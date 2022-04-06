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Путін згоден на "нормандські" переговори у Будапешті щодо припинення вогню, - Орбан

путін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що російський диктатор Володимир Путін у розмові нібито дав позитивну відповідь на його пропозицію щодо зустрічі з лідерами України, Франції та Німеччини у Будапешті для припинення вогню, але з умовами.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Новое время", про це повідомляє Index.

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Орбан каже, що у розмові з президентом РФ запропонував, щоб президенти України та Франції та канцлер Німеччини зустрілися з Путіним у Будапешті не заради переговорів про мирну угоду, а заради негайного припинення вогню.

За його словами, відповідь Путіна була позитивною, але має свої умови для цього.

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Угорщина (2265) путін володимир (23767) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+196
На *** пошли ОБА !!!
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06.04.2022 18:37
+150
Свої умови обісраний лапатний сцарь хай засуне у свою обісрану дупу...
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06.04.2022 18:36
+125
Орбан и ху.ло идите курсом касапского корабля!
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06.04.2022 18:37
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Нах-нах,ни беларусии ,ни венгрии.
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12.04.2022 18:57 Відповісти
Поцілуйте там у Будапешті одне одного у дупи.
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14.04.2022 00:34 Відповісти
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