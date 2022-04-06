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Новини Війна
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На відновлення України вистачить російських державних грошей. $0,5 трлн – це завдання щонайменше на 7 років, - Малюська

руйнування

Україна хоче покрити всі збитки від війни за рахунок грошей РФ, а не міжнародних дотацій чи українського бюджету.

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв’ю українському Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз ще зарано говорити про остаточну цифру втрат економіки України від війни. "І ще довго треба бігти і зробити багато роботи. Наразі важливо знайти правильний механізм компенсації", – сказав міністр.

Йдеться про заморожені державні рахунки Росії – це гроші Центробанку та Фонду національного добробуту. "Про рахунки юридичних та фізичних осіб поки не йдеться. Легше отримати заморожені гроші держави, ніж юридичних чи фізичних осіб. І не факт, що ця процедура буде успішною", – додав Малюська.

За словами урядовця, на відновлення України вистачить навіть російських державних грошей. "Витратити $0,5 трлн доларів – це завдання щонайменше на сім років", – cказав він.

Читайте: Росія прийшла в Україну як колонізатор, її пропаганда вже цього не приховує. Вони розглядають свою державу як імперію, яка нібито має право підкорювати сусідні народи, - Зеленський

Малюська зауважив, що наразі немає розуміння, якими порціями Україна отримуватиме ці гроші. Для кожної країни рішення буде індивідуальним.

Автор: 

компенсації (689) росія (64984) Малюська Денис (402) репарації (62)


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Топ коментарі
+22
вистачить на 7 (прописом сім) !!!! років = 2 роки першої + 5 років другої каденції
Великого пильщика крадівництв

прості як двері суки !!!!
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06.04.2022 17:33
+18
зе-гниди почали ділити шкуру ще не вбитого ведмедя. Нажаль, вони ще не знають і не хочуть розуміти, що відбудова країни буде без їхньої участі. Їхня участь буде від 10 років з конфіскацією.
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06.04.2022 17:39
+17
Замороженные деньги - это НЕ конфискованные в нашу пользу деньги. Предстоят ещё длительные ( многолетние) судебные рассмотрения. Поэтому раззевать рот на эти деньги, мягко говоря, преждевременно. Сейчас надо думать о ВОЙНЕ и её окончании, а также не просрать документальное оформление её результатов, без очередных "минских договорённостей" и "будапештских меморандумов"
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06.04.2022 17:35
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вистачить на 7 (прописом сім) !!!! років = 2 роки першої + 5 років другої каденції
Великого пильщика крадівництв

прості як двері суки !!!!
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06.04.2022 17:33 Відповісти
Гении❗
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06.04.2022 17:39 Відповісти
цих ссучених "геніїв" без рентгена наскрізь видно !

