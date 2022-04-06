Західні чиновники не виключають, що Путін може ще раз спробувати захопити Київ, незважаючи на зміну стратегії, - CNN

Не можна стверджувати, що нещодавня зміна стратегії Росії у війні проти України означає, що Путін відмовився від спроби захопити Київ, вважають офіційні особи США та Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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За словами високопоставленого представника оборонного відомства, довгострокові цілі Путіна незрозумілі, проте американські та європейські офіційні особи заявили CNN, що повторне вторгнення до Київської області все ще можливе.

"Ми очікуємо, що для захисту будь-якої території, яку вона захопить на сході, Росія потенційно може поширити свою силову проекцію і присутність ще глибше в Україну, за межі Луганської та Донецької областей", - заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

За словами Саллівана, США очікують, що Росія продовжить завдавати повітряних і ракетних ударів по всій Україні, у тому числі по Києву, Одесі, Харкові та Львову.

"Мета Росії, зрештою, полягає в тому, щоб максимально послабити Україну", - сказав він.

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