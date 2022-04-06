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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти визнали провал на інформаційному фронті та посилюють цензуру в армії, - розвідка опублікувала документи росіян

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало документи з армії окупанта, згідно яких в російській армії констатують невдоволення війною в Україні та відзначають вплив інтернету на моральний розклад військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ГУР Міноборони. 

У повідомленні зазначається: "Російське командування скаржиться на посилення інформаційного впливу на російських військових з боку ЗСУ та українських спецслужб (інформаційна війна, агітація, пропаганда). Про це йдеться у "Виписці з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи", яку командування окупантів розіслало у військові частини.

В документі стверджується, що "командири всіх ступенів зіштовхнулись з протидією особового складу", який висловлює невдоволення війною в Україні. На думку російського командування провина за зниження мотивації та панічні настрої військових лягає на мережу Інтернет та популярні месенджери.

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Автори документу нарікають на те, що основними способами впливу на російських військових обрані: "вплив на історичну пам’ять (викривлення історичних фактів історії росії), маніпулювання думками за рахунок агентів впливу". А також розповсюдження неправдивої на думку окупантів інформації про події та обстановку в зоні бойових дій.

В якості засобу протидії віддано наказ провести заходи по "засобам обмеження виходу особового складу в телекомунікаціно-інформаційну мережу Інтернет з персональних мобільних пристроїв з розширеними мультимедійними можливостями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців закликають видалити російські програми зі своїх гаджетів: Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники. ВIДЕО

На думку окупантів саме використання сучасних технологій призводить до збільшення кількості крадіжок документів, що мають обмежувальну відмітку "Для службового користування". А отже, боротися з цим явищем можливо тільки підвищивши рівень контролю за доступом до інформації та спілкуванням в месенджерах.

Згідно з вказівками командування російськими військовим або заборонять зовсім, або піддаватимуть жорсткій цензурі всі повідомлення та будь-яку інформацію, розміщену в "телекомунікаціно-інформаційній мережі Інтернет".Сам факт появи подібного документу засвідчує ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовим РФ недоплачують, а замість цього лише обіцяють вихідні, - ГУР. ДОКУМЕНТ

Окупанти визнали провал на інформаційному фронті та посилюють цензуру в армії, - розвідка опублікувала документи росіян 01
Окупанти визнали провал на інформаційному фронті та посилюють цензуру в армії, - розвідка опублікувала документи росіян 02

Автор: 

армія рф (17255) інформаційна війна (360) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+34
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06.04.2022 19:46
+27
Да ,кацапы ОБОСРАЛИСЬ везде ,они полные ничтожества ,опомнится не давать ,УБИВАТЬ повсеместно !
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06.04.2022 19:39
+15
Жодного слова про що ж ми наробили і як тепер нам українцям в очі дивитися.А лише про власну дупу і майбутні злидні....Орки вони, людського нічого не було, немає і вже і не буде.
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06.04.2022 19:53
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Да ,кацапы ОБОСРАЛИСЬ везде ,они полные ничтожества ,опомнится не давать ,УБИВАТЬ повсеместно !
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06.04.2022 19:39 Відповісти
Если они усиливают цензуру, то стоит поставить сотни камер с микрофонами с питанием от павербанка или автомобильного аккумулятора прямо в земле зарытого. Даже как диверсию в тылу врага. Записать их преступления, трусость, быдлость и все остальное, что есть в русизме. Только не выкладывать видео сразу как получилось его снять, чтобы они приняли меры, а сначала все заснять на флешку, а потом вручную эту флешку достать после освобождения, не включая радиомодуль, не включая подсветку, не показывая кабели и остальное. Просто автономный модуль, который может быть уничтожен артой при выбивании оккупантов, а может и нет, лишь бы флешка выжила, можно в корпус свинцом упаковать так, что флешке ничего не будет в земле, а на объектив камеры уже плевать.
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06.04.2022 19:43 Відповісти
ШаМАн мозгАправ™