подбав би мисюська краще про платну камеру в тюрмі для себе та свого шефа
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06.04.2022 17:49 Відповісти
Аккуратнее с цифирью. Во-первых, еще ничего не закончилось. А во-вторых, лучше 1 трлн. А то и два.
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06.04.2022 17:34 Відповісти
Замороженные деньги - это НЕ конфискованные в нашу пользу деньги. Предстоят ещё длительные ( многолетние) судебные рассмотрения. Поэтому раззевать рот на эти деньги, мягко говоря, преждевременно. Сейчас надо думать о ВОЙНЕ и её окончании, а также не просрать документальное оформление её результатов, без очередных "минских договорённостей" и "будапештских меморандумов"
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06.04.2022 17:35 Відповісти
Чтобы получить эти замороженные деньги надо иметь решение суда. А это годы разбирательств. Юкос например уже больше 7 лет в судах всякие апелляции рассматривает имея решение суда о взыскании с рашки около 50 млрд.
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06.04.2022 17:36 Відповісти
Именно выиграв суд в Гааге не получил ни копейки....
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06.04.2022 17:42 Відповісти
Это не спор между юриками которые активы не поделили это межгосударственные разборки где международные суды уже в нашу пользу много чего решили, это будет быстрее гораздо.
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06.04.2022 17:44 Відповісти
Ты видать сильно "по международным судам" спец? А то мы сидим думаем, кого нам по судам этим послать? А ты тут как тут нарисовался. Тебя еще в телевизор надо с дегенератом Мальськой на пару засунуть. Вместе хрень будете нести.
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06.04.2022 17:53 Відповісти
Территориальный спор между Украиной и Румынией по шельфу решали год.
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06.04.2022 18:55 Відповісти
Самый быстрый и надежный способ это пункт в договоре о репарациях
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06.04.2022 17:54 Відповісти
Наши верхушки разворуют все.
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06.04.2022 20:02 Відповісти
Супер поц
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06.04.2022 17:37 Відповісти
зе-гниди почали ділити шкуру ще не вбитого ведмедя. Нажаль, вони ще не знають і не хочуть розуміти, що відбудова країни буде без їхньої участі. Їхня участь буде від 10 років з конфіскацією.
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06.04.2022 17:39 Відповісти
Вони будуть робити все можливе і неможливе щоб цього не сталося
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07.04.2022 03:02 Відповісти
этот уже всё на вип-камеры перемножил?
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06.04.2022 17:39 Відповісти
Малюська вже все порахував, кому і що, себе і друзяк не обідити. Після війни і нашої Перемоги, рахувати будуть інакше. Палаців собі ви будувати на відкатах вже хер будете
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06.04.2022 17:42 Відповісти
Як можна говорити про відбудову чогось, якщо війну ще на закінчено, одну область України окуповано повністю, ще 2 наполовину, не кажучи про окуповані раніше Донбас та Крим?!
До того ж, рашисти продовжують вести обстріли ракетами зі своєї території та з моря?!
Тобто ми відбудовуємо, а вони знов ракетами нищать?!
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06.04.2022 17:42 Відповісти
Відновити все можна за 4 роки, якщо єсть гроші! Молюска нічого не будував, він каже наугад...
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06.04.2022 17:44 Відповісти
США вводят полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка, а также на новые инсвестиции в русскую экономику
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06.04.2022 17:45 Відповісти
Не будемо говории "гоп", бо і на дороги не вистачить.
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06.04.2022 17:46 Відповісти
Эксперты вроде утверждали что этой суммы даже на Харьков не хватит. Рашку надо обобрать до нитки.
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06.04.2022 17:47 Відповісти
Кто нибудь этим дегенратам из правительства позатыкает роты? Вы дело делайте, готовьте иски, собирайте документальтные свидетельства, протоколируйте убытки. Война только началась, а куча зеленых попугаев сидит в телевизорах, трет про "скоко взять у РФ денех на восстановление". Как были идиотами, так и остались клоунами.
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06.04.2022 17:49 Відповісти
масть такая..
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06.04.2022 17:54 Відповісти
Нет этого не хватит, война ещё не закончена, нужно выставлять сумму не менее 2 триллиардов
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06.04.2022 17:50 Відповісти
наркоман вспомнил...
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06.04.2022 17:51 Відповісти
о, еще один вылез. После первого приступа энуреза потянулись первые зеленые иксперды в предвкушении наживы. Теперь ждем милованова.
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06.04.2022 17:52 Відповісти
Дайте их в лапы ОП, через год все будет лихо освоено по карманам и скажут, что это копейки.
ps: очень хочется вначале победить, а потом делить шкуру еще неубитого...
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06.04.2022 17:52 Відповісти
Бо за міжнародну допомогу треба звітувати.
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06.04.2022 17:55 Відповісти
Нагадую, малюська, не міністр економіки, а міністр юстиції при портнові.
У плісняви, хоч щось своєю справою займається?
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06.04.2022 17:56 Відповісти
а репарації? а ну так які репарації якщо свінособаки стануть нашими харантами....
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06.04.2022 17:58 Відповісти
думаю если война закончится прямо сегодня и над кремлем подымут украинский флаг, а все российские военные закодируются и будут вместо оружия заниматься молитвами и сельским хозяйством, то реально восстановить Украину это где то 2-3 триллиона. А если в Украине не победить коррупцию, то будет гораздо больше.
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06.04.2022 18:01 Відповісти
Откуда цифра?
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06.04.2022 18:02 Відповісти
да только одна Мрия это уже 3 миллиарда. Целые города стерты с лица земли - то что от Мариуполя осталось 10% это значит что увы прийдется строить полностью с нуля, и не исключено что в другом месте. посколько тем люди могут не захотеть жить. Инфраструктура, мосты, заводы, дороги - это все колоссальные деньги. В кацапии построили в сочи несколько обьектов для олимпиады в 14 году - обошлось в 51 млрд. Я понимаю что там были откаты, но я же и сказал выше что с коррупцией надо бороться. И не забывайте что всякие там деньги на "е пидтримка" взяты не из воздуха, а ВВП в стране упал конкретно.
пока кацапия не капитулирует, сюда врядли захотят инвестировать деньги.
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06.04.2022 18:46 Відповісти
Мрия - это не коммерческий проект. Цена его очень условная. Аэрбас А 380 - самый дорогой самолет в мире с абсолютно понятной окупаемостью, стоит 0,5 млрд., Мрия не может стоить дороже.
С чего вы взяли, что "стерты города"? Вы видели видео хоть одного большого города последовательной съемкой по ВСЕМ улицам ВСЕГО города?
Да, разрушения значительные. А некоторые села и маленькие города реально разрушены на 70-80%. Но если в таком городе было несколько десятков хрущевок, то сколько стоит построить с нуля такую хрущевку? Так вот я вам сообщаю, что среднестатистический райцентр можно ВЕСЬ поселить в один квартал современных 24-х этажках. Строительство 2-х подъездного 24-х этажного дома - это 2 млн.$ если без коррупции и воровства.
И т.д. и т.п.
Говорю вам это как профессиональный архитектор.
Другой вопрос компенсация людям. Но об этом никто не говорит. Как думаете: Почему?
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06.04.2022 19:18 Відповісти
вы сравниваете абсолютно несравнимые вещи. Стоимость одного процессора Intel будет пусть $500, но эта стоимость такая низкая когда их производят сотни тысяч, точно так же и с Мрией.

