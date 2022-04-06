На відновлення України вистачить російських державних грошей. $0,5 трлн – це завдання щонайменше на 7 років, - Малюська

Україна хоче покрити всі збитки від війни за рахунок грошей РФ, а не міжнародних дотацій чи українського бюджету.

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв’ю українському Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз ще зарано говорити про остаточну цифру втрат економіки України від війни. "І ще довго треба бігти і зробити багато роботи. Наразі важливо знайти правильний механізм компенсації", – сказав міністр.

Йдеться про заморожені державні рахунки Росії – це гроші Центробанку та Фонду національного добробуту. "Про рахунки юридичних та фізичних осіб поки не йдеться. Легше отримати заморожені гроші держави, ніж юридичних чи фізичних осіб. І не факт, що ця процедура буде успішною", – додав Малюська.

За словами урядовця, на відновлення України вистачить навіть російських державних грошей. "Витратити $0,5 трлн доларів – це завдання щонайменше на сім років", – cказав він.

Читайте: Росія прийшла в Україну як колонізатор, її пропаганда вже цього не приховує. Вони розглядають свою державу як імперію, яка нібито має право підкорювати сусідні народи, - Зеленський

Малюська зауважив, що наразі немає розуміння, якими порціями Україна отримуватиме ці гроші. Для кожної країни рішення буде індивідуальним.