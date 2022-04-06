Заява Орбана про "нормандські переговори" у Будапешті є медійним хайпом, - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "медійним хайпом" заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про запрошення російського диктатора Володимира Путіна в Будапешт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

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Подоляк заявив, що зараз багато політиків роблять заяви, "виходячи чисто зі своїх інтересів".

"Особливо якщо ми говоримо про політичних діячів із дуже специфічними політичними поглядами. Але реальність дещо інша. Є офіційні канали. Існує переговорна група, яка постійно перебуває на контакті на рівні підгруп. Є, зрештою, ключовий міжнародний консультативний формат - на рівні політичних радників, яким займається з нашого боку Андрій Єрмак. Будь-які реальні пропозиції йдуть лише цими каналами. Інше - це медійний хайп", - додав він.

Раніше Віктор Орбан заявив, що російський диктатор Владімір Путін у розмові з ним нібито дав ствердну відповідь на його пропозицію про зустріч із лідерами України, Франції та Німеччини у Будапешті для припинення вогню, але "з умовами".