А что до домов. В одном Харькове по состоянию на 29 марта (только дернул в новостя) разрушено 1410 обьектов ифраструктуры. По состоянию на 14 марта было 600 домов.
Потом стоимость дома ну никак не будет 2млн. Я не строитель, и не архитектор, но знаю что за 1млн вам в пригороде америки построят двухэтажный дом из фанеры, если вы купили землю и получили все разрешения. В среднем стоимость по Америке от 1млн за этаж до 100млн за этаж. Ок, допустим в Украине будет дешевле, но сама Украина это никогда не построит - тут отстраивать будут турки, китайцы и т.п. и очень долго. Варианты что будут отстраивать пленные кацапы не подходит - это не немцы после второй мировой отстраивающие Киев, у них руки не из того места растут.

Ну и потом если повредили ТЕЦ, коммуникации и т.п. то стоимость возрастает. Помните близнецы? Вы знаете что прежде чем начать строить новый торговый центр после 9/11 завалы/нулевой уровень готовили лет 10? И это всего одно здание, в центре странцы которая засыпана деньгами.
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06.04.2022 22:25 Відповісти
Я не сравнивал "вещи". Я сравнивал сущности. Сущность Мрии в том, что это не коммерческий проект. Это штучный, специфичный, имиджевый проект. И он не имеет справедливой цены. Оценить можно как металлолом и запчасти. И это справедливая, коммерческая цена. Любые другие оценки стоимости из серии "Сколько стоит товар на который нет покупателя".

Согласен с вашими аргументами, что своими силами (да и своими стройматериалами в т.ч.) такое восстановление Украина не потянет. Поэтому умножаем стоимость 24-х этажки на 2. Получаем 4 млн.$
Инфраструктура - это отдельная тема. Я могу 3 листа на эту тему написать. Явно не форумный формат.

