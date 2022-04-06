Заява Орбана про "нормандські переговори" у Будапешті є медійним хайпом, - Подоляк
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "медійним хайпом" заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про запрошення російського диктатора Володимира Путіна в Будапешт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Подоляк заявив, що зараз багато політиків роблять заяви, "виходячи чисто зі своїх інтересів".
"Особливо якщо ми говоримо про політичних діячів із дуже специфічними політичними поглядами. Але реальність дещо інша. Є офіційні канали. Існує переговорна група, яка постійно перебуває на контакті на рівні підгруп. Є, зрештою, ключовий міжнародний консультативний формат - на рівні політичних радників, яким займається з нашого боку Андрій Єрмак. Будь-які реальні пропозиції йдуть лише цими каналами. Інше - це медійний хайп", - додав він.
Раніше Віктор Орбан заявив, що російський диктатор Владімір Путін у розмові з ним нібито дав ствердну відповідь на його пропозицію про зустріч із лідерами України, Франції та Німеччини у Будапешті для припинення вогню, але "з умовами".
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він взагалі нікуди не поїде.
ТАТАРОВ ДОПОМІГ МЕДВЕДЧУКУ З'ЇБАТИСЬ В УГОРЩИНУ.
ПІСЛЯ ЦЬОГО З БУДАПЕШТУ ПОТЯГНУЛО ГІВНОМ...
ВИПАДКОВІСТЬ?
и теперь остался только один..байрактаровские встречи..по ночам.
Сміття Європи.
Це зроблено, щоби на мільйонні аудиторії не задавались питання хто випустив Медведчука з Портновим.
Хто це такий всемогутній, що цілі СБУ, МВС, ДБР та Держприкордонслужба навіть дихати в бік тих та інших тварєй побоялися?
Тепер за трансляцією печального виразу обличчя Зеленського на "єдиному каналі" хочуть все приховати - шкода, що Володимир Олександрович цього не усвідомлює, бо тільки назвав зрадниками кількох стрілочників.
.......
А ще ж є розмінований Чонгар, окупована в перший день війни Каховка, оточений без боїв в перший тиждень війни Маріуполь, фактичний сухопутний коридор в Крим з водою в Крим на додачу, та і хто таки збіса віддав путіну вагнерівців теж досі незрозуміло.
Той колективний "хтось" розраховує, що війна все спише, розумієте?
Тому і намагається стирати українцям пам'ять телевізором, нон-стоп 24/7, не дивлячись на весь кошмар, який нам вчергове доводиться переживати "завдяки" керівництву цих брехливих уродів.
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/5074382402648395