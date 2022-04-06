Окупанти визнали провал на інформаційному фронті та посилюють цензуру в армії, - розвідка опублікувала документи росіян
Головне управління розвідки Міноборони опублікувало документи з армії окупанта, згідно яких в російській армії констатують невдоволення війною в Україні та відзначають вплив інтернету на моральний розклад військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ГУР Міноборони.
У повідомленні зазначається: "Російське командування скаржиться на посилення інформаційного впливу на російських військових з боку ЗСУ та українських спецслужб (інформаційна війна, агітація, пропаганда). Про це йдеться у "Виписці з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи", яку командування окупантів розіслало у військові частини.
В документі стверджується, що "командири всіх ступенів зіштовхнулись з протидією особового складу", який висловлює невдоволення війною в Україні. На думку російського командування провина за зниження мотивації та панічні настрої військових лягає на мережу Інтернет та популярні месенджери.
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Автори документу нарікають на те, що основними способами впливу на російських військових обрані: "вплив на історичну пам’ять (викривлення історичних фактів історії росії), маніпулювання думками за рахунок агентів впливу". А також розповсюдження неправдивої на думку окупантів інформації про події та обстановку в зоні бойових дій.
В якості засобу протидії віддано наказ провести заходи по "засобам обмеження виходу особового складу в телекомунікаціно-інформаційну мережу Інтернет з персональних мобільних пристроїв з розширеними мультимедійними можливостями".
На думку окупантів саме використання сучасних технологій призводить до збільшення кількості крадіжок документів, що мають обмежувальну відмітку "Для службового користування". А отже, боротися з цим явищем можливо тільки підвищивши рівень контролю за доступом до інформації та спілкуванням в месенджерах.
Згідно з вказівками командування російськими військовим або заборонять зовсім, або піддаватимуть жорсткій цензурі всі повідомлення та будь-яку інформацію, розміщену в "телекомунікаціно-інформаційній мережі Інтернет".Сам факт появи подібного документу засвідчує ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів.
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@RENESANS_21
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https://twitter.com/RENESANS_21/status/1511678571776983041 4 ч
Вы только подумайте, как этот карлик всех нас перессорил, Украинцы нас ненавидят, весь мир нас ненавидит, внутри страны всё перепугались из-за этого гения политики, страна - сырьевая база при нем стала, работающие люди - нищие.. а эта мразь до сих пор царствует.... ******....
Їх навіть гітлерівці за людей не вважали.
Але, судячи з кольору, схоже на справжнє золото. Золоті коронки робили (зараз їх практично не ставлять) майже з чистого золота, - 900 проба. Тобто, 90% золота.
Золоті коронки мають теплий, м'який жовтий колір. Титанове напилення (нітріт титану) має зовсім інший відтінок. Можна сказати, більш агресивно-золотистий ядучий колір.
Навіть коли кинути на стіл золоту коронку, а потім напилену, то звук буде зовсім різний. Бо золото м'яке, і звук глухіший, а напилена сталь, - дзвінка. Різні метали, - різні властивості.
@svitvik1
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https://twitter.com/svitvik1/status/1511442806291771394 20 ч
Русня всё время в оккупированных сёлах и городах спрашивает у населения, где нацики?
Так ***** посмотри на себя в зеркало, скотина!
Кацапи вбили не менше тисячі. Не просто вбили, а мордували. Знищили місто.
В Маріуполі за часів окупації німцями не було зруйновано жодного будинку. Жодний мешканець не загинув.
Що там зараз складно навіть писати.
Чай з варэннем
@belteanews
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https://twitter.com/belteanews/status/1511417084047151115 22 ч
Рогачёвский молочный комбинат - банкрот
Политруки просто приказывают не брать тлф на войну. На три дня - они прое.али. На три месяца - не прое.ут. Борьба будет только ужесточаться. Страх + зависть = одна большая Буча на оккупированных землях. Запад хронически опаздывает с вооружением.
это из Библии