Но в целом моя мысль была не об этом. Я подводил к ней в моём последнем предложении.
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07.04.2022 09:03 Відповісти
ок, можно отложить Мрию в сторону, этот случай действительно уникален, но что тогда делать скажем с Азов Сталью? Это был крупнейший сталелитейный завод в Европе.
Как я уже говорил, я не строитель, однако в Китае (шанхай) строят по 3.7млн за этаж, а дешевле чем китайцы найти сложно, да и качество у них то еще.

Восстанавливать скорее всего будут либо турки, либо китайцы. Потенциально китайцев не пустят за отсутсвие их четкой позиции во время войны.
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07.04.2022 23:58 Відповісти
Я отвечу на все ваши вопросы, как только вы задумаетесь о том, о чем я писал в своем втором посте: Другой вопрос компенсация людям. Но об этом никто не говорит. Как думаете: Почему?
Правильный ответ на этот вопрос сразу даст вам полное понимание и по разрушениям и по стоимости и пр. и пр.
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08.04.2022 09:39 Відповісти
Я перечитал ваш второй (и все остальные) посты - не вижу что я пропустил бы в первый раз.

Что до компенсации людям... Это сложный вопрос, и если вы посмотрите что выплачивала Германия после первой и второй мировых, то было не так и много.

По Версальскому договору после первой мировой они должны были заплатить определенную сумму дойч марок эквивалентную 100,000 тонн золота (около 6.2 триллионов долларов на сегодня), однако вначале им это скостили в два раза, поскольку у Германии не было денег, а потом в Германии запустили такую гипер инфляцию, что получение репараций потеряло смысл.
Кстати нашим "переговорщикам" на заметку - не соглашайтесь на репарации в рублях. Окончательно за первую мировую войну Германия расчиталась лишь в 2010.

Со второй мировой тоже не все так гладко было. Да, Германия платила что то, но невозможно купить жизнь убитого родственника или знакомого.

Чисто с исторической точки зрения контрибуции запрещены уже более 120 лет. Одна из причин они часто являлись основанием для новой войны. Пришедшие на смену "репарации" тоже не такие уж и гладкие - бытует мнение что одной из причин второй мировой войны был именно Версальский договор.
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08.04.2022 22:08 Відповісти
1. Прямая компенсация гражданам потерянного/поврежденного имущества - это процесс при котором коррупционерам практически не возможно украсть деньги. Именно и только поэтому власти говорят о чем угодно, только не о прямой компенсации гражданам.
2. Именно и только из-за желания и готовности начать дерибанан миллиардов $, эта тема активно муссируется в наших СМИ. Подтверждает мои слова следующее:
2.1 В условиях, когда война только началась, говорить о миллиардах на восстановление - это делить шкуру не убитого медведя.
2.2 В условиях войны очевидным является приоритетность усилий Украины на оборону. Какое, нах, "восстановление", когда у нас нет элементарного: броники, каски, форма, медицина и пр. Молчу уже за вооружение и боеприпасы.
2.3 В условиях, когда война только началась, очевидным является приоритетность обустройства сотен тысяч беженцев и переселенцев (внутри Украины). И о финансировании этих процессов почему-то не говорят в СМИ. (Почему? - см. п.1)
2.4. Нет ни единого технико-экономического расчета причиненного ущерба, но при этом все кому не лень оперируют суммами в миллиарды и уже в триллионы $. Это - лакмусовая бумажка коррупции и дерибана.
2.5 Нет источников финансирования "восстановления". Всё на уровне декларативных заявлений и наших "хотелок". Распределение денег, которых нет - верный признак дерибана и коррупции.
2.6 О миллиардах и триллионах на восстановление, говорят чиновники, которые в принципе не имеют к этому никакого отношение. Тот же Молюська, например. Т.к. каждый чиновник хочет присосаться к этой бездонной золотой сиське.
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09.04.2022 08:49 Відповісти
Прямую компенсациию гражданам сложно посчитать и практически невозможно указать в договоре.
У одного человека в в пригороде Киева хата которой 60 лет и ему выстрелом снесли сарай, у другого был построен современный дом типа того что у Яныка в Межигорье и ему предположим снесли дом, поскольку сарая с дровами у него не было. Компенсировать всем по пусть 100тысяч долларов? За сарай это слишком много, за дом Яныка слишком мало. У кого то в квартире выбило окна, а у кого то снесло весь дом.