@RENESANS_21

·
https://twitter.com/RENESANS_21/status/1511678571776983041 4 ч



Вы только подумайте, как этот карлик всех нас перессорил, Украинцы нас ненавидят, весь мир нас ненавидит, внутри страны всё перепугались из-за этого гения политики, страна - сырьевая база при нем стала, работающие люди - нищие.. а эта мразь до сих пор царствует.... ******....
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06.04.2022 19:44 Відповісти
Жодного слова про що ж ми наробили і як тепер нам українцям в очі дивитися.А лише про власну дупу і майбутні злидні....Орки вони, людського нічого не було, немає і вже і не буде.
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06.04.2022 19:53 Відповісти
пізно орки похапались. Пізно. Тим більше, нині найжирніший вектор агітації перемістився на кладовища, на гражданку.
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06.04.2022 19:46 Відповісти
Плешивый уже запросил прекращение огня, хочет зафиксировать линию
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06.04.2022 19:46 Відповісти
щоб гнусавий не погодився...
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06.04.2022 19:49 Відповісти
нужна проста пірістать стрілять - так ніби воно говорило.
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06.04.2022 22:25 Відповісти
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06.04.2022 19:46 Відповісти
Кабздун в дікам васторгє-апладіруєт стоя...
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06.04.2022 19:50 Відповісти
Походу снизу срочники.
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06.04.2022 19:53 Відповісти
О, и мальчик в трусиках нашелся...
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06.04.2022 20:05 Відповісти
😆
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06.04.2022 20:39 Відповісти
А обязательный просмотр личным составом фильма "ахвицеры" не помогает???)
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06.04.2022 19:47 Відповісти
теперь надувные синагоги гундяева в первых рядах пойдут...
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06.04.2022 19:47 Відповісти
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06.04.2022 19:49 Відповісти
.лядь. не можу заставити себе натиснути на "мені подобається", хоча поділяю думку
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06.04.2022 19:52 Відповісти
русский значит - фашист, оккупант, убийца, насильник и мародер. Других значений слова "русский" нет.
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06.04.2022 19:55 Відповісти
Таке витворяли лише вертухаї концтаборів.
Їх навіть гітлерівці за людей не вважали.
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06.04.2022 19:55 Відповісти
Це коронки з титановим напиленням. Іхтамнет лохонувся.
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06.04.2022 20:01 Відповісти
але ж когось він заради них більш за все вбив
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06.04.2022 22:27 Відповісти
Важко достеменно визначити з такої дрібної фотографії.
Але, судячи з кольору, схоже на справжнє золото. Золоті коронки робили (зараз їх практично не ставлять) майже з чистого золота, - 900 проба. Тобто, 90% золота.
Золоті коронки мають теплий, м'який жовтий колір. Титанове напилення (нітріт титану) має зовсім інший відтінок. Можна сказати, більш агресивно-золотистий ядучий колір.
Навіть коли кинути на стіл золоту коронку, а потім напилену, то звук буде зовсім різний. Бо золото м'яке, і звук глухіший, а напилена сталь, - дзвінка. Різні метали, - різні властивості.
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06.04.2022 23:24 Відповісти
A3boot


@svitvik1

·
https://twitter.com/svitvik1/status/1511442806291771394 20 ч



Русня всё время в оккупированных сёлах и городах спрашивает у населения, где нацики?
Так ***** посмотри на себя в зеркало, скотина!
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06.04.2022 19:51 Відповісти
В Бучі за час окупації німцями загинуло 8 мешканців.
Кацапи вбили не менше тисячі. Не просто вбили, а мордували. Знищили місто.
В Маріуполі за часів окупації німцями не було зруйновано жодного будинку. Жодний мешканець не загинув.
Що там зараз складно навіть писати.
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06.04.2022 19:57 Відповісти
немцы за месяц убили?7
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06.04.2022 20:12 Відповісти
Та схаменіться вже, а то некому будет границы охранять от мацквы до самых до окраин..
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06.04.2022 19:55 Відповісти
Залишити їм "окраины" в межах окружной дароги -нехай охороняють
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06.04.2022 20:09 Відповісти
І назвати лепрозорій.
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06.04.2022 20:11 Відповісти


Чай з варэннем


@belteanews

·
https://twitter.com/belteanews/status/1511417084047151115 22 ч



Рогачёвский молочный комбинат - банкрот

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06.04.2022 19:59 Відповісти
Хотелось бы, чтобы СМИ Украины не самообольщались на предмет победы на инф. фронте. Дело в том, что основное зомбирование происходит в садике-школе. Потом - это уже огранка. Буча и др. - это следствие образования россиян + семейное воспитание на примере лодырей и социопатов.

Политруки просто приказывают не брать тлф на войну. На три дня - они прое.али. На три месяца - не прое.ут. Борьба будет только ужесточаться. Страх + зависть = одна большая Буча на оккупированных землях. Запад хронически опаздывает с вооружением.
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06.04.2022 20:13 Відповісти
Eto da. A chtobi ot etogo izlechitj, .... tam navernoe nado perestroitj vsju sistemu obrazovanija, prichom s bezzhalostnim filtrovanijem sostava uzcitelei. Chtobi maksimaljno predotvratit ucheniju sovetsko-imperskih dogm.
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06.04.2022 20:46 Відповісти
Znachi budjet otkljucitsja ot interneta i okuklitsja v svoi cheburnet.
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06.04.2022 20:43 Відповісти
Им бы интернеты все взять, да отменить. Только не поможет все - им не светит жить.
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06.04.2022 20:55 Відповісти
Деморализованный кацапский солдат не хочет дохнуть за рашистский рейх. Нужно запретить им смотреть видео в интернете, а лучше просто отключить интернет по опыту Северной Кореи, где доступ в сеть имеет только Пончик и партноменклатура.
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06.04.2022 21:02 Відповісти
И чего теперь? Рядовым кацапам повыкалуют глаза и поотрубуют пальцы, шоб не лазили в проклятый интернет? Я одобряю
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06.04.2022 21:08 Відповісти
Просто ПРАВДА всегда побеждает ЛОЖЬ!☝
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06.04.2022 21:19 Відповісти
В среду, 6 апреля, ФБР сообщило о взятии под свой контроль российского ботнета, созданного по заказу Кремля.
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06.04.2022 21:46 Відповісти
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06.04.2022 23:47 Відповісти
Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным
это из Библии
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07.04.2022 00:10 Відповісти
 
 