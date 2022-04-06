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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російський наступ зупинено скрізь. Що відбувається? Що робити?, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов - про ситуацію на фронті, зокрема у Маріуполі.

Початок ефіру о 19:00.

"Російський наступ зупиннено скрізь. Маріуполь чекає на допомогу. Поговоримо про це сьогодні о 19:00 у прямому ефірі. Будь ласка, підписуйтеся на канал і ставте нагадування, аби не пропустити. До зустрічі, чекаю на вас і ваші запитання!", - звертається до глядачів Юрій Бутусов.

Бутусов Юрій (3580)


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Топ коментарі
+77
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06.04.2022 19:04
+64
ДОБИВАТЬ СКОТОВ БЕЗ ПОЩАДЫ - ТОЛЬКО СМЕРТЬ КАЦАПЬЮ !!!
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06.04.2022 19:02
+51
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06.04.2022 19:11
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ДОБИВАТЬ СКОТОВ БЕЗ ПОЩАДЫ - ТОЛЬКО СМЕРТЬ КАЦАПЬЮ !!!
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06.04.2022 19:02 Відповісти
жечь их напалмом тварей!!!
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06.04.2022 19:08 Відповісти
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06.04.2022 19:04 Відповісти
Ха,..У Жирика давно билет в первом ряду на концерте Кобздона был забронирован.Старый ***** пусть место ***** греет.
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06.04.2022 19:10 Відповісти
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06.04.2022 19:11 Відповісти
Путлера уже в аду с фонарями ищут.
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06.04.2022 19:32 Відповісти
просто мокши приостановились, шоб подхвостовое пространство зализать...щэ будэ..
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06.04.2022 19:05 Відповісти
Донлуг обл вони помалу тактикою випаленої землі просуваються нажаль
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06.04.2022 19:11 Відповісти
да и реализацией намародёренного трохы озабочены..
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06.04.2022 19:26 Відповісти
У меня короткий комментарий
Автору --за произведение
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06.04.2022 19:07 Відповісти
А з Волновахою що?
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06.04.2022 19:09 Відповісти
погано(
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06.04.2022 19:37 Відповісти
Сполучені Штати заявили, що не братимуть участі в зустрічах G20, якщо там буде Росія. Це неможливо через вторгнення держави-агресорки в Україну. Вільне місце займе Україна.
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06.04.2022 19:11 Відповісти
а хто буде представляти там Україну?

кловани?

чи відправлять когось відмінного від говорячої голови?
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06.04.2022 19:55 Відповісти
Ilya Ponomarev


@iponomarev

·
https://twitter.com/iponomarev/status/1511718677485441026 1 ч



Лицо одного из путинских головорезов и мародёров. Виктор Васильевич Дроздов, командир 217 парашютно-десантного полка, который устраивал массовые расстрелы на улицах Ирпеня.

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06.04.2022 19:13 Відповісти
У їхніх десантників форма мусорська. Савпадєніє?
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06.04.2022 20:44 Відповісти
Що робити - писдити..
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06.04.2022 19:14 Відповісти
Не давати їм спокійно дихати. Щоб ні секунди не мали спокою тут.
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06.04.2022 19:16 Відповісти
...Російський наступ зупиннено скрізь...
Вы что там курите такое забористое? От Изюма идет рубка кровавая, Рубежное-Северодонецк кровью захлебываются, а у вас типа уже и войну выиграли? Все главное еще впереди, до этого только разминка была. Битва за Донбасс все решит. А то некоторым кажется что уже все заканчивается и войну выиграли...
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06.04.2022 19:18 Відповісти
А если сначала послушать, а потом написать? Слабо? Мозгов не хватает?
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06.04.2022 19:32 Відповісти
він про люськини заяви!
не про промову Бутусова!
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06.04.2022 20:00 Відповісти
Ну написал он это под стримом Бутусова. А то, что заявляет Люся - я не смотрю. Люся полезна для домохозяек, склонных к истерике. Остальным его смотреть смысла нет. У Арестовича нет информации, у него сеанс психолога для тех, кто в панике. Тоже полезно, но далеко не всем.
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06.04.2022 20:52 Відповісти
ну люська же у фейгина объявила харьков неприступной крепостью..
так шо спите спокойно,жители багдада...
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06.04.2022 19:34 Відповісти
On tochno uveren cto vse ostanovilosj? U Kiiva - da. No v vostoke i juge - ne verju.
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06.04.2022 19:33 Відповісти
Сначала смотрите, потом пишите. Он не говорит, что рашисты совсем перестали продвигаться.
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06.04.2022 20:54 Відповісти
не зупинено, а кацапуги не очікували і перестали дохнути ,зараз розмірковують над 2 етапом, готуймося що є змоги , ***** знає часу у нього місяць півтора далі смерть смердючооо нкаведиста , може і яз застосує під занавіс свого нікчемного корумпованого життя
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06.04.2022 19:34 Відповісти
А хто його вб є?
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06.04.2022 19:36 Відповісти
Убъет его тот от кого он неожидает❗
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07.04.2022 04:26 Відповісти
Дивлюсь на карту.... Маріуполь....не знаю, чи врятують наших.
Якось південь ми взагалі віддали на поталу. Як так ...
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06.04.2022 20:01 Відповісти
Бутусок красава,все розложив по полицях,дякую за стрім!!!Слава Маріуполь!!!!
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06.04.2022 20:02 Відповісти
хотів виправити шановного Бутусова, але, виявляється, 100 років тому вживалась назва "Маріупіль":