То что уже сейчас начинают поднимать вопросы репараций пусть и не официально, это в принципе нормально - часть этих новостей попадет и на московию и рано или поздно они начнут задумываться что прийдется платить. Вместе с тем никакого отношения к реальным цифрам эти разговоры не имеют, тут вы правы. Иногда после войны репарации получаются территорией, тот же Кеннисберг. Я бы взял с них куриллы и продал бы их Японии Японцы стали бы друзья на века

Но суть моего основного поста была в том что у России не хватит денег расплатиться с Украиной (при условии что Россия капитулирует, но этого пока нет)
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09.04.2022 18:25 Відповісти
Любимая тема всех коррупционеров и распильщиков бюджета.
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06.04.2022 18:01 Відповісти
Е ні,малюська. Не роззявляй рота на ці бабки разом зі своїми зеленими друзями. Це вже без вас.
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06.04.2022 18:02 Відповісти
будьмо чесними, ви їх відсужувать будете 10 років. Де там скіфіське золото? І досі судяться?
Так шо розраховуйте тільки на самих себе.
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06.04.2022 18:05 Відповісти
Напевно нічого в них не вийде,бо ЄС і США тоже присіли економічно через війну і будуть відбудовати Україну самі за росойські гроші. І вони добре знають зелену владу, це потім а тепер потрібна перемога
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06.04.2022 18:07 Відповісти
Для того щоб отримати репарації з ********** потрібні не перемови з фашистами а війна до перемоги, тобто звільнення всіх українських територій, економічний дефолт ********** і його повне виснаження війні. Садіть картоплю і готуйтесь років на три-чотири. І увесь цей час потрібно постійно, щоденно вбивати кацапів в зоні досяжності артилерійських та ракетних систем і безжально винищувати прокацаплену "пяту колону" в містах і селах. Лише поєднання людських втрат з економічними змусить кацапів з часом заповзти у власні кордони. Памятаєте як вони легко відмовились від усіх республік коли стало нічого жерти а руки, як виявилось, з дупи? От саме так відмовляться і від загарбаного в Україні. Це вже було.
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06.04.2022 18:09 Відповісти
Моллюск хоче щось вумне сказати, але не виходить, завжди є проколи та недолугості
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06.04.2022 18:21 Відповісти
от хто таких ******** як Малюск призначає? Він вже рахує гроші, замість працювати на перемогу. Хай розбереться с функціонуванням МЮУ в період війни, суддями, прокуратурами. Та це його не хвилює від слова зовсім. Тільки бізнес, нічого особистого. Тай на посаді він прославився лише тим що пропонував для злочинців з грошима комфортні камери-готелі, що фактично є прямою корупцією та відміною рівноправності перед законом та невідворотності справедливого покарання. Геть Малюську за рускім воєнним кораблем з юстиції!
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06.04.2022 18:25 Відповісти
закрив би рота і не патякав. репарації мають бути не менше 10 трильонів якщо війна зараз закінчиться. інакше більше. і які 7 років? люди 7 років будуть чекати?
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06.04.2022 19:23 Відповісти
Ой! А так и озвучивали после Стамбула...Ущерб Украины триллион - "порешаем посредине" ,откат 5 процентов!
А я думал сплетни!
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06.04.2022 19:45 Відповісти
айайай зрадазрада.
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07.04.2022 03:01 Відповісти
О том, что твари активно готовятся к "Большому восстановлению распилу" свидетельствуют два красноречивых факта:
1. Нет ни единого подтвержденного расчета "ущерба". Всё на уровне "пальцем в небо".
2. Никто и никогда не говорит о прямой компенсации ЛЮДЯМ за уничтоженное имущество. Т.к. именно такая компенсация не позволяет ВОРОВАТЬ.
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08.04.2022 09:50 Відповісти
 
 