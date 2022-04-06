УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10796 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
17 599 43

Заява Орбана про "нормандські переговори" у Будапешті є медійним хайпом, - Подоляк

подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "медійним хайпом" заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про запрошення російського диктатора Володимира Путіна в Будапешт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Читайте також: Путін згоден на "нормандські" переговори у Будапешті щодо припинення вогню, - Орбан

Подоляк заявив, що зараз багато політиків роблять заяви, "виходячи чисто зі своїх інтересів".

"Особливо якщо ми говоримо про політичних діячів із дуже специфічними політичними поглядами. Але реальність дещо інша. Є офіційні канали. Існує переговорна група, яка постійно перебуває на контакті на рівні підгруп. Є, зрештою, ключовий міжнародний консультативний формат - на рівні політичних радників, яким займається з нашого боку Андрій Єрмак. Будь-які реальні пропозиції йдуть лише цими каналами. Інше - це медійний хайп", - додав він.

Раніше Віктор Орбан заявив, що російський диктатор Владімір Путін у розмові з ним нібито дав ствердну відповідь на його пропозицію про зустріч із лідерами України, Франції та Німеччини у Будапешті для припинення вогню, але "з умовами".

Угорщина (2265) Віктор Орбан (554) Подоляк Михайло (305) переговори з Росією (1066)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
Логічно подумайте,хіба може переляканий путін покинути свій укріплений бункер та вирушити за межі мордора?Звісно, що ні!
показати весь коментар
06.04.2022 18:48
+24
орбан, корабель бачив? іди...
показати весь коментар
06.04.2022 18:49
+18
єдна хвойда приревнувала іншу шльондру: змагання за те, хто перший має відсмоктати кацапського ***
показати весь коментар
06.04.2022 18:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Логічно подумайте,хіба може переляканий путін покинути свій укріплений бункер та вирушити за межі мордора?Звісно, що ні!
показати весь коментар
06.04.2022 18:48 Відповісти
його можуть арештувати або навіть вбити
він взагалі нікуди не поїде.
показати весь коментар
06.04.2022 18:55 Відповісти
Вбити...це би була просто втілена мрія
показати весь коментар
06.04.2022 23:17 Відповісти
пусть жирика к себе заберет.
показати весь коментар
06.04.2022 19:13 Відповісти
ВІрно, та й наш Дєрмак набагато краще все про наміри пуйла знає. Нащо нам якийсь *****.
показати весь коментар
06.04.2022 19:39 Відповісти
усі уйобики світу уйобанулись остаточно
показати весь коментар
06.04.2022 19:42 Відповісти
орбан, корабель бачив? іди...
показати весь коментар
06.04.2022 18:49 Відповісти
😁😁😁 есть повод выгнать с ЕС
показати весь коментар
06.04.2022 18:58 Відповісти
Prosto nado sankciji fidesu in jobiku. I u orbana - licnije.
показати весь коментар
06.04.2022 19:29 Відповісти
єдна хвойда приревнувала іншу шльондру: змагання за те, хто перший має відсмоктати кацапського ***
показати весь коментар
06.04.2022 18:50 Відповісти
От мадяр говнецом попахивает.
показати весь коментар
06.04.2022 18:50 Відповісти
Це він хотів донести що з ним сам **** розмовляє
показати весь коментар
06.04.2022 18:52 Відповісти
схоже, гівнецом засмерділо....
показати весь коментар
06.04.2022 19:44 Відповісти
ДА ЧОГО ЦЕ ХАЙП?
ТАТАРОВ ДОПОМІГ МЕДВЕДЧУКУ З'ЇБАТИСЬ В УГОРЩИНУ.

ПІСЛЯ ЦЬОГО З БУДАПЕШТУ ПОТЯГНУЛО ГІВНОМ...

