ Александр Михайлович, родился в с. Фастовцы Бахмачского района Черниговской области 31.07.1958 г. ИНН: 2139619315.

Родственники жены проживают по адресу: АР Крым, г. Севастополь, ул. Косарева, дом 8, кв. 22.

- https://gur.gov.ua/content/breev-hryhoryi-aleksandrovych.html
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06.04.2022 17:30 Відповісти
Чернівецьким РВ УМВС, є такий райцентр у Вінницький області.
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06.04.2022 17:35 Відповісти
Це корито піде годувати бичків з крабами разом з цим тілом!
АМЕН!
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06.04.2022 17:35 Відповісти
А это значит, что для СБУ в Винницкой области, должно быть делом чести разобраться с этим предателем.
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06.04.2022 17:43 Відповісти
Посадіть Арахамію з Єрмаком на дирижабль, хай закидають фрегат асфальтом.
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06.04.2022 17:49 Відповісти
Винница?сразу вспоминается тупой торговец трусами,который всем показывал как керовать державою,его министр выпускник энкэвэдэшного училища имеет андропова и их липецкий босс,может там кубло предателей?
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06.04.2022 17:53 Відповісти
Рон,учи матчасть.Никогда бывший премьер не торговал ни то что трусами, а и любыми вещами вообще.У него есть свои грехи, но торговля это не о нем. К себе в команду брал самых преданных ему,как и любой,на его месте...Это я для объективности и твоего развития.
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06.04.2022 18:39 Відповісти
Примитивные оправдашки,этот хмырь с липовым дипломом тупее любого базарного торговца,по принципу преданности он пусть себе собак в кровать пускает,а министр гэбист - это чисто предательство Родины.
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06.04.2022 21:17 Відповісти
грыня... а ведь пыздэць к табе подкрался незаметно... ладно, ты, дерьмо... телку твою обесчестят, детям покажут, что папа *****...
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06.04.2022 17:54 Відповісти
чудово....на сайті ГУР є адреса цієї свині та його родичів.....
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06.04.2022 17:59 Відповісти
Застрелись, відморозок!
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06.04.2022 18:16 Відповісти
Родственники в Виннице есть ещё? Предлагаю зачмырить наглухо.
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06.04.2022 18:29 Відповісти
https://ok.ru/profile/512851656999
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06.04.2022 18:39 Відповісти
Силка в однокласниках
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06.04.2022 18:40 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)

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06.04.2022 18:49 Відповісти
Він засуджений судом України за зраду?!!
Мабуть ні. Як і депутати держдуми рф, які голосували за анексію Криму.
Вони, мабуть, навіть не під санкціями
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06.04.2022 20:32 Відповісти
 
 