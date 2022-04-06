Для нещадного вбивства українського народу окупаційні підрозділи застосовували всю наявну у них зброю, - розвідка

Поблизу населеного пункту Димер, на Київщині, спецпризначенці ГУР МО України знищили колону росгвардії. Залишені окупантами в розбитих машинах документи є черговим свідченням намірів російських нелюдів вбивати народ України на вже окупованих ними територіях.

Про це українські розвідники повідомляють у Facebook, інформує Цензор.НЕТ









"Військовослужбовці росгвардії 748 окремого батальйону оперативного призначення (в/ч 6912, м. Хабаровськ), для "демілітаризації" та "денацифікації" мирних містечок на Київщині везли з собою автоматичну зброю та важкі кулемети. "братній" російський народ мабуть збирався повторити "подвиги" гітлерівців в Бабиному Ярі", - йдеться у повідомленні.

У ГУР МО зазначають, що здобуті документи стануть черговими доказами воєнних злочинів росії в міжнародних судах, а трофейну зброю українські розвідники вже передали у підрозділи на сході та півдні України.

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