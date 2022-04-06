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Російський наступ зупинено скрізь. Що відбувається? Що робити?, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов - про ситуацію на фронті, зокрема у Маріуполі.
Початок ефіру о 19:00.
"Російський наступ зупиннено скрізь. Маріуполь чекає на допомогу. Поговоримо про це сьогодні о 19:00 у прямому ефірі. Будь ласка, підписуйтеся на канал і ставте нагадування, аби не пропустити. До зустрічі, чекаю на вас і ваші запитання!", - звертається до глядачів Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+77 YU ST
показати весь коментар06.04.2022 19:04
+64 Мистер Икс #492862
показати весь коментар06.04.2022 19:02
+51 Перехватчик
показати весь коментар06.04.2022 19:11
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Автору --за произведение
кловани?
чи відправлять когось відмінного від говорячої голови?
@iponomarev
·
https://twitter.com/iponomarev/status/1511718677485441026 1 ч
Лицо одного из путинских головорезов и мародёров. Виктор Васильевич Дроздов, командир 217 парашютно-десантного полка, который устраивал массовые расстрелы на улицах Ирпеня.
Вы что там курите такое забористое? От Изюма идет рубка кровавая, Рубежное-Северодонецк кровью захлебываются, а у вас типа уже и войну выиграли? Все главное еще впереди, до этого только разминка была. Битва за Донбасс все решит. А то некоторым кажется что уже все заканчивается и войну выиграли...
не про промову Бутусова!
так шо спите спокойно,жители багдада...
Якось південь ми взагалі віддали на поталу. Як так ...
"У 1910-х - 1930-х роках використовувався варіант написання Маріупіль" (uk.wikipedia.org)
Все-таки не ясно, чому ми не можемо допомогти Азову.
Ясно, що Залужний не читає ці коментарі, ми віримо йому і він патріот, але але...
От керченський міст звізданути, то було б незле, хоч і пізнувато.
А по Антонівському наше наступаюче військо буде гнати орків, поки не втопить у південно-кримському каналі чи Сіваші - треба ж дати кобелякам напитись досхочу.
Будет понятней, дорожи временем
Какие протесты????? Это одно и то же что свиням бриллианты показывать. Я просто плачу.