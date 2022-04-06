У МОЗі показали знищену російськими окупантами нову амбулаторію на Київщині. ФОТОрепортаж

Медзаклад, де нещодавно було відкрито нове приймальне відділення, побудована нова амбулаторія, зруйновано російськими окупантами. Ворога витіснено з регіону, але наслідки його перебування будуть відчутні тривалий час.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ

МОЗ демонструє світлини однієї з лікарень на Київщині.









Разом з тим МОЗ спільно з департаментом охорони здоров’я ОДА, Центром медицини катастроф та за підтримки Медичних сил ЗСУ вже розпочали розгортання тимчасових потужностей для допомоги громаді.

За час війни пошкоджено 279 лікарень, 19 з них – повністю зруйновано. 20 медичних працівників було важко поранено та 6 загинули з вини загарбника.

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