УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10796 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
12 386 8

Для нещадного вбивства українського народу окупаційні підрозділи застосовували всю наявну у них зброю, - розвідка

Поблизу населеного пункту Димер, на Київщині, спецпризначенці ГУР МО України знищили колону росгвардії. Залишені окупантами в розбитих машинах документи є черговим свідченням намірів російських нелюдів вбивати народ України на вже окупованих ними територіях.

Про це українські розвідники повідомляють у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

Для нещадного вбивства українського народу окупаційні підрозділи застосовували всю наявну у них зброю, - розвідка 01
Для нещадного вбивства українського народу окупаційні підрозділи застосовували всю наявну у них зброю, - розвідка 02
Для нещадного вбивства українського народу окупаційні підрозділи застосовували всю наявну у них зброю, - розвідка 03
Для нещадного вбивства українського народу окупаційні підрозділи застосовували всю наявну у них зброю, - розвідка 04

"Військовослужбовці росгвардії 748 окремого батальйону оперативного призначення (в/ч 6912, м. Хабаровськ), для "демілітаризації" та "денацифікації" мирних містечок на Київщині везли з собою автоматичну зброю та важкі кулемети. "братній" російський народ мабуть збирався повторити "подвиги" гітлерівців в Бабиному Ярі", - йдеться у повідомленні.

 У ГУР МО зазначають, що здобуті документи стануть черговими доказами воєнних злочинів росії в міжнародних судах, а трофейну зброю українські розвідники вже передали у підрозділи на сході та півдні України.

Також читайте: Війна триватиме ще довго, до 9 травня вона точно не закінчиться, - голова зовнішньої розвідки Естонії Маран

Київська область (4007) зброя (7442) розвідка (3856)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спецпризначенцям ГУР МО України-респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
06.04.2022 18:34 Відповісти
Народ, там это. Китайские госкомпании отказались от касабской нефти.https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-china-state-refiners-shun-new-russian-oil-trades-teapots-fly-under-2022-04-06/
показати весь коментар
06.04.2022 18:37 Відповісти
Nakonec ponjali cto nehocet imetj sankciji za podsobnicestvo ******** prestupnika. Lucshe podozdjet poka rjadom poplivet trup Rossii.
показати весь коментар
06.04.2022 19:36 Відповісти
Это столько трофеев! Молодцы, супер!
показати весь коментар
06.04.2022 18:49 Відповісти
Ця лаптєнога заліссянська ****** у сотні разів гірша за гітлерівців. Гітлерівців за їхні вчинки можна було судити, як військових злочинців, а цю падаль треба судити Страшним Судом - відловлювати поодинці по всіх закутках планети і повільно страчувати, страчувати так, щоб вони кров'ю срали і проклинали той день, коли їхні підрозділи увійшли до Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова, Ворзеля та інших н. п., де вони творили свої звірства, зокрема над українською малечею. Ці мокшанські уйобки ґвалтували, катували і вбивали наших маленьких діточок десятками. Нам потрібен не Моссад, нам потрібне щось страшніше. Моссад просто ліквідовує свої цілі, а нам потрібна структура, яка б різала цю мразь на шматки. Щоб орки знали, за що здихають в нелюдських муках. Страчувати і вирізати у них на лобі "І" - Ірпінь, "Б" - Буча, "Г" - Гостомель... Як ви думаєте, чому чеченці та афганці відрізали цим гандонам голови? Тепер я їх прекрасно розумію.
Але, на жаль, таку структуру створити не вдасться (при цій владі то вже точно). Та й серед нас забагато толерастів і "святих": "Ми же нє кацапи" - скажуть деякі розумники. Думаю, якби вашу невинну 9-річну донечку зґвалтувала зграя озвірілих орків, а потім закатувала її і вбила, вирізавши на грудях літеру "Z", ви б заговорили по-іншому.
показати весь коментар
06.04.2022 19:11 Відповісти
RoZZgvardiju nado zzech neschadno. Eti te suki kotorie sozdani dlja terrora i pitok i svoih i chuzih. Smertj im dvazhdi.
показати весь коментар
06.04.2022 19:38 Відповісти
А ГДЕ ФОТО ТРУПОВ ПАРАШЕНСКОЙ ГВАРДИИ ?
показати весь коментар
06.04.2022 19:40 Відповісти
 
 