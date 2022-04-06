Німеччина може постачати лише ту зброю, яку Україна вміє використовувати, - Шольц

Німеччина може постачати Україні лише те озброєння, яке армія країни вміє використовувати і може відразу застосувати.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц депутатам у Бундестазі. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Це дуже старі запаси, які використовувалися у NVA (армія колишньої комуністичної Східної Німеччини), які мають перевагу в тому, що їх можна особливо добре використовувати в Україні, оскільки вони мають досвід роботи з цим обладнанням", - сказав Шольц.

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"Ми повинні постачати обладнання, яке можна використовувати", - додав він.

Після вторгнення Росії в Україну Німеччина заявила, що постачатиме ПЗРК "Стріла", змінивши свою політику не надсилати зброю в зони конфлікту.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина обговорює з Україною гарантії безпеки, але цей процес конфіденційний і поки домовленостей не досягли.