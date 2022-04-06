Комендантську годину в селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад подовжили до ранку 10 квітня

У селах Баришівської, Великодимерської та Калитянської громад комендантська година триватиме з 06:00 год 07 квітня до 06:00 10 квітня 2022 року.

Про це повідомив у фейсбуці мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

У Броварській міській територіальній громаді комендантська година вводиться з 21.00 год. 06 квітня 2022 року до 06.00 год. 07 квітня 2022 року.

При цьому в ряді сіл Баришівської, Великодимерської та Калитянської громади вона триватиме з 06:00 год 07 квітня до 06:00 10 квітня 2022 року, зазначив мер.

Йдеться про такі села.

Баришівська громада: Рудницьке, Перемога, Лук'янівка.

Великодимерська громада: Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка, Шевченкове.

Калитянська громада: Бервиця, Заворичі, Мокрець.

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Під час комендантскої години заборонено перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях, а також рух транспортних засобів без спеціальних перепусток.