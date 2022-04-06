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Німеччина може постачати лише ту зброю, яку Україна вміє використовувати, - Шольц

олаф,шольц

Німеччина може постачати Україні лише те озброєння, яке армія країни вміє використовувати і може відразу застосувати.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц депутатам у Бундестазі. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Це дуже старі запаси, які використовувалися у NVA (армія колишньої комуністичної Східної Німеччини), які мають перевагу в тому, що їх можна особливо добре використовувати в Україні, оскільки вони мають досвід роботи з цим обладнанням", - сказав Шольц.

Читайте також: В Бундестазі закликають збільшити постачання озброєнь до України

"Ми повинні постачати обладнання, яке можна використовувати", - додав він.

Після вторгнення Росії в Україну Німеччина заявила, що постачатиме ПЗРК "Стріла", змінивши свою політику не надсилати зброю в зони конфлікту.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина обговорює з Україною гарантії безпеки, але цей процес конфіденційний і поки домовленостей не досягли.

Автор: 

Німеччина (7330) зброя (7442) Україна (5872) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+32
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06.04.2022 17:40
+28
ото диииибіл, а навчитися це тіпа надо бути генієм?
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06.04.2022 17:40
+24
Суки, оружие оно и есть оружие. Научиться можно, не ядерна, физика.
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06.04.2022 17:40
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Та не дадут европейсы оружия. И дело не в хотелках или даже политике. У ни его НЕТ. Вот тупо НЕТ. Они годами под зонтиком нато забивали болт на свою армию, а теперь оказывается третья мировая не то что реальна, она уже на пороге. Они сейчас сами сидят и думают что делать и как увеличивать бюджеты на армию в случае если северный бантустан на них попрет.
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06.04.2022 18:48 Відповісти
під інтелектуала косить. Помоєму, крім небажання позлити друга, в них елементарно нема є що дати. Танків як кіт наплакав, літаки не власні, ПЗРК не виготовляють,гранатомети шведські, хіба що каски та баклажки, гарматки на БТР шведські.
в 20 роках, рузге почало ходити в лаптях, бо розруха. Сталін кинувся до жабоїдів та німців, допоможіть стати на рельси реконструкції. Роками домовлялись, вже створювались цілі бригади спеців Внешторга, а потім виявилось, що в них нема нічого, тільки понти. Тоді і звернулись до америкосів і ..... всі 4 тракторні заводи побудував Генрі Форд в кредит. Німчураки також у Форда прикупили трактор і ліцензію.
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06.04.2022 18:50 Відповісти
Оставьте у себя своё говно!
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06.04.2022 18:57 Відповісти
ведёт себя как проститутка!хуже только меркель и шрёдер
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06.04.2022 19:05 Відповісти
Добре. Дайте С-300 побільше, МІГ ті СУ. Танки також не завадять.
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06.04.2022 19:07 Відповісти
Ага, карабини Маузер 95 та кайзерівські каски з рогами! Дядя Олаф, ти дебіл?
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06.04.2022 19:09 Відповісти
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06.04.2022 19:30 Відповісти
Количество выпущенных, шт.
2136
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06.04.2022 19:32 Відповісти
у 2015-му Порох просив передати 300 "демілітарізованих" (без озброєння) Мардерів під виглядом пожарних танків
німецькі суки ссучились.....
осьо вони, красавці, але без 25 мм зубів райнметалловських гармат
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06.04.2022 19:49 Відповісти
Иди со своим оружием и вечно придумываемыми условиями!!!!! За русским кораблем,и можеш дбл орбана с собой прихватить. И за газ не забудь путлеру отсыпать за рубли
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06.04.2022 19:35 Відповісти
У нас цыгане танк впервые в жизни видят - через час он уже на перебитых номерах в ВСУ!
Так шо - не надо ЛЯЛЯ..
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06.04.2022 19:48 Відповісти
У мене є сумнів, що ******* німці знають, з якої сторони до автомата підходити, умєтєлі хрєнови.
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06.04.2022 19:52 Відповісти
Від серця відриває, плаче... Та не має такої зброї, якою наші котики не молотили би москалів.
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06.04.2022 20:05 Відповісти
Ця війна вже триває сторіччями, з моменту окупації України Мордором ...більше 350 років ..
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06.04.2022 20:45 Відповісти
Та ми вже всім вміємо. Єдина Армія в світі, яка стріляє з усього і збиває все не дивлячись в інструкцію для чого воно призначене. З ПТРК по літаючим цілям, з літаків по ракетам, з РСЗВ по кораблям. Пох. Головне дайте зброю. А кацапів на приціл ми самі візьмемо.
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06.04.2022 20:45 Відповісти
Та это вообще какой то подставной русский агент, засел там уже давно, и помогает рашке.

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06.04.2022 21:02 Відповісти
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06.04.2022 22:17 Відповісти
Тупіше відбрехеньки вигадати не змогли?
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06.04.2022 23:21 Відповісти
В такому разі чому він в рашку поставляв не тільки "жигули", яку параша "вміє використовувати"?
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07.04.2022 00:53 Відповісти
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