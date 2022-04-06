Російський наступ зупинено скрізь. Що відбувається? Що робити?, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов - про ситуацію на фронті, зокрема у Маріуполі.

Початок ефіру о 19:00.

"Російський наступ зупиннено скрізь. Маріуполь чекає на допомогу. Поговоримо про це сьогодні о 19:00 у прямому ефірі. Будь ласка, підписуйтеся на канал і ставте нагадування, аби не пропустити. До зустрічі, чекаю на вас і ваші запитання!", - звертається до глядачів Юрій Бутусов.