У МОЗі показали знищену російськими окупантами нову амбулаторію на Київщині. ФОТОрепортаж
Медзаклад, де нещодавно було відкрито нове приймальне відділення, побудована нова амбулаторія, зруйновано російськими окупантами. Ворога витіснено з регіону, але наслідки його перебування будуть відчутні тривалий час.
Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ
МОЗ демонструє світлини однієї з лікарень на Київщині.
Разом з тим МОЗ спільно з департаментом охорони здоров’я ОДА, Центром медицини катастроф та за підтримки Медичних сил ЗСУ вже розпочали розгортання тимчасових потужностей для допомоги громаді.
За час війни пошкоджено 279 лікарень, 19 з них – повністю зруйновано. 20 медичних працівників було важко поранено та 6 загинули з вини загарбника.
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Це взагалі...
руцкій викликає огиду.
Недарма раніше українські матері вчили діток змалечку, що кацап то бридка істота.
На жаль, промили населенню мізки через телевізор, люди забули прості істини.