"У 1910-х - 1930-х роках використовувався варіант написання Маріупіль" (uk.wikipedia.org)
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06.04.2022 20:17 Відповісти
О, я дивилася цю трансляцію. Який Юрій молодець. Захоплююсь.
Все-таки не ясно, чому ми не можемо допомогти Азову.
Ясно, що Залужний не читає ці коментарі, ми віримо йому і він патріот, але але...
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06.04.2022 20:18 Відповісти
єрмака подалі від планів тримайте. все буде відомо кремлю, через 2 хвилини
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06.04.2022 20:19 Відповісти
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06.04.2022 20:29 Відповісти
Подскажите, а почему нельзя сейчас разрушить антоновский мост в Херсоне и увеличить оккупантам плечо снабжения? Наступать через мост всеравно ведь не получится.
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06.04.2022 21:02 Відповісти
Ви так впевнені? Я би не поспішав з панічними висновками.

От керченський міст звізданути, то було б незле, хоч і пізнувато.

А по Антонівському наше наступаюче військо буде гнати орків, поки не втопить у південно-кримському каналі чи Сіваші - треба ж дати кобелякам напитись досхочу.
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06.04.2022 22:57 Відповісти
СПАСИБО!После этого обзора я уверена ,что Херсон будет скоро освобождён и ВСУ придут на помощь своим побратимам и освободят МАРИУПОЛЬ …ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА
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06.04.2022 21:10 Відповісти
Юра, можно чуть короче, проц на 70.
Будет понятней, дорожи временем
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07.04.2022 00:13 Відповісти
Пане Юрію , дякую ✊💪🙏🏼
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07.04.2022 00:49 Відповісти
Внимание!!!! На Орк ТВ говорят что вы будете пассажирские вагоны переделывать чтоб оружие. завозить. Этот бред они говорят, чтоб орков готовить к тому что они пассажирские поезда будут бомбить. Раз они это начали говорить, значит планы такие есть. Перед убийством гражданских они готовили орков.говорили что "нацисты" в гражданское переодеваются. Орки все съедят.
Какие протесты????? Это одно и то же что свиням бриллианты показывать. Я просто плачу.
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07.04.2022 05:34 Відповісти
Убивайте их сколько можете. Они не люди. И все эти цифры что 14 процентов против они не верные. Может в в москве и питере. и так. Отьедешь подальше в средней полосе может процента 3 . Еще дальше - может и одного не будет. У мужа на работе 70 человек. Он один за вас из 70. Там изменения в мозге на уровне биохимии. Я занимаюсь психологией. Это кодирование. Но они это приняли на самом деле потому что это сущность их настоящая наружу выведена. Гены.
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07.04.2022 05:46 Відповісти
За Україну, за Маріуполь, за всі наші міста!!! До ПЕРЕМОГИ, СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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07.04.2022 07:39 Відповісти
 
 