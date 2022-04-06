США запроваджують повні блокуючі санкції проти "Сбербанку" і "Альфа-банку", а також проти доньок Путіна та родини Лаврова

США запроваджують повні блокуючі санкції проти найбільшого російського банку - "Сбербанк" та проти найбільшого у країні приватного банку - "Альфа-банк".

Про це йдеться в прес-релізі Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином, будь-які активи цих двох банків, що стикаються з фінансовою системою США, будуть заморожені. При цьому американцям заборонено вести з ними бізнес.

Крім того, як зазначається, також під санкції потрапили доньки президента Російської Федерації Володимира Путіна, дружина та дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, голова Уряду Російської Федерації Михайло Мішустін та члени Ради безпеки Росії.

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Також США забороняють нові інвестиції у російську економіку.