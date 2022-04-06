Західні чиновники не виключають, що Путін може ще раз спробувати захопити Київ, незважаючи на зміну стратегії, - CNN
Не можна стверджувати, що нещодавня зміна стратегії Росії у війні проти України означає, що Путін відмовився від спроби захопити Київ, вважають офіційні особи США та Заходу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
За словами високопоставленого представника оборонного відомства, довгострокові цілі Путіна незрозумілі, проте американські та європейські офіційні особи заявили CNN, що повторне вторгнення до Київської області все ще можливе.
"Ми очікуємо, що для захисту будь-якої території, яку вона захопить на сході, Росія потенційно може поширити свою силову проекцію і присутність ще глибше в Україну, за межі Луганської та Донецької областей", - заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
За словами Саллівана, США очікують, що Росія продовжить завдавати повітряних і ракетних ударів по всій Україні, у тому числі по Києву, Одесі, Харкові та Львову.
"Мета Росії, зрештою, полягає в тому, щоб максимально послабити Україну", - сказав він.
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до того ж і на майбутнє пригодиться
зверніть увагу, що орки найменше просунулись в ОРДЛі, де Порох ще у 2014-му побудував три лінії укріплень
Чи вам лише побазікати?
отаке: саме Саліван (аж ніяк не США) на це й очікує, бо інакше валиться геть уся "стратегія" Салівана - а відтак і сам Саліван втрачає власну посаду (а не виключено - і потрапляє до цюпи за звинуваченням у державній зраді)
Контроль над небом утрачен.
Каждый метр территории Украины под наблюдением.
Оперативные районы пристреляны и отработаны.
Население вооружено и укрепления (даже минимальные) созданы.
О каком повторном вторжении может идти речь, аналитики хреновы?
ЗЕЛЕНСЬКОГО ПОПЕРЕДИЛИ
Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.
Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.
Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатьно аби збагнути - жарти в сторону.
Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вирогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Наслення на добровольній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укрплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".
Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгненння на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.
Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середниі січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.
Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.
І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість зазделегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.
І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.
Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що діректор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.
У першу чергу - людям які втратили все.