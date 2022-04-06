Путін згоден на "нормандські" переговори у Будапешті щодо припинення вогню, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що російський диктатор Володимир Путін у розмові нібито дав позитивну відповідь на його пропозицію щодо зустрічі з лідерами України, Франції та Німеччини у Будапешті для припинення вогню, але з умовами.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Новое время", про це повідомляє Index.
Орбан каже, що у розмові з президентом РФ запропонував, щоб президенти України та Франції та канцлер Німеччини зустрілися з Путіним у Будапешті не заради переговорів про мирну угоду, а заради негайного припинення вогню.
За його словами, відповідь Путіна була позитивною, але має свої умови для цього.
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