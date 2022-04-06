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Новини Санкції проти Росії
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США запроваджують повні блокуючі санкції проти "Сбербанку" і "Альфа-банку", а також проти доньок Путіна та родини Лаврова

санкции

США запроваджують повні блокуючі санкції проти найбільшого російського банку - "Сбербанк" та проти найбільшого у країні приватного банку - "Альфа-банк".

Про це йдеться в прес-релізі Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином, будь-які активи цих двох банків, що стикаються з фінансовою системою США, будуть заморожені. При цьому американцям заборонено вести з ними бізнес.

Крім того, як зазначається, також під санкції потрапили доньки президента Російської Федерації Володимира Путіна, дружина та дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, голова Уряду Російської Федерації Михайло Мішустін та члени Ради безпеки Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб зупинити Путіна, потрібно газове і нафтове ембарго та десвіфтизація всіх російських банків, - Кулеба

Також США забороняють нові інвестиції у російську економіку.

Автор: 

банки (7713) Лавров Сергій (1576) Медведєв Дмитро (1911) путін володимир (23767) росія (64984) санкції (11782) Сбербанк (338) США (22614) Мішустін Михайло (40)


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Топ коментарі
+83
Теперь маленькая кобылка лаврова будет резвиться на просторах Калуги.
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06.04.2022 18:04
+78
Ого, а вот это весьма серьезно, это нехилый такой финансовый бомбовый удар. Если это поддержит ЕС, это будет весьма болезненно для РФ.
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06.04.2022 18:03
+59
Если сбер рухнет, кацапским банкам пистец.
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06.04.2022 18:04
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Еще нужно очищать окружение Зеленского от кацапов
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06.04.2022 19:22 Відповісти
Очень важно запугать контрагентов. Чтобы любой, кто купит кацапскую нефть (морской перевозчик или китайская прокладка), сам мог попасть под санкции в любой момент, когда вскроется очередной геноцид русистов. Чем больше санкций - тем лучше. У Китая объем торгов с РФ пару процентов (можно немного поднять его, все же закупают по демпинговым ценам), ему не сдалось ссориться с США.
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06.04.2022 19:39 Відповісти
good
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06.04.2022 19:54 Відповісти
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06.04.2022 21:16 Відповісти
Харашо, но мало. Санкцій проти кацапсінів багато не буває, давайте ще, та побистріше, поки світові тренди ще свіженькі!
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06.04.2022 21:32 Відповісти
АЛЬФА БАНК ПОЛЮБОМУ НАДО ЗАКРЫВАТЬ В УКРАИНЕ !!!
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06.04.2022 22:57 Відповісти
Поки що все навпаки - український Альфа-банк перекриває кисень українським компаніям блокуючи їхні рахунки. Видно в нього є якісь заступники на Банковій
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07.04.2022 00:29 Відповісти
"Дети не виноватые"....
У нас в Херсоне рашка тв.... Я его не смотрю вообще....
Но ради воя пропагандонов наверно на пару сёк включу...
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07.04.2022 03:43 Відповісти
Лучше заранее выставляйте слип таймер на телеке минут на 10. Чтобы не рисковать форматированием мозга.
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07.04.2022 09:47 Відповісти
посмотрим как оно подействует.
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07.04.2022 06:52 Відповісти
Більше санкцій корисних та різних!Слава Америці!Слава Україні! Але наша русофобія все ще недостатня!🤣😂😀
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07.04.2022 07:18 Відповісти
Ради спасения тысяч невинных жизней украинцев, которых ещё не поздно спасти, я бы поступил как МОСАД, - похитил бы всех возможных членов семей российского руководства, в частности, дочерей российского президента Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, и обменял бы их жизни на жизни украинцев.
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07.04.2022 09:51 Відповісти
Ну чтоже,логично и правильно...
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07.04.2022 10:21 Відповісти
Путлер как военный преступник и глава мафии, наверно не исключает такого сценария для своих дочек, и это было бы правильно.
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07.04.2022 10:27 Відповісти
Кацапы сожрите свои российские паспорта и высрети их поскорее, иначе догадайтесь сами что будет.
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07.04.2022 10:18 Відповісти
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