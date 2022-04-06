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У МОЗі показали знищену російськими окупантами нову амбулаторію на Київщині. ФОТОрепортаж

Медзаклад, де нещодавно було відкрито нове приймальне відділення, побудована нова амбулаторія, зруйновано російськими окупантами. Ворога витіснено з регіону, але наслідки його перебування будуть відчутні тривалий час.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ

МОЗ демонструє світлини однієї з лікарень на Київщині.

У МОЗі показали знищену російськими окупантами нову амбулаторію на Київщині 01
У МОЗі показали знищену російськими окупантами нову амбулаторію на Київщині 02
У МОЗі показали знищену російськими окупантами нову амбулаторію на Київщині 03
У МОЗі показали знищену російськими окупантами нову амбулаторію на Київщині 04

Разом з тим МОЗ спільно з департаментом охорони здоров’я ОДА, Центром медицини катастроф та за підтримки Медичних сил ЗСУ вже розпочали розгортання тимчасових потужностей для допомоги громаді.

За час війни пошкоджено 279 лікарень, 19 з них – повністю зруйновано. 20 медичних працівників було важко поранено та 6 загинули з вини загарбника.

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армія рф (17255) лікарня (1357) Київська область (4007) МОЗ (5391) воєнні злочини (1853)


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Спирт искали.
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06.04.2022 19:34 Відповісти
Наркоту они искали...алкоголя в магазинах навалом...
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06.04.2022 19:39 Відповісти
велике буцімництво - злий жарт над усіма..(
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06.04.2022 19:39 Відповісти
А мабуть все знали.
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06.04.2022 19:44 Відповісти
.
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06.04.2022 19:45 Відповісти
Вони прийшли все нищити.
Це взагалі...
руцкій викликає огиду.
Недарма раніше українські матері вчили діток змалечку, що кацап то бридка істота.
На жаль, промили населенню мізки через телевізор, люди забули прості істини.
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06.04.2022 20:05 Відповісти
Kak skrepno.... ih vseh seichas na rarchistku zavalov i ritiju jam dlja fundamentov - rukami.
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06.04.2022 20:47 Відповісти
 
 