ВИПАДКОВІСТЬ?
показати весь коментар
06.04.2022 18:52 Відповісти
Та давно от них говном прёт. В 14 тоже помню петушились в Венгрии той.
показати весь коментар
06.04.2022 19:01 Відповісти
Накурился???
показати весь коментар
06.04.2022 18:53 Відповісти
Може ,Єрмака на детекторі брехні перевірити?
показати весь коментар
06.04.2022 18:53 Відповісти
то для того шоб ви трохи карвалолу попили..новини
показати весь коментар
06.04.2022 18:53 Відповісти
В его словах есть смысл…
показати весь коментар
06.04.2022 18:53 Відповісти
может тебе за кораблём...?
показати весь коментар
06.04.2022 19:29 Відповісти
це подяка угрофіннам за єднання. Я хочу тільки там-там у мене друзі і я викочую умови, нехай хохли знають. І жабоїди та ковбасники приїдуть будуть руки виламувати хохлам - приставайте на все. А Єрмачок хоче їх бачити гарантами. Козел.
показати весь коментар
06.04.2022 18:56 Відповісти
да какой хайп...смокчут на камеру годами...
показати весь коментар
06.04.2022 18:58 Відповісти
Нет ,это ****** ***** ,никаких переговоров ,ДОБИВАТЬ ТВАРЮК !!!
показати весь коментар
06.04.2022 18:59 Відповісти
Все, що угорці на данний моменти змоги досягти, це завалити Європу порнопродукцією. Може б Орбану краще поговорити про порнографию? Принайми це б не виглядало так смішно як про політику.
показати весь коментар
06.04.2022 19:01 Відповісти
Венгерские шлюхи с савецких времен котировались, у них бордели прямо в будкопеште на центральной утце.
показати весь коментар
06.04.2022 19:16 Відповісти
путинский сосун-орбан, иди на ***..!!
показати весь коментар
06.04.2022 19:02 Відповісти
Перший раз повністю згоден з Подоляком. Орбан ніхто і звать його ніяк, не витрачайте на його заяви час.
показати весь коментар
06.04.2022 19:05 Відповісти
Поскольку орбан-давняя проститутка путлера,то бункерный мог сам дать указание мадьяру прозондировать почву этим вбросом.
показати весь коментар
06.04.2022 19:09 Відповісти
магярская путинская курва просто не в курсе что после нападения все старые форматы перестали существовать.
и теперь остался только один..байрактаровские встречи..по ночам.
показати весь коментар
06.04.2022 19:10 Відповісти
Не всякий мадяр винен в тому що він є мадяр.
Сміття Європи.
показати весь коментар
06.04.2022 19:12 Відповісти
Угорщина заявила, що готова платити за російських газ рублями.
показати весь коментар
06.04.2022 19:16 Відповісти
Та пусть платят, у них же одна из самых "сильных" экономик мира. Особенно на фоне того, что ЕС им дотирование перекрывает.
показати весь коментар
06.04.2022 19:49 Відповісти
А, ну в принципі стає зрозумілим, навіщо повимикали опозиційні канали, хоча смертельна небезпека перших тижнів війни подолана.

Це зроблено, щоби на мільйонні аудиторії не задавались питання хто випустив Медведчука з Портновим.

Хто це такий всемогутній, що цілі СБУ, МВС, ДБР та Держприкордонслужба навіть дихати в бік тих та інших тварєй побоялися?

Тепер за трансляцією печального виразу обличчя Зеленського на "єдиному каналі" хочуть все приховати - шкода, що Володимир Олександрович цього не усвідомлює, бо тільки назвав зрадниками кількох стрілочників.

.......
А ще ж є розмінований Чонгар, окупована в перший день війни Каховка, оточений без боїв в перший тиждень війни Маріуполь, фактичний сухопутний коридор в Крим з водою в Крим на додачу, та і хто таки збіса віддав путіну вагнерівців теж досі незрозуміло.

Той колективний "хтось" розраховує, що війна все спише, розумієте?

Тому і намагається стирати українцям пам'ять телевізором, нон-стоп 24/7, не дивлячись на весь кошмар, який нам вчергове доводиться переживати "завдяки" керівництву цих брехливих уродів.

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/5074382402648395
показати весь коментар
06.04.2022 19:22 Відповісти
Масхадов уже подписал с кацапами договор. Дудаев, если бы его не убили с предательством и ракетным ударом, никогда бы на такое не пошел, понимая о последствиях. Результат не заставил себя ждать: за 10 лет страну уничтожили, хотя стоит сказать, что Чечня по итогу обе войны выиграла и установила там халифат Кадырова, которому платит ежегодную дань, но народ Чечни живет в полном рабстве и нищете. Надеюсь, что у нас такого не будет, чтобы некоторые политики такое подписали ради денег, а на народ плюнули. Ключевой критерий здесь - это наличие инвесторов. Инвесторы не пойдут в страну под войной, никогда. Не вложат сюда сотни миллиардов долларов инвестиций. А без них не будет высокооплачиваемых рабочих мест, которые очень нужны нашему народу. Поэтому никаких полумер или сепарских переговоров, война так война, на войне только раз умереть можно, а жить в нищете и страхе намного хуже, это ежедневные пытки и страдания.
показати весь коментар
06.04.2022 19:32 Відповісти
Орбан -це явний ворог ,не маскований ,а заподляк, д,єрьмак, татаров,ахрінея,люська ,да і сам той шо спасіба йому шо не втік і залишився у Київі
показати весь коментар
06.04.2022 19:32 Відповісти
Венгры выбрали своего Х..йла
показати весь коментар
06.04.2022 20:26 Відповісти
Ревнует! Только Ермак имеет право о чём-то договариваться!
показати весь коментар
06.04.2022 20:32 Відповісти
Як я розумію сапера Водичку. Слава Україні!!!
показати весь коментар
06.04.2022 20:35 Відповісти
Орбан воообще то помоойный кот. Он не досидит до конца срока, согласно оперативным данным
показати весь коментар
06.04.2022 21:18 Відповісти
Подоляг в шоці, бо може позбутися роботи - угорськи хвойди забирають кусень хліба в українських.
показати весь коментар
06.04.2022 21:20 Відповісти
 
 