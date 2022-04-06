Окупанти визнали провал на інформаційному фронті та посилюють цензуру в армії, - розвідка опублікувала документи росіян

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало документи з армії окупанта, згідно яких в російській армії констатують невдоволення війною в Україні та відзначають вплив інтернету на моральний розклад військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ГУР Міноборони.

У повідомленні зазначається: "Російське командування скаржиться на посилення інформаційного впливу на російських військових з боку ЗСУ та українських спецслужб (інформаційна війна, агітація, пропаганда). Про це йдеться у "Виписці з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи", яку командування окупантів розіслало у військові частини.

В документі стверджується, що "командири всіх ступенів зіштовхнулись з протидією особового складу", який висловлює невдоволення війною в Україні. На думку російського командування провина за зниження мотивації та панічні настрої військових лягає на мережу Інтернет та популярні месенджери.

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Автори документу нарікають на те, що основними способами впливу на російських військових обрані: "вплив на історичну пам’ять (викривлення історичних фактів історії росії), маніпулювання думками за рахунок агентів впливу". А також розповсюдження неправдивої на думку окупантів інформації про події та обстановку в зоні бойових дій.

В якості засобу протидії віддано наказ провести заходи по "засобам обмеження виходу особового складу в телекомунікаціно-інформаційну мережу Інтернет з персональних мобільних пристроїв з розширеними мультимедійними можливостями".

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На думку окупантів саме використання сучасних технологій призводить до збільшення кількості крадіжок документів, що мають обмежувальну відмітку "Для службового користування". А отже, боротися з цим явищем можливо тільки підвищивши рівень контролю за доступом до інформації та спілкуванням в месенджерах.

Згідно з вказівками командування російськими військовим або заборонять зовсім, або піддаватимуть жорсткій цензурі всі повідомлення та будь-яку інформацію, розміщену в "телекомунікаціно-інформаційній мережі Інтернет".Сам факт появи подібного документу засвідчує ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів.

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