Для нещадного вбивства українського народу окупаційні підрозділи застосовували всю наявну у них зброю, - розвідка
Поблизу населеного пункту Димер, на Київщині, спецпризначенці ГУР МО України знищили колону росгвардії. Залишені окупантами в розбитих машинах документи є черговим свідченням намірів російських нелюдів вбивати народ України на вже окупованих ними територіях.
Про це українські розвідники повідомляють у Facebook, інформує Цензор.НЕТ
"Військовослужбовці росгвардії 748 окремого батальйону оперативного призначення (в/ч 6912, м. Хабаровськ), для "демілітаризації" та "денацифікації" мирних містечок на Київщині везли з собою автоматичну зброю та важкі кулемети. "братній" російський народ мабуть збирався повторити "подвиги" гітлерівців в Бабиному Ярі", - йдеться у повідомленні.
У ГУР МО зазначають, що здобуті документи стануть черговими доказами воєнних злочинів росії в міжнародних судах, а трофейну зброю українські розвідники вже передали у підрозділи на сході та півдні України.
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Але, на жаль, таку структуру створити не вдасться (при цій владі то вже точно). Та й серед нас забагато толерастів і "святих": "Ми же нє кацапи" - скажуть деякі розумники. Думаю, якби вашу невинну 9-річну донечку зґвалтувала зграя озвірілих орків, а потім закатувала її і вбила, вирізавши на грудях літеру "Z", ви б заговорили по-іншому.