Німеччина може постачати лише ту зброю, яку Україна вміє використовувати, - Шольц
Німеччина може постачати Україні лише те озброєння, яке армія країни вміє використовувати і може відразу застосувати.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц депутатам у Бундестазі. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
"Це дуже старі запаси, які використовувалися у NVA (армія колишньої комуністичної Східної Німеччини), які мають перевагу в тому, що їх можна особливо добре використовувати в Україні, оскільки вони мають досвід роботи з цим обладнанням", - сказав Шольц.
"Ми повинні постачати обладнання, яке можна використовувати", - додав він.
Після вторгнення Росії в Україну Німеччина заявила, що постачатиме ПЗРК "Стріла", змінивши свою політику не надсилати зброю в зони конфлікту.
Раніше Шольц заявив, що Німеччина обговорює з Україною гарантії безпеки, але цей процес конфіденційний і поки домовленостей не досягли.
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в 20 роках, рузге почало ходити в лаптях, бо розруха. Сталін кинувся до жабоїдів та німців, допоможіть стати на рельси реконструкції. Роками домовлялись, вже створювались цілі бригади спеців Внешторга, а потім виявилось, що в них нема нічого, тільки понти. Тоді і звернулись до америкосів і ..... всі 4 тракторні заводи побудував Генрі Форд в кредит. Німчураки також у Форда прикупили трактор і ліцензію.
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німецькі суки ссучились.....
осьо вони, красавці, але без 25 мм зубів райнметалловських гармат
Так шо - не надо ЛЯЛЯ..